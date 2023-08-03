Совместить дорогу из Храброво с путешествием по ключевым достопримечательностям
После экскурсии вы будете точно знать, какие места в Калининграде и его окрестностях достойны вашего внимания.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Из аэропорта — по достопримечательностям Кёнингсберга
Я встречу вас в аэропорту на комфортабельном автомобиле Skoda Octavia 2018 г. в. Если вы путешествуете с детьми, заранее установлю детское кресло или бустер. По дороге в центр города, которая займёт примерно полчаса, мы обговорим примерный маршрут обзорной экскурсии. Вы узнаете неожиданные факты об истории, культуре и быте немецкого периода. Поймёте, как живёт и развивается современный Калининград.
Автомобильная экскурсия
Я расскажу, как в течение нескольких веков создавалась уникальная система укреплений, которую доблестные советские воины героически штурмовали в 1945 году. Покажу вам, как застраивались основные районы, какие архитектурные памятники сохранились или были бережно восстановлены после войны.
Пешеходная прогулка
Мы с вами совершим лёгкую прогулку по историческому центру Кёнигсберга, посетим старинные районы Марауненхоф и Ратсхоф. Пройдём по аристократическому Амалиенау, где лучшие архитекторы создавали виллы и особняки для самых богатых людей Пруссии. Осмотрим мощное защитное кольцо из ворот, башен, редутов и бастионов. И обязательно остановимся на острове Кнайпхоф, где находится главная достопримечательность города — Кафедральный собор.
Организационные детали
В стоимость включено транспортное и экскурсионное обслуживание. Дополнительных расходов нет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.