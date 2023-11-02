Индивидуальная экскурсия на Куршскую косу: встреча заката на песчаном побережье
Если вы не просто мечтаете увидеть чарующие пейзажи Куршской косы и балтийского побережья, а еще и хотите приятно провести время или устроить романтическое свидание, то предлагаем встретить закат на берегу моря.
Сначала вы сможете прогуляться и осмотреть достопримечательности, а позже насладитесь закатом под пледами, с напитками и закусками. Мы позаботимся обо всем!
Сначала вы сможете прогуляться и осмотреть достопримечательности, а позже насладитесь закатом под пледами, с напитками и закусками. Мы позаботимся обо всем!
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Куршская коса
- Высота Эфа
- Танцующий лес
- Балтийское море
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетВам выпала возможность воспользоваться уникальным предложением! Встретить закат на песчаном берегу с ласково шепчущими волнами Балтийского моря — что может быть романтичнее! Наше предложение никого не оставит равнодушным.
Закат — само по себе явление чарующее, а на берегу моря это чувствуется особенно. Мы позаботимся обо всем, а вы в это время прогуляетесь гулять на берегу и осмотрите достопримечательности самой высокой точки Куршской косы. Последняя уникальна тем, что на ее территории совмещаются песчаные дюны, болота, леса и пляжи. Сама коса считается самой большой во всем мире по площади.
Пока вы будете рассматривать природные красоты, мы подготовим для вас место встречи заката с шампанским, закусками, теплыми пледами и самой романтической обстановкой.
Организационные моменты• В цену предложения входит охлажденное «Асти Мартини» в стеклянных бокалах (не пластик), закуски из сезонных фруктов, конфет и нарезка из сыров в красивой корзине, пляжный плед, теплые пледы на случай прохладной погоды, а также параван от ветра и песка.
- По времени вы не ограничены — любуйтесь закатом и наступлением ночи на побережье за бокалом вместе с вашим близким человеком.
- По желанию можно добавить букет цветов (обговаривается и оплачивается отдельно).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Охлажденное «Асти Мартини»
- Корзина закусок
- Все необходимое для пляжа
- Экосбор на Куршской косе
- Что не входит
- Дополнительные пожелания
- Место начала и завершения?
- Калининград (отель / апартаменты туриста)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Все дополнительные детали обговариваются минимум за сутки до экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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