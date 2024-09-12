Я отвезу вас в самый сохранившийся город Калининградской области — Инстербург.
Брусчатка, красная черепица, шпили готических храмов — невероятная красота! Мы будем много гулять, обсуждать архитектуру и истории местных жителей. Зайдём в музей часов в водонапорной башне и посетим усадьбу, где похоронили сердце Барклая Де Толли. И знаете, что? Это лишь половина маршрута!
Брусчатка, красная черепица, шпили готических храмов — невероятная красота! Мы будем много гулять, обсуждать архитектуру и истории местных жителей. Зайдём в музей часов в водонапорной башне и посетим усадьбу, где похоронили сердце Барклая Де Толли. И знаете, что? Это лишь половина маршрута!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Путь в Инстербург
- Город Гвардейск/Тапиау с красивой рыночной площадью и замком на берегу реки
- Посёлок Талпаки с замком Таплакен, который превратили в жилой дом
- Руины замка Залау в посёлке Каменка
- Замок Георгенбург в посёлке Маёвка
- Усадьба Жиляйтшен в посёлке Нагорное — место захоронения сердца Барклая Де Толли
Город Инстербург/Черняховск, а в нём — собор Архангела Михаила, дом Наполеона, собор Бруно Бонифация, водонапорная башня с музеем часов, старинные виллы и колоритные пешеходные улицы. Познакомлю вас с удивительными инженерными решениями, которые появились в городе почти 2 века назад.
Замок Инстербург — то самое место, ради которого стоило прилететь в Калининградскую область! Это полуразрушенный, но самый живой и яркий из сохранившихся здесь замков. Мы пообщаемся с местными художниками и реставраторами, посетим замковый музей, примерим доспехи и спустимся в подземелье.
На обратном пути можем заехать в ресторанчик «Каспар», который расположен в погребе усадьбы графа Дессау 18 века — здесь очень вкусная домашняя кухня.
Я расскажу:
- Как заселяли и колонизировали наши земли в разные века
- Как появился Тевтонский орден и происходила христианизация язычников
- Когда в наших краях закончилось Средневековье и почему это важно для мировой истории
- Как строились замки, как в них жили, что стало с большинством после исчезновения ордена и какое у этих замков может быть будущее
- Кто те энтузиасты, что спасают и восстанавливают инстербургскую старину своими силами. И даже познакомлю с ними!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Skoda Octavia, есть детское кресло и бустер для детей до 7 лет. Можно с животными
- Погода в наших краях меняется непредсказуемо, поэтому возьмите зонтики
Дополнительные расходы:
- Взнос на содержание замка Инстербург — 300 ₽ за чел.
- Музей часов «Башня времени» — 300 ₽ за чел.
- Обед (по желанию)
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 126 туристов
Вдохновлён историей моего города с 8 лет. С детства пропадаю по архивам, раскопкам, развалинам. Знакомить людей с нашими замечательными местами — для меня не только работа, но и призвание. И я покажу вам восточную Пруссию не так, как её обычно видят туристы. Обещаю много необычных мест и интересных людей.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
12 сен 2024
Инстербург носит имя самого молодого 38-летнего генерала войны, русского витязя, Ивана Даниловича Черняховского. Это один из трёх самых крупных городов Калининградского региона, наиболее сохранившийся, с многовековой историей, связанной многими событиями
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