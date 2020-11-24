64 отзыва оставили туристы

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Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании

Насладиться видами и звуками заповедных мест, погружаясь в их истории (группа до 8 человек)

5
64 отзыва
Павел
Павел – Гид из Калининграда
Уверен, вас манят белые дюны и сосновый воздух Куршской косы! Я сделаю вашу встречу с этой уникальной землей красивой, интересной и удобной.

Вы удивитесь соснам в Танцующем лесу 🌲, пофотографируете песчаные пейзажи с дюны Эфа, познакомитесь с птицами, узнаете о природных особенностях косы и жизни рыбаков.

В финале погуляем по набережной и улочкам Зеленоградска.
Задать вопросОбычно отвечает за 15 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • 1 950 ₽ за человека

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Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании

Что вас ожидает

Танцы деревьев, песни песков и шум моря
Экскурсия ⛳ проходит в мини-группе, а значит, мы путешествуем в дружеской атмосфере и не спешим. В этот день вы успеете насладиться красотой и атмосферой Куршской косы, исследуя главные места. Мы погуляем по первозданному Королевскому бору, пройдем вдоль кромки моря 🌊 у поселка Лесное, поговорим о загадках Танцующего леса, полюбуемся Куршским заливом и заберемся на высоту Эфа за лучшими видами на царство дюн.

Истории о рыбаках, птицах и не только
Я расскажу, как образовалась коса, как «путешествует» песок и кто такие «восточно-прусские голубки». На узкой полоске суши мы, конечно, поговорим и о местном рыбном промысле — в Средние века, в 20 веке и сегодня. О суровом быте рыбаков, который не менялся столетиями, о должности фишмайстера в Тевтонском ордене, о символизме рун на рыбацких домах. Кроме того, вы узнаете о миграции птиц Куршской косы и о том, зачем в старые времена кусали ворон.

Очаровательный Зеленоградск
На обратном пути остановимся погулять по городу кошек и разноцветных старинных домов. Как развивался первый курорт Восточной Пруссии и в чем особенности его архитектуры? Я отвечу на эти вопросы и покажу местную кирху и водонапорную башню.

Организационные детали

  • Если в группе будут 1-3 человека, экскурсия проводится на легковом автомобиле 🚘. Больше 3 человек — на просторном микроавтобусе Volkswagen Crafter.
  • Дополнительные расходы: экологический сбор — 150 руб. ; обед
Начало и место завершения
🚩 на Ленинском проспекте
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании

Экскурсия проводится в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Павел
Павел
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Павел. Я родился и вырос в Калининграде. С юношеских лет увлекаюсь историей и архитектурой Калининградской области, много читаю по этой теме, профессионально снимаю видео и фотографирую. Я искренне верю, что смогу от всей души поделиться с вами любовью к нашему прекрасному Янтарному краю и провести экскурсию так, чтобы вам обязательно захотелось еще не раз сюда вернуться. Кроме того, на моих экскурсиях вам не придется торопиться и бегать — я не беру плату за дополнительное время, если оно понадобится!
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64 отзыва оставили туристы

24 ноября 2020
Добрый день. 16. 11. 2020г. Решили познакомиться с Куршской Косой в маленькой компании. Очень хотелось посетить заповедные места без спешки и суеты. Экскурсия оказалась познавательной, насыщенной, интересной и еще долго прокручивалась в голове. Заезжая в национальный парк Куршская Коса, замечаешь как изменилась природа- вокруг одни хвойные деревья с оранжево-коричневыми стволами. На Куршской Косе очень много интересных мест, я думала, что за один раз всего не охватить. Но с со знающим места, умеющим подать материал доступно, интересно и увлекательно Гидом Павлом, мы все успели! Узнали историю образования заповедника, быт местных жителей, традиции и обычаи народов, проживающих здесь со дня основания до сего времени. Побывали на большей части Куршской косы. Увидели дюны, море, Танцующий лес. остались в полном восторге от местных красот и рассказов нашего Гида. Свежий воздух, запах моря, леса и дюн сопровождал нас. Покидать Косу не хотелось! Но на обратном пути нас ждал прекрасный город Зеленоградск. У нас уже было самостоятельное знакомство с этим городом. Но конечно с экскурсоводом было намного интереснее. Улицы и дома оживали, после того, как мы узнавали их историю..... Хочется многое рассказать, но лучше взять экскурсию, все увидеть и прочувствовать самому под рассказы компетентного, знающего и любящего свой край Гида Павла.
17 ноября 2020
Прекрасная экскурсия. Замечательный экскурсовод. Интересно, доступно, познавательно. Из недостатков: обед в ресторане отеля Альтримо. Дорого и невкусно. Порекомендовала бы гиду найти иное место, в котором можно подкрепиться.
16 ноября 2020
Первый раз были в марте 2020 с Павлом в Янтарном, Солнечногорске - остались очень довольны. Мы влюбились в этого гида -поэтому втрой раз, когда приехали в ноябре в этом же году -тоже решили с ним заказать экскурсию уже до Куршской косы. Думаю, когда третий раз окажемся в Калиниграде - обязательно выберем что-нибудь новое с Павлом. Приятный и интересный собеседник. Также не могу не отметить очень комфортабельный транспорт Павла - экскурсии были на весь день, так что это тоже большой плюс - было тепло и удобно, никакого дискомфорта -можно было даже немного вздремнуть по пути)))
11 ноября 2020
Шикарная экскурсия по Куршской косе и Зеленоградску. Очень насыщенная и интересная программа, мы в восторге! Огромное спасибо Павлу за отлично проведенный субботний день и огромный объем информации! Очень приятно, когда гид крайне увлечен историей своего края! Природа косы уникальная. Всем советуем!
10 ноября 2020
Рекомендую экскурсию Павла всем: красивый маршрут, удобное авто, сбаллансированное расписание (больше 20 тыс шагов за день и минимум усталости), милый заранее забронированный ресторан для обеда, интересный рассказ не только о Косе, но и о Калининградской области. Мне немного не хватило моря, но впечатление тем не менее отличное. Пожалуй, моя лучшая экскурсия в жизни)
8 ноября 2020
В случае нашего маленького путешествия в голове звучит лишь одна фраза - "Это было замечательно!" Успех любой экскурсии во многом зависит от ее организатора, и Павел - это именно тот человек, который своим талантом может компенсировать любую непогоду, хотя и с ней нам повезло не меньше, чем с экскурсоводом. Маршрут и его содержание продуманы до мельчайших деталей настолько, что невольно задумываешься, а нет ли часом у Павла немецких корней: интеллигентность, внимательность и начитанность - это про него. Если быть совсем кратким, то данная экскурсия - из категории "Берите - не прогадаете!"
7 ноября 2020
Очень понравилось. Интересно, познавательно, доступно. Маршрут хорошо спланирован и подготовлен. Павел - отличный рассказчик, знает очень много информации и отлично ее подаёт. Было время и на прогулки, и на фотографии, и на сувениры, и даже на обед. Спасибо!
6 ноября 2020
Экскурсия получилась замечательная. Я получила огромное удовольствие от этого путешествия, которое (!) длилось 10 часов. При том это было не утомительно! Что важно для меня) Павел - замечательный гид, профессионал своего дела. При этом очевидно, что не он равнодушный рассказчик, а «патриот» своего родного края. История Калининграда и области для меня открылась с несколько с иной стороны. И это было реально интересно! Также мне понравилась и наша небольшая компания. Приятно путешествовать не толпой, а узкой компашкой)
5 ноября 2020
Отличная экскурсия. Все очень понравилось!
5 ноября 2020
Очень содержательно, при этом очень легкая подача материала. Может быть немного утомительна для любителей расслабленного отдыха, но для любителей "по максимуму за один день" - то, что надо! Большое спасибо Павлу!
4 ноября 2020
Очень понравилась экскурсия с Павлом. Материал, а главное подача очень впечатляет. За весь день совсем не устали. Остались очень приятные и положительные впечатления) Кто хочет посетить Куршскую косу и Зеленоградск именно в маленькой компании - очень рекомендуем!
3 ноября 2020
Очень насыщенная экскурсия, Павел замечательно все провел
3 ноября 2020
Отличная экскурсия. Не перегружена датами. В то же время, много интересной информации, в том числе и исторической. Мне и сыну 17-ти лет очень понравилось. Но для пожилых или людей с проблемами с ногами может быть тяжеловато физически, особенно подъем на дюну Эфа.
2 ноября 2020
Спасибо огромное Павлу за интересный рассказ на протяжении всего пути. По нашей просьбе сбор группы начали в 9. 00. Павел организовал всех участников и все согласились. Жалко, что Зеленоград был в темноте, и шел дождь, но это не испортило впечатления. Спасибо еще раз!
18 октября 2020
Были на экскурсии в октябре, остались очень довольны! Комфортабельный микроавтобус, маленькая группа. Интересный разноплановый маршрут: посмотрели королевский бор, танцующий лес, погуляли по берегу Балтийского моря, увидели песчаные дюны, наблюдали закат с высоты Эфа – потрясающее зрелище! Неожиданно удалось попасть на орнитологическую станцию, узнать, как она работает. Рекомендую, если есть такая возможность! Отдельная благодарность Павлу! Настоящий профессионал своего дела, очень интересный увлечённый человек! Информация преподносится доступно, много нестандартных фактов. Экскурсия протяженная, но переносится легко. На маршруте всё проходит размеренно, без суеты, времени достаточно. Обед в уютном ресторане, вкусно. На обратном пути был Зеленоградск. К сожалению, уже в темноте, т. к. в октябре рано темнеет, но даже этот факт не испортил впечатления. Мои самые лучшие рекомендации!
Ещё 49 отзывов

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