1 отзыв оставили туристы

Замок 🏰 и сыроварня Шаакен Вы посетите орденский замок 🏰 Шаакен, основанный в 13 веке на месте прусской крепости. Вы погрузитесь в страшные тайны Средневековья и услышите о таинственных призраках и легендах. Далее отправитесь в сыроварню Шаакен Дорф, где варят эксклюзивный сыр по рецептам из архивов Кенигсберга. Раскроете историю 📖 сыроделия и узнаете о видах и технологиях изготовления этого чудесного продукта. А также продегустируете местный шоколад с вкуснейшими начинками.
Идиллический Светлогорск Когда-то Светлогорск был немецким городом Раушеном. Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ того времени: озеро Мюлентайх, кирху, водонапорную башню и капеллу «Дева Мария — звезда моря». Прогуляетесь 👣 по старинным узким улочкам и рассмотрите сказочные домики, утопающие в кронах сосновых деревьев. Спуститесь на променад по воздушной канатной дороге и насладитесь видами моря 🌊 и шумом волн.
Организационные детали
Дополнительные расходы: музей 🖼 замка Шаакен — 200 рублей, экскурсия ⛳ по сыроварне с дегустацией — 350 рублей
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте! Меня зовут Регина, я родилась и живу в удивительном Калининграде. Увлечена историей и влюблена в свой Янтарный край. Более 3-х лет работаю гидом-экскурсоводом. С радостью познакомлю вас с уникальным обликом русского города с немецким акцентом, где причудливо переплелись эпохи от Средневековья до современности. Провожу экскурсии на автомобиле до 4-х человек (водительский стаж — 20 лет).
Потрясающая зеленоглазая гид с волшебным голосом, которая любит свой город Калининград и переживает за каждый исторический уголок. Много интересной информации с легендами и историческими датами узнали на экскурсии! Однозначно рекомендую Регину как гида и проводника по местам легенд и историческим местам Калининграда. И конечно же я обязательно приеду для продолжения исследования других интересных мест этого города. Спасибо Регина за прекрасную экскурсию! 100%рекомендую!