Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

А ещё я расскажу о старинном почтовом тракте, миграции перелетных птиц, тяжелом труде местных рыбаков и первой орнитологической станции в Европе.
Описание экскурсии
Куршская коса во всём великолепии
Вы увидите главные достопримечательности национального парка: Королевский бор, орнитологическую станцию Фрингилла, посёлок Рыбачий, лютеранскую кирху архитектора Тишлера, Танцующий лес, а также высоту Эфа или озеро Лебедь — на выбор. Полюбуетесь видом на бескрайнее море, Большую дюнную гряду и Куршский залив. В завершение заедете на час в город-курорт Зеленоградск и рассмотрите его «визитные карточки»: памятник котам, водонапорную башню и питьевой бювет Королева Луиза.
Занимательные факты и легенды
Куршская коса — место с интересной историей. Я расскажу, как и зачем люди на протяжении 150 лет формировали авандюну вдоль всего побережья, кто такие кусатели ворон и как расшифровать выражение «восточно-прусские голубки». А также: что означают резные руны на коньках рыбацких домов, где охотились прусские короли, что такое музыкальная рыбалка и как обучали ловчих птиц.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Mercedes-Benz Sprinter 2018 года
- Экологический сбор при въезде на косу не включён в стоимость — 400 ₽/чел.
- Экскурсия подойдет взрослым и детям от 8 лет
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4120 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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Отзывы и рейтинг
Благодаря Олегу Коса раскрылась для нас не просто как красивый пейзаж, а как живой, дышащий организм
- отличный удобный микроавтобус Мерседес Спринтер - обстоятельный и неторопливый рассказ в поездке и на всех остановках, сопровождался фотографиями по теме рассказа (благодаря этому многое запомнилось)
- везде было достаточно
Экскурсия прошла на одном дыхании. Нам очень понравилось!
Огромное спасибо Олегу за прекрасно пооведённый день на Куршской косе!!!