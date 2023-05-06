Полюбоваться песчаными дюнами, погулять по уютному курорту, попробовать местные сыры и шоколад
Приглашаем на насыщенную экскурсию, сочетающую великолепные пейзажи, старинную курортную архитектуру и гастрономические специалитеты Калининградской области. Путешествие будет проходить на комфортабельном автобусе в группе до 50 человек. Вы погуляете по Куршской косе и Зеленоградску. А на сыроварне Шаакендорф оцените домашние сыры, марципан, зефир и шоколад.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Сыроварня Шаакендорф. Это небольшое семейное предприятие, где вы отведаете местную продукцию: 6 сортов сыра, 4 вида шоколада, марципан, зефир. И запьёте всё это бокалом вина!
Национальный парк Куршская коса. Мы поднимемся на высоту Эфа, с которой открывается завораживающий вид на вьющуюся ленту лесов, мирную гладь залива и морской прибой. Увидим открытые песчаные дюны, спустимся к побережью и попробуем найти осколок солнца на мягком песчаном берегу. А ещё разгадаем тайны Танцующего леса.
Курортный Зеленоградск. Вы прогуляетесь по главной пешеходной улице и увидите визитные карточки города: кирху пражского епископа Святого Адальберта, бювет с минеральной водой и водонапорную башню 1904 года. Раскроете, почему Зеленоградск называют городом котов и как он получил статус королевского курорта.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 50 человек.
- Дегустация на сыроварне включена в стоимость.
- Дополнительно оплачивается экологический сбор — 300 руб. с человека (за исключением пенсионеров и детей до 18 лет при предъявлении соответствующих документов).
ежедневно в 08:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Победы
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:30Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 13058 туристов
За 12 активных лет наша туристическая фирма добилась значительных успехов в сфере автотранспортных услуг и с 2016 г. подключила к ним экскурсионные. Главное достижение – это наши клиенты. Мы стараемся сделать их пребывание в регионе комфортным и интересным. За время работы мы получили множество благодарных отзывов и писем. Присоединяйтесь и вы к числу довольных путешественников, записавшись на ближайшую экскурсию! 😊
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