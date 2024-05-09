Насладиться органным концертом, прокатиться на катере и сделать марципан своими руками
А ещё побываем в Светлогорске и Зеленоградске, попробуем рыбную солянку и погуляем по Куршской косе, где лес «танцует», а пески — «поют».
мая
мая
июн
июн
июл
июл
авг
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|51 000 ₽
Описание
Организационные детали
Тур состоится, независимо от количества участников.
Средний возраст участников в диапазоне 35-45 лет.
Проживание. Будем жить в отеле 4*, 2-местное размещение. Если вы путешествуете в одиночку, то вы будете жить в номере с таким же путешественником, мы стараемся подбирать пару по возрасту. По желанию можно оплатить одноместное размещение.
Питание. В программу включены 3 завтрака в отелях, 2 обеда, 1 приветственный ужин.
Транспорт. Mercedes Sprinter с кондиционером.
Сложность. Для тура не нужна специальная подготовка. Короткие переезды и удобный подъезд ко всем локациям.
Программа тура по дням
Экскурсия по Калининграду и музей «50 миллионов лет»
Встретим вас в аэропорту Храброво и заселимся в отель. После обеда и дегустации балтийской рыбки с вином начнём экскурсию по Калининграду. Вы увидите удивительную европейскую архитектуру, роскошные немецкие особняки и виллы. Гид погрузит вас в прошлое, во времена, когда город был столицей Восточной Пруссии.
Побываем в музее «50 миллионов лет», чтобы познакомиться с историей янтаря и рассмотреть богатую коллекцию изделий из «балтийского золота».
Вечером — приветственный ужин, за которым мы познакомимся поближе и поделимся впечатлениями.
Музей марципана, органный концерт в Кафедральном соборе и катание на катере
После завтрака отправимся в Музей марципана. Здесь вы узнаете историю создания десерта, приготовите марципан своими руками и продегустируете его.
Переместимся на остров Канта. В знаменитом Кафедральном соборе вас ждёт органный концерт. Мы услышим звучание самого большого органа в Европе!
Заглянем в ещё один необычный музей — Музей открыток. Отсюда можно отправить весточку друзьям в любую точку мира. Затем прогуляемся вокруг острова на катере, делая фотографии и наслаждаясь фуршетом.
Куршская коса, Светлогорск и Зеленоградск
Вкусно позавтракаем и поедем на Куршскую косу. Прогуляемся среди песчаных дюн и пройдём по «танцующему» лесу, послушаем, как «поют» пески, и пообедаем с видом на Балтийское море. Пофотографируемся на пляже, вдоволь надышимся бризом и поедем в Зеленоградск — город кошек. Пройдёмся по улочкам, рассмотрим немецкую архитектуру и ощутим необычную атмосферу.
Следующая локация — Светлогорск. Это настоящий прибалтийский курорт! Прогуляемся по городку, вдыхая хвойные и морские ароматы, а затем насладимся знаменитой рыбной солянкой на ужин.
Замок Шаакен, дегустация сыра и шоколада и отъезд
Начнём день с экскурсии в средневековый замок Шаакен. Ходят легенды, что по его коридорам бродит призрак рыцаря, а ещё здесь останавливались Пётр I и Екатерина Великая!
Можем посетить Музей инквизиции в подвале, а желающие смогут пострелять из лука, примерить шлемы и подержать в руках средневековое оружие.
В одной из частей замка находится сыроварня «Шаакен Дорф». Здесь вас ждёт дегустация сыров и шоколада ручной работы. После неё доставим вас в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- Трансфер из аэропорта и обратно
- 3 завтрака в отелях, 2 обеда, 1 приветственный ужин
- Экскурсии по программе
- Сопровождение турлидером
- Трансферы по программе
- Органный концерт в Кафедральном соборе
- Прогулка на катере вокруг острова Канта
- Дегустация сыра и шоколада
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно
- Питание вне программы