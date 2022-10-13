Вкусы Балтики

Экскурсионный тур «Вкусы Балтики» на 4 дня

5
3 отзыва
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Обед в замке тевтонского ордена
Обед в замке тевтонского ордена
Почувствуете себя монархами, проникнитесь атмосферой средневековья и попробуете уникальный сорт спаржи
Старинная немецая пивоварня
Старинная немецая пивоварня
Продегустируете множество сортов свежесваренного пива по рецептам от XIII века
Очарование Балтики
Очарование Балтики
Побываете в сказочных городах на побережье Балтийского моря и пройдете по хвойным лесам и песчаным пляжам
Гастрономический мастер-класс
Гастрономический мастер-класс
Научитесь готовить блюда местной кухни и узнаете все секреты на мастер-классе от шеф-повара одно из лучших ресторанов Калининграда
Лучшие рестораны Калининграда
Лучшие рестораны Калининграда
Посетите лучшие современные рестораны Калининграда и познакомитесь с авторской кухней и гастрономическими изысками
Изысканная кухня Калининграда
Изысканная кухня Калининграда
Попробуете все традиционные блюда кёнигсбергской кухни: нежные клопсы, терпкие марципаны, ароматные морепродукты и сыры ручной работы

Описание

Это путешествие для тех, кто любит познавать новые места через вкус. Местные продукты и авторские рестораны, свежесваренное пиво и фермерские сыры, свежайшие морепродукты и знаменитый марципан… В этот тур нужно приезжать очень голодным!

Каждый день мы будем дегустировать местные вкусности, погружаться в историю балтийской кухни и даже отточим наши собственные кулинарные навыки в компании настоящего шеф-повара. После этого путешествия вы точно сможете смело сказать: «Я знаю Калининград на вкус!»

Программа тура по дням

1 день

Едим в Калининграде

Прилетаем в Калининград в любое удобное время.

Ранний заезд! Заселиться во FridayCenter можно с 08:00 до 13:00.

Утром можно отдохнуть после дороги, перекусить в нашем кафе или прогуляться по городу – мы с удовольствием подскажем классные места

На брифинге знакомимся с организаторами и узнаем программу в подробностях

После отправляемся на прогулку по старинному району Калининграда-Кёнигсберга: узкие извилистые улочки, оригинальные изящные виллы и неповторимая атмосфера города-сада.

Элитный район Амалиенау был построен в самом начале XX века, но ничуть не потерял своего колорита – а ведь об этом «сердце» старого города знают даже не все местные!

По дороге узнаем о местной гастрономии в прошлом и настоящем, непременно зайдём за знаменитыми творожными булочками и заглянем за марципаном – это главное лакомство, которое нужно привезти домой из Калининграда!

Ведь Кёнигсбергский марципан был известен на весь мир – и только здесь его производят по «тем самым» рецептам.

За ужином в уютном необистро мы начнем полноценное погружение в гастрономическую культуру Калининграда.

Попробуем неожиданные эксперименты с классическими блюдами, такими какбалтийский судак под соусом шампань и мидиями или тельятелле из молодой капусты с белыми грибами и муссом пеккорино.

И точно найдём что-то новое и удивительное.

Едим в КалининградеЕдим в КалининградеЕдим в КалининградеЕдим в Калининграде
2 день

Едим в Кёнигсберге

За завтраком изучим модное кофейное искусство.

Поучаствуем в интересном мастер-классе по приготовлению разных видов чёрного кофе от профессионального бариста.

А впереди нас ждёт целый день, посвященный кухне Восточной Пруссии.

Первая точка – сыроварня у руин настоящего средневекового замка!

Здесь мы изучаем процессы сыроварения и дегустируем множество разных сортов локального сыра.

Под аккомпанемент красного вина и местного шоколада – для полноты вкусовых впечатлений

Далее отправляемся в другую крепость Тевтонского ордена.

Там нас ждёт погружение в историю замка, который на 200 лет старше Леонардо да Винчи!

От современных владельцев мы узнаем все секреты и тайны замка.

Пообедаем как короли в огромной гостиной – попробуем то, что ели прусские монархи и, конечно, уникальную спаржу, обнаруженную здесь на раскопках!

После обеда отправимся на настоящую немецкую пивоварню.

Исследуем историю кёнигсбергского пивоварения и продегустируем все сорта свежесваренного пива прямо из бочек.

Завершим день ужином в кёнигсбергском ресторанчике в центре Калининграда.

Здесь мы сможем попробовать главное блюдо прошлых веков – кёнигсбергские клопсы!

И еще немало прусских деликатесов, например, тар-тар из оленины или рубанина из скумбрии.

Едим в КёнигсбергеЕдим в КёнигсбергеЕдим в КёнигсбергеЕдим в Кёнигсберге
3 день

Едим на побережье Балтийского моря

Завтракаем и продолжаем совершенствовать свои кофейные навыки.

В компании бариста пробуем еще несколько способов заваривания черного кофе и научимся выбирать кофе домой

Сегодня мы отправляемся к морю.

Первая остановка – Зеленоградск (нем. Cranz), королевский курорт и самое популярное место для отдыха в Восточной Пруссии.

Мы прогуляемся по уютным улицам европейского городка, выйдем на шикарный променад вдоль моря.

И почувствуем себя настоящими курортниками начала XX века – этот «город кошек» и пряничных домиков никого не оставляет равнодушным

Пообедаем в самом сердце курорта: в уютном ресторане балтийской кухни.

В их гастрономическом подходе отражается характер народов, живущих у моря – непокорные ветра и дикие пейзажи, исторические обычаи и внимание к деталям.

В меню – балтийский угорь с облепиховым сабайоном, камбала с соусом из фундука и печёными овощами, картофельный гратен с местными чёрными лисичками и уникальные авторские настойки

После обеда уезжаем в Светлогорск (нем. Rauschen).

Тоже курортный город на Балтике, но с абсолютно другим характером.

Хвойные леса, сказочные виллы, невероятная морская панорама с высокого обрыва и бесконечно интересные истории.

С глинтвейном прогуляемся по променаду и поужинаем в ресторане с особой философией.

Здесь делают акцент на единении с природой и уважительном принятии ее даров.

Именитый шеф-повар и фуд-дизайнер создал уникальные блюда из балтийской рыбы – здесь всегда свежие локальные продукты в авторской подаче

В этом ресторане можно попробовать форшмак из балтийской рыбы с литовским хлебом, балтийскую уху из разной рыбы с янтарной кислотой и стейк форели со свекольным ризотто и шпинатом.

Едим на побережье Балтийского моряЕдим на побережье Балтийского моряЕдим на побережье Балтийского моряЕдим на побережье Балтийского моря
4 день

Едим и готовим

Отправляемся на инстаграмный завтрак в ресторан современной кухни с русскими корнями.

Здесь шеф-повара переосмысляют привычные рецепты и используют местные продукты для создания авторских блюд.

Обязательно нужно попробовать сырные эклеры с камчатским крабом и виштынецкого сига со спаржей и велюте из моллюсков.

Огромное количество вкусных блюд и не менее огромное количество вкусных фотографий – обеспечено.

После завтрака прогуляемся по Северному Амалиенау – ещё одному старинному району Кёнигсберга.

Выпьем кофе, зайдём за сувенирами и узнаем ещё несколько интересных историй.

Возвращаемся во Friday Center и приступаем к обеду!

Внимание!

Готовим его сами, в компании профессионального шеф-повара одного из лучших калининградских ресторанов.

Используем локальные продукты и местные рецепты, чтобы усовершенствовать свои навыки и повторить этот опыт дома.

После обеда собираем вещи, прощаемся и уезжаем в аэропорт.

Для обратного вылета можно рассматривать рейсы не ранее 17:30.

Едим и готовимЕдим и готовимЕдим и готовимЕдим и готовим

Проживание

Тур предусматривает проживание в комплексе FridayCenter.

В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.

Можно выбрать более комфортное размещение:

  • Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой 3000 рублей за номер / за весь период проживания;
  • Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой 9000 рублей за номер / за весь период проживания;
  • Доплата за двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой 6000 рублей за номер / за весь период проживания. Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой возможно только при бронировании тура для двух участников с проживанием в одном номере.

Варианты проживания

Гостевой дом «Friday Center»

3 ночи

Это современный и уютный туристический комплекс в Калининграде, где есть все, чтобы отдохнуть после активного дня, в том числе сауна и бассейн.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Двухместное размещение в номерах с общей ванной комнатой
  • Все завтраки, обеды и ужины в рамках программы (посетим 6 разных ресторанов)
  • Услуги гидов и турлидеров
  • Экскурсия по Амалиенау
  • Экскурсия на сыроварню с дегустацией сыра и шоколада
  • Экскурсия по замку Тевтонского Ордена
  • Экскурсия на пивоварню с дегустацией
  • Экскурсия по Зеленоградску
  • Экскурсия по Светлогорску
  • Экскурсия по Северному Амалиенау
  • 2 мастер-класса по кофе
  • 1 мастер-класс от шеф-повара
  • Транспортное обслуживание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Страховка
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Алкогольные напитки.
  • Одноместное размещение в номере с общей ванной комнатой — 3000 рублей за весь период
  • Доплата за номер с собственной ванной комнатой — 6000 рублей за весь период
  • Проживание до и после тура — при желании, от 1800 руб. /сутки с завтраком
Место начала и завершения?
Калининград
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы;
  • сменная обувь, например, тапочки (для перемещения по центру);
  • ванные принадлежности;
  • лекарственные препараты, если необходимо;
  • плавательные принадлежности — при желании. В комплексе есть бассейн.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».

Правила и условия проживания в Центре
  1. Согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе,
    в комплексе гости находятся в тапочках, поэтому обязательно возьмите их с собой.
  2. Если вы забудете или не будет возможности приобрести, их можно будет приобрести на рецепции.
  3. Обязательно позаботьтесь и возьмите с собой ванные принадлежности — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.
  4. Полотенца и фены брать не нужно.
  5. Обратите внимание на лекарственные средства, которые вам необходимы, и привезите их с собой. В комплексе есть аптечка, но там только стандартные препараты.
  6. Аптека находится в шаговой доступности от комплекса.
  7. В комплексе бесплатный wi-fi
  8. Есть гостевая кухня, с плитой, посудой и холодильниками, которой может воспользоваться любой участник.
  9. Фильтр-кофе, вода, печенье — бесплатно, в свободном доступе 24/7.
  10. Утром и вечером можно пользоваться бассейном. Позаботьтесь о плавательных принадлежностях.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
13 окт 2022
Очень понравилось. Хостел отличный на 5+. Экскурсии замечательные. Т. к. это гастротур, то кормили как на убой и очень вкусно. Буду советовать.
М
15 окт 2022
К сожалению сразу после поездки, не написала отзыв, пишу сейчас. С 03.10 по 06.10.2022 съездили в Калининград тур «Вкусы Балтики». На время отпуска были другие планы, но жизнь внесла в них свои коррективы. Просматриваю разные туры, меня заинтересовал гастрономический тур, в нем была возможность совместить экскурсии и издать кухню Балтии. В агенстве за 2 дня оформили все вопросы и в понедельник мы вылетели в Калининград. Жили мы хостеле Friday center, хотя по факту это 4-* отель. Очень чистый, аккуратный, чувствуешь себя как дома. Есть две большие кухни со всем необходимым для приготовления еды. Девочки-администраторы всегда готовят кофе и обеспечивают печеньками. Кроме того, на территории есть кафе, у нас там проходили завтраки, они у нас были включены. Номер у нас был с двухъярусной кроватью, над каждой кроватью есть розетки для зарядки и кармашки для различных вещей. Для нас был важна личная ванная комната в номере, мы доплатили за удобства. В отеле есть две большие зоны отдыха с телевизором, настильными играми. Есть сауна с бассейном. Тур распланирован четко и организованно. Мы посетили 6 разных ресторанов, каждый со своей обстановкой, кухней, историей. Познакомились с кухней Балтии, местными продуктами, восхитились сервировкой и подачей блюд. Было очень вкусно, много еды(голодными ни кто не ушёл, это точно). Экскурсии на пивоварню, сыроварню, в замок. В замке радушные хозяева приготовили вкусный обед из фермерских продуктов. Показали кино, снятое в помещениях и обстановке замка. Эти увлечённые люди занимаются восстановлением замка. Огромное спасибо турлидерам Наталье, Лизе, Владу за интересные экскурсии по не туристическим местам города. Показали город с незнакомой для нас стороны. Благодарность водителю, который нас встречал и провожал в аэропорт, везде четко по времени доставлялся нас в туре. Вишенкой на торте стал заключительный обед, приготовленный нашей командой под руководством шеф-повара одного из местных ресторанов. В заключение хочу сказать: очень повезло с погодой, подобралась отличная команда в туре. Спасибо огромное команде Friday Center за отличную возможность отдохнуть и за желание вернуться сюда!!!
Т
14 янв 2023
Организация на высшем уровне

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