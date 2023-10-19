Встретим вас в аэропорту и отвезём в апартаменты. После заселения начнём экскурсию по Калининграду. На прогулке вы познакомитесь с историей города, услышите о местных традициях и узнаете о балтийских гастрономических изысках.

Побываем в Рыбной деревне и будто перенесёмся в прошлое — район застроен современными зданиями, воссоздающим довоенный облик Кёнигсберга. Посетим остров Кнайпхоф и увидим Кафедральный собор, где находится могила Канта.

Почувствуем себя знатными дамами и джентльменами 19 века, прогуливаясь по районам Амалиенау, Ратсхоф и Марауненхоф с роскошными особняками. Побываем на центральной площади и посетим форт № 11.

Экскурсия займёт 5 часов.