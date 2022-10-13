1 день

Едим в Калининграде

Прилетаем в Калининград в любое удобное время.

Ранний заезд! Заселиться во FridayCenter можно с 08:00 до 13:00.

Утром можно отдохнуть после дороги, перекусить в нашем кафе или прогуляться по городу – мы с удовольствием подскажем классные места

На брифинге знакомимся с организаторами и узнаем программу в подробностях

После отправляемся на прогулку по старинному району Калининграда-Кёнигсберга: узкие извилистые улочки, оригинальные изящные виллы и неповторимая атмосфера города-сада.

Элитный район Амалиенау был построен в самом начале XX века, но ничуть не потерял своего колорита – а ведь об этом «сердце» старого города знают даже не все местные!

По дороге узнаем о местной гастрономии в прошлом и настоящем, непременно зайдём за знаменитыми творожными булочками и заглянем за марципаном – это главное лакомство, которое нужно привезти домой из Калининграда!

Ведь Кёнигсбергский марципан был известен на весь мир – и только здесь его производят по «тем самым» рецептам.

За ужином в уютном необистро мы начнем полноценное погружение в гастрономическую культуру Калининграда.

Попробуем неожиданные эксперименты с классическими блюдами, такими какбалтийский судак под соусом шампань и мидиями или тельятелле из молодой капусты с белыми грибами и муссом пеккорино.

И точно найдём что-то новое и удивительное.