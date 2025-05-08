Мои заказы

Своей компанией на западный край России: Калининград, побережье Балтики, наследие Тевтонского ордена

Осмотреть немецкую архитектуру, средневековые кирхи и замки и съездить к морю
Добро пожаловать в Калининградскую область! Я покажу вам бывший Кёнигсберг, который благодаря сохранившейся прусской и стилизованной современной архитектуре напоминает европейский городок. Осмотрим все главные достопримечательности в центре, отведаем марципана и
крафтовых сыров.

Съездим к берегам Балтийского моря: посетим столицу солнечного камня — Янтарный, самый западный город региона — Балтийск, уютный курорт со множеством кошек — Зеленоградск.

Также я познакомлю вас с архитектурным наследием Тевтонского ордена эпохи Средневековья: увидим кирху Арнау и рыцарские замки Вальдау, Тапиау и Шаакен.

1 отзыв
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 5+.

Питание. Включены дегустации. Основное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Subaru XV, Citroen, Kia Sportage или аналогичный.

Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные прогулки, физподготовка не понадобится.

Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты. Возможна организация для компании до 8 человек, стоимость — по запросу.

Программа тура по дням

1 день

Прогулки по Калининграду с дегустациями

Первым делом познакомимся с сердцем области. Погуляем по центру: Рыбной деревне, острову Канта, району вилл Амалиенау. Осмотрим фортификационные сооружения, сходим на дегустации марципана и крафтовых сыров. После экскурсии — свободное время. Вы можете послушать органный концерт в Кафедральном соборе, посетить Музей Мирового океана или зоопарк, покататься на кораблике.

2 день

На весь день к Балтийскому морю

Ненадолго покинем Калининград и отправимся к берегам Балтики. Заедем в посёлок Янтарный: увидим янтарное производство и пляж, удостоенный награды «Голубой флаг». Посетим Балтийск и самую западную точку региона. Полюбуемся брутальными пейзажами с дюнами и соснами вдоль Балтийской косы. Вечером вернёмся обратно.

3 день

Наследие Тевтонского ордена и достопримечательности Зеленоградска

Погрузимся в прошлое, изучая восток области. Нас ждёт встреча с архитектурным наследием Тевтонского ордена: увидим кирху Арнау, замки Вальдау, Тапиау, Шаакен. Заедем в отель «Нессельбек», стилизованный под средневековую крепость. Вечер посвятим Зеленоградску: рассмотрим колоритные здания, пройдём по променаду вдоль моря, заглянем в сувенирные лавочки, погладим кошек (окончание экскурсии в 19:00). Затем вернёмся в Калининград и попрощаемся.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все билеты, дегустации, экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Калининград и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты. Возможна организация для компании до 8 человек, стоимость - по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, 9:30, точное место - по договорённости
Завершение: Центр Калининграда, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 69 туристов
Мы — команда гидов: Анастасия и Алёна. Родились, росли, учились и живём в самом любимом городе на свете — Калининграде. Проводим душевные прогулки и поездки с лучшими видами и историями.
Помогаем гостям увидеть и полюбить наши края. Кроме того, у нас профильное образование в сфере туризма. Мы разные, и нам есть, что вам рассказать. Анастасия — логист, не только проводит экскурсии, но и строит уникальные маршруты. Алёна — геоэколог, педагог, организатор летних семейных выездов и многодневных программ на территории Калининградской области. Мы любим делиться историями о людях и событиях нашего края. Рады познакомить вас с самым необычным и интересным. Также работаем с юрлицами, можем выдать счет и чек от самозанятого.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталия
8 мая 2025
Отличная экскурсия, было интересно и детям и взрослым, хороший подбор ресторанов
