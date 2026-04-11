Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

За один день вы проедете по живописным калининградским дорогам, оцените самобытную архитектуру начала XX века и побываете в сердце военных действий. Увидите сохранившиеся в первозданном виде немецкие бункеры и форт на берегу моря. И всё это — в окружении Балтийского моря, лучезарного кварцевого песка и золотых дюн.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Колоритный Балтийск

Вы погуляете по историческому центру города, выясните современное назначение военных кораблей и увидите действующий 200-летний маяк. Раскроете, почему Балтийск был одной из самых востребованных и значимых стратегических точек Восточной Пруссии, как с течением времени менялся его ландшафт и кто управлял им в разные эпохи. А еще я расскажу о необычных решениях местных архитекторов, лечебных свойствах янтаря и особенностях культуры, обусловленных соседством с Европой.

Балтийская коса изнутри

На катере мы пройдем по живописной гавани, выйдем в открытое море и переправимся на Балтийскую косу. Здесь вас ждут стометровые самолетные ангары, нетуристические немецкие бункеры, величественные дюны и чудесное побережье. Кроме того, мы посетим расположенный на берегу моря «Форт Западный» и музей «Старый Люнет», раскрывающий историю этих мест.

Организационные детали

Дополнительные опции: по договорённости возможно проведение экскурсии для большего количества человек, а также начало в другом городе.

Дополнительные расходы: