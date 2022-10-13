Это путешествие для тех, кто любит познавать новые места через вкус. Местные продукты и авторские рестораны, свежесваренное пиво и фермерские сыры, свежайшие морепродукты и знаменитый марципан… В этот тур нужно приезжать очень голодным!
Каждый день мы будем дегустировать местные вкусности, погружаться в историю балтийской кухни и даже отточим наши собственные кулинарные навыки в компании настоящего шеф-повара. После этого путешествия вы точно сможете смело сказать: «Я знаю Калининград на вкус!»
Прилетаем в Калининград в любое удобное время.
Ранний заезд! Заселиться во FridayCenter можно с 08:00 до 13:00.
Утром можно отдохнуть после дороги, перекусить в нашем кафе или прогуляться по городу – мы с удовольствием подскажем классные места
На брифинге знакомимся с организаторами и узнаем программу в подробностях
После отправляемся на прогулку по старинному району Калининграда-Кёнигсберга: узкие извилистые улочки, оригинальные изящные виллы и неповторимая атмосфера города-сада.
Элитный район Амалиенау был построен в самом начале XX века, но ничуть не потерял своего колорита – а ведь об этом «сердце» старого города знают даже не все местные!
По дороге узнаем о местной гастрономии в прошлом и настоящем, непременно зайдём за знаменитыми творожными булочками и заглянем за марципаном – это главное лакомство, которое нужно привезти домой из Калининграда!
Ведь Кёнигсбергский марципан был известен на весь мир – и только здесь его производят по «тем самым» рецептам.
За ужином в уютном необистро мы начнем полноценное погружение в гастрономическую культуру Калининграда.
Попробуем неожиданные эксперименты с классическими блюдами, такими какбалтийский судак под соусом шампань и мидиями или тельятелле из молодой капусты с белыми грибами и муссом пеккорино.
И точно найдём что-то новое и удивительное.
За завтраком изучим модное кофейное искусство.
Поучаствуем в интересном мастер-классе по приготовлению разных видов чёрного кофе от профессионального бариста.
А впереди нас ждёт целый день, посвященный кухне Восточной Пруссии.
Первая точка – сыроварня у руин настоящего средневекового замка!
Здесь мы изучаем процессы сыроварения и дегустируем множество разных сортов локального сыра.
Под аккомпанемент красного вина и местного шоколада – для полноты вкусовых впечатлений
Далее отправляемся в другую крепость Тевтонского ордена.
Там нас ждёт погружение в историю замка, который на 200 лет старше Леонардо да Винчи!
От современных владельцев мы узнаем все секреты и тайны замка.
Пообедаем как короли в огромной гостиной – попробуем то, что ели прусские монархи и, конечно, уникальную спаржу, обнаруженную здесь на раскопках!
После обеда отправимся на настоящую немецкую пивоварню.
Исследуем историю кёнигсбергского пивоварения и продегустируем все сорта свежесваренного пива прямо из бочек.
Завершим день ужином в кёнигсбергском ресторанчике в центре Калининграда.
Здесь мы сможем попробовать главное блюдо прошлых веков – кёнигсбергские клопсы!
И еще немало прусских деликатесов, например, тар-тар из оленины или рубанина из скумбрии.
Завтракаем и продолжаем совершенствовать свои кофейные навыки.
В компании бариста пробуем еще несколько способов заваривания черного кофе и научимся выбирать кофе домой
Сегодня мы отправляемся к морю.
Первая остановка – Зеленоградск (нем. Cranz), королевский курорт и самое популярное место для отдыха в Восточной Пруссии.
Мы прогуляемся по уютным улицам европейского городка, выйдем на шикарный променад вдоль моря.
И почувствуем себя настоящими курортниками начала XX века – этот «город кошек» и пряничных домиков никого не оставляет равнодушным
Пообедаем в самом сердце курорта: в уютном ресторане балтийской кухни.
В их гастрономическом подходе отражается характер народов, живущих у моря – непокорные ветра и дикие пейзажи, исторические обычаи и внимание к деталям.
В меню – балтийский угорь с облепиховым сабайоном, камбала с соусом из фундука и печёными овощами, картофельный гратен с местными чёрными лисичками и уникальные авторские настойки
После обеда уезжаем в Светлогорск (нем. Rauschen).
Тоже курортный город на Балтике, но с абсолютно другим характером.
Хвойные леса, сказочные виллы, невероятная морская панорама с высокого обрыва и бесконечно интересные истории.
С глинтвейном прогуляемся по променаду и поужинаем в ресторане с особой философией.
Здесь делают акцент на единении с природой и уважительном принятии ее даров.
Именитый шеф-повар и фуд-дизайнер создал уникальные блюда из балтийской рыбы – здесь всегда свежие локальные продукты в авторской подаче
В этом ресторане можно попробовать форшмак из балтийской рыбы с литовским хлебом, балтийскую уху из разной рыбы с янтарной кислотой и стейк форели со свекольным ризотто и шпинатом.
Отправляемся на инстаграмный завтрак в ресторан современной кухни с русскими корнями.
Здесь шеф-повара переосмысляют привычные рецепты и используют местные продукты для создания авторских блюд.
Обязательно нужно попробовать сырные эклеры с камчатским крабом и виштынецкого сига со спаржей и велюте из моллюсков.
Огромное количество вкусных блюд и не менее огромное количество вкусных фотографий – обеспечено.
После завтрака прогуляемся по Северному Амалиенау – ещё одному старинному району Кёнигсберга.
Выпьем кофе, зайдём за сувенирами и узнаем ещё несколько интересных историй.
Возвращаемся во Friday Center и приступаем к обеду!
Внимание!
Готовим его сами, в компании профессионального шеф-повара одного из лучших калининградских ресторанов.
Используем локальные продукты и местные рецепты, чтобы усовершенствовать свои навыки и повторить этот опыт дома.
После обеда собираем вещи, прощаемся и уезжаем в аэропорт.
Для обратного вылета можно рассматривать рейсы не ранее 17:30.
Тур предусматривает проживание в комплексе FridayCenter.
В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.
Можно выбрать более комфортное размещение:
Это современный и уютный туристический комплекс в Калининграде, где есть все, чтобы отдохнуть после активного дня, в том числе сауна и бассейн.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».