Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

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Куршская коса и Зеленоградск за 1 день (из Калининграда)

Сказочный лес, песчаные дюны, море, пляж и уютный курортный городок на авто-пешеходной экскурсии
Вы насладитесь фантастическими видами Куршской косы, погуляете по заповедному лесу с изогнутыми деревьями и узнаете о необычных растениях лесничества Гренц.

А ещё я расскажу о старинном почтовом тракте, миграции перелетных птиц, тяжелом труде местных рыбаков и первой орнитологической станции в Европе.
5
637 отзывов
Куршская коса и Зеленоградск за 1 день (из Калининграда)
Куршская коса и Зеленоградск за 1 день (из Калининграда)
Куршская коса и Зеленоградск за 1 день (из Калининграда)

Описание экскурсии

Куршская коса во всём великолепии

Вы увидите главные достопримечательности национального парка: Королевский бор, орнитологическую станцию Фрингилла, посёлок Рыбачий, лютеранскую кирху архитектора Тишлера, Танцующий лес, а также высоту Эфа или озеро Лебедь — на выбор. Полюбуетесь видом на бескрайнее море, Большую дюнную гряду и Куршский залив. В завершение заедете на час в город-курорт Зеленоградск и рассмотрите его «визитные карточки»: памятник котам, водонапорную башню и питьевой бювет Королева Луиза.

Занимательные факты и легенды

Куршская коса — место с интересной историей. Я расскажу, как и зачем люди на протяжении 150 лет формировали авандюну вдоль всего побережья, кто такие кусатели ворон и как расшифровать выражение «восточно-прусские голубки». А также: что означают резные руны на коньках рыбацких домов, где охотились прусские короли, что такое музыкальная рыбалка и как обучали ловчих птиц.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Mercedes-Benz Sprinter 2018 года
  • Экологический сбор при въезде на косу не включён в стоимость — 400 ₽/чел.
  • Экскурсия подойдет взрослым и детям от 8 лет

ежедневно в 09:00

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4120 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провёл экскурсии для 3569 туристов
Родился и вырос в Калининграде, с детства увлекаюсь историей. Видел и вижу, как меняется мой регион, и с каждым годом люблю его всё сильнее — за богатую историю, сохранившуюся архитектуру,
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зелень улиц, Балтийское море, реки и леса. Сегодня Калининград активно развивается, и это вдохновляет. Профессиональный гид. Экскурсии для меня — это возможность делиться своей любовью к родному краю, общаться с людьми, видеть их интерес и эмоции. Стараюсь проводить экскурсии легко и живо, с элементами юмора — путешественникам это нравится.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 637 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наш гид на Куршской косе — это просто находка и настоящий хранитель этого волшебного места!
Благодаря Олегу Коса раскрылась для нас не просто как красивый пейзаж, а как живой, дышащий организм
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с удивительной историей. Вместо сухих фактов из учебника мы слушали захватывающие легенды о Танцующем лесе, драматичные истории о том, как люди веками спасали эти земли от блуждающих дюн, и забавные байки о местных кабанах и лисах. Рассказывал настолько вкусно и увлеченно, что мы слушали буквально затаив дыхание!
Отдельный респект за идеальный тайминг и заботу.
Это моя вторая поездка с Олегом, в этот раз показываю красоту природы сыну.
Олег профессионал с большой буквы, очень чуткий, эрудированный и безумно влюбленный в природу Косы.
Отдельное срасибо за презент для сына!
💚🦅🌲

Наш гид на Куршской косе — это просто находка и настоящий хранитель этого волшебного места!
Наш гид на Куршской косе — это просто находка и настоящий хранитель этого волшебного места!
Наш гид на Куршской косе — это просто находка и настоящий хранитель этого волшебного места!
Наш гид на Куршской косе — это просто находка и настоящий хранитель этого волшебного места!
Наш гид на Куршской косе — это просто находка и настоящий хранитель этого волшебного места!
Наш гид на Куршской косе — это просто находка и настоящий хранитель этого волшебного места!
Наш гид на Куршской косе — это просто находка и настоящий хранитель этого волшебного места!
Олег
Олег
Ответ организатора:
Ирина Большое Спасибо! За такой теплый душевный отзыв!!!
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Юлия
Если вы хотите провести время в красивых локациях, вкусно поесть, увидеть диких животных, получить кучу фото и море эмоций, то вам к Олегу. Прекрасная организация маршрута, очень комфортный транспорт. Не
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замечаешь как быстро пролетает столько времени. Олег прекрасно знает историю, показывал нам фото. Понравилось, что нет спешки, ты успеваешь не только сделать фото, но и насладиться прекрасными видами. Я очень ждала поездку на Куршскую косу и я рада, что выбрала именно Олега, ибо он смог преподнести это место во всей его красе, спасибо 🫶🏻

Если вы хотите провести время в красивых локациях, вкусно поесть, увидеть диких животных, получить кучу фото
Если вы хотите провести время в красивых локациях, вкусно поесть, увидеть диких животных, получить кучу фото
Если вы хотите провести время в красивых локациях, вкусно поесть, увидеть диких животных, получить кучу фото
Если вы хотите провести время в красивых локациях, вкусно поесть, увидеть диких животных, получить кучу фото
Если вы хотите провести время в красивых локациях, вкусно поесть, увидеть диких животных, получить кучу фото
Если вы хотите провести время в красивых локациях, вкусно поесть, увидеть диких животных, получить кучу фото
Если вы хотите провести время в красивых локациях, вкусно поесть, увидеть диких животных, получить кучу фото
Если вы хотите провести время в красивых локациях, вкусно поесть, увидеть диких животных, получить кучу фото
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К
Достоинства поездки:
- отличный удобный микроавтобус Мерседес Спринтер - обстоятельный и неторопливый рассказ в поездке и на всех остановках, сопровождался фотографиями по теме рассказа (благодаря этому многое запомнилось)
- везде было достаточно
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времени, чтобы спокойно, без «гона», посмотреть, сфотографировать и почувствовать красоту и атмосферу Курской косы и очаровательного Зеленоградска -увидели енотовидную собаку, что было на милым и неожиданным бонусом - очень симпатичный и вкусный ресторан был выбран для обеда, мы взяли уху и пельмени с лососем и судаком. Вышли сытыми и довольными.
- экскурсовод Олег с чувством юмора и отличный собеседник. Помог сделать запоминающиеся фотографии.
Недостатков не обнаружили!
Очень рады, что успели поменять поездку с группой на эту экскурсию. Остались самые яркие и приятные впечатления! Большое спасибо, Олег!

Достоинства поездки:
Достоинства поездки:
Достоинства поездки:
Достоинства поездки:
Достоинства поездки:
Достоинства поездки:
Достоинства поездки:
Олег
Олег
Ответ организатора:
Спасибо большое за теплый отзыв! Очень рад что все понравилось! До новых встреч!
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М
Огромная благодарность Олегу за эту экскурсию. Отлично было все. Спокойное, комфортное передвижение, Олег отличный водитель. Интересный и очень познавательный рассказ обо всем, истории и сегодняшнем дне города и области, о
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природе и географии, о людях, интересные факты и забавные случаи по маршруту, И все это воспринималось, как беседа с хорошим знакомым! Маршрут отлично выстроен, достаточно времени на все, и на прогулки, и на фото, и на перекус и обед. Мы проехали всю Куршскую косу, были на орнитологической станции, гуляли, выходили на залив, на дюны и берег Балтийского моря, погуляли по Танцующему лесу, прошли по эко-тропе к озеру Лебедь, посетили Зеленоградск, и все это в очень комфортном режиме, без спешки и суеты. Очень рекомендуем Олега всем, кто хочет получить незабываемые впечатления от поездки по Калининградской области.

Огромная благодарность Олегу за эту экскурсию. Отлично было все. Спокойное, комфортное передвижение, Олег отличный водитель. Интересный
Огромная благодарность Олегу за эту экскурсию. Отлично было все. Спокойное, комфортное передвижение, Олег отличный водитель. Интересный
Огромная благодарность Олегу за эту экскурсию. Отлично было все. Спокойное, комфортное передвижение, Олег отличный водитель. Интересный
Огромная благодарность Олегу за эту экскурсию. Отлично было все. Спокойное, комфортное передвижение, Олег отличный водитель. Интересный
Огромная благодарность Олегу за эту экскурсию. Отлично было все. Спокойное, комфортное передвижение, Олег отличный водитель. Интересный
Огромная благодарность Олегу за эту экскурсию. Отлично было все. Спокойное, комфортное передвижение, Олег отличный водитель. Интересный
Огромная благодарность Олегу за эту экскурсию. Отлично было все. Спокойное, комфортное передвижение, Олег отличный водитель. Интересный
Огромная благодарность Олегу за эту экскурсию. Отлично было все. Спокойное, комфортное передвижение, Олег отличный водитель. Интересный+4
Огромная благодарность Олегу за эту экскурсию. Отлично было все. Спокойное, комфортное передвижение, Олег отличный водитель. Интересный
Огромная благодарность Олегу за эту экскурсию. Отлично было все. Спокойное, комфортное передвижение, Олег отличный водитель. Интересный
Огромная благодарность Олегу за эту экскурсию. Отлично было все. Спокойное, комфортное передвижение, Олег отличный водитель. Интересный
Огромная благодарность Олегу за эту экскурсию. Отлично было все. Спокойное, комфортное передвижение, Олег отличный водитель. Интересный
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Алена
Отличная экскурсия! Олег замечательный рассказчик! Всё подробно, интересно, без занудства. Маршрут продуман очень хорошо.
Экскурсия прошла на одном дыхании. Нам очень понравилось!
Огромное спасибо Олегу за прекрасно пооведённый день на Куршской косе!!!
Отличная экскурсия! Олег замечательный рассказчик! Всё подробно, интересно, без занудства. Маршрут продуман очень хорошо.
Отличная экскурсия! Олег замечательный рассказчик! Всё подробно, интересно, без занудства. Маршрут продуман очень хорошо.
Отличная экскурсия! Олег замечательный рассказчик! Всё подробно, интересно, без занудства. Маршрут продуман очень хорошо.
Отличная экскурсия! Олег замечательный рассказчик! Всё подробно, интересно, без занудства. Маршрут продуман очень хорошо.
Отличная экскурсия! Олег замечательный рассказчик! Всё подробно, интересно, без занудства. Маршрут продуман очень хорошо.
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Екатерина
Поездка понравилась. Автобус очень комфортный, Олег внимательный водитель и хороший гид. Посетили множество природных мест. Был вкусный обед в хорошем ресторане. Хочу обратить внимание, что на Зеленоградск остаётся не так
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много времени в конце, поэтому если кому-то нужен именно Зеленоградск, стоит взять отдельную экскурсию на день в этот город. Мы были в Зеленоградске за день до этой экскурсии, поэтому для нас все вышло идеально.

Поездка понравилась. Автобус очень комфортный, Олег внимательный водитель и хороший гид. Посетили множество природных мест. Был
Поездка понравилась. Автобус очень комфортный, Олег внимательный водитель и хороший гид. Посетили множество природных мест. Был
Поездка понравилась. Автобус очень комфортный, Олег внимательный водитель и хороший гид. Посетили множество природных мест. Был
Поездка понравилась. Автобус очень комфортный, Олег внимательный водитель и хороший гид. Посетили множество природных мест. Был
Поездка понравилась. Автобус очень комфортный, Олег внимательный водитель и хороший гид. Посетили множество природных мест. Был
Поездка понравилась. Автобус очень комфортный, Олег внимательный водитель и хороший гид. Посетили множество природных мест. Был
Поездка понравилась. Автобус очень комфортный, Олег внимательный водитель и хороший гид. Посетили множество природных мест. Был
Поездка понравилась. Автобус очень комфортный, Олег внимательный водитель и хороший гид. Посетили множество природных мест. Был
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