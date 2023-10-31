Топ-места Куршской косы

Посетить самые популярные достопримечательности и смотровые площадки национального парка

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Куршская коса — место невероятной красоты.

Я покажу вам все её визитные карточки: Танцующий лес, дюну Эфа, приморские поселки, озёра Чайка и Лебедь. Расскажу, как образовалась Куршская коса и каковы её природные особенности. По желанию пофотографирую вас на профессиональную камеру и отправлю снимки после экскурсии.
Топ-места Куршской косы
Топ-места Куршской косы
Топ-места Куршской косы
Топ-места Куршской косы
Топ-места Куршской косы
Топ-места Куршской косы
Топ-места Куршской косы
Топ-места Куршской косы
Топ-места Куршской косы
Топ-места Куршской косы
Топ-места Куршской косы
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Озеро Лебедь. Мы посетим смотровую площадку с завораживающими панорамами. На западе вы увидите широкую морскую гладь, на востоке — озеро Лебедь, луга и Куршский залив.

Дюна Эфа. С её обзорных площадок вы полюбуетесь морем, лесом, заливом и уютными приморскими домиками. Я расскажу о деятельности кёнигсбергского инспектора, в честь которого названа дюна.

Танцующий лес. Вы погуляете по участку соснового леса, посаженному в начале 60-х годов прошлого века на дюне Круглая. Стволы деревьев по непонятным причинам имеют здесь закрученную форму. Это очень необычное зрелище!

Поселки Рыбачий и Морское. В Рыбачем вы увидите кирху Росситтен 19 века и старинный пирс с видом на дюну Эфа. А в Морском — засыпанные песками строения.

Высота Мюллера. Это самая высокая точка дюны Болотная, посвящённая местному лесничему. Вам откроются с неё виды Балтийского моря и Куршского залива, озера Чайка и расположенного на нём поселка Рыбачий.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость
  • Дополнительные расходы: экосбор при въезде в национальный парк — 450 руб. за автомобиль с водителем, 300 руб. за каждого пассажира
  • Возможен выезд из Зеленоградска и Светлогорска. Если экскурсия из Светлогорска. доплата составит 500 руб. за машину.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Куршская Коса
Популярные места
Танцующий лес
Смотровые площадки
Высота Мюллера
Высота Эфа
Парки
Национальные парки

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