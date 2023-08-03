Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу

Совместить дорогу из Храброво с путешествием по ключевым достопримечательностям

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Ответы на вопросы
Вы впервые в Калининграде и ещё не разобрались, как устроен город и что посмотреть? Беру эти вопросы на себя! Я встречу вас в аэропорту на комфортном автомобиле, расскажу о регионе, познакомлю с основными районами и ключевыми достопримечательностями.

После экскурсии вы будете точно знать, какие места в Калининграде и его окрестностях достойны вашего внимания.
Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Из аэропорта — по достопримечательностям Кёнингсберга

Я встречу вас в аэропорту на комфортабельном автомобиле Skoda Octavia 2018 г. в. Если вы путешествуете с детьми, заранее установлю детское кресло или бустер. По дороге в центр города, которая займёт примерно полчаса, мы обговорим примерный маршрут обзорной экскурсии. Вы узнаете неожиданные факты об истории, культуре и быте немецкого периода. Поймёте, как живёт и развивается современный Калининград.

Автомобильная экскурсия

Я расскажу, как в течение нескольких веков создавалась уникальная система укреплений, которую доблестные советские воины героически штурмовали в 1945 году. Покажу вам, как застраивались основные районы, какие архитектурные памятники сохранились или были бережно восстановлены после войны.

Пешеходная прогулка

Мы с вами совершим лёгкую прогулку по историческому центру Кёнигсберга, посетим старинные районы Марауненхоф и Ратсхоф. Пройдём по аристократическому Амалиенау, где лучшие архитекторы создавали виллы и особняки для самых богатых людей Пруссии. Осмотрим мощное защитное кольцо из ворот, башен, редутов и бастионов. И обязательно остановимся на острове Кнайпхоф, где находится главная достопримечательность города — Кафедральный собор.

Организационные детали

В стоимость включено транспортное и экскурсионное обслуживание. Дополнительных расходов нет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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