Тевтонский орден на прусской земле (в мини-группе)

Смешанная: автобусная и пешеходная (в мини-группе)

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная (в мини-группе).

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Тевтонский орден на прусской земле (в мини-группе)
Тевтонский орден на прусской земле (в мини-группе)
Тевтонский орден на прусской земле (в мини-группе)
Тевтонский орден на прусской земле (в мини-группе)

Что вас ожидает 🤩

  • Пос. Ушаково
  • Кирха «Хайлигенвальде»
  • Гвардейск
  • Ратуша «Тапиау»
  • Замок Тапиау
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Важная информация: с 8 октября 2021 года посещение групповых экскурсий на территории Калининградской области возможно только при наличии сертификата о вакцинации, либо сертификата об иммунизации (действует 6 месяцев после болезни). ПЦР тесты не действуют.

Приглашаем вас прикоснуться к средневековому наследию государства Тевтонского ордена, существовавшего на территории Восточной Пруссии. На экскурсии вы познакомитесь с замки и кирхами Калининградской области — свидетелями былого тевтонского господства.

История поселка Ушаково (ранее Хайлигенвальде) началась еще в доорденские времена. При тевтонцах деревню Хайлигенвальде заселили немецкие колонисты. Вы увидите сохранившуюся с 14 века орденскую кирху «Хайлигенвальде» в традиционном готическом стиле: кирпичное фахверковое сооружение с фундаментом из полевых валунов. В переводе с немецкого название церкви означает «священный лес».

Много хорошо сохранившейся старинной аутентичной архитектуры ждет нас в бывшем прусском городке Гвардейск (ранее Тапиау). Мы отправимся на обзорную экскурсию, чтобы познакомиться с историей Гвардейска. Среди интересных достопримечательностей городка: Рыночная площадь, Ратуша «Тапиау» со старинными курантами и механическими куклами, «Памятник русским солдатам четырех войн», бывшая лютеранская кирха 17 века и другие.

Снаружи осмотрим замок Тапиау 13 века — бывшую загородную резиденцию великого магистра Тевтонского Ордена. При прусском короле Фридрихе Вильгельме III замок использовался в качестве острога для тунеядцев.

Внимание! Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии. Питание
Когда и сколько длится
Когда: Пятница в 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Пятница в 15:00

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