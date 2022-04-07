Совершите путешествие, во время которого вы познакомитесь с Калининградом и узнаете много интересных фактов о городе, объединившем в себе русскую и немецкую историю.

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Основные достопримечательности, по которым будет проходить маршрут: мосты Юбилейный и Медовый, новый стилизованный комплекс «Рыбная деревня», Кафедральный собор и старинное здание Торговой биржи, уникальные суда на Набережной Музея Мирового океана, восстановленные пакгаузы и элеваторы бывшего Кёнигсбергского порта и новые причалы Калининградского торгового порта. Вы увидите места, которые неоднократно посещал русский царь Петр I.

Город был основан рыцарями тевтонцами в 13 веке: крепость получила название Кенигсберг. Во время Тридцатилетней войны город стал столицей Тевтонского ордена, позже — столицей Пруссии, а в ходе Семилетней войны вошел в состав Российской империи.

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