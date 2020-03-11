248 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и встреча с прусским котом-философом

Лариса
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Лариса – ваш гид
Это путешествие — возможность проникнуть в загадочный мир сказок Куршской косы, пройти по местам языческих обрядов и услышать истории, которые вдохновляли рыцарей, и удивляли королей.

За один день вы не только увидите главные природные объекты заповедника, но и пройдете тропами прусских птицеловов, услышите музыку песчаных дюн, узнаете, какой след оставил на Куршской косе немецкий сказочник Э.Т.А.

Гофман, и разведаете места обитания водяных и русалок.
6900 ₽
5865 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Калининград
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У этой экскурсии248 отзывов
4.92
Куршская коса для детей и взрослых
Куршская коса для детей и взрослых

Что вас ожидает

Древние легенды Куршской косы
Вы окажетесь в красивейших уголках национального парка от Танцующего леса до дюны Эфа, пройдете дорогами рыцарей и прусских королей, тропами куршских птицеловов и сборщиков яиц. На знаменитых природных маршрутах косы мы поговорим о языческих обычаях и приметах, связанных с деревьями, которые, если верить куршским племенам, наделены душой. Постараемся найти «своё дерево» и попробуем понять, как связана наша жизнь с миром этих древних жителей. А еще вы узнаете, откуда взялись Nehrung Krajebieter (Кусатели ворон) и зачем они кусали ворон.

Коса глазами любимых сказочников
Невероятные пейзажи косы во все времена манили писателей, поэтов и режиссёров. Я расскажу, какие сказки сочинялись и какие фильмы снимались на Балтийском побережье. Вы увидите, где находился грозный замок «Росситен», описанный в новелле Гофмана «Майорат», и узнаете о его коте, который хранил легенды Пруссии и «мурчал» их немецкому сказочнику. А позже, уже в Зеленоградске, мы заглянем с мостика Мальвины в пруд черепахи Тортиллы, пройдем по сказочным улочкам Кранца и, если захотите, зайдем в кошачий музей «Мурариум».

День наедине с природой
Проезжая от одной экологической тропы к другой, вы прикоснетесь к первозданной природе Куршской косы, полюбуетесь лучшими закатами побережья Балтийского моря, послушаете поющие пески на дюнах и остановитесь позагорать на белых кварцевых пляжах. А если повезет, даже встретите местных обитателей: кабаны, олени и лисицы чувствуют себя полноправными хозяевами этих мест, часто выходят к туристическим стоянкам и требуют гостинцев — будьте готовы к встрече с животными и не забывайте, что мы у них в гостях:).
А еще во время путешествия мы можем отведать свежеприготовленную рыбу, прусский деликатес — копченную камбалу — или угря в рыбном трактире поселка Рыбачий.

Кому подойдет экскурсия

Путешествие будет идеально для семей с детьми, а также для путешественников, которые увлекаются мифами и легендами.

Организационные детали

Экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 300 руб. за автомобиль и 150 рублей с человека, а также посещение (по желанию) Музея суеверий и Музея кошек оплачиваются отдельно.

Дополнительные опции

  • Начать и закончить экскурсию возможно в любом городе Балтийского побережья по договоренности с гидом
  • Если у вас есть шенгенская виза, мы можем продлить экскурсию, посетив литовскую часть косы
  • Также можем заехать в курортные города Зеленоградск, Светлогорск или Янтарный
  • Возможно скорректировать маршрут по вашим пожеланиям
Куршская коса для детей и взрослых
Куршская коса для детей и взрослых
Куршская коса для детей и взрослых
Куршская коса для детей и взрослых
Куршская коса для детей и взрослых
Куршская коса для детей и взрослых
Куршская коса для детей и взрослых
Куршская коса для детей и взрослых
Куршская коса для детей и взрослых
Куршская коса для детей и взрослых

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Калининград.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лариса
Лариса
Увлеченный историей и тайнами Пруссии, опытный и сертифицированный гид-экскурсовод. Коренная жительница янтарного края, любящая свою профессию и постоянно изучающая тонкости и потаенные уголки своего региона. С радостью готова помочь организовать Ваш отпуск так, как Вам будет удобно, интересно и комфортно. Проведу любую желаемую Вами экскурсию по области, Косе и Польше. Постараюсь сделать Ваш отдых лучшим приключением сезона! Моя карета — Хендай Крета 2019 года ждёт Вас! До встречи, друзья!
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248 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Огромное спасибо Ларисе и Дмитрию!! Организовали, подстроились под нас, все показали и так интересно рассказали!!! Еще и лебедей покормили, и нас фотографировали, и показали хорошее и недорогие место для обеда) всем всем рекомендуем! Мы в восторге!!! Спасибо огромное!
8 марта 2020
Очень красивый маршрут с замечательным экскурсоводом Ларисой хотелось бы повторять ещё и ещё.
Лариса хороший рассказчик и хороший водитель. :)
Нам всё очень понравилось и мы с удовольствием можем рекомендовать экскурсию с Ларисой.
4 марта 2020
Огромное спасибо Диме за очень насыщенный и эмоциональный день.
В экскурсии только плюсы:
- нас забрали прямо от гостиницы и вернули к ней;
- никто не ограничивал по времени: гуляли столько, сколько хотели;
- по пути мы услышали о местах, которые можно посетить в городе.
Если хотите самую лучшую индивидуальную экскурсию - обращайтесь к Ларисе и Диме 🙂
29 февраля 2020
Хочу поблагодарить нашего гида Ларису за прекрасную экскурсию на Куршскую косу и окрестности, мы с моим молодым человеком получили много интересной информации, Лариса ответила на все интересующие нас вопросы, Мы посетили несколько мест на Куршской косе, вкусно пообедали в местном ресторане, Лариса заблаговременно согласовав с нами время обеда забронировала место в ресторане, тк желающих там пообедать очень много даже в не сезон. Так же мы побывали в милом городке Зеленоградск, посетили танцующий лес и довольные с массой положительных эмоций вернулись в Калининград. Наша экскурсия продлилась почти весь день, но мы не заметили как пролетело время, настолько все было интересно и увлекательно! Спасибо нашему гиду, всем своим друзьям и знакомым буду обязательно Вас рекомендовать!
22 февраля 2020
Были с Дмитрием на Куршской косе, несмотря на дождливую погоду остались очень довольны поездкой. Дмитрий отличный рассказчик, отвечал на все наши вопросы, помогал сделать общие фото. Рекомендую с ним съездить на эту экскурсию.
11 февраля 2020
Долго сомневались, брать ли экскурсию или нет (путешествовали вчетвером). И могу с уверенностью сказать, что наш замечательный экскурсовод Лариса развеяла все наши сомнения! Нам безумно понравились её рассказы о Куршской косе, Зеленогорске, Калининграде, маршрут также составлен очень намного и нам ни минуты не было скучно в компании Ларисы. Также стоит подчеркнуть отзывчивость ко всем вопросам и просьбам вне рамок экскурсии.
Выражаем благодарность Ларисе от всей нашей компании!
1 февраля 2020
Большое спасибо экскурсоводу Дмитрию!

Рассказ был очень интересным, на всех остановках достаточно времени, с удовольствием делал нам общие фотографии.

Все очень понравилось.
Надеемся, что снова вернёмся!
Михаил
29 января 2020
Экскурсию для нас проводил Дмитрий на комфортабельном немецком автомобиле.
Мы получили большой объём интересной информации по истории Калининграда и Куршской косы.
Дмитрий предложил нам выбор нескольких мест для обеда, а также завезти за янтарём и рыбными деликатесами.
Наше путешествие прошло в очень доброжелательной и непринуждённой обстановке. Мы немного выбились из тайминга на обеде, но нас никто не торопил и программа была выполнена полностью.
Спасибо большое.
19 января 2020
Большое спасибо Ларисе за экскурсию!
Понравилось абсолютно всё, индивидуальный подход к группе. В общем говоря 10 из 10!
17 января 2020
Познавательная экскурсия с замечательным гидом Ларисой прошла на одном дыхании. При этом успели посетить много красивых мест на Куршской косе, заглянуть в ее историческое прошлое, соотнести с настоящим, представить возможное будущее и попробовать разгадать ее тайны. Время пролетело незаметно в позитивном общении и дружеском диалоге. Лариса - очень интересный и интересующийся родной историей и природой человек, хорошо чувствующий участников экскурсии. Широкий кругозор, личное обаяние и умело организованный индивидуальный подход с ее стороны позволяет каждому быть не просто слушателем или зрителем, а настоящим участником обсуждения с вопросами и ответами, с эмоциональными впечатлениями и позитивным настроем. А профессиональное вождение и комфортный для поездок автомобиль добавили положительных ноток в общую атмосферу. Экскурсия будет интересна любой возрастной категории участников, как взрослых, так и детей. Искренне рекомендую) И сама продолжу знакомство с Калининградской областью вместе с Ларисой.
Ещё 238 отзывов

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