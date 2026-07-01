Куршская коса — место невероятной красоты. Я покажу вам все её визитные карточки: Танцующий лес, дюну Эфа, приморские посёлки, озёра Чайка и Лебедь. Расскажу, как образовалась Куршская коса и каковы её природные особенности. Детали сможете разглядеть благодаря биноклю — он у гида всегда с собой

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Танцующий лес. Вы погуляете по участку соснового леса, посаженному в начале 60-х годов прошлого века на дюне Круглая. Стволы деревьев по непонятным причинам имеют здесь закрученную форму. Это очень необычное зрелище!

Посёлок Рыбачий. Здесь вы увидите кирху Росситтена 19 века и старинный пирс с видом на дюну Эфа. В местной коптильне можно отведать вкусной рыбы, а в сувенирном магазине — уникальную экспозицию янтаря с инклюзами возрастом несколько миллионов лет.

Высота Эфа. Полюбуетесь живыми дюнами, морем, лесом, заливом и посёлком Морское. Я расскажу о деятельности королевского инспектора дюн, в честь которого была названа самая высокая точка — Ореховая.

*Посёлок Морско*е. Вы узнаете, как движущиеся дюны угрожали посёлку и засыпали строения.

Озеро Лебедь. Мы посетим смотровую площадку с завораживающими панорамами. На западе вы увидите широкую морскую гладь, на востоке — озеро Лебедь, луга и Куршский залив.

Орнитологическая станция «Фрингила». Куршская коса — сухопутный мост для миллионов птиц во время миграции. «Фрингила» — преемница первой в мире орнитологической станции. Здесь вы увидите, как учёные изучают, ловят и окольцовывают пернатых.

Организационные детали

Протяженность пешеходного маршрута в общей сложности 7 км. Пожалуйста, учитывайте свою физическую подготовку

Посещение орнитологической станции возможно с 1 апреля по 29 октября. Экскурсию на станцию можно заменить на посещение экологической тропы «Высота Мюллера» (2 км)

Маршрут можно скорректировать под ваши желания

В жаркое время года предусмотрено время для отдыха на пляже.

Питание на маршруте не включено в стоимость и возможно только на объектах общепита

Каждый участник получит бинокль на время экскурсии

Транспорт включён в стоимость. Поедем на автомобилях Hyundai Verna или Skoda Rapid. Они с комфортом вмещают до 3 взрослых + 1 ребёнка

Экскурсию для 4 взрослых предварительно согласуйте с гидом

Дополнительные расходы: экосбор при въезде в национальный парк — 400 ₽ за автомобиль с водителем, 400 ₽ за каждого пассажира; экскурсия на орнитологической станции: 400 ₽ — взрослый, 200 ₽ — пенсионеры, 250 ₽ — студенты, 150 ₽ — детский билет

. Есть льготные категории граждан, с полной информацией о стоимости можно ознакомиться на сайте парка.

. Есть льготные категории граждан, с полной информацией о стоимости можно ознакомиться на сайте парка. Возможен трансфер из аэропорта (+ 2000 ₽), а также выезд из Зеленоградска, Пионерска (+ 2000 ₽ за машину) и Светлогорска (+ 2000 ₽ за машину)

Маршрут можно дополнить:

— Зеленоградск + 1,5 часа и +2000 ₽

— Замок Шаакен и сыроварня Шаакен + 1,5 часа и + 1500 ₽. Возможно проведение экскурсии на сыроварне в группе, с дегустацией сыра и шоколада по предварительной записи. Стоимость дегустации — 500 ₽ за чел.