Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

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Куршская коса во всем великолепии

Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ национального парка: Королевский бор, орнитологическую станцию Фрингилла, поселок Рыбачий, лютеранскую кирху архитектора Тишлера, Танцующий лес 🌳 и высоту Эфа. Полюбуетесь видом на бескрайнее море 🌊, Большую дюнную гряду и Куршский залив. В завершение заедете в город-курорт Зеленоградск и рассмотрите его «визитные карточки»: памятник котам, водонапорную башню и питьевой бювет Королева Луиза.

Занимательные факты и легенды

Куршская коса — место с интересной историей 📖. Я расскажу, как и зачем люди на протяжении 150 лет формировали авандюну вдоль всего побережья, кто такие кусатели ворон и как расшифровать выражение «восточно-прусские голубки». А также: что означают резные руны на коньках рыбацких домов, где охотились прусские короли, что такое музыкальная рыбалка 🐟 и как обучали ловчих птиц.

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