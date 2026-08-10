Индивидуальные экскурсии в Калининграде

Приглашаем на увлекательную экскурсию в самый западный город России, Балтийск. Здесь находится главная база военно-морского флота на Балтийском море.Вы увидите старинную архитектуру крепости Пиллау, заложенной шведами в 17 веке, и

современные военные объекты. Прогулка по Морскому бульвару, посещение Елизаветинского форта с самым большим памятником женщине на коне в Европе, а также поездка на Балтийскую косу. В программе: ангары аэродрома Люфтваффе, древний форт и музейный комплекс «Старый люнет». Транспорт включен в стоимость, возможен обед по вашему выбору

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего посетить Балтийск и Балтийскую косу в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и экскурсий, а море тёплое для купания. Май и сентябрь также подойдут для посещения, хотя может быть прохладнее и ветрено. В остальные месяцы погода менее предсказуема, но всё же можно насладиться историческими достопримечательностями и атмосферой города, особенно если вы не боитесь дождя и прохлады.

Сейчас август — это идеальное время.