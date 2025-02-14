Я встречу вас в Храброво, и мы отправимся в один из самых европейских городов России — Калининград.
В поездке покажу вам знаковые места города, а также расскажу о его прошлом, немецких корнях, современной жизни и разнообразии культур. И конечно, мы остановимся по вашему желанию, чтобы вы сделали фото в ярких городских локациях.
В поездке покажу вам знаковые места города, а также расскажу о его прошлом, немецких корнях, современной жизни и разнообразии культур. И конечно, мы остановимся по вашему желанию, чтобы вы сделали фото в ярких городских локациях.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание трансфер
По пути вы увидите:
- Кафедральный собор на острове Канта
- Рыбную деревню и её архитектурный ансамбль
- музей янтаря и скульптуру «Борющиеся зубры»
- Королевские, Фридландские и Росгартенские ворота
- исторический район Амалиенау и его уникальную застройку
- Нижнее и Верхнее озёра
О чём мы поговорим:
- об основании Кёнигсберга и истории его превращения в Калининград
- сочетании в одном городе особенностей немецкой и советской эпох
- философе Иммануиле Канте и его влиянии на мировоззрение горожан, особенно на академическую и культурную жизнь города
- немецкой архитектуре, дошедшей до наших дней, и её важной роли в сохранении исторического наследия
- военной истории и роли Кёнигсберга в годы Второй мировой войны
- природе и богатстве янтаря, главным поставщиком которого считается Калининградская область
Также я подскажу, какие важные места в Калининграде и области будет интересно посетить, где пообедать и увлекательно провести время.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Volkswagen Polo
- Можем изменить маршрут по Калининграду в зависимости от вашего желания
- Могу организовать трансфер с экскурсией до Советска, Балтийска, Зеленоградска, Светлогорска или Куршской косы. Подробности обсудим в переписке
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 67 туристов
Меня зовут Ксения. Я с моим белым другом, шпицем Майклом, живу на два города — Калининград и Владивосток. С радостью делюсь с каждым гостем своими впечатлениями о городах и удивительных местах. Это особые места с богатой историей и уникальной атмосферой, и я буду рада показать вам их красоту. Присоединяйтесь к моим экскурсиям — будет интересно и душевно!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
14 фев 2025
Все вовремя. Доброжелательная, отзывчивая, эрудированная Ксения. Основные достопримечательности города успели объехать, немного сократили программу к сожалению, занятия у ребенка должны были начаться, но все равно знакомство с городом состоялось! Получили много полезной информации и по городкам на побережье. Спасибо, Ксения!)
С
Сметанникова
10 янв 2025
7 января 2025 года с мужем прилетели в Калининград. Я была впервые. Когда искали экскурсии, очень удивились этому формату (трансфер и экскурсия) и сразу решили попробовать. Мы прилетали в город
С
Светлана
10 янв 2025
Отличный вариант познакомиться с городом сразу после прилета, рекомендую! Огромное спасибо Ксении за её внимательность и очень доброжелательное отношение к нам. Мы увидели интересные локации, куда сами вряд ли дошли/доехали, познакомились с историей города и замечательно провели время, очень легко и позитивно.
Ещё раз благодарю!
Ещё раз благодарю!
Ольга
2 янв 2025
Большое спасибо за оперативность и конструктивный обмен мнениями. Маршрут был составлен с учётом моих пожеланий.
Особое спасибо гиду XSENIА за деликатное отношение к нам и интересный рассказ о Калининграде. Показала нам самые красивые локации, сама нас сфотографировала и приятным бонусом угостила вкусными сувенирами. Мы очень довольны. Рекомендуем!
Особое спасибо гиду XSENIА за деликатное отношение к нам и интересный рассказ о Калининграде. Показала нам самые красивые локации, сама нас сфотографировала и приятным бонусом угостила вкусными сувенирами. Мы очень довольны. Рекомендуем!
Н
Наталья
29 дек 2024
Такого чудесного и душевного человека как Ксения я давно не встречала. Подстроится под каждого клиента, найдет общие темы и интересы для разговора. Встретила нас в аэропорту, провезла по всем значимым местам Калининграда, рассказала всю историю города, подстроилась под наши пожелания.
Я
Яков
23 ноя 2024
Мне очень понравились экскурсия я был первый раз в Калининграде и получил большое удовольствие от проведённого времени) Ксения большая молодец)))
O
Olesia
19 ноя 2024
Ксения прекрасно справилась со своей задачей. Очень много полезной и интересной информации было рассказано. Добрая, умная и начитанная девушка. Всем знакомым, кто будет приезжать в Калининград, буду обязательно вас советовать🙏🏻❤️
Е
Евгения
18 ноя 2024
Мой первый раз в Калининграде начался просто идеально благодаря Ксении! Она встретила меня прямо в аэропорту — это было так удобно и приятно, что я сразу почувствовала себя в надёжных
I
Irina
16 ноя 2024
Ксения забрала нас их аэропорта, помогла с багажом. Экскурсия с Ксенией — это больше, чем просто знакомство с Калининградом. Если хотите увидеть Калининград так, как его видят местные, выбирайте экскурсию
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