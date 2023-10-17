Рождественская симфония на Балтике

5
3 отзыва
Программа по дням
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Приглашаем вас провести рождественские каникулы в сказочном Янтарном крае.

Вы увидите новогодний Калининград, почувствуете средневековую мощь стен Кафедрального собора, прогуляетесь по набережной Рыбной деревни и посетите священный Свято-Елисаветинский женский монастырь.

А в настоящем рыцарском замке вам расскажут, как традиционно праздновалось Рождество в Восточной Пруссии.
Рождественская симфония на Балтике
Рождественская симфония на Балтике
Рождественская симфония на Балтике
Рождественская симфония на Балтике
Рождественская симфония на Балтике
Рождественская симфония на Балтике
Рождественская симфония на Балтике
Рождественская симфония на Балтике
Рождественская симфония на Балтике
Рождественская симфония на Балтике
Рождественская симфония на Балтике
Рождественская симфония на Балтике
Рождественская симфония на Балтике
Рождественская симфония на Балтике
Рождественская симфония на Балтике
Рождественская симфония на Балтике
Рождественская симфония на Балтике
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает:

Сверкающий Калининград
Сверкающий Калининград
Вас ждет незабываемое путешествие в удивительном городе: праздничная иллюминация, атмосфера средневековья и запах чудесного глинтвейна
Ужин в средневековом замке
Ужин в средневековом замке
Вы увидите праздничное рыцарское шоу и отведаете вкуснейшие блюда ресторана в аккомпанементе свежесваренного пива
Рождественская поездка в монастырь
Рождественская поездка в монастырь
Посетите Свято-Елисаветинский женский монастырь, где вас познакомят с канонами монастырской жизни и покажут действующие храмы

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининград. Экскурсия по городу

Прибытие в аэропорт или на ж/д вокзал Калининграда.

Трансфер в отель за доп. плату.

Заселение в номера после экскурсии.

Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.

Экскурсия «Огни Калининграда», 4 часа.

14:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского, 53).

14:20 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр-т, 81).

Рождественский Калининград встретит своих гостей мягкой зимой, праздничной иллюминацией и запахом чудесного глинтвейна.

Подарите себе незабываемое путешествие в удивительном городе.

Наш автобус, как машина времени, перенесёт вас из современного Калининграда в старый Кенигсберг.

Вы побываете в самых удивительных и аутентичных районах, насладитесь его неповторимой атмосферой, восхититесь архитектурными стилями сохранившейся довоенной постройки и решениями современных мастеров

Увидите оборонительные сооружения Кенигсберга, проедете через крепостные ворота 19 века, почувствуете средневековую мощь стен Кафедрального собора 14 столетия и познакомитесь с великим философом Кантом, а в свободное время сможете прогуляться по набережной Рыбной деревни.

Прибытие в Калининград. Экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Экскурсия по городу
2 день

Свободное время для посещения музеев и вечерняя поездка в замок Нессельбек

Свободное время в первой половине дня для самостоятельного посещения музеев Калининграда.

Рекомендуем посетить Музея янтаря или Музей мирового океана, Музей пивоварения Блокгауз или Музей изобразительных искусств.

Вечерняя поездка в замок Нессельбек на конно-рыцарское шоу и ужин в пивоварне, 3-4 часа.

16:40 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр., 81).

17:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского, 53).

Нессельбек – это cредневековый рыцарский замок, воссозданный с нуля по старинным чертежам, как точная копия крепости Тевтонского ордена.

Вы увидите праздничное рыцарское шоу в замке и отведаете вкуснейшие блюда ресторана и свежесваренное пиво, посетите музей замка.

Сможете пометать топор и примерить рыцарские облачения за доп. плату.

Свободное время для посещения музеев и вечерняя поездка в замок НессельбекСвободное время для посещения музеев и вечерняя поездка в замок НессельбекСвободное время для посещения музеев и вечерняя поездка в замок НессельбекСвободное время для посещения музеев и вечерняя поездка в замок НессельбекСвободное время для посещения музеев и вечерняя поездка в замок Нессельбек
3 день

Свободный день или дополнительная экскурсия на Куршскую косу

Свободный день.

*по желанию за доп. плату экскурсия в НП Куршская коса, 5-6 часов, 1700 руб. /чел.

10:20 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр., 81).

10:40 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского, 53).

Куршская коса – уникальный уголок природы, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Узкая полоска суши между Балтийским морем и Куршским заливом.

Поездка на косу для всех, кто устал от шума пыльных городов и мечтает надышаться свежим морским воздухом, наполненным фитонцидами хвойного леса.

В программе поездки непременно самая высокая дюна – высота Эфа; выход к морю и прогулка по лесу.

Желающие могут купить на косе рыбку горячего копчения, которую ловят и коптят здесь по старому рецепту.

Свободный день или дополнительная экскурсия на Куршскую косуСвободный день или дополнительная экскурсия на Куршскую косуСвободный день или дополнительная экскурсия на Куршскую косу
4 день

Рождественская поездка в Свято-Елисаветинский женский монастырь

Рождественская поездка в Свято-Елисаветинский женский монастырь, 8-9 часов.

10:40 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского, 53).
11:00 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр-т, 81).

Маршрут: г. Славск

20 лет назад, на окруженном лесом пустыре, появился небольшой храм, зажглась первая лампада и зазвучала молитва.

А сегодня золотые купола церквей архитектурного ансамбля женского монастыря в честь преподобномученицы Великой княгини Елисаветы, являет собой форпост православия на западных границах России.

Во время посещения монастыря специально подготовленный экскурсовод познакомит с канонами монастырской жизни.

Вы посетите действующие храмы, галерею-музей Великой Княгини Елисаветы и царственных мучеников -страстотерпцев, святые источники с оборудованными купелями.

В монастырской лавке можно приобрести освященные иконы, поминальные свечи, памятные сувениры и целебные травы.

Путевая информация ознакомит с возникновением христианского монашества, историей Православия в Восточной Пруссии и возрождении духовной жизни Калининградской области.

Мы предложим вам посетить расположенный рядом с монастырем “Парк птиц”.

Рождественская поездка в Свято-Елисаветинский женский монастырь
5 день

Свободный день или дополнительная экскурсия в Светлогорск и поселок Янтарный

Свободный день

По желанию экскурсия «Янтарный Берег», 8-9 часов, 2000 руб. /чел.

09:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского, 53).

09:30 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр., 81).

Маршрут: пос. Янтарный – г. Светлогорск.

Знакомство с посёлком Янтарный, прежде Пальмникен.

Вы познакомитесь с историей места.

Архитектурными доминантами места являются лютеранская церковь 1892 г., аристократичное здание Шлосс-Отеля.

Вы прогуляетесь к морю через парк им. М. Беккера с вековыми деревьями.

Пляж Янтарного с 2016 г. получает ежегодно голубой флаг – знак экологически чистого и обустроенного по мировым стандартам пляжа.

Здесь находится самое крупное в мире месторождение янтаря.

Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где открытым промышленным способом добывается янтарь.

Вы сможете попробовать себя в роли янтарного старателя и, вооружившись лопатой, добыть себе на память «солнечного камня» в мини-карьере и зарядиться природной энергией и здоровьем в Янтарной пирамиде, на сооружение которой потребовалось около 800 кг янтаря.

Вы побываете на янтарном производстве.

Здесь Вам расскажут об обработке солнечного камня и его лечебных свойствах.

Возможность приобрести красивые украшения, сувениры и лечебную янтарную косметику от производителей.

*Посещение карьера Янтарного комбината по желанию за отдельную плату на месте.

Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Раушена.

Вас очарует старинная архитектура конца XIX-начала XX вв. : частные виллы, пансионаты, отели.

Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня и Курхаус.

Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта – «Несущая воду» и «Нимфа».

Вы увидите новый «дом» КВН и кинофестиваля «Балтийские дебюты» — театр эстрады «Янтарь холл».

К морю Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад.

Шоппинг, магазины янтаря.

Свободный день или дополнительная экскурсия в Светлогорск и поселок ЯнтарныйСвободный день или дополнительная экскурсия в Светлогорск и поселок ЯнтарныйСвободный день или дополнительная экскурсия в Светлогорск и поселок Янтарный
6 день

Завершение программы

Свободный день.

Освобождение номеров до 12:00.

За доп. плату трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Отель/размещениеДвухместныйОдноместныйТрехместный

Гостевой дом «Вилла Надежда»

(завтрак входит в стоимость)

22 00033 00021 000

Гостиница Турист 3*

(завтрак шведский стол)

24 00034 00022 500

Гостиница Калининград 3*

(завтрак оплачивается дополнительно 500 руб. /чел.)

27 000 студия

32 000

25 000

Варианты проживания

Гостевой дом «Вилла Надежда»

5 ночей

Гостевой дом «Вилла Надежда» находится в историческом районе «Марауненхоф» недалеко от центра города. В шаговой доступности самые живописные места Калининграда – ботанический сад, Верхнее озеро, парк Юность. В 6 километрах разместился железнодорожный вокзал, а до аэропорта Храброво дорога займет менее получаса. Трехэтажное здание виллы, стилизованное под особняк начала XX века, расположено на тихой зеленой улице района.

Гостей ожидают двухместные номера с удобствами. В каждом номере имеется собственная ванная комната с душевой кабиной, есть плазменный телевизор, фен и мини-холодильник.

В отеле для отдыхающих работает кафе, среди услуг — беспроводной интернет, охраняемая парковка, малышам предоставляются детские кроватки и стульчики для кормления.
Гостевой дом «Вилла Надежда»Гостевой дом «Вилла Надежда»Гостевой дом «Вилла Надежда»Гостевой дом «Вилла Надежда»Гостевой дом «Вилла Надежда»Гостевой дом «Вилла Надежда»

Гостиница «Турист» 3

5 ночей

Гостиница «Турист» находится в Калининграде. Местоположение является преимуществом комплекса: комплекс расположен на берегу живописного озера «Верхнее», сразу за отелем находится живописная прогулочная зона озера.

Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.

Завтрак «шведский стол» включён в стоимость проживания. На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.

Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3

Гостиница «Калининград» 3

5 ночей

Эта гостиница расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.

Номера гостиницы "Калининград" с удобными диванами оборудованы рабочим столом и собственной ванной комнатой. В 2 стильных ресторанах гостиницы "Калининград" подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.

Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.

Гостиница «Калининград» 3Гостиница «Калининград» 3Гостиница «Калининград» 3Гостиница «Калининград» 3Гостиница «Калининград» 3Гостиница «Калининград» 3Гостиница «Калининград» 3Гостиница «Калининград» 3

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Проживание 5 ночей в выбранной гостинице в Калининграде
  • Питание – 5 завтраков при проживании в гостевом доме «Вилла Надежда» и отеле Турист
  • Конно-рыцарское шоу и ужин в замке
  • Входные билеты
  • Экологические сборы
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Трансфер (аэропорт – отель 2000 руб., ж/д вокзал – отель 1500 руб.)
  • Завтраки в гостинице Калининград 600 руб. /чел., обеды и ужины (кроме ужина в замке)
  • Экскурсии за доп. плату в свободные дни
  • Доп. ночи к туру (уточнять при бронировании)
  • Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Калининград
Описание номеров в гостиницах в зависимости от размещения
Отель/номерДвухместныйОдноместныйТрехместный
Гостевой дом «Вилла Надежда»Двуспальная кровать или раздельные кроватиНомер стандарт-миниДвуспальные кровати, раздельные кровати+ доп. место (номер стандарт: евро-раскладушка, номер улучшенный: диван)
Гостиница «Турист»Раздельные кроватиОдноместный номерСтандартный номер (раздельные кровати + евро-раскладушка)
Гостиница «Калининград»Двуспальная кровать или раздельные кровати (номер студия)Одноместный номерСтудия с раздельными кроватями/двуспальная кровать + доп. место (раскладной диван)
Как организован трансфер в туре?

В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса.

Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом, в противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.

Трансфер не является индивидуальной услугой и может быть выполнен на автобусе/микроавтобусе.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Где происходит посадка в экскурсионный автобус?

От отелей «Турист» и «Калининград».

При проживании в гостевом доме «Вилла Надежда» туристы ходят на посадку в экскурсионный автобус к отелю «Турист» (ул. Невского 53, сбор в холле отеля).

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какова стоимость дополнительных экскурсий?

Стоимость дополнительных экскурсий:

  • 3 день – экскурсия в Национальный парк Куршская коса – 1700 руб. /чел.;
  • 5 день – экскурсия «Янтарный Берег» – 2000 руб. /чел.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
17 окт 2023
Все замечательно.
Т
16 окт 2023
Калининград потрясающий город!!!!! Всем советую съездить туда
Л
9 окт 2023
Отличное путешествие, отличные отели, отличный отдых в Калининграде! Немножко долго отвечали при оформлении, объяснили, что выходные дни, но итоги подбора отеля понравились! Осталась довольна!

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