Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 15 экскурсий в категории «История и культура» в Калининграде, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кёнигсберг! Форты и бастионы города-крепости
Групповая
4 часа
7 отзывов
Кёнигсберг! Форты и бастионы города-крепости
Расписание: Понедельник в 10:00
990 за человека
Огни вечернего Калининграда
Групповая
3.5 часа
5 отзывов
Огни вечернего Калининграда
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 16:30, 18:40
950 за человека
Куршская коса без толпы + Зеленоградск и замок Нессельбек
Групповая
7.5 часов
5 отзывов
Куршская коса без толпы + Зеленоградск и замок Нессельбек
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30, 08:30, 09:30
1 490 за человека
Замки и кирхи восточной Пруссии
Групповая
8 часов
4 отзыва
Замки и кирхи восточной Пруссии
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 09:00
1 890 за человека
Обзорная прогулка на теплоходе по Калининграду
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
2 отзыва
Обзорная прогулка на теплоходе по Калининграду
Расписание: Ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 16:00
800 за человека
Приморское кольцо: Зеленоградск, Пионерский, Светлогорск (в мини-группе)
Групповая
6 часов
1 отзыв
Приморское кольцо: Зеленоградск, Пионерский, Светлогорск (в мини-группе)
Расписание: Вторник, Пятница в 09:00
3 300 за человека
Советск и Неман, с дегустацией сыров
Групповая
10 часов
1 отзыв
Советск и Неман, с дегустацией сыров
Расписание: Воскресенье в 09:30
1 950 за человека
Прейсиш-Эйлау - история наполеоновских сражений (в мини-группе)
Групповая
6 часов
Прейсиш-Эйлау - история наполеоновских сражений (в мини-группе)
Расписание: Воскресенье в 12:00
3 500 за человека
Тевтонское наследие. Замки и кирхи Средневековья (в мини-группе)
Групповая
7 часов
Тевтонское наследие. Замки и кирхи Средневековья (в мини-группе)
Расписание: Среда в 10:00
3 500 за человека
Тевтонский орден на прусской земле (в мини-группе)
Групповая
4 часа
Тевтонский орден на прусской земле (в мини-группе)
Расписание: Суббота в 15:00
2 200 за человека
Морской бриз Балтийска и Янтарного (в мини-группе)
Групповая
6 часов
Морской бриз Балтийска и Янтарного (в мини-группе)
Расписание: Вторник, Четверг в 11:00
3 300 за человека
Гастромическое путешествие в прусских традициях (в мини-группе)
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
Гастромическое путешествие в прусских традициях (в мини-группе)
Смешанная: автобусная и пешеходная (в мини-группе) . Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
Расписание: Суббота в 10:00
3 500 за человека
Балтийск и Балтийская коса. К самой западной точке России
Групповая
8 часов
Балтийск и Балтийская коса. К самой западной точке России
Расписание: Вторник, Четверг, Пятница, Воскресенье в 09:30
1 690 за человека
На самый запад России - в Балтийск
Групповая
6 часов
На самый запад России - в Балтийск
Расписание: Воскресенье в 10:00
3 100 за человека
Светлогорск - город у моря
Групповая
6 часов
Светлогорск - город у моря
Расписание: Вторник, Четверг в 14:00
3 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирэна
    28 мая 2024
    Кёнигсберг! Форты и бастионы города-крепости
    Степан провёл замечательную экскурсию. Особенно понравилось,что были охвачены районы от центра до Амалиенау. Лёгкая с юмором подача материала. Рекомендую без всяких оговорок.
  • К
    Ксения
    10 марта 2024
    Огни вечернего Калининграда
    8 марта ездили на обзорную экскурсию. Посетили основные места города в сопровождении года Акима. Рассказ и экскурсия грамотно построены. Не
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    было перегруза информации, гид очень интересно рассказал про город. Хватило времени пофотографировать и рассмотреть локации. Однозначно подходит для знакомства с городом. Спасибо организаторам и экскурсоводу!

  • В
    Вероника
    23 февраля 2024
    Огни вечернего Калининграда
    Сегодня была на экскурсии. Очень понравилось и с погодой повезло. Посмотрели много достопримечательностей с интересными рассказами гида Акима и остановками
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    на фотопаузы. Экскурсия проходит в очень комфортном темпе, без спешки. Большое спасибо Акиму, прекрасный гид, подает информацию интересно и с юмором! Первый раз в Калининграде, город очень понравился!

  • И
    Илья
    20 февраля 2024
    Замки и кирхи восточной Пруссии
    Отличный маршрут для знакомство с Калининградской областью. Гид подробно рассказывает про местность, события прошлого и настоящего. Кому интересна история, понравится!
  • Н
    Наталья
    10 февраля 2024
    Огни вечернего Калининграда
    Были на экскурсии 19 января, с погодой не повезло и это единственный минус) Замечательный экскурсовод Аким покорил знанием истории, любовью к своему городу, юмором и остроумием. Начинать знакомство с Калининградом нужно именно с этой вечерней экскурсии.
  • Д
    Дарья
    8 января 2024
    Кёнигсберг! Форты и бастионы города-крепости
    Интересная и познавательная экскурсия, после которой хочется узнать еще что-то по теме фортификаций Кенигсберга да и в целом об этом прекрасном городе. Спасибо Акиму за увлекательную поездку!
  • В
    Венера
    7 января 2024
    Замки и кирхи восточной Пруссии
    Экскурсия «Замки и кирхи восточной Пруссии» в общем отвечает ожиданиям, но туристам нужно понимать, что замки не везде сохранились в
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    первоначальном виде и красивые европейские замки вы почти не встретите. Очень понравился гид Ирина, знаток своего дела, эрудированный и приятный во всех отношениях человек, уместно дающий советы и рекомендации. Экскурсию однозначно рекомендую, поскольку вы не составите полную картину всех событиях, произошедших более 14 веков назад, не увидев воочию эти территории.

  • И
    Ирина
    7 января 2024
    Замки и кирхи восточной Пруссии
    Экскурсия замечательная и немного грустная от того, до какого состояния довели многие крепости. Виктория чудесный рассказчик, много информации с живой
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    подачей, было интересно слушать. Нам не повезло (или даже наоборот) с погодой, было снежно и холодно, а ходить пришлось достаточно, но вообще ни капли не пожалела. Большое спасибо Виктории, водителю и остальным причастным!

  • А
    Анна
    6 января 2024
    Кёнигсберг! Форты и бастионы города-крепости
    Очень классная экскурсия. В самом форте очень удивительно, особенно оплавленный кирпич. Огромное спасибо!!
  • К
    Калинскова
    22 сентября 2023
    Обзорная прогулка на теплоходе по Калининграду
    Очень милая прогулка. Катались на катере. Комфортно, не утомительно (1 час по времени занимает), познавательно.
    Очень милая прогулка. Катались на катере. Комфортно, не утомительно (1 час по времени занимает), познавательноОчень милая прогулка. Катались на катере. Комфортно, не утомительно (1 час по времени занимает), познавательноОчень милая прогулка. Катались на катере. Комфортно, не утомительно (1 час по времени занимает), познавательноОчень милая прогулка. Катались на катере. Комфортно, не утомительно (1 час по времени занимает), познавательноОчень милая прогулка. Катались на катере. Комфортно, не утомительно (1 час по времени занимает), познавательно

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «История и культура»

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  1. Кёнигсберг! Форты и бастионы города-крепости
  2. Огни вечернего Калининграда
  3. Куршская коса без толпы + Зеленоградск и замок Нессельбек
  4. Замки и кирхи восточной Пруссии
  5. Обзорная прогулка на теплоходе по Калининграду
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "История и культура" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 800 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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