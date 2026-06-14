Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Вы насладитесь фантастическими видами Куршской косы, погуляете по заповедному лесу с изогнутыми деревьями и узнаете о необычных растениях лесничества Гренц. А ещё я расскажу о старинном почтовом тракте, миграции перелетных птиц, тяжелом труде местных рыбаков и первой орнитологической станции в Европе.

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Описание экскурсии

Куршская коса во всём великолепии

Вы увидите главные достопримечательности национального парка: Королевский бор, орнитологическую станцию Фрингилла, посёлок Рыбачий, лютеранскую кирху архитектора Тишлера, Танцующий лес, а также высоту Эфа или озеро Лебедь — на выбор. Полюбуетесь видом на бескрайнее море, Большую дюнную гряду и Куршский залив. В завершение заедете на час в город-курорт Зеленоградск и рассмотрите его «визитные карточки»: памятник котам, водонапорную башню и питьевой бювет Королева Луиза.

Занимательные факты и легенды

Куршская коса — место с интересной историей. Я расскажу, как и зачем люди на протяжении 150 лет формировали авандюну вдоль всего побережья, кто такие кусатели ворон и как расшифровать выражение «восточно-прусские голубки». А также: что означают резные руны на коньках рыбацких домов, где охотились прусские короли, что такое музыкальная рыбалка и как обучали ловчих птиц.

Организационные детали