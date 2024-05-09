Тур состоится, независимо от количества участников.

Средний возраст участников в диапазоне 35-45 лет.

Проживание. Будем жить в отеле 4*, 2-местное размещение. Если вы путешествуете в одиночку, то вы будете жить в номере с таким же путешественником, мы стараемся подбирать пару по возрасту. По желанию можно оплатить одноместное размещение.

Питание. В программу включены 3 завтрака в отелях, 2 обеда, 1 приветственный ужин.

Транспорт. Mercedes Sprinter с кондиционером.

Сложность. Для тура не нужна специальная подготовка. Короткие переезды и удобный подъезд ко всем локациям.