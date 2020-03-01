Индивидуальные экскурсии в Калининграде

Сказки старого Калининграда

Узнать о кошачьих тропах города, открыть их секреты и понять, каким был Кёнигсберг в средние века

Коты — это главные хранители тайн Калининграда, города, в котором интересное не сразу бросается в глаза из-за былых разрушений. Я поделюсь с вами увлекательными фактами о Кёнигсберге: о его «кошачьих местах» и их истории, о судьбе города и его древних локациях; дам ключи, которые помогут вам самостоятельно изучить Калининград и его окрестности. Приведу к тайным местам, где нужно обязательно загадать желание, а после мы побываем там, где когда-то жил Гофман — мистик, фантаст и художник. Моя экскурсия откроет новые грани одного из самых необычных городов России.