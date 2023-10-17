Вы увидите новогодний Калининград, почувствуете средневековую мощь стен Кафедрального собора, прогуляетесь по набережной Рыбной деревни и посетите священный Свято-Елисаветинский женский монастырь.
А в настоящем рыцарском замке вам расскажут, как традиционно праздновалось Рождество в Восточной Пруссии.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Калининград. Экскурсия по городу
Прибытие в аэропорт или на ж/д вокзал Калининграда.
Трансфер в отель за доп. плату.
Заселение в номера после экскурсии.
Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.
Экскурсия «Огни Калининграда», 4 часа.
14:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского, 53).
14:20 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр-т, 81).
Рождественский Калининград встретит своих гостей мягкой зимой, праздничной иллюминацией и запахом чудесного глинтвейна.
Подарите себе незабываемое путешествие в удивительном городе.
Наш автобус, как машина времени, перенесёт вас из современного Калининграда в старый Кенигсберг.
Вы побываете в самых удивительных и аутентичных районах, насладитесь его неповторимой атмосферой, восхититесь архитектурными стилями сохранившейся довоенной постройки и решениями современных мастеров
Увидите оборонительные сооружения Кенигсберга, проедете через крепостные ворота 19 века, почувствуете средневековую мощь стен Кафедрального собора 14 столетия и познакомитесь с великим философом Кантом, а в свободное время сможете прогуляться по набережной Рыбной деревни.
Свободное время для посещения музеев и вечерняя поездка в замок Нессельбек
Свободное время в первой половине дня для самостоятельного посещения музеев Калининграда.
Рекомендуем посетить Музея янтаря или Музей мирового океана, Музей пивоварения Блокгауз или Музей изобразительных искусств.
Вечерняя поездка в замок Нессельбек на конно-рыцарское шоу и ужин в пивоварне, 3-4 часа.
16:40 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр., 81).
17:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского, 53).
Нессельбек – это cредневековый рыцарский замок, воссозданный с нуля по старинным чертежам, как точная копия крепости Тевтонского ордена.
Вы увидите праздничное рыцарское шоу в замке и отведаете вкуснейшие блюда ресторана и свежесваренное пиво, посетите музей замка.
Сможете пометать топор и примерить рыцарские облачения за доп. плату.
Свободный день или дополнительная экскурсия на Куршскую косу
Свободный день.
*по желанию за доп. плату экскурсия в НП Куршская коса, 5-6 часов, 1700 руб. /чел.
10:20 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр., 81).
10:40 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского, 53).
Куршская коса – уникальный уголок природы, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Узкая полоска суши между Балтийским морем и Куршским заливом.
Поездка на косу для всех, кто устал от шума пыльных городов и мечтает надышаться свежим морским воздухом, наполненным фитонцидами хвойного леса.
В программе поездки непременно самая высокая дюна – высота Эфа; выход к морю и прогулка по лесу.
Желающие могут купить на косе рыбку горячего копчения, которую ловят и коптят здесь по старому рецепту.
Рождественская поездка в Свято-Елисаветинский женский монастырь
Рождественская поездка в Свято-Елисаветинский женский монастырь, 8-9 часов.
10:40 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского, 53).
11:00 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр-т, 81).
Маршрут: г. Славск
20 лет назад, на окруженном лесом пустыре, появился небольшой храм, зажглась первая лампада и зазвучала молитва.
А сегодня золотые купола церквей архитектурного ансамбля женского монастыря в честь преподобномученицы Великой княгини Елисаветы, являет собой форпост православия на западных границах России.
Во время посещения монастыря специально подготовленный экскурсовод познакомит с канонами монастырской жизни.
Вы посетите действующие храмы, галерею-музей Великой Княгини Елисаветы и царственных мучеников -страстотерпцев, святые источники с оборудованными купелями.
В монастырской лавке можно приобрести освященные иконы, поминальные свечи, памятные сувениры и целебные травы.
Путевая информация ознакомит с возникновением христианского монашества, историей Православия в Восточной Пруссии и возрождении духовной жизни Калининградской области.
Мы предложим вам посетить расположенный рядом с монастырем “Парк птиц”.
Свободный день или дополнительная экскурсия в Светлогорск и поселок Янтарный
Свободный день
По желанию экскурсия «Янтарный Берег», 8-9 часов, 2000 руб. /чел.
09:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского, 53).
09:30 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр., 81).
Маршрут: пос. Янтарный – г. Светлогорск.
Знакомство с посёлком Янтарный, прежде Пальмникен.
Вы познакомитесь с историей места.
Архитектурными доминантами места являются лютеранская церковь 1892 г., аристократичное здание Шлосс-Отеля.
Вы прогуляетесь к морю через парк им. М. Беккера с вековыми деревьями.
Пляж Янтарного с 2016 г. получает ежегодно голубой флаг – знак экологически чистого и обустроенного по мировым стандартам пляжа.
Здесь находится самое крупное в мире месторождение янтаря.
Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где открытым промышленным способом добывается янтарь.
Вы сможете попробовать себя в роли янтарного старателя и, вооружившись лопатой, добыть себе на память «солнечного камня» в мини-карьере и зарядиться природной энергией и здоровьем в Янтарной пирамиде, на сооружение которой потребовалось около 800 кг янтаря.
Вы побываете на янтарном производстве.
Здесь Вам расскажут об обработке солнечного камня и его лечебных свойствах.
Возможность приобрести красивые украшения, сувениры и лечебную янтарную косметику от производителей.
*Посещение карьера Янтарного комбината по желанию за отдельную плату на месте.
Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Раушена.
Вас очарует старинная архитектура конца XIX-начала XX вв. : частные виллы, пансионаты, отели.
Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня и Курхаус.
Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта – «Несущая воду» и «Нимфа».
Вы увидите новый «дом» КВН и кинофестиваля «Балтийские дебюты» — театр эстрады «Янтарь холл».
К морю Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад.
Шоппинг, магазины янтаря.
Завершение программы
Свободный день.
Освобождение номеров до 12:00.
За доп. плату трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Отель/размещение
|Двухместный
|Одноместный
|Трехместный
Гостевой дом «Вилла Надежда»
(завтрак входит в стоимость)
|22 000
|33 000
|21 000
Гостиница Турист 3*
(завтрак шведский стол)
|24 000
|34 000
|22 500
Гостиница Калининград 3*
(завтрак оплачивается дополнительно 500 руб. /чел.)
27 000 студия
32 000
25 000
Варианты проживания
Гостевой дом «Вилла Надежда»
Гостевой дом «Вилла Надежда» находится в историческом районе «Марауненхоф» недалеко от центра города. В шаговой доступности самые живописные места Калининграда – ботанический сад, Верхнее озеро, парк Юность. В 6 километрах разместился железнодорожный вокзал, а до аэропорта Храброво дорога займет менее получаса. Трехэтажное здание виллы, стилизованное под особняк начала XX века, расположено на тихой зеленой улице района.
Гостей ожидают двухместные номера с удобствами. В каждом номере имеется собственная ванная комната с душевой кабиной, есть плазменный телевизор, фен и мини-холодильник.
Гостиница «Турист» 3
Гостиница «Турист» находится в Калининграде. Местоположение является преимуществом комплекса: комплекс расположен на берегу живописного озера «Верхнее», сразу за отелем находится живописная прогулочная зона озера.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
Завтрак «шведский стол» включён в стоимость проживания. На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
Гостиница «Калининград» 3
Эта гостиница расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.
Номера гостиницы "Калининград" с удобными диванами оборудованы рабочим столом и собственной ванной комнатой. В 2 стильных ресторанах гостиницы "Калининград" подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.
Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание 5 ночей в выбранной гостинице в Калининграде
- Питание – 5 завтраков при проживании в гостевом доме «Вилла Надежда» и отеле Турист
- Конно-рыцарское шоу и ужин в замке
- Входные билеты
- Экологические сборы
- Что не входит
- Авиа и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Трансфер (аэропорт – отель 2000 руб., ж/д вокзал – отель 1500 руб.)
- Завтраки в гостинице Калининград 600 руб. /чел., обеды и ужины (кроме ужина в замке)
- Экскурсии за доп. плату в свободные дни
- Доп. ночи к туру (уточнять при бронировании)
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
- Место начала и завершения?
- Калининград
- Описание номеров в гостиницах в зависимости от размещения
Отель/номер Двухместный Одноместный Трехместный Гостевой дом «Вилла Надежда» Двуспальная кровать или раздельные кровати Номер стандарт-мини Двуспальные кровати, раздельные кровати+ доп. место (номер стандарт: евро-раскладушка, номер улучшенный: диван) Гостиница «Турист» Раздельные кровати Одноместный номер Стандартный номер (раздельные кровати + евро-раскладушка) Гостиница «Калининград» Двуспальная кровать или раздельные кровати (номер студия) Одноместный номер Студия с раздельными кроватями/двуспальная кровать + доп. место (раскладной диван)
- Как организован трансфер в туре?
В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса.
Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом, в противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.
Трансфер не является индивидуальной услугой и может быть выполнен на автобусе/микроавтобусе.
- Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
- Где происходит посадка в экскурсионный автобус?
От отелей «Турист» и «Калининград».
При проживании в гостевом доме «Вилла Надежда» туристы ходят на посадку в экскурсионный автобус к отелю «Турист» (ул. Невского 53, сбор в холле отеля).
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Какова стоимость дополнительных экскурсий?
Стоимость дополнительных экскурсий:
- 3 день – экскурсия в Национальный парк Куршская коса – 1700 руб. /чел.;
- 5 день – экскурсия «Янтарный Берег» – 2000 руб. /чел.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.