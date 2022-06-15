Ноябрь на Балтике. Экскурсионный тур

Экскурсионный тур на ноябрьские праздник в Калининграде - это прекрасная возможность провести свободное время

5
3 отзыва
Экскурсионный тур на ноябрьские праздник в Калининграде – это прекрасная возможность провести свободное время в самой западной части России.

Узнайте историю города, отдохните на Куршской косе – визитной карточке Калининградской области, и зарядитесь отличный настроением!
Ноябрь на Балтике. Экскурсионный тур
Ноябрь на Балтике. Экскурсионный тур
Ноябрь на Балтике. Экскурсионный тур
Ноябрь на Балтике. Экскурсионный тур
Ноябрь на Балтике. Экскурсионный тур
Ноябрь на Балтике. Экскурсионный тур
Ноябрь на Балтике. Экскурсионный тур
Ноябрь на Балтике. Экскурсионный тур
Ноябрь на Балтике. Экскурсионный тур
Ноябрь на Балтике. Экскурсионный тур
Ноябрь на Балтике. Экскурсионный тур
Ноябрь на Балтике. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
04
ноя

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • незабываемы красоты Калининградской области – за четыре дня Вы посетите основные города Калининградской области, побываете в пустыне на берегу Куршского залива и узнаете, где добывается 90% мировых запасов янтаря;
  • комфортное проживание – Вы можете получить консультацию нашего менеджера и забронировать понравившийся отель;
  • семейный отдых – путешествие будет интересно и взрослым, и детям.

Программа тура по дням

1 день
Обзорная экскурсия по Калининграду

Начало экскурсии в 15:00 у гостиницы «Калининград» + отель «Вилла Гламур».

Во время обзорной экскурсии по городу Вашему вниманию будут представлены: Рыбная деревня – стилизованный под архитектуру довоенного Кенигсберга комплекс; Кафедральный Собор, выстроенный в конце 14 века в стиле Балтийской готики, у стен которого похоронен И. Кант, а также другие наиболее значимые архитектурные строения и исторические памятники города, который был основан в 1255 рыцарями Тевтонского Ордена: площадь Победы – Храм Христа Спасителя - Кафедральный собор (XIV век) и могила И. Канта- Набережная Петра I: подводная лодка «Б-412», научно-исследовательские суда «Витязь», корабль космической связи «Виктор Пацаев» – Литовский вал – историко – культурный центр «Королевские ворота» – площадь Василевского – музей Янтаря – фортификационные и оборонительные сооружения (конец XIX века), Фридландские ворота (внешний осмотр объектов).

Посещение одного из районов Кенигсберга Амалиенау, в котором строили свои виллы зажиточные жителя города, также входит в экскурсионную программу.

Некоторые здания сохранились и искусно отреставрированы.

Окончание экскурсии в 18:00 у гостиницы «Калининград».

Обзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по Калининграду
2 день
Экскурсия «Ночная Перина Кенигсберга»

Начало экскурсии в 9:30 у гостиницы «Калининград» + отель «Вилла Гламур».

Вы посетите один из фотов, составлявших когда-то «нерушимую» в кавычках защитную стену, за которой во всякое время могли безмятежно, как на пуховой перине, спать жители города.

Также в программе западный форпост Восточной Пруссии, а ныне самая западная точки Российской Федерации.

Форт №11 Деннхоф.

Вас ждет поездка в настоящий немецкий форт, территория которого восстановлена и представляет собой музей фортификационной архитектуры под открытым небом на площади свыше 4900 квадратных метров.

Во время экскурсии по уникальному сооружению вы осмотрите внутренние помещения форта, побываете во вращающейся «противоосколочной смотровой вышке», механизм которой сохранился и до сих пор готов к использованию! Много секретов и тайн хранит шедевр немецкой инженерии и по сей день.

Балтийск (Пиллау).

Обед в одном из ресторанов Балтийска (включен в стоимость).

Посетив Балтийск, вы сможете сделать отметку на своей карте путешествий в самой западной точке нашей огромной страны!

Ранее закрытый город, крупнейшая база военно-морского флота в России – Балтийск имеет богатую историю.

Прогулявшись по променаду города, вы сможете увидеть памятник Петру I, который бывал в Балтийске дважды и его дочери Елизавете Петровне, которая присовокупила эти земли к территории Российской Империи в годы своего правления.

Именно на пляжах Балтийска часто находят любознательные путешественники кусочки янтаря.

Окончание экскурсии в 15:30 у гостиницы «Калининград».

Экскурсия «Ночная Перина Кенигсберга»Экскурсия «Ночная Перина Кенигсберга»Экскурсия «Ночная Перина Кенигсберга»
3 день
Экскурсия &quot;Золотые дюны&quot; НП Куршская коса

Начало экскурсии в 9:30 у гостиницы «Калининград» + отель «Вилла Гламур».

Переезд на Куршскую косу.

Этот уникальный природный парк полон самых удивительных сокровищ и чудес, которые только может подарить природа.

Поднявшись на одну из самых высоких дюн Европы – Эфа, Вы сможете увидеть гладь Куршского залива и волны Балтийского моря одновременно.

Вас ожидает прогулка по «Танцующему Лесу» – это до сих пор не разгаданная природная аномалия.

Стволы деревьев в этом лесу изогнуты самым причудливым образом.

Обязательно состоится выход к морю, прогулка по пляжу.

Во время экскурсии у вас будет возможность посетить частную коптильню и отведать свежекопченой морской рыбы в поселке «Рыбачий».

Обед пройдет в трактире «У Дороги» – ресторан, отмеченный посещением первого лица государства! (меню рыбное, только по предварительное заявке, доп. плата).

Окончание экскурсии в 15:30 у гостиницы Калининград.

Экскурсия &quot;Золотые дюны&quot; НП Куршская косаЭкскурсия &quot;Золотые дюны&quot; НП Куршская косаЭкскурсия &quot;Золотые дюны&quot; НП Куршская коса
4 день
Экскурсия &quot;Янтарное ожерелье&quot; Светлогорск + п. Янтарный

Начало экскурсии в 10:00 у гостиницы «Калининград» + отель «Вилла Гламур».

Вы отправитесь в Янтарный — единственное место на земле, где добыча янтаря ведется со времен Тевтонских рыцарей.

У вас будет уникальная возможность увидеть огромный карьер янтарного комбината, в котором добывается 90% мировых запасов янтаря.

И конечно же янтарный шоппинг по самым привлекательным ценам!

Также вас ждет великолепный вид на живописнейший на Балтике пляж, который в 2019 году получил всемирный знак качества «Голубой Флаг».

На смотровой площадке карьера испытаете удачу "ловца янтаря", попробуете добыть кусочек янтаря в память о поездке в Янтарный Край.

Сфотографироваться в рыцарских доспехах, загадать желание в янтарной пирамиде – все это тоже в списке возможных развлечений.

Переезд в Светлогорск.

Обед в одном из ресторанов Светлогорска (только по предварительной заявке, доп. плата).

Пешая экскурсия по городу-курорту федерального значения.

Очарование этого городка невозможно описать словами – в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью узких улочек, которые сохранились с начала XX века почти без изменений.

Прогулка по променаду освежит вас морским бризом, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии в Калининградскую область.

Во время экскурсии по достопримечательностям курорта Светлогорск вы увидите значительное количество сохранившихся памятников архитектуры Восточной Пруссии начала XIX.

Окончание экскурсии в 18:00 у гостиницы Калининград с заездом в аэропорт.

Экскурсия &quot;Янтарное ожерелье&quot; Светлогорск + п. ЯнтарныйЭкскурсия &quot;Янтарное ожерелье&quot; Светлогорск + п. ЯнтарныйЭкскурсия &quot;Янтарное ожерелье&quot; Светлогорск + п. Янтарный

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
Проживание Питание Стоимость с человека в рублях

Отель «Вилла Гламур»
(исторический центр) 

 3 завтрака

14 850 двухместный стандарт взрослый

14 050 двухместный стандарт детский

21 900 одноместный

12 950  трехместный стандарт взрослый (на доп. Месте)

12 150  трехместный стандарт детский (на доп. Месте)

Гостиница "Калининград"

(Центр) 

завтраки на месте

440 руб.

17 300 двухместный студио взрослый

16 500 двухместный студио детский

22 000 одноместный стандарт

15 700 трехместный студио взрослый,

14 900 трехместный студио детский

Гостиница "IBIS" 3*

(Центр)

 

завтраки на месте

600 руб.

 

19 300 двухместный стандарт взрослый

18 500 двухместный стандарт детский

29 500 одноместный стандарт

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание (4 дня)
  • Транспортное обслуживание (4 дня)
  • Проживание в выбранном отеле (3 ночи)
  • Питание (завтраки, если они включены в стоимость отеля = 1 обед)
  • Входные билеты по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Встреча / проводы в аэропорту – 900 рублей машина
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Обед в Светлогорске – 550 рублей
  • Обед на Куршской косе – 600 рублей (меню рыбное)
  • Дополнительные экскурсии, не входящие в программу тура (оплата только наличными на месте)
  • Страховка
Место начала и завершения?
г. Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – страховая компания Черехапа. Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
15 июня 2022
Всё было организовано отлично. Быстро предоставлялись данные для оплаты, так же быстро приходили извещения и подтверждения её свершения, поэтому не возникало ни единого сомнения. Всегда приходили напоминания (ведь кого-то обстоятельства могут и отвлечь от подобных дел). Так что профессионализм и отношение к обращающимся людям на высшем уровне. Спасибо!
С
14 июня 2022
Организатор тура компания "Большая страна" в моей жизни уже третий раз. Пользуюсь ее услугами по изучению нашей необъятной России и всем советую. Все что прописано и предложено в туре - ВСЕДА соответствует реальности. Цена-качество услуг- соотношение адекватное. Возможность через их сайт приобретать еще и транспортные билеты позволяет все вопросы решать не выходя с сайта. Очень хорошее информационное сопровождение и на почту и на телефон. Никогда не останешься без внимания или помощи. Еще раз подчеркну. СОВЕТУЮ ВСЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ КОМПАНИИ "БОЛЬШАЯ СТРАНА"!!!
С
5 июня 2022
Это уже второй тур, который бронирую через "Больше страну". Впечатления самые положительные!

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