Вы впервые в Калининграде и ещё не разобрались, как устроен город и что посмотреть? Беру эти вопросы на себя! Я встречу вас в аэропорту на комфортном автомобиле, расскажу о регионе, познакомлю с основными районами и ключевыми достопримечательностями. После экскурсии вы будете точно знать, какие места в Калининграде и его окрестностях достойны вашего внимания.

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Описание

Что вас ожидает

Из аэропорта — по достопримечательностям Кёнингсберга

Я встречу вас в аэропорту на комфортабельном автомобиле Skoda Octavia 2018 г. в. Если вы путешествуете с детьми, заранее установлю детское кресло или бустер. По дороге в центр города, которая займёт примерно полчаса, мы обговорим примерный маршрут обзорной экскурсии. Вы узнаете неожиданные факты об истории, культуре и быте немецкого периода. Поймёте, как живёт и развивается современный Калининград.

Автомобильная экскурсия

Я расскажу, как в течение нескольких веков создавалась уникальная система укреплений, которую доблестные советские воины героически штурмовали в 1945 году. Покажу вам, как застраивались основные районы, какие архитектурные памятники сохранились или были бережно восстановлены после войны.

Пешеходная прогулка

Мы с вами совершим лёгкую прогулку по историческому центру Кёнигсберга, посетим старинные районы Марауненхоф и Ратсхоф. Пройдём по аристократическому Амалиенау, где лучшие архитекторы создавали виллы и особняки для самых богатых людей Пруссии. Осмотрим мощное защитное кольцо из ворот, башен, редутов и бастионов. И обязательно остановимся на острове Кнайпхоф, где находится главная достопримечательность города — Кафедральный собор.

Организационные детали

В стоимость включено транспортное и экскурсионное обслуживание. Дополнительных расходов нет.