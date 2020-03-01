Индивидуальные экскурсии в Калининграде

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Шаг за шагом раскрыть прошлое военной базы № 1 в поездке из Калининграда

Семён
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Семён – ваш гид
Приглашаю вас на экскурсию в самый западный город страны, где расположена главная и крупнейшая база военно-морского флота в Балтийском море.

Вы насладитесь старинной архитектурой Пиллау и военной мощью современного Балтийска.

Мы посетим важнейшие места города, где вы точно проникнитесь духом военно-морского края, узнаете историю и поймёте его важность!
3800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча — штаб Балтийского флота
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На самый запад России — в Балтийск!
На самый запад России — в Балтийск!

Что вас ожидает

Гавань Пиллау: истории и факты
Балтийск также называют «Городом кораблей и лебедей», поэтому детям в поездке будет не менее интересно. Чтобы вы с головой погрузились в историю места, я составил насыщенный план. В него входят следующие пункты:

  • посетить крепость Пиллау, которая была заложена шведами в 17 веке, но до сих пор действует по своему прямому назначению, как военная часть
  • обойти историческую часть города, ведь здесь сохранились здания довоенных времён: водонапорные башни, казармы и церкви
  • осмотреть военную гавань и услышать, когда началась её история
  • прогуляться по Морскому бульвару мимо немецких ДОТов и батарей кинжального огня
  • заглянуть в Елизаветинский форт, где стоит самый большой памятник женщине на коне в Европе
  • а ещё сплавать на пароме на Балтийскую косу и обойти её главные достопримечательности: ангары аэродрома Люфтваффе, древний форт, музейный комплекс «Старый люнет» и многие другие не менее интересные объекты.

Организационные детали

• В поездку можем отправиться на вашем автомобиле или, если хотите, на моём (в таком случае уточяйте стоимость в переписке)
• Дополнительные расходы: билет в крепость 200 р. — взрослый; 70 р. — льготный/детский; билет на паром туда и обратно — 75 р.
• Если захотите пообедать, я помогу с выбором места и дам вам свободное время

На самый запад России — в Балтийск!
На самый запад России — в Балтийск!
На самый запад России — в Балтийск!
На самый запад России — в Балтийск!
На самый запад России — в Балтийск!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — штаб Балтийского флота.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Семён
Семён
Привет! Меня зовут Семён. С детства я интересовался флотом, замками, крепостями и военной техникой. Когда вырос, я стал изучать историю и культуру Калининградской области. Стал гидом-экскурсоводом и сейчас готов показать все самые яркие, знаменитые, а также малоизвестные места Янтарного края. Кроме популярных мест — я могу показать бункеры, подземелья и убежища Кёнигсберга, а также кладбище кораблей и другие бывшие военные объекты. Мои экскурсии индивидуальны и могут меняться в зависимости от ваших предпочтений.
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