Анна проводит ещё 3 экскурсии

Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России
Узнать о жизни города-форпоста на восточных границах Европы и рассмотреть сооружения былых эпох
Вы познакомитесь с насыщенной историей Балтийска, в прошлом Пиллау, и выясните, какое наследие оставили ему разные европейские народы. Осмотрите памятники довоенной архитектуры, настоящие военные корабли и пройдете по следам Петра I. А также исследуете фортификационные сооружения Балтийской косы и ощутите дыхание свежего балтийского ветра.
Вы посетите самый западный город и главную военно-морскую базу Балтийского флота. Познакомитесь с богатой довоенной историей города, узнаете о ярких событиях, связанных с присутствием голландцев, шведов, англичан, французов и, конечно, русских. Рассмотрите впечатляющие образцы старинной архитектуры и памятники отважным героям штурма Пиллау, стены Шведской крепости, двухсотлетний маяк, величественные скульптуры Петра Великого и императрицы Елизаветы Петровны. Увидите настоящие военные корабли. Пройдёте по следам Петра I и взглянете на набережную, построенную в середине 18-го столетия.
Балтийская коса на страже границ
Затем на пароме или катере переправимся на узкую песчаную полоску суши длиной 65 км — Балтийскую косу. Разделяющая Балтийское море и Калининградский залив, она отделена от Балтийска морским судоходным каналом. Здесь вы откроете удивительный памятник природы, сохранившей девственное очарование. Увидите многочисленные фортификационные и инженерные сооружения: Западный форт, три люнета, ангары немецкого военного аэродрома «Нойтиф» 1934 г., береговые батареи Лемберг и Нойтиф. А в парково-музейном комплексе «Старый Люнет» в деталях узнаете об оборонных постройках Балтийской косы 17-19 веков, рассмотрите редкие чертежи, фотографии и видео.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Solaris 2020 г. в.
Посещение Балтийской крепости и музея Балтийского флота невозможно по понедельникам и вторникам
С вами будет один из гидов нашей команды
Отдельно оплачиваются:
входные билеты с экскурсией в Балтийскую крепость (650 ₽/взрослые, 450 ₽/льготные) по желанию
входные билеты в Музей Балтийского флота (350 ₽/взрослые., 250 ₽/льготные) по желанию
переправа на Балтийскую косу (паром — 210 ₽ за чел. в обе стороны, катер — 200 ₽ за чел. в обе стороны)
входные билеты с в парково-музейный комплекс «Старый Люнет» (300 ₽/взрослые., 100 ₽/дети)
обед (по желанию)
также возможна организация морской прогулки на катере по гавани Балтийска (около 4000 ₽)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 2207 туристов
Меня зовут Анна, я родилась и живу в Калининграде — красивейшем городе и столице Янтарного края. С детства интересуюсь историей нашей многогранной области. У меня гуманитарное образование, также я прошла читать дальшеуменьшить
профессиональную переподготовку по экскурсоведению в БФУ им. И. Канта и получила аттестацию гида по Калининградской области.
Я провожу индивидуальные экскурсии — пешеходные и автомобильные на комфортабельной современной машине. Все маршруты адаптирую под ваши пожелания. С радостью покажу вам свои любимые места нашего края, порекомендую, куда сходить, что попробовать и что привезти на память. Главное для меня — сделать ваше путешествие по Янтарному краю ярким, познавательным и запоминающимся!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 54 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Валерий
Браво, всё прошло здорово. . Были в Балтийске и на косе второй раз, но увидели много нового, спасибо!!!
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Е
Елена
Дата посещения: 31 авг 2025
Анна, благодарю Вас, что нашли нам гида на замену, и экскурсия состоялась. Спасибо Екатерине за интересную и комфортную экскурсию. Она замечательный экскурсовод и просто душевный человек! Все показала, рассказала, организовала нам прогулку на катере и даже помогла собрать на память янтарных капелек, которыми в этом месте щедро делится прекрасное Балтийское море!
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Г
Галина
Экскурсоводом у нас была Юля. Это была одна из самых выстраданных экскурсий, которая состоялась с 3-ей попытки. И не зря мы все таки поехали на нее. Испытали массу положительных эмоций, несмотря на погоду, узнали массу интересностей про край и не только! Юля прекрасно владеет информацией и доступно доносит её до гостей. Юля, спасибо Вам большое! и до новых встреч!
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Марина
Нашу экскурсию проводила Елена. Прекрасный рассказчик, профессионал, великолепный знаток своего края, Елена окунула нас в историю всего региона. Мы увидели и почувствовали дыхание времени. Отдельная благодарность за незапланированную экскурсию на янтарное производство. Елена, спасибо огромное за Ваш труд и внимание.
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Н
Надежда
Нашу экскурсию вела гид Екатерина. С первых минут казалось, что мы знакомы много лет и просто по-дружески едем на экскурсию в другой город. По дороге в Балтийск много говорили о читать дальшеуменьшить
жизни города и истории края. В самом Балтийске был насыщенный на события день. Много гуляли, катались на катере, гуляли по косе, были в музее Люнет, потом на экскурсии в крепости. Погода была холодная и ветренная (но мы не жалуемся, так как за день до нашего приезда вообще был ураган, так что нам повезло), поэтому насладится прогулкой у моря удалось не в полной мере, но море сказочно шумело и волновалось! Обедали в ресторане "Граф Монте-Кристо", отогрелись и наелись! За день получили столько информации, картинов и видов, как-будто неделю там провели! Все очень понравилось!
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М
Марина
Хочется поделиться своими эмоциями про индивидуальную экскурсию. У нас была гид - Юля. Хочется сказать большое ей спасибо. Экскурсия понравилась и мне 50+ и моему сыну 20+. Юля смогла заинтересовать читать дальшеуменьшить
нас обоих. (Сын доставал свой телефон только для того, чтобы пользоваться им как фотоаппаратом, все остальные мессенджеры были для него в этот день забыты). Поездка получилась очень познавательная, мы узнали много интересных фактов. Юля показала большинство локаций города, много рассказывала и показывала по дороге, если у нас возникали вопросы, то она на них отвечала. В Балтийске были на экскурсии в крепости, очень познавательно. Переправились на Балтийскую косу на катере (перед этим на катере прокатились по порту), благодаря Юле нашли небольшие кусочки янтаря на берегу. Погода нам благоприятствовала и мы даже сумели искупаться на косе. Поездку рекомендую, а также рекомендую нашего гида - ЮЛИЮ.
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