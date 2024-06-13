Откройте для себя исторические и природные достопримечательности области за 1 день! Мы с вами осмотрим руины замка Таплакен, раскроем секрет трёхарочного немецкого моста, попробуем самые вкусные чебуреки, с местным жителей прогуляемся по Знаменску, а затем на двухместных байдарках покорим бурные воды реки Лава. Будет насыщенно, вкусно, интересно!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Встречаемся в Калининграде и едем в Талпаки (бывший Таплакен), чтобы посмотреть на руины замка Таплакен — объект культурного наследия регионального значения.
- Отправляемся на шлюз № 2 реки Преголя. Он был сооружён в первой половине 1920-х. Здесь же находится старый трёхарочный немецкий мост. В январе 1945 года благодаря танкистам 89-й бригады он не был взорван. Расскажем вам, как удалось его сохранить.
- Заезжаем в «Чебуречную» — самое знаменитое кафе Калининградской области. Вы сможете попробовать вкусные горячие чебуреки и выпить кофе.
- Выезжаем в Знаменск (бывший Велау). Он принадлежит к числу «утраченных городов». Здесь начинается наша увлекательная пешеходная экскурсия. Вас будет сопровождать местный житель, чьи родители были первыми переселенцами в Калининградскую область. Он расскажет вам много интересного и неожиданного. Вы увидите:
— водонапорную башню 1913 года, которая снабжала местных жителей водой до конца 20 века
— католическую капеллу 1928 года, возведённую около городского кладбища
— кирху Святого Якоба, построенную в 1360-1380 годах
— действующую немецкую школу с необычными часами на фасаде
— фамильный склеп Лауэ с сохранившейся табличкой на немецком языке
— мельницу 1766 года, построенную купцом К. Дитрихом.
- Нагулявшись, приступим к активной части нашей программы. Вас ждёт инструктаж и двухчасовой сплав на байдарках по реке Лава в окружении прекрасных природных пейзажей. Вас будет сопровождать опытный инструктор: он сделает ваше путешествие комфортным и безопасным.
- Затем заедем на домашний обед в уютное семейное кафе, отдохнём и поедем обратно в Калининград.
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям от 5 лет.
- Путешествие проходит на микроавтобусе Mercedes Benz Sprinter.
- Достопримечательности осматриваем снаружи.
- Отдельно оплачивается аренда байдарки — 600 руб. /чел., еда и напитки (по желанию).
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 94 туристов
Позвольте представиться: меня зовут Марина. Я родилась и живу в Калининградской области. В туризме работаю с 2012 года. Являюсь директором туристического агентства, которое в 2023 году внесено в Единый федеральныйЗадать вопрос
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