1 чел.
По популярности
Индивидуальная
30 минут
По акватории Балтийска - на скоростном катере
На скоростном катере по Калининградскому каналу: военные корабли, старинные маяки и дюны Балтийской косы. Погружение в историю и природу Калининграда
Начало: Уже в Балтийске, куда вам нужно добраться самостоя...
«Маршрут проложен по Калининградскому морскому каналу: вы увидите могучие корабли, стоящие на охране западных рубежей страны, старинный маяк и заброшенные ангары времён ВОВ, полюбуетесь дюнами Балтийской косы»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:30
3 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
На самый запад России: Балтийск, Балтийская коса и крепость Пиллау
Исследуйте крепость Пиллау и Балтийскую косу, путешествуя по самым западным рубежам России
Начало: сквер на остановке Ленинский проспект, рядом с пам...
«а ещё сплавать на пароме или на катере на Балтийскую косу и обойти её главные достопримечательности: ангары аэродрома Люфтваффе, древний форт, музейный комплекс «Старый люнет» и многие другие не менее интересные объекты»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
13 400₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Групповая
7 часов
Путешествие в Балтийск: от исторических уголков до морских просторов
Откройте для себя Балтийск: исторические сокровища, военные корабли и поиски янтаря на берегу моря
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
«На пароме мы переправимся на Балтийскую косу и пройдем по узкой полоске земли, наслаждаясь морскими пейзажами»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
18881 700₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
Осмотреть самый западный форпост России, прокатиться на джипе по дюнам и узнать историю города
Начало: В удобном для вас месте
«После вас ждет переправа на пароме к Балтийской косе и форту «Западный»»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
11 450₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России
Узнать о жизни города-форпоста на восточных границах Европы и рассмотреть сооружения былых эпох
Начало: По договоренности с гидом
«Балтийская коса на страже границ»
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
11 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Калининград: история и красота приморья
Исследуйте жемчужины Калининградской области: узнайте тайны янтаря, военные традиции Балтийска и архитектуру Светлогорска
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
«А после увидите Балтийскую косу: это уникальное место создала природа еще 6 тысяч лет назад»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1998317 985₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Балтийск и Балтийская коса: путешествие по историческим и природным сокровищам
Погрузитесь в уникальный мир Балтийска и Балтийской косы: от исторического центра до загадочных дюн и морских крепостей
Начало: В Калининграде
«На катере мы пройдем по живописной гавани, выйдем в открытое море и переправимся на Балтийскую косу»
10 июня в 09:30
1 июля в 09:30
10 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Балтийская коса: экскурсия с историей и природой
Откройте для себя уникальное сочетание истории и природы, путешествуя по Балтийской косе и городу Балтийск
«Приглашаю в путешествие автомобильно-морское путешествие на Балтийскую косу (Фрише-Нерунг) и в город Балтийск, который долгое время был закрыт для путешественников»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
9 980₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Два в одном: Балтийск и Балтийская коса
Исследовать западный рубеж страны, услышать военные истории и покататься на пароме
«Чинная и строгая Балтийская коса»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
Балтийск и Балтийская коса: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу морских сражений и первозданной природы на экскурсии в Балтийск и на Балтийскую косу
Начало: В одном из 8 мест в Калининграде на выбор
«Балтийская коса, куда мы доберемся на пароме»
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
11 июня в 09:30
18771 690₽ за человека
скидка
25%
Групповая
9 часов
Путешествие по жемчужинам Земланда: Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Откройте для себя красоту и историю побережья Балтийского моря в однодневной экскурсии по трём городам
Начало: Калининград, ул. Шевченко, 2 к. 5
Расписание: Ежедневно в 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
44003 300₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Балтийск и Балтийская коса за 1 день
Посетить самый западный город страны, погулять по дюнам и полюбоваться диким безлюдным пляжем
«Балтийская коса и музей Старый люнет»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Экскурсия по городу-крепости Балтийску с обзором Балтийской косы
«С нами вы отправитесь в путешествие по истории морского флота, узнаете больше о городе, его исторических памятниках и насладитесь видами живописной Балтийской косы»
9 июня в 09:45
11 июня в 09:45
от 1 690₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Бухта и 4 города за 1день!! ☀: Балтийск, Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
Начало: По договоренности
«) Балтийск, Балтийская коса, Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск»
Расписание: 10:00 - 18:00 каждый день
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Топ побережья Калининградской области Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Начало: 236006
«Мы посетим Балтийск и Балтийскую косу (доберемся на катере), Янтарный (янтарный карьер и янтарное производство), Светлогорск»
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Балтийск - Балтийская коса: западный форпост и поющие пески
Военно-морской флот, шведская крепость, русские императоры и прусские легенды
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«Балтийская коса поразит многообразием ландшафтов: смешанный лес и пение птиц, барханы дюн с поющими песками, медузы, плавающие на волнах»
16 июня в 09:30
6 июля в 09:30
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Балтийск: военная база на самом западе России. С посещением Балтийской косы
Начало: Калининград, Сквер Мать-Россия
«- Изюминкой экскурсии станет посещение Балтийской косы, куда мы поплывём на пароме»
Расписание: Ежедневно 9:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
5 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Балтийский «Дикий Запад»: путешествие в Балтийск
Начало: Я заберу Вас по любому адресу Калининграде
«Мы отправимся в Балтийск и на Балтийскую косу»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Балтийская коса на автомобиле: бетонные бункеры и нетронутая природа
Погрузиться в историю и устроить пикник на безлюдном берегу моря
«Нашу экскурсию на Балтийской косе мы начнём с посещения музея»
12 июня в 07:00
14 июня в 07:30
10 900₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
Балтийск и Балтийская коса - западный рубеж России
Мощь Балтийского флота, истории морского города и белоснежные пляжи косы
«Нетронутая природа Балтийской косы»
12 июня в 09:30
13 июня в 16:00
1174011 153₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка на яхте в Балтийске
Проплыть вдоль Балтийской косы и сохранить на память профессиональные снимки
Начало: У памятника Петру I в Балтийске
«На красивой парусной яхте вы проплывете между Балтийском и Балтийской косой — мы не будем выходить в море, чтобы избежать сильной качки и в полной мере насладиться прогулкой»
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
14 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
8 часов
Балтийск и Балтийская коса. К самой западной точке России
«Экскурсию на Балтийской косе проведет для вас гид, который является местным жителем»
Расписание: Вторник, Четверг, Пятница, Воскресенье в 09:30
1 690₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия из Калининграда в Балтийск + велопрогулка по Балтийской косе
Отправиться на самый запад России, узнать историю брутального города и ощутить себя исследователями
Начало: У места вашего проживания в Калининграде
«Следы истории и красота природы на Балтийской косе»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
От Калининграда до Балтийской косы
Начало: По договоренности
«На Балтийскую косу мы переправимся на пароме, увидим здесь полуразрушенные самолетные ангары, немецкие бункеры, форт «Западный», а так же посетим музей «Старый Люнет»»
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
14 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Морские экскурсии прогулки на парусной яхте
Начало: Балтийск, Морской бульвар, д. 6
«На экскурсии вы сможете увидеть панораму Балтийска, Балтийской косы, острова и базу кораблей ВМФ»
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей3 июня 2024Рекомендую
- ЕЕлена2 июня 2024Всё прошло отлично, организованно, чётко, с экскурсоводом Евгением вам будет ООЧЕНЬ интересно!
- ВВадим1 июня 2024Евгений прекрасно рассказал о освобождении Пиллау советским воисками в мае 1945, о героизме наших солдат и офицеров. Об их подвиге. Я бы хотел больше услышать о истории земель которые 7 столетий принадлежат Пруссии. Здесь можно поподробней.
- ССергей1 июня 2024Экскурсовод замечательный,знание материала и подача на хорошем уровне. Недостаток-озвучивайте полный прайс до заказа,а не в автобусе при посадке.
- ГГалина31 мая 2024Очень понравилась экскурсия и гид Людмила. Брали прогулку на катере - супер! Рекомендую! К сожалению не попали в Балтийскую крепость и музеи.
- ААндрей30 мая 2024Это была восхитительная поездка! Красивые дороги, притом две разные "туда" и "обратно". Незабываемая поездка на катере в бухте базирования Балтийского
- ЯЯна29 мая 2024Нам все очень понравилось и маршрут и как Андрей интересно рассказывал, дети были восторге, советую от души)
- ООксана29 мая 2024Все отлично! Форма мини организации в мини-группе, наш замечательный руководитель группы Руслан, его повествование, форма общения, багаж интересных знаний и познавательных
- ППрошина29 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Гид интересно и с большой любовью рассказыва о местах и событиях г. Балтийска. Приятный бонус- мы увидели
- ММария28 мая 2024Большое спасибо организаторам за комфортный автобус и экскурсовод за приятные рассказы по пути и интересные истории!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Балтийская коса»
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