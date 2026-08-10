Индивидуальные экскурсии в Калининграде

Приглашаем на увлекательную экскурсию в самый западный город России, Балтийск. Здесь находится главная база военно-морского флота на Балтийском море.
Вы увидите старинную архитектуру крепости Пиллау, заложенной шведами в 17 веке, и
Вы увидите старинную архитектуру крепости Пиллау, заложенной шведами в 17 веке, и
5 причин купить эту экскурсию
- 🚢 Уникальная военная история
- 🏰 Старинная архитектура
- 🌊 Прогулка по Балтийской косе
- 🗿 Елизаветинский форт
- 🛳️ Поездка на пароме или катере
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего посетить Балтийск и Балтийскую косу в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и экскурсий, а море тёплое для купания. Май и сентябрь также подойдут для посещения, хотя может быть прохладнее и ветрено. В остальные месяцы погода менее предсказуема, но всё же можно насладиться историческими достопримечательностями и атмосферой города, особенно если вы не боитесь дождя и прохлады.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Крепость Пиллау
- Военная гавань
- Морской бульвар
- Елизаветинский форт
- Балтийская коса
- Ангары аэродрома Люфтваффе
- Древний форт
- Музейный комплекс «Старый люнет»
Описание экскурсии
Гавань Пиллау: истории и факты
Балтийск также называют «Городом кораблей и лебедей», поэтому детям в поездке будет не менее интересно. Чтобы вы с головой погрузились в историю места, я составил насыщенный план. В него входят следующие пункты:
- посетить крепость Пиллау, которая была заложена шведами в 17 веке, но до сих пор действует по своему прямому назначению, как военная часть
- обойти историческую часть города, ведь здесь сохранились здания довоенных времён: водонапорные башни, казармы и церкви
- осмотреть военную гавань и услышать, когда началась её история
- прогуляться по Морскому бульвару мимо немецких ДОТов и батарей кинжального огня
- заглянуть в Елизаветинский форт, где стоит самый большой памятник женщине на коне в Европе
- а ещё сплавать на пароме или на катере на Балтийскую косу и обойти её главные достопримечательности: ангары аэродрома Люфтваффе, древний форт, музейный комплекс «Старый люнет» и многие другие не менее интересные объекты.
Организационные детали
- Транспорт включен в стоимость. Мы также можем отправиться в поездку на вашем автомобиле, в таком случае стоимость экскурсии составит 8000 руб.
- Дополнительные расходы: билет в крепость 500 руб. взрослый; 350 руб. льготный/детский; билет на паром до косы — 75 руб. или на катер — 100 руб. /чел. в одну сторону
- По понедельникам и вторникам вход в крепость Пиллау закрыт, мы осмотрим её снаружи. Отведённое на внутренний осмотр время потратим на обед и купание. Также можем взять на прокат велосипеды и в комфортном темпе осмотреть более отдалённые достопримечательности Балткосы на ваш выбор
- Если захотите пообедать, я помогу с выбором места и дам вам свободное время
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
сквер на остановке Ленинский проспект, рядом с памятником «Мать-Россия»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Семён — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 1521 туриста
Привет! Меня зовут Семён. С детства я интересовался флотом, замками, крепостями и военной техникой. Когда вырос, я стал изучать историю и культуру Калининградской области. Стал гидом-экскурсоводом и сейчас готов показать
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 115 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Спасибо Степану за прекрасно проведенный день! Знаете, есть места, которые сначала пугают своей суровостью, а потом не отпускают. Для меня таким местом стал Балтийск.
Город до сих пор кажется немного настороженным.
Город до сих пор кажется немного настороженным.
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О
Узнали много интересных фактов из истории! Безумно интесная и увлекательная экскурсия, а экскурсовод 100 из 100!!!
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РЕКОМЕНДУЮ! Терзали смутные сомнения ехать или не ехать? 🤔 Вроде бы не очень нам близка военная тематика. Но все сложилось просто отлично! Гидом у нашей компании был Андрей. Экскурсия была
+1
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Сегодня посетили экскурсию в Балтийск и крепость Пиллау. Компания у нас состояла из 6- ти взрослых. Экскурсия по времени довольно продолжительная, и чтобы все успеть посмотреть, проходит в хорошем спортивном
+1
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Спасибо Семёну за интересную экскурсию! Все прошло отлично! Экскурсия длительная и очень интересная. Готовьтесь провести весь день на ногах и велосипедах (если захотите). Рекомендую взять с собой перекусить. Кафешки есть но их не так много и программа обширная, время не очень много чтобы сидеть закусывать! Также рекомендую приехать пораньше, чтобы подольше побыть на косе.
+2
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О
Экскурсия великолепна! Интересно было всем! И взрослым и двум подросткам (15 лет). День пролетел! Балтийская коса невероятна красива! Сочетает в себе и шикарную природу и историческую ценность. А Морская прогулка на катере позволила ощутить всю мощь нашего морского флота. Огромное спасибо гиду Денису! Экскурсию однозначно рекомендую!
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