1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Замок 🏰 и сыроварня Шаакен

Вы посетите орденский замок 🏰 Шаакен, основанный в 13 веке на месте прусской крепости. Вы погрузитесь в страшные тайны Средневековья и услышите о таинственных призраках и легендах. Далее отправитесь в сыроварню Шаакен Дорф, где варят эксклюзивный сыр по рецептам из архивов Кенигсберга. Раскроете историю 📖 сыроделия и узнаете о видах и технологиях изготовления этого чудесного продукта. А также продегустируете местный шоколад с вкуснейшими начинками.

Идиллический Светлогорск

Когда-то Светлогорск был немецким городом Раушеном. Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ того времени: озеро Мюлентайх, кирху, водонапорную башню и капеллу «Дева Мария — звезда моря». Прогуляетесь 👣 по старинным узким улочкам и рассмотрите сказочные домики, утопающие в кронах сосновых деревьев. Спуститесь на променад по воздушной канатной дороге и насладитесь видами моря 🌊 и шумом волн.

Организационные детали

Дополнительные расходы: музей 🖼 замка Шаакен — 200 рублей, экскурсия ⛳ по сыроварне с дегустацией — 350 рублей