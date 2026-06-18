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Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу

Встреча в аэропорту и увлекательная экскурсия по Калининграду. Узнайте о городе и его истории, посетите ключевые места. Комфорт и информативность
Индивидуальный трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу - это идеальный способ начать знакомство с регионом.

Встреча на комфортабельном автомобиле, знакомство с историей и культурой, посещение старинных районов и ключевых достопримечательностей.

После экскурсии у вас будет чёткое представление о том, какие места стоит посетить в Калининграде и его окрестностях. Включено транспортное и экскурсионное обслуживание, без дополнительных расходов
5
89 отзывов

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🗺️ Обзорная экскурсия
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей
  • 📚 Интересные факты о регионе

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и можно насладиться прогулками на свежем воздухе. В октябре и ноябре также приятно, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с декабря по февраль, экскурсия будет комфортной благодаря тёплому транспорту, но прогулки могут быть ограничены погодными условиями. Весной, в марте и апреле, природа оживает, что добавляет особого шарма экскурсии.
Сейчас август — это идеальное время.
Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу

Что можно увидеть

  • Кафедральный собор
  • Марауненхоф
  • Ратсхоф
  • Амалиенау
  • Остров Кнайпхоф

Описание трансфер

Из аэропорта — по достопримечательностям Кёнингсберга

Я встречу вас в аэропорту на комфортабельном автомобиле Skoda Octavia или минивэне Фольксваген Каравелла. Если вы путешествуете с детьми, заранее установлю детское кресло или бустер. По дороге в центр города, которая займёт примерно полчаса, мы обговорим примерный маршрут обзорной экскурсии. Вы узнаете неожиданные факты об истории, культуре и быте немецкого периода. Поймёте, как живёт и развивается современный Калининград.

Автомобильная экскурсия

Я расскажу, как в течение нескольких веков создавалась уникальная система укреплений, которую доблестные советские воины героически штурмовали в 1945 году. Покажу вам, как застраивались основные районы, какие архитектурные памятники сохранились или были бережно восстановлены после войны.

Пешеходная прогулка

Мы с вами совершим лёгкую прогулку по историческому центру Кёнигсберга, посетим старинные районы Марауненхоф и Ратсхоф. Пройдём по аристократическому Амалиенау, где лучшие архитекторы создавали виллы и особняки для самых богатых людей Пруссии. Осмотрим мощное защитное кольцо из ворот, башен, редутов и бастионов. И обязательно остановимся на острове Кнайпхоф, где находится главная достопримечательность города — Кафедральный собор.

Организационные детали

  • В стоимость включено транспортное и экскурсионное обслуживание. Дополнительных расходов нет.
  • Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле Skoda Octavia с климат-контролем и подогревом сидений или минивэне Фольксваген Каравелла с кондиционером

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1070 туристов
Я коренной калининградец и профессиональный гид. История нашего региона увлекла меня ещё в детстве. Я исследовал старые немецкие форты и развалины замков, ездил на места знаменитых сражений, изучал историю Восточной
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Пруссии, Тевтонского ордена, Кёнигсберга и современной Калининградской области. Мои экскурсии — это не просто поездки по достопримечательностям. Это возможность понять Калининградскую область, увидеть её глазами человека, который здесь вырос, узнать интересные факты, открыть красивые места и получить советы, которые помогут сделать ваше путешествие особенным и запоминающимся. Буду рад познакомить вас с историей, городами, морским побережьем и потаёнными уголками моего родного края. Сделаем это без спешки, в комфортном темпе и с удовольствием.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 89 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
89
4
3
2
1
В
Дата посещения: 27 мая 2026
Спасибо за знакомство с этим замечательным и красивым городом! Всё было замечательно. Частичку его мы увезли во Владивосток:)
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Елизавета
Большое спасибо гиду Игорю за наше первое и такое интересное знакомство с Калининградом! Мы с мужем получили много новой, интересной, полезной информации, увидели красивые и интересные локации города. Сначала мы
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проехали на машине по району Марауненхоф, потом побывали в элитном Амалиенау, ну а в самом конце в рабочей слободке – Ратхофф откуда и увидели Калининградский морской торговый порт. Посетили музей Марципана и проехали через Бранденбургские ворота, прогулялись по набережной вдоль Рыбной деревни, сфотографировались на фоне уютных ресторанчиков, зашли в «Мастерскую Хомлинов», прошлись по парку острова Канта, поприветствовали Дедушку Хомлина на Медовом мосту, а также увидели самого маленького босоногого хомлина – Антошку и его папу Лео у Музея изобразительных искусств (здание бывшей кёнигсбергской биржи). Лицезрели величественный Кафедральный собор и посетили могилу Канта. Поприветствовали знаменитых «Борющихся зубров», царя Петра І и «Скульптуру трактирщицы». Время пешей и автомобильной прогулки пролетело незаметно. Игорь – прекрасный рассказчик! Мы получили паспорт туриста, где нам поставили первую печать о посещении Калининграда. Экскурсия грамотно спланирована, не затянута. В заключение нашего путешествия гид довёз нас до Зеленоградска, где мы остановились.

Большое спасибо гиду Игорю за наше первое и такое интересное знакомство с Калининградом! Мы с мужем
Большое спасибо гиду Игорю за наше первое и такое интересное знакомство с Калининградом! Мы с мужем
Большое спасибо гиду Игорю за наше первое и такое интересное знакомство с Калининградом! Мы с мужем
Большое спасибо гиду Игорю за наше первое и такое интересное знакомство с Калининградом! Мы с мужем
Большое спасибо гиду Игорю за наше первое и такое интересное знакомство с Калининградом! Мы с мужем
Большое спасибо гиду Игорю за наше первое и такое интересное знакомство с Калининградом! Мы с мужем
Большое спасибо гиду Игорю за наше первое и такое интересное знакомство с Калининградом! Мы с мужем
Большое спасибо гиду Игорю за наше первое и такое интересное знакомство с Калининградом! Мы с мужем+3
Большое спасибо гиду Игорю за наше первое и такое интересное знакомство с Калининградом! Мы с мужем
Большое спасибо гиду Игорю за наше первое и такое интересное знакомство с Калининградом! Мы с мужем
Большое спасибо гиду Игорю за наше первое и такое интересное знакомство с Калининградом! Мы с мужем
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И
Отличная экскурсия! Все было хорошо организовано, без спешки и задержек. Гид интересно рассказывал, отвечал на вопросы и уделял внимание каждому. Остались только приятные впечатления. Спасибо за прекрасно проведенное время!
Отличная экскурсия! Все было хорошо организовано, без спешки и задержек. Гид интересно рассказывал, отвечал на вопросы
Отличная экскурсия! Все было хорошо организовано, без спешки и задержек. Гид интересно рассказывал, отвечал на вопросы
Отличная экскурсия! Все было хорошо организовано, без спешки и задержек. Гид интересно рассказывал, отвечал на вопросы
Отличная экскурсия! Все было хорошо организовано, без спешки и задержек. Гид интересно рассказывал, отвечал на вопросы
Отличная экскурсия! Все было хорошо организовано, без спешки и задержек. Гид интересно рассказывал, отвечал на вопросы
Отличная экскурсия! Все было хорошо организовано, без спешки и задержек. Гид интересно рассказывал, отвечал на вопросы
Отличная экскурсия! Все было хорошо организовано, без спешки и задержек. Гид интересно рассказывал, отвечал на вопросы
Отличная экскурсия! Все было хорошо организовано, без спешки и задержек. Гид интересно рассказывал, отвечал на вопросы
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А
Спасибо огромное Игорю за встречу и экскурсию! У нас возник форс-мажор с вылетом из Москвы, рейс задержали на 5 часов, но Игорь нас встретил даже позже оговоренного времени, провел интересную экскурсию, показал много мест и у нас сложился полный образ города! Отдельное спасибо за доставку нас в Светлогорск:)
Спасибо огромное Игорю за встречу и экскурсию! У нас возник форс-мажор с вылетом из Москвы, рейс
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Юлия
19.03.26, в день моего рождения мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсии по Калининграду с Игорем, и остались очень довольны! Он встретил нас прямо в аэропорту, подождал, что было особенно
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приятно после дороги, и сразу же началось наше знакомство с городом.
Экскурсия длилась около 4 часов и прошла на одном дыхании. Игорь — местный житель, отлично знает город и умеет интересно подать материал: без скучных дат, но с живыми историями и фактами, которые действительно запоминаются.
Передвигались на его удобной машине, что сделало поездку комфортной, но при этом мы успели и немного прогуляться пешком, чтобы лучше прочувствовать атмосферу города. Посетили все основные и знаковые места Калининграда.
Очень приятный, внимательный и увлечённый своим делом гид. Рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с городом легко, интересно и с комфортом!

19.03.26, в день моего рождения мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсии по Калининграду с Игорем,
19.03.26, в день моего рождения мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсии по Калининграду с Игорем,
19.03.26, в день моего рождения мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсии по Калининграду с Игорем,
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М
понравилось всё, узнали много интересного и нового про историю Калининграда, увидели красивые здания
понравилось всё, узнали много интересного и нового про историю Калининграда, увидели красивые здания
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