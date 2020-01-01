Анна проводит ещё 3 экскурсии

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Балтийск и Балтийская коса — к западным рубежам России!

Узнать о жизни города-форпоста на восточных границах Европы и рассмотреть сооружения былых эпох

Анна
Анна – Гид из Калининграда
Вы познакомитесь с насыщенной историей 📖 Балтийска, в прошлом Пиллау, и выясните, какое наследие оставили ему разные европейские народы.

Осмотрите памятники довоенной архитектуры, настоящие военные корабли и пройдете по следам Петра I.

А также исследуете фортификационные сооружения Балтийской косы и ощутите дыхание свежего балтийского ветра.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 500 ₽ за экскурсию

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Балтийск и Балтийская коса — к западным рубежам России!
Балтийск и Балтийская коса — к западным рубежам России!

Что вас ожидает

Балтийск-Пиллау: легкое погружение в историю
Вы посетите самый западный город 🏙️ и главную военно-морскую базу Балтийского флота. Познакомитесь с богатой довоенной историей 📖 города, узнаете о ярких событиях, связанных с присутствием голландцев, шведов, англичан, французов и, конечно, русских. Рассмотрите впечатляющие образцы старинной архитектуры и памятники отважным героям штурма Пиллау, стены Шведской крепости, двухсотлетний маяк, величественные скульптуры Петра Великого и императрицы Елизаветы Петровны. Увидите настоящие военные корабли. Пройдете по следам Петра I и взглянете на набережную, построенную в середине 18-го столетия.

Балтийская коса на страже границ
Затем на пароме или катере переправимся на узкую песчаную полоску суши длиной 65 км — Балтийскую косу. Разделяющая Балтийское море 🌊 и Калининградский залив, она отделена от Балтийска морским судоходным каналом. Здесь вы откроете удивительный памятник природы, сохранившей девственное очарование. Увидите многочисленные фортификационные и инженерные сооружения: Западный форт, три люнета, ангары немецкого военного аэродрома «Нойтиф» 1934 г., береговые батареи Лемберг и Нойтиф. А в парково-музейном комплексе «Старый Люнет» в деталях узнаете об оборонных постройках Балтийской косы 17-19 веков, рассмотрите редкие чертежи, фотографии 📸 и видео.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле 🚘 Хендэ Солярис 2020 г. в.
  • Отдельно оплачиваются: входные билеты 🎫 в Музей 🖼 Балтийского флота и Шведскую крепость ~ 200 руб. /человека, переправа на Балтийскую косу ~ 100 руб. /человека, обед в одном в парково-музейном комплексе «Старый Люнет»
Балтийск и Балтийская коса — к западным рубежам России!
Балтийск и Балтийская коса — к западным рубежам России!
Балтийск и Балтийская коса — к западным рубежам России!
Балтийск и Балтийская коса — к западным рубежам России!
Балтийск и Балтийская коса — к западным рубежам России!
Балтийск и Балтийская коса — к западным рубежам России!
Балтийск и Балтийская коса — к западным рубежам России!
Балтийск и Балтийская коса — к западным рубежам России!
Балтийск и Балтийская коса — к западным рубежам России!
Балтийск и Балтийская коса — к западным рубежам России!
Балтийск и Балтийская коса — к западным рубежам России!
Балтийск и Балтийская коса — к западным рубежам России!
Балтийск и Балтийская коса — к западным рубежам России!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Меня зовут Анна, я дипломированный гид. Родилась и всю жизнь живу в Калининграде. Хорошо знаю историю Янтарного края и с огромным удовольствием поделюсь своими знаниями и покажу самые интересные места нашего региона. До скорой встречи!
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