Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»

Полюбоваться песчаными дюнами, погулять по уютному курорту, попробовать местные сыры и шоколад

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Приглашаем на насыщенную экскурсию, сочетающую великолепные пейзажи, старинную курортную архитектуру и гастрономические специалитеты Калининградской области. Путешествие будет проходить на комфортабельном автобусе в группе до 50 человек. Вы погуляете по Куршской косе и Зеленоградску. А на сыроварне Шаакендорф оцените домашние сыры, марципан, зефир и шоколад.
Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сыроварня Шаакендорф. Это небольшое семейное предприятие, где вы отведаете местную продукцию: 6 сортов сыра, 4 вида шоколада, марципан, зефир. И запьёте всё это бокалом вина!
Национальный парк Куршская коса. Мы поднимемся на высоту Эфа, с которой открывается завораживающий вид на вьющуюся ленту лесов, мирную гладь залива и морской прибой. Увидим открытые песчаные дюны, спустимся к побережью и попробуем найти осколок солнца на мягком песчаном берегу. А ещё разгадаем тайны Танцующего леса.
Курортный Зеленоградск. Вы прогуляетесь по главной пешеходной улице и увидите визитные карточки города: кирху пражского епископа Святого Адальберта, бювет с минеральной водой и водонапорную башню 1904 года. Раскроете, почему Зеленоградск называют городом котов и как он получил статус королевского курорта.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 50 человек.
  • Дегустация на сыроварне включена в стоимость.
  • Дополнительно оплачивается экологический сбор — 300 руб. с человека (за исключением пенсионеров и детей до 18 лет при предъявлении соответствующих документов).

ежедневно в 08:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
На весь день
Куршская Коса
Популярные места
Зеленоградск
Сыроварни
Танцующий лес
Кирхи
Религиозные
Высота Эфа
Семейные

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