Посетить самые популярные достопримечательности и смотровые площадки национального парка
Я покажу вам все её визитные карточки: Танцующий лес, дюну Эфа, приморские поселки, озёра Чайка и Лебедь. Расскажу, как образовалась Куршская коса и каковы её природные особенности. По желанию пофотографирую вас на профессиональную камеру и отправлю снимки после экскурсии.
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Описание
Что вас ожидает
Озеро Лебедь. Мы посетим смотровую площадку с завораживающими панорамами. На западе вы увидите широкую морскую гладь, на востоке — озеро Лебедь, луга и Куршский залив.
Дюна Эфа. С её обзорных площадок вы полюбуетесь морем, лесом, заливом и уютными приморскими домиками. Я расскажу о деятельности кёнигсбергского инспектора, в честь которого названа дюна.
Танцующий лес. Вы погуляете по участку соснового леса, посаженному в начале 60-х годов прошлого века на дюне Круглая. Стволы деревьев по непонятным причинам имеют здесь закрученную форму. Это очень необычное зрелище!
Поселки Рыбачий и Морское. В Рыбачем вы увидите кирху Росситтен 19 века и старинный пирс с видом на дюну Эфа. А в Морском — засыпанные песками строения.
Высота Мюллера. Это самая высокая точка дюны Болотная, посвящённая местному лесничему. Вам откроются с неё виды Балтийского моря и Куршского залива, озера Чайка и расположенного на нём поселка Рыбачий.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- Дополнительные расходы: экосбор при въезде в национальный парк — 450 руб. за автомобиль с водителем, 300 руб. за каждого пассажира
- Возможен выезд из Зеленоградска и Светлогорска. Если экскурсия из Светлогорска. доплата составит 500 руб. за машину.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.