Балтийск-Пиллау — путешествие в самую западную точку России

В 49 километрах от Калининграда находиться самая западная точка России – город Балтийск. Балтийск, а в прошлом Пиллау (от прусского слова «пилз» — крепость) получил толчок к развитию после мощного шторма 1510 г. Образовавшийся при этом судоходный пролив отсек Балтийскую косу от Калининградского полуострова и сделал Пиллау значимым транспортным узлом. Предлагаю Вам авторский маршрут на самый запад Балтийского моря Калининградской области на целый день.

Центр города ознаменован вокзалом на пр-те Ленина. Прогуливаясь по проспекту до самой крепости «Пиллау» можно увидеть множество военных построек. Примечателен своей имитацией немецкого стиля «фахверк» корпус пехотных казарм. Здесь мы посмотрим местный штаб балтийского флота и водонапорную башню. На подходе к знаменитой цитадели Балтийска находиться затон (ранее Крепостной канал) с суровыми боевыми катерами.

Посетим главную достопримечательность города — цитадель «Пиллау» по ул. Красной Армии. Шведы, захватившие город в 1626 в ходе польско-шведской войны всего за три часа, решили укрепить его. По указанию шведского короля Густава II Адольфа была построена крепость в виде пятиугольника с пятью треугольными бастионами-равелинами. Да, да, это как раз та огромная звезда, которую вы видели на карте Балтийска.

Шведская крепость, как ее именуют местные, окружена широким рвом с водой. Кроме воды, цитадель окружена легендами — тут якобы находиться затерянная Янтарная комната. Сейчас же крепость «Пиллау» — это функционирующая часть Военно-морского флота, а попасть в нее можно только заранее записавшись на прогулку

«Тайны Шведской крепости».

Не заходя в крепость, остается любоваться главными воротами цитадели, а также треугольными бастионами.

Примечательны музей Балтфлота (1903 г.) и Матросский клуб (1906 г.), которые находятся на ул. Кронштадской.

Интересно! В одном из двориков музея Балтфлота стоит лодка сомалийских пиратов — трофей сторожевика «Неустрашимый». Захвачена она была в 2008 году во время службы в Аденском заливе. В 2008 году «Неустрашимый» спас от пиратов два танкера и один контейнеровоз из Голландии, Саудовской Аравии и Панамы.

С любителями диковинных мест можем посетить парк им. Адмирала Головко по одноименной улице. Место необычное, не совсем ухоженное и даже дикое – искатели приключений оценят.

Маршрут доведет нас до набережной Балтийска, длина которой составляет 1200 метров. Интересная особенность этого места — это огромные звездчатые валуны из бетона у пристани, и конный памятник императрице Елизавете Петровне, самый высокий памятник в мире в своем роде. Императрица встречает приплывающие в Калининград корабли.

Примечательно, что именно этот небольшой город с его красивой пристанью часто запоминается туристам больше, нежели сам Кенигсберг.

Что мы будет делать в Балтийске• Посмотрим на старую архитектуру Балтийска-Пиллау и фортификационные сооружения;