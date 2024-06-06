Экскурсии на автобусе в Калининграде

Найдено 75 экскурсий в категории «На автобусе» в Калининграде, цены от 900 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
4739 отзывов
Утренняя экскурсия: Куршская коса и Зеленоградск
Исследуйте живописные дюны, Танцующий лес и исторический Зеленоградск, наслаждаясь утренней прохладой и спокойствием
Начало: В одном из 10 мест на выбор, в том числе из Зелено...
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16551 490 за человека
Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере для желающих
🚌 На автобусе
🚤 На катере
скидка
10%
Групповая
4 часа
657 отзывов
Обзорная экскурсия по Калининграду с захватывающей речной прогулкой
Погрузитесь в историю и красоты Калининграда, объединив земные прогулки с речным путешествием на катере. Уникальный опыт гарантирован
Начало: В одном из 5 мест на выбор
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 14:00 и 16:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1055950 за человека
На двухэтажном автобусе - по Калининграду
🚌 На автобусе
🚌 Hop-on hop-off
скидка
10%
Групповая
3 часа
399 отзывов
Обзорная экскурсия по Калининграду: путешествие на двухэтажном автобусе
Исследуйте Калининград с уникальной точки зрения, наслаждаясь комфортом и захватывающими историями нашего гида
Начало: Ул. Проф. Баранова 34 и еще 2 адреса
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 13:30, 14:00 и 17:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
999900 за человека
К курортам Светлогорск и Янтарный (с посещением янтарного производства)
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
1368 отзывов
Калининград: Путешествие к берегам Светлогорска и Янтарного
Исследуйте живописные уголки Калининградской области, вдохновляющие своей красотой и историей
Начало: Одна из 8 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
17661 590 за человека
Калининград: самый смак за 3 часа
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
2350 отзывов
Калининград: погружение в историю и культуру за 3 часа
Познакомьтесь с Калининградом через его исторические уголки и архитектурные шедевры. Уникальный маршрут без пробок и с лучшими рекомендациями
Начало: В одной из 6 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 12:00, 13:30, 14:00, 16:30 и 18:40
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1055950 за человека
Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
4.5 часа
215 отзывов
Автобусная экскурсия по Калининграду: Средневековье и сыры
Откройте для себя секреты средневекового Калининграда и насладитесь дегустацией местных сыров
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
Расписание: ежедневно в 10:15
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
14991 350 за человека
Групповая экскурсия «Вечерний Калининград»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
3 часа
462 отзыва
Вечерний Калининград: групповая экскурсия по ключевым местам города
Погрузитесь в атмосферу Калининграда, узнав его историю от 13 до 21 века, и насладитесь вечерней прогулкой по его знаковым местам
Начало: одна из 6 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 15:55, 16:30, 18:00 и 18:40
Завтра в 15:55
9 июня в 15:55
1055950 за человека
Групповая обзорная экскурсия по Калининграду
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
3 часа
276 отзывов
Групповая экскурсия по Калининграду: путешествие по истории
Откройте для себя Калининград: от кирпичных ворот до острова Канта в компании опытного гида
Начало: Ул. Профессора Баранова 34 и еще 2 адреса
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 13:30, 14:00 и 17:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
999900 за человека
Групповая экскурсия по курортам Балтийского побережья
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
115 отзывов
Групповая экскурсия по курортам Балтийского побережья
Погрузитесь в атмосферу приморских городков Янтарного и Светлогорска, узнайте об их истории и насладитесь отдыхом на лучших пляжах Калининграда
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
16661 500 за человека
Путешествие в Балтийск: от закрытого города до открытого моря
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
7 часов
20 отзывов
Путешествие в Балтийск: от исторических уголков до морских просторов
Откройте для себя Балтийск: исторические сокровища, военные корабли и поиски янтаря на берегу моря
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
18881 700 за человека
Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
4 часа
231 отзыв
Экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» в Калининграде
Погрузитесь в историю Калининграда, посетив знаковые форты и бастионы, сохранившиеся с времён Кёнигсберга
Начало: В одном из 5 мест в Калининграде на выбор
Расписание: в понедельник и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
12111 090 за человека
Советск и Неман с дегустацией сыров
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
76 отзывов
Советск и Неман: путешествие и дегустация сыров из Калининграда
Историческое путешествие в Советск и Неман с дегустацией уникальных сыров ждет вас в этой увлекательной экскурсии
Начало: В одном из 6 мест в центре Калининграда на выбор
Расписание: в воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
16 июня в 09:00
21661 950 за человека
Вкусная Пруссия: гастро-путешествие с дегустациями
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
43 отзыва
Вкусная Пруссия: погружение в гастрономию Калининграда с дегустациями
Приглашаем гурманов на незабываемое гастро-путешествие по Калининграду с эксклюзивными дегустациями
Начало: У ресторана Тётка Фишер, ул. Шевченко
12 июня в 14:00
19 июня в 14:00
1 780 за человека
Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
194 отзыва
Автобусная экскурсия по Куршской косе с дегустацией
Откройте для себя уникальные пейзажи Куршской косы, исторический Зеленоградск и вкуснейшие сыры местной сыроварни
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
16661 500 за человека
Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
456 отзывов
Балтийск и Балтийская коса: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу морских сражений и первозданной природы на экскурсии в Балтийск и на Балтийскую косу
Начало: В одном из 8 мест в Калининграде на выбор
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
11 июня в 09:30
18771 690 за человека
Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
7.5 часов
20 отзывов
Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе
Опередить других путешественников, побыть на природе и узнать о птицах на орнитологической станции
Начало: У ТЦ «Акрополь» или в другом месте посадки
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
2 500 за человека
От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
9 часов
101 отзыв
Популярное предложение
От порта до курорта: путешествие по историческим городам
Погрузитесь в историю и культуру самого западного уголка России, открывая тайны Балтийского побережья
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
25552 300 за человека
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
116 отзывов
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес
Познакомиться с символами заповедника на автобусной экскурсии
Начало: На улице Октябрьская
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00 и 09:30
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
16551 490 за человека
Обзорная по Калининграду на двухэтажном автобусе
🚌 На автобусе
🚌 Hop-on hop-off
Групповая
3.5 часа 36 секунд
634 отзыва
Обзорная по Калининграду на двухэтажном автобусе
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова 34
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
900 за человека
Куршская коса (Высота Эфа, Танцующий лес), Зеленоградск и дегустация
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1707 отзывов
Куршская коса (Высота Эфа, Танцующий лес), Зеленоградск и дегустация
Завтра в 07:50
9 июня в 07:50
от 1 500 за человека
Обзорная автобусная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
4025 отзывов
В тренде
Калининград: История и достопримечательности города
Получите уникальный опыт, познакомившись с историческим наследием Калининграда и его архитектурными жемчужинами
Начало: Ул. Октябрьская, 8
Расписание: кроме вторника
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 900 за человека
По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
🚌 Hop-on hop-off
скидка
10%
Групповая
4 часа
51 отзыв
По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе
Рассмотреть главные достопримечательности города с суши и с воды на групповой экскурсии
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
999900 за человека
Утренняя Куршская коса, Зеленоградск, Нессельбек и Танцующий лес
🚌 На автобусе
Групповая
7.5 часов
3626 отзывов
Уникальная экскурсия по Куршской косе и Зеленоградску без толп
Откройте тайны Куршской косы и Зеленоградска без лишней суеты и толп туристов, наслаждаясь спокойствием и красотой
Начало: Ул. Черняховского 4Б и другие точки на выбор
Расписание: Ежедневно в 7:30 (с 01.11.2023 по 31.03.2024 в 08:30)
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
1 490 за человека
Замки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
17 отзывов
Замки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску
Отправиться к рыцарскому наследию в комфортной мини-группе
Начало: У ТЦ «Акрополь»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 14:00
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
1 400 за человека
Янтарный, Светлогорск + посещение янтарного производства
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
995 отзывов
Янтарный, Светлогорск + посещение янтарного производства
Расписание: Расписание: понедельник / среда / суббота в 09:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1 590 за человека
Балтийск, Янтарный, Светлогорск в мини-группе. Филинская бухта
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Групповая
10 часов
221 отзыв
Балтийск, Янтарный, Светлогорск в мини-группе. Филинская бухта
Начало: Калининград, Шевченко 2 - к5 парк-г у Дом Советов
Расписание: Ежедневно 08.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 36003 420 за человека
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
103 отзыва
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе
Полюбоваться гармоничной природой и узнать предания узкой полоски суши
Начало: На парковке здания Дома Советов
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 750 за человека
Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
238 отзывов
Замки и кирхи восточной Пруссии: путешествие из Калининграда
Погрузитесь в историю восточной Пруссии на групповой экскурсии по Калининграду. Посетите замки и кирхи, узнайте о Тевтонском ордене и прусской архитектуре
Начало: В одном из 6 мест на выбор
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
21001 890 за человека
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
12 отзывов
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции
Начало: Ул. Профессора Баранова 34, ТЦ Акрополь
Завтра в 06:40
9 июня в 06:40
1 490 за человека
Куршская Коса под ключ: от гостиничного номера до дюны Эфа
🚌 На автобусе
скидка
8%
Групповая
6 часов
119 отзывов
Куршская Коса под ключ: от гостиничного номера до дюны Эфа
Начало: Ул. Шевченко, д. 2 (Дом Советов). Укажите Ваш отел...
Расписание: По пн, ср и чт в 14:00, по ср, пт, суб, вскр в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12001 100 за человека
Весь Калининград с земли и воды: экскурсия на автобусе и кораблике
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
4 часа
1004 отзыва
Калининград: обзорная экскурсия и речная прогулка
Получите полное представление о Калининграде, объединив обзорную автобусную экскурсию и речную прогулку на катере
Начало: Отель Mercure и еще 4 места на выбор
Расписание: Ежедневно в 09:35 и в 14:00
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
950 за человека
Замок Шаакен+сыроварня Шаакендорф с дегустацией+Нессельбек
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
343 отзыва
Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф: история, вкус, фото
Погрузитесь в эпоху средневековья, отведайте уникальные сыры и запечатлейте моменты у замка Нессельбек
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Баранова 34
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
1 350 за человека
Замки и кирхи Восточной Пруссии
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
289 отзывов
Замки и кирхи Восточной Пруссии
Начало: Ул. Октябрьская 6А, и еще 5 мест на выбор
Расписание: Среда и суббота в 09:40
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
1 890 за человека
Куршская коса и орнитологическая станция «Фрингилла»
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
155 отзывов
Куршская коса и орнитологическая станция «Фрингилла»
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 1 490 за человека
Огни ночного Калининграда
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
857 отзывов
Огни ночного Калининграда
Расписание: По субботам в 18:00 и в 19:00
Завтра в 16:30
9 июня в 16:30
от 900 за человека
Прусские истории: Замок Нессельбек, Кранц, сыр, пиво и Куршская коса
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
407 отзывов
Прусские истории: Замок Нессельбек, Кранц, сыр, пиво и Куршская коса
Начало: Ул. Шевченко 2, Дом Советов, Калининград
Расписание: Ежедневно в 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 850 за человека
Экскурсия по городу-крепости Балтийску с обзором Балтийской косы
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
350 отзывов
Экскурсия по городу-крепости Балтийску с обзором Балтийской косы
9 июня в 09:45
11 июня в 09:45
от 1 690 за человека
Автобусная экскурсия «Пивной Кёнигсберг»
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
117 отзывов
Популярное предложение
Автобусная экскурсия «Пивной Кёнигсберг»
Начало: Ленинский пр. 81, гостиница «Калининград»
Расписание: по четвергам в 18:00
13 июня в 18:00
20 июня в 18:00
2 750 за человека
Правдинск, Железнодорожный и посёлок Дружба за 1 день
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
9 часов
13 отзывов
Правдинск, Железнодорожный и посёлок Дружба за 1 день
Отправиться на восток Калининградской области и оценить колоритные прусские города
Начало: В одной из 6 точек в центре Калининграда на выбор
Расписание: в понедельник в 09:00
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
23222 090 за человека
«Янтарное кольцо» - Балтийск, Янтарный и Светлогорск, Филинская бухта
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
37 отзывов
«Янтарное кольцо»: уникальное путешествие по Балтийскому побережью
Откройте для себя красоту и историю Балтийского побережья в однодневной экскурсии по городам Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Начало: Центр Калининграда
Расписание: ежедневно 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 3 375 за человека
«Сквозь пыль веков»: экскурсия по старинным городам Калининградской области
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
5 отзывов
«Сквозь пыль веков»: экскурсия по старинным городам Калининградской области
Начало: Калининград, улица Шевченко 2 к 5
Расписание: Ежедневно, по договоренности
21 июня в 08:30
28 июня в 08:30
2 600 за человека
Выездная экскурсия «Тени старых городов»
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
86 отзывов
Выездная экскурсия «Тени старых городов»
Начало: Ленинский проспект, 81, Калининград
Расписание: По вторникам в 13:00
11 июня в 13:00
18 июня в 13:00
1 750 за человека
Путешествие в Балтийск, Светлогорск и Янтарный в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
119 отзывов
Путешествие в Балтийск, Светлогорск и Янтарный в мини-группе
Проникнуться военно-морским духом бывшего Пиллау и узнать самое интересное о добыче солнечного камня
Начало: У Дома Советов в Калининграде
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 600 за человека
По следам королевы Луизы: в город сыра и мира
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
124 отзыва
По следам королевы Луизы: в город сыра и мира
Начало: Ленинский пр. 81, гостиница «Калининград»
Расписание: Воскресенье с 10:00 до 19:00
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
2 150 за человека
Рыцарские замки Восточной Пруссии
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
111 отзывов
Рыцарские замки Восточной Пруссии
Начало: Ул. Октябрьская, 57
Расписание: Воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
16 июня в 09:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    На двухэтажном автобусе - по Калининграду
    В целом экскурсия понравилась. Волновались немного, тк не сразу нашли место встречи) Также лично мне нравится, когда на обзорной экскурсии уже по ходу движения автобуса экскурсовод комментирует объекты, а не только на остановках.
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    На двухэтажном автобусе - по Калининграду
    Всё было отлично, единственное, что остановка в уборную была бы не лишней, но в данном маршруте скорее всего это проблематично
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    На двухэтажном автобусе - по Калининграду
    Точно в срок подъехал автобус. Подготовленный гид, отлично разбирающийся в материале, рассказывал не монотонно. Ехать хотелось чуть медленнее, чтобы успевать
    читать дальше

    вертеть головой по сторонам и видеть все, что описывал ведущий, но здесь правила диктует городской трафик, а не желание туристов. За 3 часа мы увидели все самое интересное. На такую экскурсию нужно отправляться в первую очередь, чтобы получить представление о городе и понять какие места хочется рассмотреть тщательнее. Цена демократичная, есть возможность оплатить безналично по qr-коду. В автобусе было душновато, даже после включения кондиционера. Еще не всегда было слышно, что рассказывает гид на улице. В целом на твердую 4.

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Калининград: самый смак за 3 часа
    Посетили данную экскурсию, остались довольны. Хочется отметить, что гид Антон, не смотря на то, что он молодой, очень интересно рассказывал
    читать дальше

    про историю Калининграда и конкретно нашу семью смог заинтересовать. И даже то, что мы попали под проливной дождь во время поездки и не всегда было видно в окно, где мы проезжаем, не омрачило её. После данной экскурсии посетили ещё 3, но каждый раз вспоминали Антона, как наиболее интересного рассказчика. Так что Антон, респект Вам и удачи!

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
    Особенно понравилась гид Виктория. Обладает приятным голосом и тембрам получаете как бы и большими знаниями. Очень приятно её и слышать и видеть
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье»
    Интересная экскурсия. Дегустация сыра, марципана и всё это под бокал вина. Затем посещение небольшого музея инквизиции (для впечатлительных людей и
    читать дальше

    детей не рекомендую) рассказывают о показывают экспонаты для пыток людей средневековья(В целом во время экскурсии можно сделать неплохие снимки. Даже есть прокат костюмов по 100 рублей.

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере для желающих
    Огромное спасибо Антону за экскурсию! Материал подан легко, запоминающе, не загружал датами. Антон очень вежливый, культурный, обаятельный. Водитель профессионал, как
    читать дальше

    он выкручивал на таком большом автобусе! Очень довольно также ркчной прогулкой: пусть это и аудиогид, но рассказ интересный, весёлый, рассчитан на людей, которые приехали отдыхать. Еду с Вами в Янтарный и Светлогорск, до встречи!

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
    Отличная экскурсия. Много остановок с возможностью не только послушать экскурсию, но и погулять самостоятельно. Сыроварня - обязательно купите с собой
    читать дальше

    сыры, шоколад и конфеты цены приемлемые и очень вкусно. Куршкая коса - очень понравилась жареная треска и корюшка обязательно попробуйте особенно с немецким пивом и проведите мини пикничок на берегу балтийского моря. И наконец Зеленоградск-город кошек попробуйте крендели с разными начинками, прогулясь по набережной.

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Калининград: самый смак за 3 часа
    Отличная информативная экскурсия. Для ознакомления с городом идеальный вариант. За 4 часа посмотрели все основные достопримечательности. Отличная подача информации и спланированный тайминг всей экскурсии👍
    Отличная информативная экскурсия. Для ознакомления с городом идеальный вариант. За 4 часа посмотрели все основные достопримечательностиОтличная информативная экскурсия. Для ознакомления с городом идеальный вариант. За 4 часа посмотрели все основные достопримечательностиОтличная информативная экскурсия. Для ознакомления с городом идеальный вариант. За 4 часа посмотрели все основные достопримечательностиОтличная информативная экскурсия. Для ознакомления с городом идеальный вариант. За 4 часа посмотрели все основные достопримечательностиОтличная информативная экскурсия. Для ознакомления с городом идеальный вариант. За 4 часа посмотрели все основные достопримечательностиОтличная информативная экскурсия. Для ознакомления с городом идеальный вариант. За 4 часа посмотрели все основные достопримечательностиОтличная информативная экскурсия. Для ознакомления с городом идеальный вариант. За 4 часа посмотрели все основные достопримечательностиОтличная информативная экскурсия. Для ознакомления с городом идеальный вариант. За 4 часа посмотрели все основные достопримечательностиОтличная информативная экскурсия. Для ознакомления с городом идеальный вариант. За 4 часа посмотрели все основные достопримечательностиОтличная информативная экскурсия. Для ознакомления с городом идеальный вариант. За 4 часа посмотрели все основные достопримечательности
  • П
    Полина
    4 июня 2024
    Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
    Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Анжела с хорошо поставленной речью и голосом, прекрасно образована. В процессе экскурсии советует где что попробовать, примерно ориентирует по ценам, чтобы не переплачивать. Остались очень довольны и организацией, и рассказом, будем советовать!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
  2. Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере для желающих
  3. На двухэтажном автобусе - по Калининграду
  4. К курортам Светлогорск и Янтарный (с посещением янтарного производства)
  5. Калининград: самый смак за 3 часа
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "На автобусе" можно забронировать 75 экскурсий и билетов от 900 до 3 920 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 29207 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 75 экскурсий в Калининграде на 2024 год на автобусе, 29207 ⭐ отзывов, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам