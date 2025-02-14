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около 10:00, а заселение в гостиницу было только в 15:00. Мы решили, что перед заселением будет здорово посмотреть город. И это решение было правильным.

Мы под впечатлением от экскурсии и от экскурсовода до сих пор. Ксения просто умница. Она заботливая

и внимательная. Ей нравится делать то, что она делает. И делает она это очень хорошо. Нам было легко и приятно с ней общаться. Было ощущение, что мы приехали в гости к родственникам. Ксения показала нам город и рассказала о нём, сделала прекрасные фотографии, посоветовала отличные рестораны и кафе, помогла при заселении. И благодаря Ксении нам удалось в первый же день приезда услышать прекрасный орган. После экскурсии мы уже точно знали, куда хотим пойти на следующий день. В последующие дни мы были с Ксенией на связи и могли при необходимости обратиться к ней. Ощущение, что нас связала крепкая дружба, осталось до сих пор. И благодаря Ксении впечатление о горожанах сформировалось именно такое, что люди внимательные друг другу, открытые, дружелюбные, что потом подтверждалось. Мы рады, что выбрали эту экскурсию и что наша поездка началась с такого приятного знакомства. Она и дала начало прекрасному отдыху на всё время путешествия.

Я очень рекомендую эту экскурсию.