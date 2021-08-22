Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Балтийск и неизведанная Балтийская коса

Покататься на катере, посетить самый западный город страны и полюбоваться девственной природой

5
28 отзывов
За один день вы проедете по живописным калининградским дорогам, оцените самобытную архитектуру начала XX века и побываете в сердце военных действий.

Увидите сохранившиеся в первозданном виде немецкие бункеры и форт на берегу моря.

И всё это — в окружении Балтийского моря, лучезарного кварцевого песка и золотых дюн.
Балтийск и неизведанная Балтийская коса
Балтийск и неизведанная Балтийская коса
Балтийск и неизведанная Балтийская коса
Балтийск и неизведанная Балтийская коса
Балтийск и неизведанная Балтийская коса
Балтийск и неизведанная Балтийская коса
Балтийск и неизведанная Балтийская коса
Балтийск и неизведанная Балтийская коса
Балтийск и неизведанная Балтийская коса

Что вас ожидает

Колоритный Балтийск

Вы погуляете по историческому центру города, выясните современное назначение военных кораблей и увидите действующий 300-летний маяк. Раскроете, почему Балтийск был одной из самых востребованных и значимых стратегических точек Восточной Пруссии, как с течением времени менялся его ландшафт и кто управлял им в разные эпохи. А еще я расскажу о необычных решениях местных архитекторов, лечебных свойствах янтаря и особенностях культуры, обусловленных соседством с Европой.

Балтийская коса изнутри

На катере мы пройдем по живописной гавани, выйдем в открытое море и переправимся на Балтийскую косу. Здесь вас ждут стометровые самолетные ангары, нетуристические немецкие бункеры, величественные дюны и чудесное побережье. Кроме того, мы посетим расположенный на берегу моря «Форт Западный» и музей «Старый Люнет», раскрывающий историю этих мест.

Организационные детали

Катер не включен в стоимость — 2000 рублей с группы.

🚩 Начало и место завершения: в Калининграде
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виталий
Виталий
Я родился и вырос в солнечном Балтийске, знаю все его тайные тропы. Получил высшее образование в области «сервис и туризм». Экскурсии провожу на позитивной ноте, с радостью и хорошим настроением. Информацию подаю легко, без заученных фраз. Жду вас в Янтарном крае!
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28 реальных отзывов от туристов

Л
22 авг 2021
Если вы хотите почувствовать дух Балтики, то эта экскурсия то что нужно. Невероятно красивые виды, приятная атмосфера.

Виталий прекрасный гид и организатор. Во время бронирования ответил на все вопросы, уже в день экскурсии приехал к нашему дому. Он покажет вам интересные места, где практически нет туристов. И при этом расскажет много интересного

Обязательно нужно брать катер, с него открываются самые лучшие виды на Балтийский флот и залив. Впечатления от этого места останется на долго
О
22 авг 2021
Хочу выразить огромную благодарность Виталию за проведённую экскурсию по Балтийской косе. Виталий отлично владеет материалом, формат экскурсии комфортен для восприятия, не перегружен историческими справками, но при этом слушать его очень интересно и познавательно! Виталий провёл с нашей компанией весь день, учёл все наши пожелания, оказался прекрасным собеседником и просто интересным человеком! У нас остались самые тёплые впечатления об этом дне на Балтийской косе!
П
21 авг 2021
Отличная насыщенная красивыми видами и интересными местами экскурсия! Рекомендую
Н
19 авг 2021
Провели прекрасный день полностью на позитиве! Большое спасибо Виталию! Несмотря на «балтийскую погоду» - дождь и ветер, нам удалось столько всего увидеть и услышать! Виталий по пути из за погодных условий поменял нам маршрут, как местный житель он знает все, и нам было ничуть не менее интересно и драйвово! Рекомедую экскурсию всем, особенно семьям с мальчиками (не обязательно маленькими;) есть редчайшая возможность увидеть флот, корабли в непосредственной близости. Да и вообще просторы Балтики прекрасны! Обязательно вернемся и будем рекомендовать друзьям!
Юлия
15 авг 2021
Отличная экскурсия для тех, кто любит природу, интересуется историей, любит копнуть чуть глубже!
Кому интересен флот и все что с ним связано. Новые впечатления, эмоции и интересные открытия гарантированны!
Рекомендую!
М
10 авг 2021
Виталий не только профессионал высокого уровня, но и интересный собеседник, чуткий и предусмотрительный проводник, светлый и позитивный человек! Влюбил нас в Балтийск, Балтийскую косу, Калиниградскую область окончательно и бесповоротно!
А
7 авг 2021
Балтийская коса, не очень пока освоенная туристами, это то место, которое обязательно нужно посетить. Хорошо сохранившиеся ангары немецкого военного аэродрома, блиндажи, полуразрушенный форт напоминают фильм "Сталкер". А нетронутая природа косы (нам удалось поесть малины и ежевики), пустынные пляжи добавляют изюминку к очень интересному маршруту экскурсии. Виталий -отличный рассказчик и очень приятный в общении человек. Спасибо!
Е
4 авг 2021
Очень понравилась экскурсия. Рекомендуем.
Р
2 авг 2021
Прекрасная поездка! Виталий внимательный, общительный, интересный. Места незабываемые. Очень интересно прокатиться на катере, залезть на крышу ангара. Искупались в море. Рекомендуем!
А
2 авг 2021
Экскурсия очень понравилась! Все прошло легко, сам маршрут идеальный, всем рекомендую
а
21 июля 2021
С удовольствием побывали в Балтийске и на Балтийской косе в компании Виталия. Гид спокоен, доброжелателен, внимателен к гостям. Не торопил, не "грузил", встретил прямо в аэропорту, после довез до отеля в Зеленоградске. Осталось воспоминание о чудесной прогулке в дружеской компании. Маршрут с небольшим променадом по городу, осмотром руин различных укреплений на косе, морским путешествием на катере, купанием и отдыхом на дюнах будет интересен и детям, и взрослым. Охотно вернемся. Виталий, еще раз спасибо!
Мария
21 июля 2021
Экскурсия очень понравилась) интересные маршруты, необычные места, возможность погрузиться в историю! Ещё удалось отлично искупаться и перекусить в историческом месте))
М
19 июля 2021
Благодарим за отличную экскурсию и устойчивый загар:) Составленный маршрут довольно интересный, программа более чем насыщенная. Виталий очень любит то, чем занимается. Прогулка на моторной лодке и природа косы остались в памяти. Особая благодарность за знакомство с благовониями, вернулись домой и наслаждаемся
К
19 июля 2021
Интересно побывать в этом городе, зная что он до 2004 был закрыт.
Гид Виталий оказался гораздо выносливее нас, туристов.
Очень устали после экскурсии, но впечатлений много.
Спасибо
Р
15 июля 2021
Экскурсия понравилась, спасибо Виталию!
Ещё 13 отзывов

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