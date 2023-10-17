1 день

Прибытие в Калининград. Экскурсия по городу

Прибытие в аэропорт или на ж/д вокзал Калининграда.

Трансфер в отель за доп. плату.

Заселение в номера после экскурсии.

Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.

Экскурсия «Огни Калининграда», 4 часа.

14:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского, 53).

14:20 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр-т, 81).

Рождественский Калининград встретит своих гостей мягкой зимой, праздничной иллюминацией и запахом чудесного глинтвейна.

Подарите себе незабываемое путешествие в удивительном городе.

Наш автобус, как машина времени, перенесёт вас из современного Калининграда в старый Кенигсберг.

Вы побываете в самых удивительных и аутентичных районах, насладитесь его неповторимой атмосферой, восхититесь архитектурными стилями сохранившейся довоенной постройки и решениями современных мастеров

Увидите оборонительные сооружения Кенигсберга, проедете через крепостные ворота 19 века, почувствуете средневековую мощь стен Кафедрального собора 14 столетия и познакомитесь с великим философом Кантом, а в свободное время сможете прогуляться по набережной Рыбной деревни.