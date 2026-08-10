Индивидуальные экскурсии в Калининграде

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На самый запад России: Балтийск, Балтийская коса и крепость Пиллау

Исследуйте крепость Пиллау и Балтийскую косу, путешествуя по самым западным рубежам России
Приглашаем на увлекательную экскурсию в самый западный город России, Балтийск. Здесь находится главная база военно-морского флота на Балтийском море.

Вы увидите старинную архитектуру крепости Пиллау, заложенной шведами в 17 веке, и
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современные военные объекты.

Прогулка по Морскому бульвару, посещение Елизаветинского форта с самым большим памятником женщине на коне в Европе, а также поездка на Балтийскую косу. В программе: ангары аэродрома Люфтваффе, древний форт и музейный комплекс «Старый люнет». Транспорт включен в стоимость, возможен обед по вашему выбору

4.8
115 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚢 Уникальная военная история
  • 🏰 Старинная архитектура
  • 🌊 Прогулка по Балтийской косе
  • 🗿 Елизаветинский форт
  • 🛳️ Поездка на пароме или катере

Лучшее время для посещения

янв
фев
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Лучше всего посетить Балтийск и Балтийскую косу в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и экскурсий, а море тёплое для купания. Май и сентябрь также подойдут для посещения, хотя может быть прохладнее и ветрено. В остальные месяцы погода менее предсказуема, но всё же можно насладиться историческими достопримечательностями и атмосферой города, особенно если вы не боитесь дождя и прохлады.
Сейчас август — это идеальное время.
На самый запад России: Балтийск, Балтийская коса и крепость Пиллау
На самый запад России: Балтийск, Балтийская коса и крепость Пиллау
На самый запад России: Балтийск, Балтийская коса и крепость Пиллау

Что можно увидеть

  • Крепость Пиллау
  • Военная гавань
  • Морской бульвар
  • Елизаветинский форт
  • Балтийская коса
  • Ангары аэродрома Люфтваффе
  • Древний форт
  • Музейный комплекс «Старый люнет»

Описание экскурсии

Гавань Пиллау: истории и факты

Балтийск также называют «Городом кораблей и лебедей», поэтому детям в поездке будет не менее интересно. Чтобы вы с головой погрузились в историю места, я составил насыщенный план. В него входят следующие пункты:

  • посетить крепость Пиллау, которая была заложена шведами в 17 веке, но до сих пор действует по своему прямому назначению, как военная часть
  • обойти историческую часть города, ведь здесь сохранились здания довоенных времён: водонапорные башни, казармы и церкви
  • осмотреть военную гавань и услышать, когда началась её история
  • прогуляться по Морскому бульвару мимо немецких ДОТов и батарей кинжального огня
  • заглянуть в Елизаветинский форт, где стоит самый большой памятник женщине на коне в Европе
  • а ещё сплавать на пароме или на катере на Балтийскую косу и обойти её главные достопримечательности: ангары аэродрома Люфтваффе, древний форт, музейный комплекс «Старый люнет» и многие другие не менее интересные объекты.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость. Мы также можем отправиться в поездку на вашем автомобиле, в таком случае стоимость экскурсии составит 8000 руб.
  • Дополнительные расходы: билет в крепость 500 руб. взрослый; 350 руб. льготный/детский; билет на паром до косы — 75 руб. или на катер — 100 руб. /чел. в одну сторону
  • По понедельникам и вторникам вход в крепость Пиллау закрыт, мы осмотрим её снаружи. Отведённое на внутренний осмотр время потратим на обед и купание. Также можем взять на прокат велосипеды и в комфортном темпе осмотреть более отдалённые достопримечательности Балткосы на ваш выбор
  • Если захотите пообедать, я помогу с выбором места и дам вам свободное время
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
сквер на остановке Ленинский проспект, рядом с памятником «Мать-Россия»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Семён
Семён — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 1521 туриста
Привет! Меня зовут Семён. С детства я интересовался флотом, замками, крепостями и военной техникой. Когда вырос, я стал изучать историю и культуру Калининградской области. Стал гидом-экскурсоводом и сейчас готов показать
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все самые яркие, знаменитые, а также малоизвестные места Янтарного края. Специально для вас я собрал команду лучших гидов, каждый из которых увлечён своим делом и сможет на 100% погрузить в тематику экскурсии. На наших экскурсиях вы сможете почувствовать себя местным и узнать намного больше информации, чем дают стандартные гиды, ведь помимо экскурсий мы занимаемся военными реконструкциями, восстановлением исторических объектов, организацией киносъёмок, проведением самых неординарных фотосессий и др.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 115 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
98
4
12
3
2
2
1
3
O
Спасибо Степану за прекрасно проведенный день! Знаете, есть места, которые сначала пугают своей суровостью, а потом не отпускают. Для меня таким местом стал Балтийск.
Город до сих пор кажется немного настороженным.
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Это чувствуется в строгих взглядах моряков у штаба флота и в том, как гулко отдаются шаги по брусчатке возле старой крепости Пиллау.
Но самое главное ждало впереди - история другого рода. Бункеры.
Это не просто бетонные коробки. Когда заходишь внутрь немецкого форта температура падает градусов на десять. Сырость, темнота, эхо. Проводишь рукой по стене — она влажная и холодная. Местами сохранились старые надписи краской, какие-то крюки в потолке… Ощущение времени там спрессовано. Ты физически ощущаешь тяжесть этих стен, которые помнят штурм Пиллау. Никакие учебники истории не дают такого чувства присутствия, как пять минут в этом сыром подземелье.
Если будете в Калининграде — обязательно уезжайте из города сюда. Наденьте удобную обувь (песок коварен), возьмите термос с чаем и просто идите вдоль кромки воды. Балтийск дает почувствовать историю, а коса лечит душу своим простором.

Спасибо Степану за прекрасно проведенный день! Знаете, есть места, которые сначала пугают своей суровостью, а потом
Спасибо Степану за прекрасно проведенный день! Знаете, есть места, которые сначала пугают своей суровостью, а потом
Спасибо Степану за прекрасно проведенный день! Знаете, есть места, которые сначала пугают своей суровостью, а потом
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О
Узнали много интересных фактов из истории! Безумно интесная и увлекательная экскурсия, а экскурсовод 100 из 100!!!
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Юлия
РЕКОМЕНДУЮ! Терзали смутные сомнения ехать или не ехать? 🤔 Вроде бы не очень нам близка военная тематика. Но все сложилось просто отлично! Гидом у нашей компании был Андрей. Экскурсия была
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прекрасно организована! 👍 По рекомендации Андрея за дополнительную плату взяли катер и вышли в акваторию, чтобы посмотреть на корабли с воды. Побывали на Балтийской косе, собирали янтарь. Посмотрели Балтийск, была экскурсия в крепость Пиллау, после которой Андрей порекомендовал, где можно пообедать. После обеда еще гуляли по набережной. Вообщем он сделал наш день! Выражаем Андрею огромную благодарность от нашей компании!

РЕКОМЕНДУЮ! Терзали смутные сомнения ехать или не ехать? 🤔 Вроде бы не очень нам близка военная
РЕКОМЕНДУЮ! Терзали смутные сомнения ехать или не ехать? 🤔 Вроде бы не очень нам близка военная
РЕКОМЕНДУЮ! Терзали смутные сомнения ехать или не ехать? 🤔 Вроде бы не очень нам близка военная
РЕКОМЕНДУЮ! Терзали смутные сомнения ехать или не ехать? 🤔 Вроде бы не очень нам близка военная
РЕКОМЕНДУЮ! Терзали смутные сомнения ехать или не ехать? 🤔 Вроде бы не очень нам близка военная
РЕКОМЕНДУЮ! Терзали смутные сомнения ехать или не ехать? 🤔 Вроде бы не очень нам близка военная
РЕКОМЕНДУЮ! Терзали смутные сомнения ехать или не ехать? 🤔 Вроде бы не очень нам близка военная
РЕКОМЕНДУЮ! Терзали смутные сомнения ехать или не ехать? 🤔 Вроде бы не очень нам близка военная+1
РЕКОМЕНДУЮ! Терзали смутные сомнения ехать или не ехать? 🤔 Вроде бы не очень нам близка военная
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Ольга
Сегодня посетили экскурсию в Балтийск и крепость Пиллау. Компания у нас состояла из 6- ти взрослых. Экскурсия по времени довольно продолжительная, и чтобы все успеть посмотреть, проходит в хорошем спортивном
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темпе. Для переправы на Балтийскую косу воспользовались катером - билет всего 100 руб., паром ходит один раз в 2 часа. Наш гид Семен - серьезный и знающий молодой человек, прекрасно освещает программу экскурсии, очень коммуникабельный, хороший собеседник в житейских вопросах. По возрасту нашей компании мы ему подходили в родители, но никакого дискомфорта в общении не было, все прошло на одной волне. Водитель, который провез нас к месту экскурсии из Калининграда, Дмитрий - сама аккуратность в вождении и 100% соблюдение ПДД. Экскурсия по крепости также впечатляет. Рекомендуем всем!

Сегодня посетили экскурсию в Балтийск и крепость Пиллау. Компания у нас состояла из 6- ти взрослых.
Сегодня посетили экскурсию в Балтийск и крепость Пиллау. Компания у нас состояла из 6- ти взрослых.
Сегодня посетили экскурсию в Балтийск и крепость Пиллау. Компания у нас состояла из 6- ти взрослых.
Сегодня посетили экскурсию в Балтийск и крепость Пиллау. Компания у нас состояла из 6- ти взрослых.
Сегодня посетили экскурсию в Балтийск и крепость Пиллау. Компания у нас состояла из 6- ти взрослых.
Сегодня посетили экскурсию в Балтийск и крепость Пиллау. Компания у нас состояла из 6- ти взрослых.
Сегодня посетили экскурсию в Балтийск и крепость Пиллау. Компания у нас состояла из 6- ти взрослых.
Сегодня посетили экскурсию в Балтийск и крепость Пиллау. Компания у нас состояла из 6- ти взрослых.+1
Сегодня посетили экскурсию в Балтийск и крепость Пиллау. Компания у нас состояла из 6- ти взрослых.
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Евгений
Спасибо Семёну за интересную экскурсию! Все прошло отлично! Экскурсия длительная и очень интересная. Готовьтесь провести весь день на ногах и велосипедах (если захотите). Рекомендую взять с собой перекусить. Кафешки есть но их не так много и программа обширная, время не очень много чтобы сидеть закусывать! Также рекомендую приехать пораньше, чтобы подольше побыть на косе.
Спасибо Семёну за интересную экскурсию! Все прошло отлично! Экскурсия длительная и очень интересная. Готовьтесь провести весь
Спасибо Семёну за интересную экскурсию! Все прошло отлично! Экскурсия длительная и очень интересная. Готовьтесь провести весь
Спасибо Семёну за интересную экскурсию! Все прошло отлично! Экскурсия длительная и очень интересная. Готовьтесь провести весь
Спасибо Семёну за интересную экскурсию! Все прошло отлично! Экскурсия длительная и очень интересная. Готовьтесь провести весь
Спасибо Семёну за интересную экскурсию! Все прошло отлично! Экскурсия длительная и очень интересная. Готовьтесь провести весь
Спасибо Семёну за интересную экскурсию! Все прошло отлично! Экскурсия длительная и очень интересная. Готовьтесь провести весь
Спасибо Семёну за интересную экскурсию! Все прошло отлично! Экскурсия длительная и очень интересная. Готовьтесь провести весь
Спасибо Семёну за интересную экскурсию! Все прошло отлично! Экскурсия длительная и очень интересная. Готовьтесь провести весь+2
Спасибо Семёну за интересную экскурсию! Все прошло отлично! Экскурсия длительная и очень интересная. Готовьтесь провести весь
Спасибо Семёну за интересную экскурсию! Все прошло отлично! Экскурсия длительная и очень интересная. Готовьтесь провести весь
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О
Экскурсия великолепна! Интересно было всем! И взрослым и двум подросткам (15 лет). День пролетел! Балтийская коса невероятна красива! Сочетает в себе и шикарную природу и историческую ценность. А Морская прогулка на катере позволила ощутить всю мощь нашего морского флота. Огромное спасибо гиду Денису! Экскурсию однозначно рекомендую!
Экскурсия великолепна! Интересно было всем! И взрослым и двум подросткам (15 лет). День пролетел! Балтийская коса
Экскурсия великолепна! Интересно было всем! И взрослым и двум подросткам (15 лет). День пролетел! Балтийская коса
Экскурсия великолепна! Интересно было всем! И взрослым и двум подросткам (15 лет). День пролетел! Балтийская коса
Экскурсия великолепна! Интересно было всем! И взрослым и двум подросткам (15 лет). День пролетел! Балтийская коса
Экскурсия великолепна! Интересно было всем! И взрослым и двум подросткам (15 лет). День пролетел! Балтийская коса
Экскурсия великолепна! Интересно было всем! И взрослым и двум подросткам (15 лет). День пролетел! Балтийская коса
Экскурсия великолепна! Интересно было всем! И взрослым и двум подросткам (15 лет). День пролетел! Балтийская коса
Экскурсия великолепна! Интересно было всем! И взрослым и двум подросткам (15 лет). День пролетел! Балтийская коса
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