Что вас ждетВам выпала возможность воспользоваться уникальным предложением! Встретить закат на песчаном берегу с ласково шепчущими волнами Балтийского моря — что может быть романтичнее! Наше предложение никого не оставит равнодушным.

Закат — само по себе явление чарующее, а на берегу моря это чувствуется особенно. Мы позаботимся обо всем, а вы в это время прогуляетесь гулять на берегу и осмотрите достопримечательности самой высокой точки Куршской косы. Последняя уникальна тем, что на ее территории совмещаются песчаные дюны, болота, леса и пляжи. Сама коса считается самой большой во всем мире по площади.

Пока вы будете рассматривать природные красоты, мы подготовим для вас место встречи заката с шампанским, закусками, теплыми пледами и самой романтической обстановкой.

Организационные моменты• В цену предложения входит охлажденное «Асти Мартини» в стеклянных бокалах (не пластик), закуски из сезонных фруктов, конфет и нарезка из сыров в красивой корзине, пляжный плед, теплые пледы на случай прохладной погоды, а также параван от ветра и песка.