64 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Танцы деревьев, песни песков и шум моря

Экскурсия ⛳ проходит в мини-группе, а значит, мы путешествуем в дружеской атмосфере и не спешим. В этот день вы успеете насладиться красотой и атмосферой Куршской косы, исследуя главные места. Мы погуляем по первозданному Королевскому бору, пройдем вдоль кромки моря 🌊 у поселка Лесное, поговорим о загадках Танцующего леса, полюбуемся Куршским заливом и заберемся на высоту Эфа за лучшими видами на царство дюн.

Истории о рыбаках, птицах и не только

Я расскажу, как образовалась коса, как «путешествует» песок и кто такие «восточно-прусские голубки». На узкой полоске суши мы, конечно, поговорим и о местном рыбном промысле — в Средние века, в 20 веке и сегодня. О суровом быте рыбаков, который не менялся столетиями, о должности фишмайстера в Тевтонском ордене, о символизме рун на рыбацких домах. Кроме того, вы узнаете о миграции птиц Куршской косы и о том, зачем в старые времена кусали ворон.

Очаровательный Зеленоградск

На обратном пути остановимся погулять по городу кошек и разноцветных старинных домов. Как развивался первый курорт Восточной Пруссии и в чем особенности его архитектуры? Я отвечу на эти вопросы и покажу местную кирху и водонапорную башню.

Организационные детали