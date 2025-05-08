читать дальше

Помогаем гостям увидеть и полюбить наши края. Кроме того, у нас профильное образование в сфере туризма. Мы разные, и нам есть, что вам рассказать. Анастасия — логист, не только проводит экскурсии, но и строит уникальные маршруты. Алёна — геоэколог, педагог, организатор летних семейных выездов и многодневных программ на территории Калининградской области. Мы любим делиться историями о людях и событиях нашего края. Рады познакомить вас с самым необычным и интересным. Также работаем с юрлицами, можем выдать счет и чек от самозанятого.