Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

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Куршская коса и Зеленоградск за один день

Сказочный лес, песчаные дюны, море, пляж и уютный курортный городок на авто-пешеходной экскурсии

Oleg
Oleg – Гид из Калининграда
Вы насладитесь фантастическими видами Куршской косы, погуляете по заповедному лесу 🌲 с изогнутыми деревьями и узнаете о необычных растениях лесничества Гренц.

А еще я расскажу о старинном почтовом тракте, миграции перелетных птиц, тяжелом труде местных рыбаков и первой орнитологической станции в Европе.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 5 200 ₽ за экскурсию

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Куршская коса и Зеленоградск за один день
Куршская коса и Зеленоградск за один день

Что вас ожидает

Куршская коса во всем великолепии
Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ национального парка: Королевский бор, орнитологическую станцию Фрингилла, поселок Рыбачий, лютеранскую кирху архитектора Тишлера, Танцующий лес 🌳 и высоту Эфа. Полюбуетесь видом на бескрайнее море 🌊, Большую дюнную гряду и Куршский залив. В завершение заедете в город-курорт Зеленоградск и рассмотрите его «визитные карточки»: памятник котам, водонапорную башню и питьевой бювет Королева Луиза.

Занимательные факты и легенды
Куршская коса — место с интересной историей 📖. Я расскажу, как и зачем люди на протяжении 150 лет формировали авандюну вдоль всего побережья, кто такие кусатели ворон и как расшифровать выражение «восточно-прусские голубки». А также: что означают резные руны на коньках рыбацких домов, где охотились прусские короли, что такое музыкальная рыбалка 🐟 и как обучали ловчих птиц.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит на новом комфортабельном минивэне Hyundai Grand Starex
  • Экологический сбор при въезде на косу не включен в стоимость — 300 рублей с человека
Начало и место завершения
🚩 у гостиницы Калининград
Куршская коса и Зеленоградск за один день
Куршская коса и Зеленоградск за один день
Куршская коса и Зеленоградск за один день
Куршская коса и Зеленоградск за один день
Куршская коса и Зеленоградск за один день
Куршская коса и Зеленоградск за один день
Куршская коса и Зеленоградск за один день
Куршская коса и Зеленоградск за один день
Куршская коса и Зеленоградск за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Oleg
Oleg
Здравствуйте! Меня зовут Олег. Я профессиональный гид, родился и вырос в Калининграде. С удовольствием покажу самые живописные уголки любимого Янтарного края и расскажу о них интересные факты.
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