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Групповая
4 часа
Расписание: Понедельник в 10:00
990₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 16:30, 18:40
950₽ за человека
Групповая
7.5 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30, 08:30, 09:30
1 490₽ за человека
Групповая
8 часов
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 09:00
1 890₽ за человека
Групповая
1 час
Расписание: Ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 16:00
800₽ за человека
Групповая
6 часов
Расписание: Вторник, Пятница в 09:00
3 300₽ за человека
Групповая
10 часов
Расписание: Воскресенье в 09:30
1 950₽ за человека
Групповая
6 часов
Расписание: Воскресенье в 12:00
3 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Расписание: Среда в 10:00
3 500₽ за человека
Групповая
4 часа
Расписание: Суббота в 15:00
2 200₽ за человека
Групповая
6 часов
Расписание: Вторник, Четверг в 11:00
3 300₽ за человека
Групповая
7 часов
Гастромическое путешествие в прусских традициях (в мини-группе)
Смешанная: автобусная и пешеходная (в мини-группе) . Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
Расписание: Суббота в 10:00
3 500₽ за человека
Групповая
8 часов
Расписание: Вторник, Четверг, Пятница, Воскресенье в 09:30
1 690₽ за человека
Групповая
6 часов
Расписание: Воскресенье в 10:00
3 100₽ за человека
Групповая
6 часов
Расписание: Вторник, Четверг в 14:00
3 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрэна28 мая 2024Степан провёл замечательную экскурсию. Особенно понравилось,что были охвачены районы от центра до Амалиенау. Лёгкая с юмором подача материала. Рекомендую без всяких оговорок.
- ККсения10 марта 20248 марта ездили на обзорную экскурсию. Посетили основные места города в сопровождении года Акима. Рассказ и экскурсия грамотно построены. Не
- ВВероника23 февраля 2024Сегодня была на экскурсии. Очень понравилось и с погодой повезло. Посмотрели много достопримечательностей с интересными рассказами гида Акима и остановками
- ИИлья20 февраля 2024Отличный маршрут для знакомство с Калининградской областью. Гид подробно рассказывает про местность, события прошлого и настоящего. Кому интересна история, понравится!
- ННаталья10 февраля 2024Были на экскурсии 19 января, с погодой не повезло и это единственный минус) Замечательный экскурсовод Аким покорил знанием истории, любовью к своему городу, юмором и остроумием. Начинать знакомство с Калининградом нужно именно с этой вечерней экскурсии.
- ДДарья8 января 2024Интересная и познавательная экскурсия, после которой хочется узнать еще что-то по теме фортификаций Кенигсберга да и в целом об этом прекрасном городе. Спасибо Акиму за увлекательную поездку!
- ВВенера7 января 2024Экскурсия «Замки и кирхи восточной Пруссии» в общем отвечает ожиданиям, но туристам нужно понимать, что замки не везде сохранились в
- ИИрина7 января 2024Экскурсия замечательная и немного грустная от того, до какого состояния довели многие крепости. Виктория чудесный рассказчик, много информации с живой
- ААнна6 января 2024Очень классная экскурсия. В самом форте очень удивительно, особенно оплавленный кирпич. Огромное спасибо!!
- ККалинскова22 сентября 2023Очень милая прогулка. Катались на катере. Комфортно, не утомительно (1 час по времени занимает), познавательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «История и культура»
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