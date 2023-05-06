Что вас ожидает

Сыроварня Шаакендорф. Это небольшое семейное предприятие, где вы отведаете местную продукцию: 6 сортов сыра, 4 вида шоколада, марципан, зефир. И запьёте всё это бокалом вина!

Национальный парк Куршская коса. Мы поднимемся на высоту Эфа, с которой открывается завораживающий вид на вьющуюся ленту лесов, мирную гладь залива и морской прибой. Увидим открытые песчаные дюны, спустимся к побережью и попробуем найти осколок солнца на мягком песчаном берегу. А ещё разгадаем тайны Танцующего леса.

Курортный Зеленоградск. Вы прогуляетесь по главной пешеходной улице и увидите визитные карточки города: кирху пражского епископа Святого Адальберта, бювет с минеральной водой и водонапорную башню 1904 года. Раскроете, почему Зеленоградск называют городом котов и как он получил статус королевского курорта.

Организационные детали