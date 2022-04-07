Важная информация: с 8 октября 2021 года посещение групповых экскурсий на территории Калининградской области возможно только при наличии сертификата о вакцинации, либо сертификата об иммунизации (действует 6 месяцев после болезни). ПЦР тесты не действуют.

Приглашаем вас прикоснуться к средневековому наследию государства Тевтонского ордена, существовавшего на территории Восточной Пруссии. На экскурсии вы познакомитесь с замки и кирхами Калининградской области — свидетелями былого тевтонского господства.

История поселка Ушаково (ранее Хайлигенвальде) началась еще в доорденские времена. При тевтонцах деревню Хайлигенвальде заселили немецкие колонисты. Вы увидите сохранившуюся с 14 века орденскую кирху «Хайлигенвальде» в традиционном готическом стиле: кирпичное фахверковое сооружение с фундаментом из полевых валунов. В переводе с немецкого название церкви означает «священный лес».

Много хорошо сохранившейся старинной аутентичной архитектуры ждет нас в бывшем прусском городке Гвардейск (ранее Тапиау). Мы отправимся на обзорную экскурсию, чтобы познакомиться с историей Гвардейска. Среди интересных достопримечательностей городка: Рыночная площадь, Ратуша «Тапиау» со старинными курантами и механическими куклами, «Памятник русским солдатам четырех войн», бывшая лютеранская кирха 17 века и другие.

Снаружи осмотрим замок Тапиау 13 века — бывшую загородную резиденцию великого магистра Тевтонского Ордена. При прусском короле Фридрихе Вильгельме III замок использовался в качестве острога для тунеядцев.

Внимание! Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.