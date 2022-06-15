Экскурсионный тур на ноябрьские праздник в Калининграде – это прекрасная возможность провести свободное время в самой западной части России. Узнайте историю города, отдохните на Куршской косе – визитной карточке Калининградской области, и зарядитесь отличный настроением!

Программа тура по дням

1 день Обзорная экскурсия по Калининграду

Начало экскурсии в 15:00 у гостиницы «Калининград» + отель «Вилла Гламур». Во время обзорной экскурсии по городу Вашему вниманию будут представлены: Рыбная деревня – стилизованный под архитектуру довоенного Кенигсберга комплекс; Кафедральный Собор, выстроенный в конце 14 века в стиле Балтийской готики, у стен которого похоронен И. Кант, а также другие наиболее значимые архитектурные строения и исторические памятники города, который был основан в 1255 рыцарями Тевтонского Ордена: площадь Победы – Храм Христа Спасителя - Кафедральный собор (XIV век) и могила И. Канта- Набережная Петра I: подводная лодка «Б-412», научно-исследовательские суда «Витязь», корабль космической связи «Виктор Пацаев» – Литовский вал – историко – культурный центр «Королевские ворота» – площадь Василевского – музей Янтаря – фортификационные и оборонительные сооружения (конец XIX века), Фридландские ворота (внешний осмотр объектов). Посещение одного из районов Кенигсберга Амалиенау, в котором строили свои виллы зажиточные жителя города, также входит в экскурсионную программу. Некоторые здания сохранились и искусно отреставрированы. Окончание экскурсии в 18:00 у гостиницы «Калининград».

2 день Экскурсия «Ночная Перина Кенигсберга»

Начало экскурсии в 9:30 у гостиницы «Калининград» + отель «Вилла Гламур». Вы посетите один из фотов, составлявших когда-то «нерушимую» в кавычках защитную стену, за которой во всякое время могли безмятежно, как на пуховой перине, спать жители города. Также в программе западный форпост Восточной Пруссии, а ныне самая западная точки Российской Федерации. Форт №11 Деннхоф. Вас ждет поездка в настоящий немецкий форт, территория которого восстановлена и представляет собой музей фортификационной архитектуры под открытым небом на площади свыше 4900 квадратных метров. Во время экскурсии по уникальному сооружению вы осмотрите внутренние помещения форта, побываете во вращающейся «противоосколочной смотровой вышке», механизм которой сохранился и до сих пор готов к использованию! Много секретов и тайн хранит шедевр немецкой инженерии и по сей день. Балтийск (Пиллау). Обед в одном из ресторанов Балтийска (включен в стоимость). Посетив Балтийск, вы сможете сделать отметку на своей карте путешествий в самой западной точке нашей огромной страны! Ранее закрытый город, крупнейшая база военно-морского флота в России – Балтийск имеет богатую историю. Прогулявшись по променаду города, вы сможете увидеть памятник Петру I, который бывал в Балтийске дважды и его дочери Елизавете Петровне, которая присовокупила эти земли к территории Российской Империи в годы своего правления. Именно на пляжах Балтийска часто находят любознательные путешественники кусочки янтаря. Окончание экскурсии в 15:30 у гостиницы «Калининград».

3 день Экскурсия "Золотые дюны" НП Куршская коса

Начало экскурсии в 9:30 у гостиницы «Калининград» + отель «Вилла Гламур». Переезд на Куршскую косу. Этот уникальный природный парк полон самых удивительных сокровищ и чудес, которые только может подарить природа. Поднявшись на одну из самых высоких дюн Европы – Эфа, Вы сможете увидеть гладь Куршского залива и волны Балтийского моря одновременно. Вас ожидает прогулка по «Танцующему Лесу» – это до сих пор не разгаданная природная аномалия. Стволы деревьев в этом лесу изогнуты самым причудливым образом. Обязательно состоится выход к морю, прогулка по пляжу. Во время экскурсии у вас будет возможность посетить частную коптильню и отведать свежекопченой морской рыбы в поселке «Рыбачий». Обед пройдет в трактире «У Дороги» – ресторан, отмеченный посещением первого лица государства! (меню рыбное, только по предварительное заявке, доп. плата). Окончание экскурсии в 15:30 у гостиницы Калининград.

4 день Экскурсия "Янтарное ожерелье" Светлогорск + п. Янтарный