Преимущества этого путешествия:
Начало экскурсии в 15:00 у гостиницы «Калининград» + отель «Вилла Гламур».
Во время обзорной экскурсии по городу Вашему вниманию будут представлены: Рыбная деревня – стилизованный под архитектуру довоенного Кенигсберга комплекс; Кафедральный Собор, выстроенный в конце 14 века в стиле Балтийской готики, у стен которого похоронен И. Кант, а также другие наиболее значимые архитектурные строения и исторические памятники города, который был основан в 1255 рыцарями Тевтонского Ордена: площадь Победы – Храм Христа Спасителя - Кафедральный собор (XIV век) и могила И. Канта- Набережная Петра I: подводная лодка «Б-412», научно-исследовательские суда «Витязь», корабль космической связи «Виктор Пацаев» – Литовский вал – историко – культурный центр «Королевские ворота» – площадь Василевского – музей Янтаря – фортификационные и оборонительные сооружения (конец XIX века), Фридландские ворота (внешний осмотр объектов).
Посещение одного из районов Кенигсберга Амалиенау, в котором строили свои виллы зажиточные жителя города, также входит в экскурсионную программу.
Некоторые здания сохранились и искусно отреставрированы.
Окончание экскурсии в 18:00 у гостиницы «Калининград».
Начало экскурсии в 9:30 у гостиницы «Калининград» + отель «Вилла Гламур».
Вы посетите один из фотов, составлявших когда-то «нерушимую» в кавычках защитную стену, за которой во всякое время могли безмятежно, как на пуховой перине, спать жители города.
Также в программе западный форпост Восточной Пруссии, а ныне самая западная точки Российской Федерации.
Форт №11 Деннхоф.
Вас ждет поездка в настоящий немецкий форт, территория которого восстановлена и представляет собой музей фортификационной архитектуры под открытым небом на площади свыше 4900 квадратных метров.
Во время экскурсии по уникальному сооружению вы осмотрите внутренние помещения форта, побываете во вращающейся «противоосколочной смотровой вышке», механизм которой сохранился и до сих пор готов к использованию! Много секретов и тайн хранит шедевр немецкой инженерии и по сей день.
Балтийск (Пиллау).
Обед в одном из ресторанов Балтийска (включен в стоимость).
Посетив Балтийск, вы сможете сделать отметку на своей карте путешествий в самой западной точке нашей огромной страны!
Ранее закрытый город, крупнейшая база военно-морского флота в России – Балтийск имеет богатую историю.
Прогулявшись по променаду города, вы сможете увидеть памятник Петру I, который бывал в Балтийске дважды и его дочери Елизавете Петровне, которая присовокупила эти земли к территории Российской Империи в годы своего правления.
Именно на пляжах Балтийска часто находят любознательные путешественники кусочки янтаря.
Окончание экскурсии в 15:30 у гостиницы «Калининград».
Начало экскурсии в 9:30 у гостиницы «Калининград» + отель «Вилла Гламур».
Переезд на Куршскую косу.
Этот уникальный природный парк полон самых удивительных сокровищ и чудес, которые только может подарить природа.
Поднявшись на одну из самых высоких дюн Европы – Эфа, Вы сможете увидеть гладь Куршского залива и волны Балтийского моря одновременно.
Вас ожидает прогулка по «Танцующему Лесу» – это до сих пор не разгаданная природная аномалия.
Стволы деревьев в этом лесу изогнуты самым причудливым образом.
Обязательно состоится выход к морю, прогулка по пляжу.
Во время экскурсии у вас будет возможность посетить частную коптильню и отведать свежекопченой морской рыбы в поселке «Рыбачий».
Обед пройдет в трактире «У Дороги» – ресторан, отмеченный посещением первого лица государства! (меню рыбное, только по предварительное заявке, доп. плата).
Окончание экскурсии в 15:30 у гостиницы Калининград.
Начало экскурсии в 10:00 у гостиницы «Калининград» + отель «Вилла Гламур».
Вы отправитесь в Янтарный — единственное место на земле, где добыча янтаря ведется со времен Тевтонских рыцарей.
У вас будет уникальная возможность увидеть огромный карьер янтарного комбината, в котором добывается 90% мировых запасов янтаря.
И конечно же янтарный шоппинг по самым привлекательным ценам!
Также вас ждет великолепный вид на живописнейший на Балтике пляж, который в 2019 году получил всемирный знак качества «Голубой Флаг».
На смотровой площадке карьера испытаете удачу "ловца янтаря", попробуете добыть кусочек янтаря в память о поездке в Янтарный Край.
Сфотографироваться в рыцарских доспехах, загадать желание в янтарной пирамиде – все это тоже в списке возможных развлечений.
Переезд в Светлогорск.
Обед в одном из ресторанов Светлогорска (только по предварительной заявке, доп. плата).
Пешая экскурсия по городу-курорту федерального значения.
Очарование этого городка невозможно описать словами – в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью узких улочек, которые сохранились с начала XX века почти без изменений.
Прогулка по променаду освежит вас морским бризом, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии в Калининградскую область.
Во время экскурсии по достопримечательностям курорта Светлогорск вы увидите значительное количество сохранившихся памятников архитектуры Восточной Пруссии начала XIX.
Окончание экскурсии в 18:00 у гостиницы Калининград с заездом в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в гостинице.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|Проживание
|Питание
|Стоимость с человека в рублях
|
Отель «Вилла Гламур»
|3 завтрака
|
14 850 двухместный стандарт взрослый
14 050 двухместный стандарт детский
21 900 одноместный
12 950 трехместный стандарт взрослый (на доп. Месте)
12 150 трехместный стандарт детский (на доп. Месте)
|
Гостиница "Калининград"
(Центр)
|
завтраки на месте
440 руб.
|
17 300 двухместный студио взрослый
16 500 двухместный студио детский
22 000 одноместный стандарт
15 700 трехместный студио взрослый,
14 900 трехместный студио детский
|
Гостиница "IBIS" 3*
(Центр)
|
завтраки на месте
600 руб.
|
19 300 двухместный стандарт взрослый
18 500 двухместный стандарт детский
29 500 одноместный стандарт
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – страховая компания Черехапа. Обращайтесь в службу поддержки.