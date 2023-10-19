Попробовать сыр с бокалом вина, услышать, как «поют» пески, и перенестись в прошлое
Побываем на Куршской косе и почувствуем себя знатными вельможами, гуляя мимо роскошных особняков в стиле модерн.
Вы сможете отправиться в путешествие на 3 дня или продлить тур до 5 дней и посетить Правдинск и Железнодорожный.
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даты
Описание
Организационные детали
Участие возможно с 7 лет.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Калининграду
Встретим вас в аэропорту и отвезём в апартаменты. После заселения начнём экскурсию по Калининграду. На прогулке вы познакомитесь с историей города, услышите о местных традициях и узнаете о балтийских гастрономических изысках.
Побываем в Рыбной деревне и будто перенесёмся в прошлое — район застроен современными зданиями, воссоздающим довоенный облик Кёнигсберга. Посетим остров Кнайпхоф и увидим Кафедральный собор, где находится могила Канта.
Почувствуем себя знатными дамами и джентльменами 19 века, прогуливаясь по районам Амалиенау, Ратсхоф и Марауненхоф с роскошными особняками. Побываем на центральной площади и посетим форт № 11.
Экскурсия займёт 5 часов.
Куршская коса, Танцующий лес и Зеленоградск
Сегодня отправимся на Куршскую косу. Побываем в Королевском бору, узнаем историю заказника, основанного в 17 веке, и вдоволь надышимся хвойными ароматами.
Вы подниметесь на высоту Мюллера и услышите удивительную историю о лесничем, в честь которого и было названо место, и о том, как ему удалось спасти посёлок Рыбачий. Пройдём через Танцующий лес и разгадаем тайну возникновения необычных деревьев.
Знаете ли вы, как «поют» пески? Услышим удивительный звук, поднявшись на высоту Эфа. А ещё полюбуемся открывающимися видами: здесь и море, и залив, и бесконечные леса.
Заглянем на орнитологическую станцию «Фрингилла», где познакомимся с интересными фактами о местных пернатых обитателях и увидим, как птиц кольцуют.
Переедем в Зеленоградск — «город кошек». Погуляем по историческим улочкам, погладим его пушистых горожан и насладимся немецкой архитектурой. По желанию можем подняться на водонапорную башню и посетить местные музеи.
Завершим экскурсию дегустацией сыра на сыроварне «Шаакен Дорф». Длительность программы — 9-10 часов.
Прогулка по Янтарному и Светлогорску
Утром поедем в посёлок Янтарный. Вы узнаете, как добывали и обрабатывали янтарь ещё во времена древних пруссов. Побываем в бывшей лютеранской кирхе и увидим шахту «Анна».
Узнаем историю водонапорной башни (ей уже сто лет!) и прогуляемся по старинному парку имени Морица Беккера, засаженному редкими деревьями.
Побываем на Янтарном озере, посетим пляж, удостоенный престижной мировой награды «Голубой флаг», пройдёмся по променаду, где вы увидите уникальные солнечные часы.
Следующая локация — озеро Тихое. Здесь вы узнаете, как застраивался удивительный Раушен (старинное название Светлогорска), услышите историю его самых знаменитых построек: домах сказочника, бургомистра и профессора Юлиуса Руппа, вилле архитектора Геринга и Кемпфа. А ещё увидим Органный зал, кирху Раушена и старинную водонапорную башню.
Тур по городам области: Правдинск, Железнодорожный
Отправляемся в путешествие по маленьким атмосферным городкам Калининградской области. Начнём с Правдинска и Железнодорожного.
Перенесёмся в прошлое: будем гулять по немецким улочкам, пройдём по столетнему подвесному мосту, увидим дом, где оставался на ночь Наполеон, и узнаем, почему в окрестностях столько прудов.
Сегодня вы увидите кирхи Хайлигенвальде и Фридланда 14 века, самый большой шлюз Мазурского канала. По желанию можем проехать Гвардейск и рассмотреть замок Тапиау без посещения.
Отъезд
Сегодня вы сможете ещё раз самостоятельно прогуляться по Калининграду, а затем — трансфер в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия ваших рейсовЗавершение: Аэропорт Калининграда, время зависит от ваших рейсов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.