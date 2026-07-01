Посетить самые популярные достопримечательности и смотровые площадки национального парка
Куршская коса — место невероятной красоты.
Я покажу вам все её визитные карточки: Танцующий лес, дюну Эфа, приморские посёлки, озёра Чайка и Лебедь. Расскажу, как образовалась Куршская коса и каковы её природные особенности. Детали сможете разглядеть благодаря биноклю — он у гида всегда с собой
Танцующий лес. Вы погуляете по участку соснового леса, посаженному в начале 60-х годов прошлого века на дюне Круглая. Стволы деревьев по непонятным причинам имеют здесь закрученную форму. Это очень необычное зрелище!
Посёлок Рыбачий. Здесь вы увидите кирху Росситтена 19 века и старинный пирс с видом на дюну Эфа. В местной коптильне можно отведать вкусной рыбы, а в сувенирном магазине — уникальную экспозицию янтаря с инклюзами возрастом несколько миллионов лет.
Высота Эфа. Полюбуетесь живыми дюнами, морем, лесом, заливом и посёлком Морское. Я расскажу о деятельности королевского инспектора дюн, в честь которого была названа самая высокая точка — Ореховая.
*Посёлок Морско*е. Вы узнаете, как движущиеся дюны угрожали посёлку и засыпали строения.
Озеро Лебедь. Мы посетим смотровую площадку с завораживающими панорамами. На западе вы увидите широкую морскую гладь, на востоке — озеро Лебедь, луга и Куршский залив.
Орнитологическая станция «Фрингила». Куршская коса — сухопутный мост для миллионов птиц во время миграции. «Фрингила» — преемница первой в мире орнитологической станции. Здесь вы увидите, как учёные изучают, ловят и окольцовывают пернатых.
Организационные детали
Протяженность пешеходного маршрута в общей сложности 7 км. Пожалуйста, учитывайте свою физическую подготовку
Посещение орнитологической станции возможно с 1 апреля по 29 октября. Экскурсию на станцию можно заменить на посещение экологической тропы «Высота Мюллера» (2 км)
Маршрут можно скорректировать под ваши желания
В жаркое время года предусмотрено время для отдыха на пляже.
Питание на маршруте не включено в стоимость и возможно только на объектах общепита
Каждый участник получит бинокль на время экскурсии
Транспорт включён в стоимость. Поедем на автомобилях Hyundai Verna или Skoda Rapid. Они с комфортом вмещают до 3 взрослых + 1 ребёнка
Экскурсию для 4 взрослых предварительно согласуйте с гидом
Дополнительные расходы: экосбор при въезде в национальный парк — 400 ₽ за автомобиль с водителем, 400 ₽ за каждого пассажира; экскурсия на орнитологической станции: 400 ₽ — взрослый, 200 ₽ — пенсионеры, 250 ₽ — студенты, 150 ₽ — детский билет . Есть льготные категории граждан, с полной информацией о стоимости можно ознакомиться на сайте парка.
Возможен трансфер из аэропорта (+ 2000 ₽), а также выезд из Зеленоградска, Пионерска (+ 2000 ₽ за машину) и Светлогорска (+ 2000 ₽ за машину)
Маршрут можно дополнить:
— Зеленоградск + 1,5 часа и +2000 ₽ — Замок Шаакен и сыроварня Шаакен + 1,5 часа и + 1500 ₽. Возможно проведение экскурсии на сыроварне в группе, с дегустацией сыра и шоколада по предварительной записи. Стоимость дегустации — 500 ₽ за чел.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владлен — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1808 туристов
Я дипломированный- аттестованный гид-экскурсовод. Я родился и вырос в Калининграде. Когда мне было пять лет, я уже осваивал руины Кафедрального собора. Окончил школу в Балтийске. Потом учился и закончил Калининградское читать дальшеуменьшить
высшее военно-морское училище. Мой первый опыт работы с путешественниками случился в 1991 году. Я занимался приёмом и размещением немецких туристов, бывших жителей Восточной Пруссии. Много путешествую по Калининградской области. Увлекаюсь фотографией. Люблю природу и активный отдых. Занимаюсь скалолазанием и подводной охотой. Приглашаю вас исследовать Калининградскую область вместе с дипломированными-аттестованными гидами-экскурсоводами, моими единомышленниками, влюблёнными в путешествия.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 113 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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–
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2
–
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Владимир
Поездка по Куршской косе - это вторая экскурсия у Владлена, которую мы с семьей брали за время пребывания в Калининграде. Все точки, в которых мы с Владленом останавливались, проезжая по Косе, читать дальшеуменьшить
более чем живописные. И самому посмотреть, и пофоткаться. А сам маршрут построен так, чтобы по минимуму пересекаться с огромными автобусными тур группами. Если вы хотите насладиться потрясающими природными пейзажами или побегать по берегу моря, то смело езжайте на Куршскую косу. Особо запомнилось посещение орнитологической станции. Увидели своими глазами, как ведут учет и окольцовывают пернатых. А вообще, хотелось бы выразить огромную благодарность Владлену за увлекательные два дня поездок по Калининградской области! Жаль, про фото с гидом на локации вспомнили уже только, когда вернулись в Амалиенау.)
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В
Валерия
Прекрасная экскурсия. Большое спасибо
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Анна
Экскурсия понравилась. Организационные моменты все были соблюдены. Рассказ был интересный и познавательный. Спасибо большое за интересно проведённое время!
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Н
Наталья
Очень насыщенная и содержательная экскурсия. На Куршской Косе нас сопровождал гид Владлен. Мы не только полюбовались красотами залива, моря, дюнами, лесом, но и узнали много интересного об истории этих мест, читать дальшеуменьшить
об образовании Косы. Владлен интересный собеседник, ответил на все наши вопросы, предоставил нам бинокль, посоветовал, где можно вкусно перекусить. Мы не были стеснены во времени, маршрут очень грамотно построен. Однозначно, рекомендую эту экскурсию, и не отказывайтесь от посещения орнитологической станции - это просто огонь! Мы прекрасно провели день на Куршской Косе, несмотря на плохую погоду!
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Е
Елена
Выражаю благодарность Владлену! Великолепная экскурсия, прекрасная подача материала! Посетили Куршскую Косу и множество интересных мест на ней. Впечатления незабываемые. Владлен очень интересно рассказал про историю образования косы, про события происходящие читать дальшеуменьшить
на ней с течением времён. Побывали на высоте Эфа, на побережье, метеостанции, орнитологической станции, увидели танцующий лес и многое-многое другое. Прекрасно перекусили фишурмой с судаком и зубаткой. Увидели местных котиков. лисичек - которые подходят к вам в надежде перехватить еду, но кормить нельзя - штраф!, В местной кафешке отведали чудесного угря (с собой тоже купили), выпили горячего кофе. В магазине авторских украшений приобрели чудесный гарнитур из янтаря! Всё очень понравилось! Рекомендую! Кто хочет увидеть этот прекрасный край изнутри, услышать подробный исторический рассказ, пройдя по знаковым местам в малочисленной группе. И ещё раз огромное спасибо Владлену!
+2
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О
Оксана
Давно хотели посетить Куршскую Косу и, наконец, мечта сбылась, мы отправились в путешествие вместе с прекрасным гидом Владленом, который рассказал нам очень много интересного об этом месте, об его обитателях: читать дальшеуменьшить
кабанах, бобрах, птицах, об их миграции, мы увидели необычный танцующий лес, поднялись на вершину Эфа, полюбовались дюнами, в бинокль увидели орланов, лебедей, увидели красоту и мощь Балтийского моря. Владлен прекрасный рассказчик, мы узнали много нового не только о Куршской косе, но и об истории Пруссии. После мы заехали посмотреть Шаакен, где посетили сыроварню Шаакен-Дорф и продегустировали производимые там сыры и шоколад. Однозначно рекомендую Владлена!!!