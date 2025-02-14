Трансфер из аэропорта до Калининграда + обзорная экскурсия

Доехать до нужного места с комфортом и познавательными историями
Я встречу вас в Храброво, и мы отправимся в один из самых европейских городов России — Калининград.

В поездке покажу вам знаковые места города, а также расскажу о его прошлом, немецких корнях, современной жизни и разнообразии культур. И конечно, мы остановимся по вашему желанию, чтобы вы сделали фото в ярких городских локациях.
5
9 отзывов
Трансфер из аэропорта до Калининграда + обзорная экскурсия
Трансфер из аэропорта до Калининграда + обзорная экскурсия
Трансфер из аэропорта до Калининграда + обзорная экскурсия
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание трансфер

По пути вы увидите:

  • Кафедральный собор на острове Канта
  • Рыбную деревню и её архитектурный ансамбль
  • музей янтаря и скульптуру «Борющиеся зубры»
  • Королевские, Фридландские и Росгартенские ворота
  • исторический район Амалиенау и его уникальную застройку
  • Нижнее и Верхнее озёра

О чём мы поговорим:

  • об основании Кёнигсберга и истории его превращения в Калининград
  • сочетании в одном городе особенностей немецкой и советской эпох
  • философе Иммануиле Канте и его влиянии на мировоззрение горожан, особенно на академическую и культурную жизнь города
  • немецкой архитектуре, дошедшей до наших дней, и её важной роли в сохранении исторического наследия
  • военной истории и роли Кёнигсберга в годы Второй мировой войны
  • природе и богатстве янтаря, главным поставщиком которого считается Калининградская область

Также я подскажу, какие важные места в Калининграде и области будет интересно посетить, где пообедать и увлекательно провести время.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Volkswagen Polo
  • Можем изменить маршрут по Калининграду в зависимости от вашего желания
  • Могу организовать трансфер с экскурсией до Советска, Балтийска, Зеленоградска, Светлогорска или Куршской косы. Подробности обсудим в переписке

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
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Д
14 фев 2025
Все вовремя. Доброжелательная, отзывчивая, эрудированная Ксения. Основные достопримечательности города успели объехать, немного сократили программу к сожалению, занятия у ребенка должны были начаться, но все равно знакомство с городом состоялось! Получили много полезной информации и по городкам на побережье. Спасибо, Ксения!)
С
10 янв 2025
7 января 2025 года с мужем прилетели в Калининград. Я была впервые. Когда искали экскурсии, очень удивились этому формату (трансфер и экскурсия) и сразу решили попробовать. Мы прилетали в город
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около 10:00, а заселение в гостиницу было только в 15:00. Мы решили, что перед заселением будет здорово посмотреть город. И это решение было правильным.
Мы под впечатлением от экскурсии и от экскурсовода до сих пор. Ксения просто умница. Она заботливая
и внимательная. Ей нравится делать то, что она делает. И делает она это очень хорошо. Нам было легко и приятно с ней общаться. Было ощущение, что мы приехали в гости к родственникам. Ксения показала нам город и рассказала о нём, сделала прекрасные фотографии, посоветовала отличные рестораны и кафе, помогла при заселении. И благодаря Ксении нам удалось в первый же день приезда услышать прекрасный орган. После экскурсии мы уже точно знали, куда хотим пойти на следующий день. В последующие дни мы были с Ксенией на связи и могли при необходимости обратиться к ней. Ощущение, что нас связала крепкая дружба, осталось до сих пор. И благодаря Ксении впечатление о горожанах сформировалось именно такое, что люди внимательные друг другу, открытые, дружелюбные, что потом подтверждалось. Мы рады, что выбрали эту экскурсию и что наша поездка началась с такого приятного знакомства. Она и дала начало прекрасному отдыху на всё время путешествия.
Я очень рекомендую эту экскурсию.

С
10 янв 2025
Отличный вариант познакомиться с городом сразу после прилета, рекомендую! Огромное спасибо Ксении за её внимательность и очень доброжелательное отношение к нам. Мы увидели интересные локации, куда сами вряд ли дошли/доехали, познакомились с историей города и замечательно провели время, очень легко и позитивно.
Ещё раз благодарю!
Ольга
2 янв 2025
Большое спасибо за оперативность и конструктивный обмен мнениями. Маршрут был составлен с учётом моих пожеланий.

Особое спасибо гиду XSENIА за деликатное отношение к нам и интересный рассказ о Калининграде. Показала нам самые красивые локации, сама нас сфотографировала и приятным бонусом угостила вкусными сувенирами. Мы очень довольны. Рекомендуем!
Н
29 дек 2024
Такого чудесного и душевного человека как Ксения я давно не встречала. Подстроится под каждого клиента, найдет общие темы и интересы для разговора. Встретила нас в аэропорту, провезла по всем значимым местам Калининграда, рассказала всю историю города, подстроилась под наши пожелания.
Я
23 ноя 2024
Мне очень понравились экскурсия я был первый раз в Калининграде и получил большое удовольствие от проведённого времени) Ксения большая молодец)))
O
19 ноя 2024
Ксения прекрасно справилась со своей задачей. Очень много полезной и интересной информации было рассказано. Добрая, умная и начитанная девушка. Всем знакомым, кто будет приезжать в Калининград, буду обязательно вас советовать🙏🏻❤️
Е
18 ноя 2024
Мой первый раз в Калининграде начался просто идеально благодаря Ксении! Она встретила меня прямо в аэропорту — это было так удобно и приятно, что я сразу почувствовала себя в надёжных
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руках. Уже по дороге в город она начала рассказывать про Калининград, и было настолько интересно, что я даже не заметила, как быстро пролетело время.

Экскурсия была просто бомбическая! Ксения не просто рассказывает факты, а делает это так, что ты реально начинаешь чувствовать атмосферу города. Мы погуляли по острову Канта, посмотрели Кафедральный собор, зашли в Рыбную деревню, и она показала такие классные, уютные места, которые точно не найдёшь в стандартных гидах.

С Ксенией легко, интересно и очень душевно. Это не просто экскурсия, а настоящее путешествие по городу с человеком, который его любит и знает до мелочей. Если хотите почувствовать настоящий Калининград — вам точно к ней.

I
16 ноя 2024
Ксения забрала нас их аэропорта, помогла с багажом. Экскурсия с Ксенией — это больше, чем просто знакомство с Калининградом. Если хотите увидеть Калининград так, как его видят местные, выбирайте экскурсию
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с Ксенией! Её лёгкая подача и внимание к деталям делают поездку невероятно приятной. Ксения сделала для нас очень красивые фото. Удобный трансфер, искренность и невероятно красивые локации — всё, что нам нужно было для идеального дня. Осталась только благодарность и желание вернуться!

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