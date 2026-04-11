Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Покататься на катере, посетить самый западный город страны и полюбоваться девственной природой
За один день вы проедете по живописным калининградским дорогам, оцените самобытную архитектуру начала XX века и побываете в сердце военных действий. Увидите сохранившиеся в первозданном виде немецкие бункеры и форт на берегу моря. И всё это — в окружении Балтийского моря, лучезарного кварцевого песка и золотых дюн.
Вы погуляете по историческому центру города, выясните современное назначение военных кораблей и увидите действующий 200-летний маяк. Раскроете, почему Балтийск был одной из самых востребованных и значимых стратегических точек Восточной Пруссии, как с течением времени менялся его ландшафт и кто управлял им в разные эпохи. А еще я расскажу о необычных решениях местных архитекторов, лечебных свойствах янтаря и особенностях культуры, обусловленных соседством с Европой.
Балтийская коса изнутри
На катере мы пройдем по живописной гавани, выйдем в открытое море и переправимся на Балтийскую косу. Здесь вас ждут стометровые самолетные ангары, нетуристические немецкие бункеры, величественные дюны и чудесное побережье. Кроме того, мы посетим расположенный на берегу моря «Форт Западный» и музей «Старый Люнет», раскрывающий историю этих мест.
Организационные детали
Дополнительные опции: по договорённости возможно проведение экскурсии для большего количества человек, а также начало в другом городе.
Дополнительные расходы:
Экскурсия на катере — 6500 ₽ с группы
Обратная переправа — 250 ₽ с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Калининграде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1543 туристов
Я родился и вырос в солнечном Балтийске, знаю все его тайные тропы. Получил высшее образование в области «сервис и туризм». Экскурсии провожу на позитивной ноте, с радостью и хорошим настроением. Информацию подаю легко, без заученных фраз. Жду вас в Янтарном крае!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 281 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виктория
Виталий невероятный рассказчик! отлично знает регион и может каждого влюбить в это красивое место. мы выбрали экскурсию Балтийск на катере. прогулялись по дюнам, увидели аэропорт- шедевр архитектуры немецкого инженерии, узнали много о янтаре. прошло легко и интересно. рекомендую 💯💯
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Анна
Наверное, если ехать в Балтийск, то только с Виталием. 😉 Мы шли в своём темпе. Мы хотели увидеть место, каким оно было когда-то, и мы это почувствовали. Нам, конечно, повезло читать дальшеуменьшить
со временем года - мы бродили по безлюдным дюнам и безлюдному городу. И как будто слышали немецкие песни и немецкую речь. В общем - какое-то перемещение в пространстве и времени 😉 Спасибо Виталию. Отдельное спасибо - за прекрасные фото, которые он делал с нами!
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Алексей
Были втроем с ребенком 7 лет. Отличная экскурсия. Остались в восторге полностью от всего: прогулки по самому Балтийску, катанию на катере, прогулок по старому немецкому аэродрому и побережью, обедом в прибрежном кафе. Очень Рекомендую!!!
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Е
Екатерина
7 июля мы с дочкой-подростком посетили Балтийскую косу с Виталием. И по прошествии нескольких дней хочу сказать, что эта поездка стала самым ярким впечатлением нашего путешествия по Калинингиадской области. Это читать дальшеуменьшить
даже нельзя назвать экскурсией, это маленькое приключение, в котором все очень органично и очень атмосферно. Когда мы приедем в следующий раз, мы обязательно повторим поездку, и возможно добавим к нему джиппинг. Виталию еще раз большое спасибо и самые лучшие пожелания от Кати и Наташи из Москвы)
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Алена
Положа руку на сердце, это наша лучшая экскурсия и наш лучший экскурсовод за всё наше семейное путешествие в Калининград и область. Виталий покорил нас с первых минут своим жизнелюбием и читать дальшеуменьшить
харизмой. Он потрясающий рассказчик, никакой банальщины и нудятины — всё с юмором, фотографиями и историями из жизни. После экскурсии сложилось впечатление, что мы провели прекрасный день с давним тёплым другом, который показал нам свой дом со всей любовью.
У Виталия всё продумано до мелочей — вода, куртки, зонтики, заезд снять деньги, предложение выпить кофе, если не успели утром, обед в чудесном месте у моря. Организовано всё совершенно ИДЕАЛЬНО ☺️ Чувствуешь 💯 комфорт и расслабляешься.
Маршрут просто невероятный! Нас всех троих безумно впечатлила Балтийская коса. Нетронутая природа, красивейшие пляжи, отсутствие людей, возможность полежать на дюнах и выдохнуть суету жизни. Мы поискали ракушки и янтарь, полюбовались солнцем и волнами, и от души насладились каждой минутой. Невероятный коктейль впечатлений от поездки! Мы всем сердцем влюбились в Балтийскую косу и теперь хотим вернуться вновь 😌
Экскурсию всем очень советую!!
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О
Олег
Ну что друзья путешественники. Этот отзыв специально для тех, кто выбирает прямо сейчас поездку в Балтийск и на Балтийскую косу, а также сомневается брать ли экскурсию у Виталия или нет. читать дальшеуменьшить
Спойлер: вы просто обалдеете от положительных эмоций. Виталий восхитительный и эрудированный гид. Лучше его, мне кажется это направление не знает никто. Он знает такие крутые локации, что просто кровь застывает в жилах. Теперь по порядку:
Виталий забрал на своей машине меня и супругу прямо у подъезда. Никуда самим не надо было ехать. Мы познакомились, он уточнил, где мы уже успели побывать и что узнали о городе и области. Пока выезжали с Калининграда он провел мини экскурсию по истории города. Это человек не просто «сухая энциклопедия», а действительно с горящими глазами, любящий свое дело. Вы найдете с ним общий язык буквально в первые 10 минут. Если это будет не так, то закидайте тапками)) По приезду с Балтийск мы попросили обновиться попить кофе и позавтракать. Виталий порекомендовал хорошее место со вкусным кофе и нежными сырниками. Далее мы продолжили экскурсию. Все детали я раскрывать не буду, вас ждёт много сюрпризов. Скажу сразу, что у Виталия всегда все под контролем, он тщательно следит за комфортом гостей и гибко перестраивает маршрут в зависимости от предпочтения участников. Никогда не торопит, на протяжении всей экскурсии рассказывал уникальные и интересные исторические и не только факты. Обязательно берите поездку на катере - это 10/10, особенно я бы посоветовал сесть на нос лодки) Вы оцените. Про обед тоже не переживайте, в этом плане у Виталия тоже всё под контролем, никто голодный не останется. Мы остались безумно довольны нашим гидом. Я очень рекомендую его к выбору. Не пожалеете, захотите еще добавки - это факт)
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