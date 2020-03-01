Индивидуальные экскурсии в Калининграде

Гавань Пиллау: истории и факты Балтийск также называют «Городом кораблей и лебедей», поэтому детям в поездке будет не менее интересно. Чтобы вы с головой погрузились в историю места, я составил насыщенный план. В него входят следующие пункты:
посетить крепость Пиллау, которая была заложена шведами в 17 веке, но до сих пор действует по своему прямому назначению, как военная часть
обойти историческую часть города, ведь здесь сохранились здания довоенных времён: водонапорные башни, казармы и церкви
осмотреть военную гавань и услышать, когда началась её история
прогуляться по Морскому бульвару мимо немецких ДОТов и батарей кинжального огня
заглянуть в Елизаветинский форт, где стоит самый большой памятник женщине на коне в Европе
а ещё сплавать на пароме на Балтийскую косу и обойти её главные достопримечательности: ангары аэродрома Люфтваффе, древний форт, музейный комплекс «Старый люнет» и многие другие не менее интересные объекты.
Организационные детали
• В поездку можем отправиться на вашем автомобиле или, если хотите, на моём (в таком случае уточяйте стоимость в переписке) • Дополнительные расходы: билет в крепость 200 р. — взрослый; 70 р. — льготный/детский; билет на паром туда и обратно — 75 р. • Если захотите пообедать, я помогу с выбором места и дам вам свободное время
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура — штаб Балтийского флота.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Привет! Меня зовут Семён. С детства я интересовался флотом, замками, крепостями и военной техникой. Когда вырос, я стал изучать историю и культуру Калининградской области. Стал гидом-экскурсоводом и сейчас готов показать все самые яркие, знаменитые, а также малоизвестные места Янтарного края.
Кроме популярных мест — я могу показать бункеры, подземелья и убежища Кёнигсберга, а также кладбище кораблей и другие бывшие военные объекты.
Мои экскурсии индивидуальны и могут меняться в зависимости от ваших предпочтений.
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Это путешествие — возможность проникнуть в загадочный мир сказок Куршской косы, пройти по местам языческих обрядов и услышать истории, которые вдохновляли рыцарей, и удивляли королей. За один день вы не только увидите главные природные объекты заповедника, но и пройдете тропами прусских птицеловов, услышите музыку песчаных дюн, узнаете, какой след оставил на Куршской косе немецкий сказочник Э.Т.А. Гофман, и разведаете места обитания водяных и русалок.
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