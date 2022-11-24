Новогодний калейдоскоп Балтийского побережья

Побродить по средневековому замку, увидеть могилу Канта и побывать в самом западном городе России

Проводим старый год, гуляя по улочкам Калининграда, узнавая удивительное прошлое Кёнигсберга и посещая необычные музеи: знали ли вы, что существует целый «Музей Марципана» или что можно спуститься в настоящий секретный бункер времён войны? Встретим 2023, вдыхая морской бриз, смешанный с хвойными ароматами в курортном Светлогорске, где проводится «Голосящий КиВиН».

Вас ждут дегустация сыра, производимого по старинным рецептам, прогулка по запорошенным барханам Куршской косы и волшебная зимняя сказка европейских городков.
Новогодний калейдоскоп Балтийского побережья
Новогодний калейдоскоп Балтийского побережья
Новогодний калейдоскоп Балтийского побережья
Новогодний калейдоскоп Балтийского побережья
Новогодний калейдоскоп Балтийского побережья
Новогодний калейдоскоп Балтийского побережья
Новогодний калейдоскоп Балтийского побережья
Ближайшие даты:
30
дек
3
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В случае неблагоприятных погодных условий маршрут может меняться.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Калининграда, 12:00
Завершение: Аэропорт или ж. - д. вокзал Калининграда, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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