1 отзыв оставили туристы

Тевтонский замок с сыроварней и курортный Светлогорск
Продегустировать сыры и шоколад, проникнуться духом Средневековья и полюбоваться виллами курорта
Приглашаю совершить увлекательное путешествие во времени! Вы погуляете по таинственным коридорам и подвалам замка Шаакен, когда-то принадлежавшего Тевтонскому ордену. Продегустируете сыр и шоколад в прусском здании начала 20 века.
А в завершение посетите королевский курорт Раушен и полюбуетесь загородными виллами известных кенигсбержцев.
Вы посетите орденский замок Шаакен, основанный в 13 веке на месте прусской крепости. Вы погрузитесь в страшные тайны Средневековья и услышите о таинственных призраках и легендах. Далее отправитесь в сыроварню Шаакен Дорф, где варят эксклюзивный сыр по рецептам из архивов Кенигсберга. Раскроете историю сыроделия и узнаете о видах и технологиях изготовления этого чудесного продукта. А также продегустируете местный шоколад с вкуснейшими начинками.
Идиллический Светлогорск
Когда-то Светлогорск был немецким городом Раушеном. Вы увидите главные достопримечательности того времени: озеро Мюлентайх, кирху, водонапорную башню и капеллу «Дева Мария — звезда моря». Прогуляетесь по старинным узким улочкам и рассмотрите сказочные домики, утопающие в кронах сосновых деревьев. Спуститесь на променад по воздушной канатной дороге и насладитесь видами моря и шумом волн.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Škoda Rapid, 2022 г. в.
Экскурсию для вас проведу я или дипломированный гид — Игорь
Дополнительные расходы: музей замка Шаакен — 400 ₽, экскурсия по сыроварне с дегустацией
Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остаток — наличными после экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Регина — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1966 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Регина, я дипломированный гид, родилась и живу в удивительном Калининграде. Работаю в команде со своим супругом Игорем, дипломированным и квалифицированным гидом. Увлечена историей и влюблена в свой читать дальшеуменьшить
Янтарный край. С радостью познакомлю вас с уникальным обликом русского города с немецким акцентом, где причудливо переплелись эпохи от Средневековья до современности. Провожу экскурсии на автомобиле до 4-х человек (водительский стаж — с 2005 года).
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
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И
Ирина
хочу выразить огромную благодарность Регине за отличную организацию и проведение нашей экскурсии. Было очень интересно и познавательно. Регина замечательно провела нашу экскурсию, она смогла найти подход ко всем участникам нашей группы, рассказала очень много интересных фактов, посоветовала много книг для самостоятельного изучения. обязательно еще раз воспользуемся ее услугами. Если вы сомневаетесь у кого взять экскурсию, выбирайте Регину.
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О
Ольга
Хотим поблагодарить Регину за прекрасную экскурсию, настоящий профессионал! Обычно на лекциях я скучаю, но тут день пролетел не заметили как. Подача материала живая, с интересными фактами и без «воды». Чувствуется глубокое знание темы. Спасибо за увлекательное путешествие в историю! Узнали много нового, вы влюбили нас в этот город. Обязательно порекомендуем вас друзьям.
Регина
Ответ организатора:
Оля, Володя - я очень рада, что Вам понравилась экскурсия. Спасибо Вам огромное за такую высокую оценку! Приезжайте ещё ребятки. До новых встреч!
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И
Ирина
Большое спасибо Регине! Замечательная экскурсия!! Сам экскурсовод - супер!! Интересно! Не затянуто! Информативно!!! Однозначно рекомендуем!!
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Г
Галина
Экскурсию для нас проводил Игорь. Провели чудесный день. Помимо того, что узнали много интересных исторических фактов, было очень приятно, что организаторы заранее позаботились о бронировании экскурсий и столика для обеда читать дальшеуменьшить
с удивительным видом в очень атмосферном месте! Игорь подробно отвечал на все наши вопросы, подкреплял свой рассказ старыми фотографиями, что дополняло общую картину. Также хочу отметить уверенное и безопасное вождение автомобиля. Мы сразу забронировали еще 2 экскурсии у Регины и Игоря: на Куршскую косу и по Калининграду. Нам с погодой повезло, но на всякий случай у организаторов предусмотрены зонты, чтобы гостям было комфортно.
+2
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Т
Татьяна
Невероятно увлекательная экскурсия, которую провела нам гид Регина, привела всех нас, родителей и почти 14-летнюю дочь в восторг! Очень грамотно составлен маршрут экскурсии: Калининград с достопримечательностями (которые были на нашем читать дальшеуменьшить
пути), замок Шаакен, сыроварня с дегустацией сыра и шоколада, магазин при сыроварне, где можно купить все эти гастрономические сокровища, курортный Светлогорск с его историей, канатная дорога, пешая прогулка с осмотром самых интересных в архитектурном и историческом плане вилл. Регина подарила нам замечательный день, полный ярких эмоций, за что мы от всей души ее благодарим и, конечно же, всем советуем эту экскурсию! Отдельное спасибо за заботливо забронированный столик в очаровательном ресторанчике Светлогорска с потрясающе вкусной едой и шикарным видом на море!
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Еремеева
Огромное спасибо Регине за насыщенную и познавательную программу, комфортную поездку и неспешную прогулку по шикарным местам)
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