Своей компанией на западный край России: Калининград, побережье Балтики, наследие Тевтонского ордена
Осмотреть немецкую архитектуру, средневековые кирхи и замки и съездить к морю
Добро пожаловать в Калининградскую область! Я покажу вам бывший Кёнигсберг, который благодаря сохранившейся прусской и стилизованной современной архитектуре напоминает европейский городок. Осмотрим все главные достопримечательности в центре, отведаем марципана и читать дальше
крафтовых сыров.
Съездим к берегам Балтийского моря: посетим столицу солнечного камня — Янтарный, самый западный город региона — Балтийск, уютный курорт со множеством кошек — Зеленоградск.
Также я познакомлю вас с архитектурным наследием Тевтонского ордена эпохи Средневековья: увидим кирху Арнау и рыцарские замки Вальдау, Тапиау и Шаакен.
Питание. Включены дегустации. Основное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Subaru XV, Citroen, Kia Sportage или аналогичный.
Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные прогулки, физподготовка не понадобится.
Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты. Возможна организация для компании до 8 человек, стоимость — по запросу.
Программа тура по дням
1 день
Прогулки по Калининграду с дегустациями
Первым делом познакомимся с сердцем области. Погуляем по центру: Рыбной деревне, острову Канта, району вилл Амалиенау. Осмотрим фортификационные сооружения, сходим на дегустации марципана и крафтовых сыров. После экскурсии — свободное время. Вы можете послушать органный концерт в Кафедральном соборе, посетить Музей Мирового океана или зоопарк, покататься на кораблике.
2 день
На весь день к Балтийскому морю
Ненадолго покинем Калининград и отправимся к берегам Балтики. Заедем в посёлок Янтарный: увидим янтарное производство и пляж, удостоенный награды «Голубой флаг». Посетим Балтийск и самую западную точку региона. Полюбуемся брутальными пейзажами с дюнами и соснами вдоль Балтийской косы. Вечером вернёмся обратно.
3 день
Наследие Тевтонского ордена и достопримечательности Зеленоградска
Погрузимся в прошлое, изучая восток области. Нас ждёт встреча с архитектурным наследием Тевтонского ордена: увидим кирху Арнау, замки Вальдау, Тапиау, Шаакен. Заедем в отель «Нессельбек», стилизованный под средневековую крепость. Вечер посвятим Зеленоградску: рассмотрим колоритные здания, пройдём по променаду вдоль моря, заглянем в сувенирные лавочки, погладим кошек (окончание экскурсии в 19:00). Затем вернёмся в Калининград и попрощаемся.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, 9:30, точное место - по договорённости
Завершение: Центр Калининграда, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 69 туристов
Мы — команда гидов: Анастасия и Алёна. Родились, росли, учились и живём в самом любимом городе на свете — Калининграде. Проводим душевные прогулки и поездки с лучшими видами и историями. читать дальше
Помогаем гостям увидеть и полюбить наши края. Кроме того, у нас профильное образование в сфере туризма. Мы разные, и нам есть, что вам рассказать. Анастасия — логист, не только проводит экскурсии, но и строит уникальные маршруты. Алёна — геоэколог, педагог, организатор летних семейных выездов и многодневных программ на территории Калининградской области.
Мы любим делиться историями о людях и событиях нашего края. Рады познакомить вас с самым необычным и интересным. Также работаем с юрлицами, можем выдать счет и чек от самозанятого.