Обзорная прогулка на теплоходе

Обзорная прогулка на теплоходе по реке без остановок

Групповая
Обзорная прогулка на теплоходе по реке без остановок.

Экскурсия проводится с экскурсионным аудио сопровождением на борту корабля.

Программа для самостоятельного посещения.

Предъявите ваучер Tezeks в пункте отправления.

Маршрут экскурсии представлен в разделе "Дополнительная информация".

Экскурсия проводится, преимущественно, на теплоходе, однако организаторы оставляют за собой право заменить судно на прогулочный катер, если группа составляет менее 11 человек.

Экскурсия не проводится в зимний период.
Обзорная прогулка на теплоходе
Обзорная прогулка на теплоходе
Обзорная прогулка на теплоходе
Обзорная прогулка на теплоходе
Обзорная прогулка на теплоходе
Обзорная прогулка на теплоходе
Обзорная прогулка на теплоходе
Обзорная прогулка на теплоходе
Обзорная прогулка на теплоходе
Обзорная прогулка на теплоходе

Что вас ожидает 🤩

  • Комплекс "Рыбная деревня"
  • Мост Медовый
  • Мост Юбилейный
  • Мост Двухъярусный
  • Кафедральный собор на острове Канта
  • Здание бывшей Кёнигсбергской биржи
  • Исторический флот Музея мирового океана
  • Калининградский морской порт
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Совершите путешествие, во время которого вы познакомитесь с Калининградом и узнаете много интересных фактов о городе, объединившем в себе русскую и немецкую историю.

Чтобы увидеть главные достопримечательности и узнать больше об удивительной истории Калининграда, забронируйте экскурсию на нашем сайте.

Основные достопримечательности, по которым будет проходить маршрут: мосты Юбилейный и Медовый, новый стилизованный комплекс «Рыбная деревня», Кафедральный собор и старинное здание Торговой биржи, уникальные суда на Набережной Музея Мирового океана, восстановленные пакгаузы и элеваторы бывшего Кёнигсбергского порта и новые причалы Калининградского торгового порта. Вы увидите места, которые неоднократно посещал русский царь Петр I.

Город был основан рыцарями тевтонцами в 13 веке: крепость получила название Кенигсберг. Во время Тридцатилетней войны город стал столицей Тевтонского ордена, позже — столицей Пруссии, а в ходе Семилетней войны вошел в состав Российской империи.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

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