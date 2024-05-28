И Ирэна Кёнигсберг! Форты и бастионы города-крепости Степан провёл замечательную экскурсию. Особенно понравилось,что были охвачены районы от центра до Амалиенау. Лёгкая с юмором подача материала. Рекомендую без всяких оговорок.

К Ксения Огни вечернего Калининграда читать дальше было перегруза информации, гид очень интересно рассказал про город. Хватило времени пофотографировать и рассмотреть локации. Однозначно подходит для знакомства с городом. Спасибо организаторам и экскурсоводу! 8 марта ездили на обзорную экскурсию. Посетили основные места города в сопровождении года Акима. Рассказ и экскурсия грамотно построены. Не

В Вероника Огни вечернего Калининграда читать дальше на фотопаузы. Экскурсия проходит в очень комфортном темпе, без спешки. Большое спасибо Акиму, прекрасный гид, подает информацию интересно и с юмором! Первый раз в Калининграде, город очень понравился! Сегодня была на экскурсии. Очень понравилось и с погодой повезло. Посмотрели много достопримечательностей с интересными рассказами гида Акима и остановками

И Илья Замки и кирхи восточной Пруссии Отличный маршрут для знакомство с Калининградской областью. Гид подробно рассказывает про местность, события прошлого и настоящего. Кому интересна история, понравится!

Н Наталья Огни вечернего Калининграда Были на экскурсии 19 января, с погодой не повезло и это единственный минус) Замечательный экскурсовод Аким покорил знанием истории, любовью к своему городу, юмором и остроумием. Начинать знакомство с Калининградом нужно именно с этой вечерней экскурсии.

Д Дарья Кёнигсберг! Форты и бастионы города-крепости Интересная и познавательная экскурсия, после которой хочется узнать еще что-то по теме фортификаций Кенигсберга да и в целом об этом прекрасном городе. Спасибо Акиму за увлекательную поездку!

В Венера Замки и кирхи восточной Пруссии читать дальше первоначальном виде и красивые европейские замки вы почти не встретите. Очень понравился гид Ирина, знаток своего дела, эрудированный и приятный во всех отношениях человек, уместно дающий советы и рекомендации. Экскурсию однозначно рекомендую, поскольку вы не составите полную картину всех событиях, произошедших более 14 веков назад, не увидев воочию эти территории. Экскурсия «Замки и кирхи восточной Пруссии» в общем отвечает ожиданиям, но туристам нужно понимать, что замки не везде сохранились в

И Ирина Замки и кирхи восточной Пруссии читать дальше подачей, было интересно слушать. Нам не повезло (или даже наоборот) с погодой, было снежно и холодно, а ходить пришлось достаточно, но вообще ни капли не пожалела. Большое спасибо Виктории, водителю и остальным причастным! Экскурсия замечательная и немного грустная от того, до какого состояния довели многие крепости. Виктория чудесный рассказчик, много информации с живой

А Анна Кёнигсберг! Форты и бастионы города-крепости Очень классная экскурсия. В самом форте очень удивительно, особенно оплавленный кирпич. Огромное спасибо!!