1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
Утренняя экскурсия: Куршская коса и Зеленоградск
Исследуйте живописные дюны, Танцующий лес и исторический Зеленоградск, наслаждаясь утренней прохладой и спокойствием
Начало: В одном из 10 мест на выбор, в том числе из Зелено...
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16551 490₽ за человека
скидка
10%
Групповая
4 часа
Обзорная экскурсия по Калининграду с захватывающей речной прогулкой
Погрузитесь в историю и красоты Калининграда, объединив земные прогулки с речным путешествием на катере. Уникальный опыт гарантирован
Начало: В одном из 5 мест на выбор
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 14:00 и 16:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1055950₽ за человека
скидка
10%
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия по Калининграду: путешествие на двухэтажном автобусе
Исследуйте Калининград с уникальной точки зрения, наслаждаясь комфортом и захватывающими историями нашего гида
Начало: Ул. Проф. Баранова 34 и еще 2 адреса
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 13:30, 14:00 и 17:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
999900₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта
Исследуйте культурное наследие и природную красоту Калининградской области в однодневной поездке
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 734₽ за человека
скидка
10%
Групповая
8 часов
Калининград: Путешествие к берегам Светлогорска и Янтарного
Исследуйте живописные уголки Калининградской области, вдохновляющие своей красотой и историей
Начало: Одна из 8 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
17661 590₽ за человека
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
Калининград: погружение в историю и культуру за 3 часа
Познакомьтесь с Калининградом через его исторические уголки и архитектурные шедевры. Уникальный маршрут без пробок и с лучшими рекомендациями
Начало: В одной из 6 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 12:00, 13:30, 14:00, 16:30 и 18:40
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1055950₽ за человека
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
Экскурсия по Калининграду: путешествие по следам довоенного Кёнигсберга
Погрузитесь в атмосферу довоенного Кенигсберга, пройдя по историческим районам Хуфен, Луизенваль и Амалиенау с профессиональным гидом
Начало: На площади Победы
Завтра в 11:00
10 июня в 15:00
от 1040936₽ за человека
Групповая
3 часа
Полюбить Калининград за 3 часа: путешествие по истории и культуре
Захватывающее путешествие по Калининграду, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: Около гостиницы Калининград
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:00, во вторник в 10:00
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
935₽ за человека
Мини-группа
1 час
Погружение в историю Кенигсберга: экскурсия в «Дом с горгульей»
Откройте для себя уникальный «Дом с горгульей» в Калининграде, где история оживает через рассказы и аутентичные предметы быта
Начало: На улице Комсомольской
Завтра в 12:00
9 июня в 17:00
700₽ за человека
скидка
15%
Групповая
2 часа
Вдохновляющий Амалиенау: экскурсия по историческому району Калининграда
Окунитесь в уникальную атмосферу Калининграда, пройдя по маршруту старинного района Амалиенау с профессиональным гидом
Начало: У входа в Центральный парк
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
865736₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
Проникнуться очарованием города, слушая его истории и раскрывая любопытные факты
Начало: На Площади Победы или в Рыбной деревне
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 667₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Групповая
4.5 часа
Автобусная экскурсия по Калининграду: Средневековье и сыры
Откройте для себя секреты средневекового Калининграда и насладитесь дегустацией местных сыров
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
Расписание: ежедневно в 10:15
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
14991 350₽ за человека
скидка
10%
Групповая
3 часа
Вечерний Калининград: групповая экскурсия по ключевым местам города
Погрузитесь в атмосферу Калининграда, узнав его историю от 13 до 21 века, и насладитесь вечерней прогулкой по его знаковым местам
Начало: одна из 6 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 15:55, 16:30, 18:00 и 18:40
Завтра в 15:55
9 июня в 15:55
1055950₽ за человека
скидка
10%
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия по Калининграду: путешествие по истории
Откройте для себя Калининград: от кирпичных ворот до острова Канта в компании опытного гида
Начало: Ул. Профессора Баранова 34 и еще 2 адреса
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 13:30, 14:00 и 17:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
999900₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Комфортная экскурсия на Куршскую косу с личным проводником
Исследуйте красоты Куршской косы в небольшой группе с профессиональным проводником и уютным транспортом
Начало: На площади Василевского
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
3 300₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Кёнигсберг в Калининграде: путешествие по истории трёх городов
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Калининграду, открывая секреты Кёнигсберга и его исторические загадки
Начало: На Ленинском проспекте 81
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:15 и 17:30
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
1 067₽ за человека
скидка
10%
Групповая
2.5 часа
Амалиенау - в поисках Кёнигсберга
В деталях познакомиться с северной и южной частью атмосферного района на групповой прогулке
Начало: В районе в ЦПКиО (проспект Победы)
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 14:30, в среду, пятницу и воскресенье в 10:30
11 июня в 14:30
12 июня в 10:30
894805₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Калининград: путешествие сквозь века
Откройте для себя уникальное сочетание историй и эпох в индивидуальной экскурсии по Калининграду
Начало: У гостиницы «Калининград»
9 июня в 18:00
10 июня в 14:00
45004 050₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Куршская коса и Зеленоградск за один день
Насладитесь фантастическими видами Куршской косы, погуляйте по заповедному лесу и узнайте о необычных растениях лесничества Гренц
Начало: У гостиницы Калининград
Расписание: ежедневно в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 340₽ за человека
скидка
10%
Групповая
2.5 часа
Калининград на одном дыхании: путешествие по историческим местам
Познайте дух Калининграда, прогуливаясь по его историческим улицам, открывая тайны прошлого и настоящего
Начало: У входа в гостиницу Калининград
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:30, в среду и воскресенье в 14:30
9 июня в 14:30
11 июня в 10:30
894805₽ за человека
Индивидуальная
30 минут
По акватории Балтийска - на скоростном катере
На скоростном катере по Калининградскому каналу: военные корабли, старинные маяки и дюны Балтийской косы. Погружение в историю и природу Калининграда
Начало: Уже в Балтийске, куда вам нужно добраться самостоя...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:30
3 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Тёплая прогулка по Куршской косе - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Куршской косы: песчаные дюны, Танцующий лес, Балтийское море. Узнайте мифы и легенды, согрейтесь глинтвейном
Начало: Начало экскурсии у вашего отеля в Калининграде
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 340₽ за всё до 6 чел.
Квест
2.5 часа
Приключение с хомлинами: семейный квест-экскурсия по Калининграду
Погрузитесь в мир волшебства с квестом по Калининграду. Откройте тайны гномиков-хомлинов вместе с близкими и получите незабываемые впечатления
Начало: У центрального входа в зоопарк
12 июня в 10:30
13 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Групповая
2 часа
Ночная экскурсия по форту № 11 «Дёнхофф» в Калининграде
Откройте для себя тайны форта «Дёнхофф» в ночной обстановке, полной загадок и исторических открытий
Начало: В районе форта № 11 «Дёнхофф»
17 июня в 22:00
19 июня в 22:00
25002 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Амалиенау - душа Кенигсберга: индивидуальная экскурсия по Калининграду
Амалиенау - островок Старого Кенигсберга в Калининграде. Прогулка по эклектичному Северному и престижному Южному Амалиенау, погружение в историю и современность
Начало: В районе парка Центральный
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 940₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Калининград знакомый и неизвестный: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старого Кёнигсберга, исследуя уникальные районы Калининграда. Откройте для себя немецкую архитектуру, форты и музей Марципана
Сегодня в 21:30
Завтра в 17:00
9 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
На самый запад России: Балтийск, Балтийская коса и крепость Пиллау
Исследуйте крепость Пиллау и Балтийскую косу, путешествуя по самым западным рубежам России
Начало: сквер на остановке Ленинский проспект, рядом с пам...
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
13 400₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Ваш идеальный день на Куршской косе: природа, история и комфорт
Погрузитесь в мир красоты и тайн Куршской косы. Экскурсия на комфортабельном автомобиле с личным гидом - идеальный способ увидеть и узнать больше
Начало: Калиниград
Завтра в 14:00
9 июня в 15:00
1333312 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
Групповая экскурсия на байдарках в Калининграде: порт и достопримечательности
Уникальная возможность увидеть Калининград с воды. Байдарочный сплав вдоль порта, Рыбной деревни и острова Канта. Безопасность и комфорт гарантированы
Начало: На набережной генерала Карбышева
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 100₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
По знаменитым мостам Кёнигсберга - индивидуальная экскурсия
Приглашаем в увлекательное путешествие по мостам Калининграда! Прогулка по острову Канта, философская тропа и исторические загадки ждут вас
Начало: Неподалеку от Дровяного моста
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
3 500₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по историческим местам Калининграда с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Старого Калининграда и запечатлейте свои впечатления на профессиональные фотографии
Начало: Ул. Октябрьская 4а ориентир медовый мост остров Ка...
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
5 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Групповая
7 часов
Путешествие в Балтийск: от исторических уголков до морских просторов
Откройте для себя Балтийск: исторические сокровища, военные корабли и поиски янтаря на берегу моря
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
18881 700₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Популярное предложение
Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
Узнать о добыче смоляного камня, полюбоваться необычной архитектурой и красотой побережья
Начало: У гостиницы «Калининград»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 3 600₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Куршская коса и исторические сокровища Калининграда: экскурсия на целый день
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок Калининграда. Куршская коса, Форт № 3 и живописный Зеленоградск ждут вас
Начало: По месту остановки гостей
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 990₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Светлогорску и Янтарному - История и Легенды
Откройте для себя уникальные уголки Калининградской области, исследуя исторические и природные богатства Светлогорска и Янтарного
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
1700015 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Куршская коса: земля древних куршей и великанши Неринги
Погрузитесь в атмосферу Куршской косы, узнайте о местных легендах, насладитесь видами дюн и найдите янтарь на берегу моря
Сегодня в 21:30
Завтра в 16:00
12 990₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
Белые дюны и сосновый воздух Куршской косы ждут вас! Песчаные пейзажи, миграция птиц и прогулка по Зеленоградску сделают день незабываемым
Начало: На Ленинском проспекте
Расписание: ежедневно в 09:00
17 июня в 09:00
20 июня в 09:00
от 3 600₽ за человека
скидка
30%
Индивидуальная
2.5 часа
Авторская экскурсия по Амалиенау: путешествие по историческим улочкам
Погрузитесь в атмосферу уникального района Калининграда, где каждый уголок хранит свою историю и архитектурные загадки
Начало: У входа в Центральный парк
14 июня в 08:30
17 июня в 15:30
от 36002 520₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварня Нессельбек и сыроварня за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Калининграда: посетите Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварню Нессельбек и сыроварню за один день. Узнайте историю и традиции этих мест
Начало: У вашего отеля в Калининграде
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Погружение в волшебство Куршской косы: индивидуальная экскурсия
Отвлекитесь от городской суеты и проведите день на Куршской косе. Вас ждут природа, легенды, Танцующий лес и местные деликатесы
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
11 900₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Групповая
4 часа
Экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» в Калининграде
Погрузитесь в историю Калининграда, посетив знаковые форты и бастионы, сохранившиеся с времён Кёнигсберга
Начало: В одном из 5 мест в Калининграде на выбор
Расписание: в понедельник и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
12111 090₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Калининград: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальное сочетание русской и немецкой культур, исследуя исторические и современные достопримечательности Калининграда
Начало: На площади Победы
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 5 500₽ за всё до 8 чел.
Групповая
7 часов
Балтийские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
Найти солнечный камень на берегу моря и открыть секреты русской Швейцарии
Начало: На парковке здания Дома Советов
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2 750₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Парк «Юность» в Калининграде: история и аттракционы Обертайха
Прогулка по парку «Юность» в Калининграде сочетает в себе историю и веселье. Увидите старинные дома, символы масонов и прокатитесь на аттракционах
Начало: Отель Mercure, Калининград
Расписание: ежедневно в 13:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Шесть эпох Кёнигсберга
Погрузиться в историю немецкого города и услышать о поворотных событиях в его судьбе
Начало: На Центральной площади Калининграда
9 июня в 09:30
10 июня в 08:00
2 940₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий7 июня 2024Очень рад, что побывал на данной экскурсии, Светлогорск очень необычен и самобытен. Что же касается самой экскурсии - все очень информативно и доступно:) Огромное спасибо
- ААлина7 июня 2024Очень интересная экскурсия! Время пролетело незаметно! Огромная благодарность экскурсоводу Елене за профессионализм, владение обширными историческими знаниями и очень интересную подачу материала. Экскурсия для взрослых туристов! Спасибо!!! Один восторг!
- ССветлана7 июня 2024Отличная прогулка! Спасибо, Данила!
- YYulya7 июня 2024Великолепная экскурсия на любой возраст! Дочь 14 лет,которая не любит никаких экускурсий,была в полном восторге! Спасибо! Это действительно запомнилось!
- ИИльнура7 июня 2024Экскурсия очень понравилась, огромная благодарность Елене. Рекомендую…
- ЕЕлена7 июня 2024Отлично организованная и содержательная экскурсия. Огромное спасибо за полученное удовольствие.
- ИИрина7 июня 2024Были на экскурсии компанией из пяти человек. Экскурсия очень интересная и познавательная. Денис максимально просто и доступно доносит информацию до посетителей, довольны были все. Бродить по форту ночью гораздо интереснее, чем днем! Экскурсию всем рекомендую!
- ООльга7 июня 2024Спасибо!!! Прекрасная экскурсия, шикарный экскурсовод Анжела 💕 буду рекомендовать друзьям!
- ИИрина7 июня 2024Экскурсия понравилась. 3 часа прошли незаметно. Обошли всех хомлинов с Ольгой, потом самостоятельно обошли 6 из 7. Для детей интересно. Ольга задает загадки, все это в стихах.
- ДДенис7 июня 2024Все очень понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Популярные места»
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