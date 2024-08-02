Вас ждет путешествие с увлекательными экскурсиями, дегустациями и неповторимой атмосферой Прибалтики.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Калининграду, мини-концерт, прогулка на теплоходе
Прибытие в Калининград.
Трансфер до гостиницы за доп. плату.
Заселение в гостиницу.
16:30 Экскурсия «Вечерний Калининград».
Вечерний Калининград – Кенигсберг — это совсем необычный город, вечером он открывается с другой стороны.
Мы покажем Вам вечернюю красоту улиц Марауненхофа, немецких домов с хаусмарками, прогулочные зоны Верхнего озера, созданного еще в 1270 году рыцарями Тевтонского Ордена. У Вас будет возможность послушать мини-концерт самого крупного в России органа.
А возможность увидеть город с воды предоставит вам прогулка на теплоходе «Самбия», во время которой вы оцените размеры Калининградского порта и пройдете вдоль знаменитых судов Музея мирового океана.
21:00 Окончание экскурсии.
Советск, Неман, сыроварня
09:00 Экскурсия «Дорогами королей».
Маршрут: г. Советск — г. Неман.
Экскурсия к российско-литовской границе в город Советск — легендарный Тильзит.
Город, который в 1807 году посетили одновременно Наполеон Бонапарт, Российский император Александр1 и Прусская королевская чета. В котором и был подписан знаменитый Тильзитский мир.
Город, где фермеры изобрели легендарный сыр «Тильзитер».
Сегодня город Советск — один из самых привлекательных городов Калининградской области: одна достопримечательность сменяет другую, великолепная пешеходная зона с отреставрированными бюргерскими домами, музей военной техники под открытым небом и, конечно, мост Королевы Луизы.
Мы совершим с Вами пешеходную прогулку по городу, окунёмся в историю давно минувших дней.
Обязательно заедем в город Неман, чтобы взглянуть на руинированный орденский замок Рагнит (15 в).
Здесь же посетим сыроварню «Deutsches Haus», которая производит сыры по старинным рецептам, узнаем секреты сыроделов.
Кроме того, вам будет предложена дегустация продукции, а понравившиеся сорта сыра вы сможете купить в подарок своим близким.
17:00 Окончание экскурсии.
Куршская коса, Танцующий лес
08:30 Экскурсия «В царство моря, дюн и птичьих голосов».
Маршрут: НП «Куршская коса».
Национальный парк "Куршская коса" — удивительный уникальный природный уголок, внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Это узкая, длинная полоска суши между двумя водоёмами: Балтийским морем и пресноводным заливом.
“Куршская коса” — один из самых маленьких национальных парков России. Его уникальность в редком сочетании природного и культурного наследия.
Здесь можно насладиться морским бризом, прогуливаясь по белопесчаному пляжу, полюбоваться соснами, извивающимися в замысловатом танце и наполняя свои лёгкие фитонцидами. А птичьи трели будут сопровождать вас на каждой экотропе.
На этой атмосферной экскурсии вы загляните в гости к орнитологам и узнаете много интересных фактов из жизни птиц, постараетесь разгадать тайну "танцующего леса" и поднимитесь на самую высокую дюну российской территории косы.
16:30 Окончание экскурсии.
Замок Шаакен, частная сыроварня и шоколадная фабрика
10:00 Экскурсия «Вкусный Кенигсберг» (пос. Некрасово).
Основателями крепости Кенигсберг были рыцари Тевтонского Ордена. Именно они в 13 веке пришли крестить язычников Пруссов. Во время экскурсии по руинированному Замку Шаакен Вы пройдете по сохранившимся залам и подвалам 13 столетия, где Вам расскажут тайны Средневековья — об инквизиции и светской жизни, познакомят с бытом.
Возле руин замка Шаакен расположилась частная сыроварня и шоколадная фабрика «Шаакендорф». Основатели этого «вкусного» предприятия отец и сын, не только собрали лучшие рецепты, но и воплотили свои идеи гастрономического туризма, которые сегодня являются визитной карточкой региона.
В сыроварне Вам расскажут и покажут процесс изготовления сыра, которых сейчас здесь производят 12 сортов — чеддер, голландский, лиска, зоке и другие.
Специально для наших гостей мы подготовили дегустацию лучших 6 сортов сыра с вином и несколько видов шоколада.
Настоящий хрустящий шоколад от молочного до горького с разным составом какао-порошка и какао-масла. Вся продукция проходит жесткую норму контроля и имеет высокое качество.
Здесь же Вы можете приобрести всю продукцию по выгодным ценам и увезти вкусный сувенир друзьям.
14:00 Окончание экскурсии.
Проживание
Тур предусматривает проживание в Калининграде в гостинице на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель
|Период
|DBL/TWIN
|TRPL
|SNGL
|Доп. ночь DBL/TRPL/SNGL
|Примечание
|Гостиница «Академическая», 3*
|25.04.2024-29.04.2024
15155
15155
18415
1250/1250/2100
|Без питания, завтрак – 450 руб. /чел.
|03.05.2024-30.09.2024
16675
16675
20810
1650/1650/2700
|Гостиница «Smart KDO», без звезд
|26.04.2024-31.05.2024
16350
---
22550
1425/---/2850
Без питания
|01.06.2024-12.09.2024
18655
---
27160
2300/---/4600
|13.09.2024-30.09.2024
16350
---
22550
1675/---/3350
|Гостиница «Пруссия», без звезд
|25.04.2024-30.09.2024
16940
15720
23725
1950/1600/3900
|Без питания, завтрак – 450 руб. /чел.
|Гостиница «Турист», 3*
|25.04.2024-30.09.2024
22330
20880
32770
3500/2935/6500
|С завтраком
|Гостиница «Мартон Палас», 4*
|25.04.2024-31.08.2024
23075
20945
34165
3495/2830/6490
|С завтраком
|01.09.2024-30.09.2024
22160
20330
32335
3245/2665/5990
DBL/TWIN – двухместное размещение, с одной двуспальной кроватью в номере или двумя односпальными.
TRPL – трехместное размещение.
SNGL – одноместное размещение.
Важно: В связи со сменой сезонности стоимость отелей может незначительно меняться. Данные цены носят ознакомительный характер, актуальную стоимость уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Турист» 3
Гостиница «Турист» расположена в Ленинградском районе Калининграда, возле озера Верхнее и Музея Янтаря.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
Рядом с отелем находятся заведения, торговые центры, развлекательные комплексы, достопримечательности и музеи. Недалеко можно прогуляться в парке или сквере. Расстояние до аэропорта 17,3 км. До ж/д вокзала - 2,3 км.
Гостиница «Мартон Палас» 4
Гостиница «Мартон Палас» построена в коммерческом районе Калининграда, в 10 минутах ходьбы от городского автовокзала.
Номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.
На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 200 метрах от места отдыха есть кафе.
Аэропорт находится в 21,4 км от здания, в то время как железнодорожный вокзал всего в 500 м. Достопримечательности, торговые и развлекательные центры расположены в 300 м.
Гостиница «Академическая» 3
В числе услуг: парковка для личного авто, трансфер, доступ в интернет, детская площадка, гладильная, прачечная, лифт для доступа к верхним этажам, стойка регистрации работает круглосуточно.
Номерной фонд представлен категориями "Стандарт" и "Комфорт". Все комнаты оборудованы современной техникой и необходимой мебелью, чтобы проживание вдали от дома было комфортным и беззаботным.
Вкусно и сытно поесть можно в любом ресторане или столовой неподалеку. Здесь Вы не только отведаете свои любимые блюда, но и попробуете что-то новое и необычное.
В конференц-зале можно провести переговоры или деловую встречу. Он оборудован мягкими сиденьями, флипчартом, проекционным экраном и кондиционером.
Рядом находятся башня Дер Дона, музей Янтаря, парк юность и Королевские ворота.
Гостиница «Smart KDO»
Гостиница «Smart Hotel КДО Калининград» находится в здании железнодорожного вокзала «Калининград-Южный». Это прекрасное решения для путешественников, ценящих своё время и легкость в передвижении. Большой плюс — бесплатное подключение к WI-FI. Домашних животных можно брать с собой в отпуск по согласованию.
В наличии 16 уютных, светлых номеров с индивидуальным ремонтом. Они оснащены кондиционером, письменным столом и прикроватными тумбочками. Для вещей предусмотрен шкаф с вешалками. Собственная или общая ванная комната располагает душем и системой нагрева воды.
К услугам гостей общая кухня с микроволновой печью и холодильником. В ближайшей доступности работает сеть быстрого питания, кафе и продуктовые магазины.
Для разнообразного досуга постояльцы могут воспользоваться мини-библиотекой при отеле. В окрестностях стоит посетить «Другой театр» с его оригинальными постановками, или Бранденбургские ворота — один из архитектурных памятников города. Расстояние до аэропорта «Храброво» составляет 21 км, до автовокзала — всего 215 м.
Гостиница «Пруссия»
Гостиница «Пруссия» расположена в Калининграде, в тихом, обустроенном районе. Приехавшие на собственном автомобиле смогут воспользоваться частной парковкой. Также к услугам гостей летняя терраса, сауна с гидромассажным душем и джакузи.
К размещению предоставляются комфортные номера, располагающиеся на четырех этажах и различающиеся по категориям и ценовой политике. Все они оформлены в классическом стиле, а в отделке интерьера использованы только натуральные материалы, в том числе и дерево. Каждый номер включает в себя удобные спальные места, качественную мебель, современную технику и собственную ванную комнату.
Каждое утро в местном кафе готовятся континентальные завтраки. Здесь же можно пообедать и поужинать. В меню представлены разнообразные блюда европейской и русской кухни. В собственной пекарне готовится хлеб и другие сладости.
Гостиница расположена в тихом зеленом районе города Калининграда в нескольких остановках от Южного железнодорожного вокзала и автовокзала. На общественном транспорте можно доехать до центральной площади Калининграда за 15-20 минут. Остановка «Киноленд» находится в 30 метрах. Рядом Вы найдете детскую площадку, пиццерию, магазины и аптеки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Экологические сборы
- Питание: 3 завтрака при размещении в гостиницах "Турист" и "Мартон Палас"
- Проживание в выбранной гостинице в Калининграде
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Обеды и ужины при размещении в гостиницах "Турист" и "Мартон Палас"
- Завтраки, обеды и ужины при размещении в остальных гостиницах: завтрак в гостинице "Академическая" - 450 руб. /чел. завтрак в гостинице "Пруссия" - 450 руб. /чел
- Завтрак в гостинице «Академическая» - 450 руб. /чел
- Завтрак в гостинице «Пруссия» - 450 руб. /чел
- Трансфер ж/д вокзал - гостиница - от 700 руб
- Трансфер аэропорт - гостиница - от 1200 руб
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Где производится посадка на экскурсии?
1. В день начала тура (к 12:00) туристы должны получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано точное место и время (местное) сбора на экскурсии.
2. Время начала и окончания экскурсий в программе указано ориентировочное.
3. Места посадок на экскурсии:
|Название гостиницы
|Место посадки в автобус
|Как добраться
|“Турист”
|У гостиницы “Турист” (ул. Невского, 53)
|“Академическая”
|У гостиницы “Турист” (ул. Невского, 53)
|10 мин. на автобусе
|“Мартон Палас”
|Южный вокзал
|10 мин. пешком
|“Пруссия”
|Южный вокзал
|10 мин. на автобусе
|“Smart KDO”
|Южный вокзал
Возможны ли изменения в программе тура?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Как осуществляется трансфер в первый и последний день тура?
Трансфер оплачивается дополнительно. Стоимость:
- ж/д вокзал – гостиница – от 700 руб.;
- аэропорт – гостиница – от 1200 руб.;
При заказе трансфера туристов встречают с табличкой с фамилией туриста. Трансфер не является индивидуальным.
Входят ли билеты на поезд и самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.