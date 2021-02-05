1 отзыв оставили туристы

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Волшебные окрестности Калининграда

Средневековый замок, курортный Светлогорск и семейная сыроварня на автомобильной экскурсии

5
1 отзыв
Регина
Регина – Гид из Калининграда
Приглашаю совершить увлекательное путешествие во времени! Вы погуляете по таинственным коридорам и подвалам замка Шаакен, когда-то принадлежавшего Тевтонскому ордену.

Продегустируете сыр и шоколад в прусском здании начала 20 века.

А в завершение посетите королевский курорт Раушен и полюбуетесь загородными виллами известных кенигсбержцев.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 6.5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 500 ₽ за экскурсию

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Волшебные окрестности Калининграда
Волшебные окрестности Калининграда

Что вас ожидает

Замок 🏰 и сыроварня Шаакен
Вы посетите орденский замок 🏰 Шаакен, основанный в 13 веке на месте прусской крепости. Вы погрузитесь в страшные тайны Средневековья и услышите о таинственных призраках и легендах. Далее отправитесь в сыроварню Шаакен Дорф, где варят эксклюзивный сыр по рецептам из архивов Кенигсберга. Раскроете историю 📖 сыроделия и узнаете о видах и технологиях изготовления этого чудесного продукта. А также продегустируете местный шоколад с вкуснейшими начинками.

Идиллический Светлогорск
Когда-то Светлогорск был немецким городом Раушеном. Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ того времени: озеро Мюлентайх, кирху, водонапорную башню и капеллу «Дева Мария — звезда моря». Прогуляетесь 👣 по старинным узким улочкам и рассмотрите сказочные домики, утопающие в кронах сосновых деревьев. Спуститесь на променад по воздушной канатной дороге и насладитесь видами моря 🌊 и шумом волн.

Организационные детали

Дополнительные расходы: музей 🖼 замка Шаакен — 200 рублей, экскурсия ⛳ по сыроварне с дегустацией — 350 рублей

Волшебные окрестности Калининграда
Волшебные окрестности Калининграда
Волшебные окрестности Калининграда
Волшебные окрестности Калининграда
Волшебные окрестности Калининграда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Регина
Регина
Здравствуйте! Меня зовут Регина, я родилась и живу в удивительном Калининграде. Увлечена историей и влюблена в свой Янтарный край. Более 3-х лет работаю гидом-экскурсоводом. С радостью познакомлю вас с уникальным обликом русского города с немецким акцентом, где причудливо переплелись эпохи от Средневековья до современности. Провожу экскурсии на автомобиле до 4-х человек (водительский стаж — 20 лет).
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1 отзыв оставили туристы

5 фев 2021
Потрясающая зеленоглазая гид с волшебным голосом, которая любит свой город Калининград и переживает за каждый исторический уголок. Много интересной информации с легендами и историческими датами узнали на экскурсии! Однозначно рекомендую Регину как гида и проводника по местам легенд и историческим местам Калининграда. И конечно же я обязательно приеду для продолжения исследования других интересных мест этого города. Спасибо Регина за прекрасную экскурсию! 100%рекомендую!

Регина проводит ещё 3 экскурсии

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