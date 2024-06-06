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По популярности
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
Утренняя экскурсия: Куршская коса и Зеленоградск
Исследуйте живописные дюны, Танцующий лес и исторический Зеленоградск, наслаждаясь утренней прохладой и спокойствием
Начало: В одном из 10 мест на выбор, в том числе из Зелено...
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16551 490₽ за человека
скидка
10%
Групповая
4 часа
Обзорная экскурсия по Калининграду с захватывающей речной прогулкой
Погрузитесь в историю и красоты Калининграда, объединив земные прогулки с речным путешествием на катере. Уникальный опыт гарантирован
Начало: В одном из 5 мест на выбор
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 14:00 и 16:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1055950₽ за человека
скидка
10%
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия по Калининграду: путешествие на двухэтажном автобусе
Исследуйте Калининград с уникальной точки зрения, наслаждаясь комфортом и захватывающими историями нашего гида
Начало: Ул. Проф. Баранова 34 и еще 2 адреса
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 13:30, 14:00 и 17:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
999900₽ за человека
скидка
10%
Групповая
8 часов
Калининград: Путешествие к берегам Светлогорска и Янтарного
Исследуйте живописные уголки Калининградской области, вдохновляющие своей красотой и историей
Начало: Одна из 8 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
17661 590₽ за человека
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
Калининград: погружение в историю и культуру за 3 часа
Познакомьтесь с Калининградом через его исторические уголки и архитектурные шедевры. Уникальный маршрут без пробок и с лучшими рекомендациями
Начало: В одной из 6 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 12:00, 13:30, 14:00, 16:30 и 18:40
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1055950₽ за человека
скидка
10%
Групповая
4.5 часа
Автобусная экскурсия по Калининграду: Средневековье и сыры
Откройте для себя секреты средневекового Калининграда и насладитесь дегустацией местных сыров
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
Расписание: ежедневно в 10:15
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
14991 350₽ за человека
скидка
10%
Групповая
3 часа
Вечерний Калининград: групповая экскурсия по ключевым местам города
Погрузитесь в атмосферу Калининграда, узнав его историю от 13 до 21 века, и насладитесь вечерней прогулкой по его знаковым местам
Начало: одна из 6 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 15:55, 16:30, 18:00 и 18:40
Завтра в 15:55
9 июня в 15:55
1055950₽ за человека
скидка
10%
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия по Калининграду: путешествие по истории
Откройте для себя Калининград: от кирпичных ворот до острова Канта в компании опытного гида
Начало: Ул. Профессора Баранова 34 и еще 2 адреса
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 13:30, 14:00 и 17:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
999900₽ за человека
скидка
10%
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия по курортам Балтийского побережья
Погрузитесь в атмосферу приморских городков Янтарного и Светлогорска, узнайте об их истории и насладитесь отдыхом на лучших пляжах Калининграда
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
16661 500₽ за человека
скидка
10%
Групповая
7 часов
Путешествие в Балтийск: от исторических уголков до морских просторов
Откройте для себя Балтийск: исторические сокровища, военные корабли и поиски янтаря на берегу моря
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
18881 700₽ за человека
скидка
10%
Групповая
4 часа
Экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» в Калининграде
Погрузитесь в историю Калининграда, посетив знаковые форты и бастионы, сохранившиеся с времён Кёнигсберга
Начало: В одном из 5 мест в Калининграде на выбор
Расписание: в понедельник и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
12111 090₽ за человека
скидка
10%
Групповая
10 часов
Советск и Неман: путешествие и дегустация сыров из Калининграда
Историческое путешествие в Советск и Неман с дегустацией уникальных сыров ждет вас в этой увлекательной экскурсии
Начало: В одном из 6 мест в центре Калининграда на выбор
Расписание: в воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
16 июня в 09:00
21661 950₽ за человека
Групповая
6 часов
Вкусная Пруссия: погружение в гастрономию Калининграда с дегустациями
Приглашаем гурманов на незабываемое гастро-путешествие по Калининграду с эксклюзивными дегустациями
Начало: У ресторана Тётка Фишер, ул. Шевченко
12 июня в 14:00
19 июня в 14:00
1 780₽ за человека
скидка
10%
Групповая
8 часов
Автобусная экскурсия по Куршской косе с дегустацией
Откройте для себя уникальные пейзажи Куршской косы, исторический Зеленоградск и вкуснейшие сыры местной сыроварни
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
16661 500₽ за человека
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
Балтийск и Балтийская коса: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу морских сражений и первозданной природы на экскурсии в Балтийск и на Балтийскую косу
Начало: В одном из 8 мест в Калининграде на выбор
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
11 июня в 09:30
18771 690₽ за человека
Групповая
7.5 часов
Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе
Опередить других путешественников, побыть на природе и узнать о птицах на орнитологической станции
Начало: У ТЦ «Акрополь» или в другом месте посадки
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
2 500₽ за человека
скидка
10%
Групповая
9 часов
Популярное предложение
От порта до курорта: путешествие по историческим городам
Погрузитесь в историю и культуру самого западного уголка России, открывая тайны Балтийского побережья
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
25552 300₽ за человека
скидка
10%
Групповая
8 часов
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес
Познакомиться с символами заповедника на автобусной экскурсии
Начало: На улице Октябрьская
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00 и 09:30
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
16551 490₽ за человека
Групповая
3.5 часа 36 секунд
Обзорная по Калининграду на двухэтажном автобусе
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова 34
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
900₽ за человека
Групповая
6 часов
Завтра в 07:50
9 июня в 07:50
от 1 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
В тренде
Калининград: История и достопримечательности города
Получите уникальный опыт, познакомившись с историческим наследием Калининграда и его архитектурными жемчужинами
Начало: Ул. Октябрьская, 8
Расписание: кроме вторника
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 900₽ за человека
скидка
10%
Групповая
4 часа
По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе
Рассмотреть главные достопримечательности города с суши и с воды на групповой экскурсии
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
999900₽ за человека
Групповая
7.5 часов
Уникальная экскурсия по Куршской косе и Зеленоградску без толп
Откройте тайны Куршской косы и Зеленоградска без лишней суеты и толп туристов, наслаждаясь спокойствием и красотой
Начало: Ул. Черняховского 4Б и другие точки на выбор
Расписание: Ежедневно в 7:30 (с 01.11.2023 по 31.03.2024 в 08:30)
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
1 490₽ за человека
Групповая
4.5 часа
Замки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску
Отправиться к рыцарскому наследию в комфортной мини-группе
Начало: У ТЦ «Акрополь»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 14:00
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
1 400₽ за человека
Групповая
8 часов
Расписание: Расписание: понедельник / среда / суббота в 09:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1 590₽ за человека
скидка
5%
Групповая
10 часов
Балтийск, Янтарный, Светлогорск в мини-группе. Филинская бухта
Начало: Калининград, Шевченко 2 - к5 парк-г у Дом Советов
Расписание: Ежедневно 08.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 36003 420₽ за человека
Групповая
7 часов
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе
Полюбоваться гармоничной природой и узнать предания узкой полоски суши
Начало: На парковке здания Дома Советов
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 750₽ за человека
скидка
10%
Групповая
8 часов
Замки и кирхи восточной Пруссии: путешествие из Калининграда
Погрузитесь в историю восточной Пруссии на групповой экскурсии по Калининграду. Посетите замки и кирхи, узнайте о Тевтонском ордене и прусской архитектуре
Начало: В одном из 6 мест на выбор
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
21001 890₽ за человека
Групповая
7 часов
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции
Начало: Ул. Профессора Баранова 34, ТЦ Акрополь
Завтра в 06:40
9 июня в 06:40
1 490₽ за человека
скидка
8%
Групповая
6 часов
Куршская Коса под ключ: от гостиничного номера до дюны Эфа
Начало: Ул. Шевченко, д. 2 (Дом Советов). Укажите Ваш отел...
Расписание: По пн, ср и чт в 14:00, по ср, пт, суб, вскр в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12001 100₽ за человека
Групповая
4 часа
Калининград: обзорная экскурсия и речная прогулка
Получите полное представление о Калининграде, объединив обзорную автобусную экскурсию и речную прогулку на катере
Начало: Отель Mercure и еще 4 места на выбор
Расписание: Ежедневно в 09:35 и в 14:00
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
950₽ за человека
Групповая
4 часа
Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф: история, вкус, фото
Погрузитесь в эпоху средневековья, отведайте уникальные сыры и запечатлейте моменты у замка Нессельбек
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Баранова 34
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
1 350₽ за человека
Групповая
8 часов
Замки и кирхи Восточной Пруссии
Начало: Ул. Октябрьская 6А, и еще 5 мест на выбор
Расписание: Среда и суббота в 09:40
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
1 890₽ за человека
Групповая
7 часов
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 1 490₽ за человека
Групповая
2 часа
Расписание: По субботам в 18:00 и в 19:00
Завтра в 16:30
9 июня в 16:30
от 900₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Прусские истории: Замок Нессельбек, Кранц, сыр, пиво и Куршская коса
Начало: Ул. Шевченко 2, Дом Советов, Калининград
Расписание: Ежедневно в 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 850₽ за человека
Групповая
5 часов
9 июня в 09:45
11 июня в 09:45
от 1 690₽ за человека
Групповая
4 часа
Популярное предложение
Автобусная экскурсия «Пивной Кёнигсберг»
Начало: Ленинский пр. 81, гостиница «Калининград»
Расписание: по четвергам в 18:00
13 июня в 18:00
20 июня в 18:00
2 750₽ за человека
скидка
10%
Групповая
9 часов
Правдинск, Железнодорожный и посёлок Дружба за 1 день
Отправиться на восток Калининградской области и оценить колоритные прусские города
Начало: В одной из 6 точек в центре Калининграда на выбор
Расписание: в понедельник в 09:00
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
23222 090₽ за человека
Мини-группа
10 часов
«Янтарное кольцо»: уникальное путешествие по Балтийскому побережью
Откройте для себя красоту и историю Балтийского побережья в однодневной экскурсии по городам Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Начало: Центр Калининграда
Расписание: ежедневно 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 3 375₽ за человека
Групповая
8 часов
«Сквозь пыль веков»: экскурсия по старинным городам Калининградской области
Начало: Калининград, улица Шевченко 2 к 5
Расписание: Ежедневно, по договоренности
21 июня в 08:30
28 июня в 08:30
2 600₽ за человека
Групповая
6 часов
Выездная экскурсия «Тени старых городов»
Начало: Ленинский проспект, 81, Калининград
Расписание: По вторникам в 13:00
11 июня в 13:00
18 июня в 13:00
1 750₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Путешествие в Балтийск, Светлогорск и Янтарный в мини-группе
Проникнуться военно-морским духом бывшего Пиллау и узнать самое интересное о добыче солнечного камня
Начало: У Дома Советов в Калининграде
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 600₽ за человека
Групповая
10 часов
По следам королевы Луизы: в город сыра и мира
Начало: Ленинский пр. 81, гостиница «Калининград»
Расписание: Воскресенье с 10:00 до 19:00
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
2 150₽ за человека
Групповая
9 часов
Рыцарские замки Восточной Пруссии
Начало: Ул. Октябрьская, 57
Расписание: Воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
16 июня в 09:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна6 июня 2024В целом экскурсия понравилась. Волновались немного, тк не сразу нашли место встречи) Также лично мне нравится, когда на обзорной экскурсии уже по ходу движения автобуса экскурсовод комментирует объекты, а не только на остановках.
- ЮЮлия5 июня 2024Всё было отлично, единственное, что остановка в уборную была бы не лишней, но в данном маршруте скорее всего это проблематично
- ЮЮлия5 июня 2024Точно в срок подъехал автобус. Подготовленный гид, отлично разбирающийся в материале, рассказывал не монотонно. Ехать хотелось чуть медленнее, чтобы успевать
- ААнастасия5 июня 2024Посетили данную экскурсию, остались довольны. Хочется отметить, что гид Антон, не смотря на то, что он молодой, очень интересно рассказывал
- ИИрина5 июня 2024Особенно понравилась гид Виктория. Обладает приятным голосом и тембрам получаете как бы и большими знаниями. Очень приятно её и слышать и видеть
- ЮЮлия5 июня 2024Интересная экскурсия. Дегустация сыра, марципана и всё это под бокал вина. Затем посещение небольшого музея инквизиции (для впечатлительных людей и
- ЕЕлена5 июня 2024Огромное спасибо Антону за экскурсию! Материал подан легко, запоминающе, не загружал датами. Антон очень вежливый, культурный, обаятельный. Водитель профессионал, как
- ЮЮлия5 июня 2024Отличная экскурсия. Много остановок с возможностью не только послушать экскурсию, но и погулять самостоятельно. Сыроварня - обязательно купите с собой
- ЮЮлия5 июня 2024Отличная информативная экскурсия. Для ознакомления с городом идеальный вариант. За 4 часа посмотрели все основные достопримечательности. Отличная подача информации и спланированный тайминг всей экскурсии👍
- ППолина4 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Анжела с хорошо поставленной речью и голосом, прекрасно образована. В процессе экскурсии советует где что попробовать, примерно ориентирует по ценам, чтобы не переплачивать. Остались очень довольны и организацией, и рассказом, будем советовать!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На автобусе»
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