1 отзыв оставили туристы

Приглашаю совершить увлекательное путешествие во времени! Вы погуляете по таинственным коридорам и подвалам замка Шаакен, когда-то принадлежавшего Тевтонскому ордену. Продегустируете сыр и шоколад в прусском здании начала 20 века. А в завершение посетите королевский курорт Раушен и полюбуетесь загородными виллами известных кенигсбержцев.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Замок и сыроварня Шаакен

Вы посетите орденский замок Шаакен, основанный в 13 веке на месте прусской крепости. Вы погрузитесь в страшные тайны Средневековья и услышите о таинственных призраках и легендах. Далее отправитесь в сыроварню Шаакен Дорф, где варят эксклюзивный сыр по рецептам из архивов Кенигсберга. Раскроете историю сыроделия и узнаете о видах и технологиях изготовления этого чудесного продукта. А также продегустируете местный шоколад с вкуснейшими начинками.

Идиллический Светлогорск

Когда-то Светлогорск был немецким городом Раушеном. Вы увидите главные достопримечательности того времени: озеро Мюлентайх, кирху, водонапорную башню и капеллу «Дева Мария — звезда моря». Прогуляетесь по старинным узким улочкам и рассмотрите сказочные домики, утопающие в кронах сосновых деревьев. Спуститесь на променад по воздушной канатной дороге и насладитесь видами моря и шумом волн.

Организационные детали