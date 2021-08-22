Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Что вас ожидает

Колоритный Балтийск

Вы погуляете по историческому центру города, выясните современное назначение военных кораблей и увидите действующий 300-летний маяк. Раскроете, почему Балтийск был одной из самых востребованных и значимых стратегических точек Восточной Пруссии, как с течением времени менялся его ландшафт и кто управлял им в разные эпохи. А еще я расскажу о необычных решениях местных архитекторов, лечебных свойствах янтаря и особенностях культуры, обусловленных соседством с Европой.

Балтийская коса изнутри

На катере мы пройдем по живописной гавани, выйдем в открытое море и переправимся на Балтийскую косу. Здесь вас ждут стометровые самолетные ангары, нетуристические немецкие бункеры, величественные дюны и чудесное побережье. Кроме того, мы посетим расположенный на берегу моря «Форт Западный» и музей «Старый Люнет», раскрывающий историю этих мест.

Организационные детали

Катер не включен в стоимость — 2000 рублей с группы.