Евгений проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Средневековые хроники

Вы узнаете о трагическом периоде, когда в 13 веке на земли пруссов пришел Тевтонский орден и начался период насильственной христианизации союза балтославянских племен, живших на этой земле «от устья Вислы, да устья Немана» и названных позднее пруссами. Я расскажу об их жизни и верованиях — вы услышите о главном святилище пруссов Рамове и взглянете на знаменитый дуб, которому 850 лет. Поговорим также о героических эпизодах Второго восстания пруссов и драматических судьбах его участников.

Древние замки 🏰 города

Я познакомлю вас с историей 📖 Кенигсбергского замка и, конечно же, первого замка Ордена на современной территории региона — замка Бальга. Вы увидите остатки комтурского замка Бранденбург, прикоснетесь к его древним камням и спуститесь в подвалы сооружения, возведенного в середине 13 века. А между тем послушаете о таинственных событиях, связанных с Ковчегом Завета, по легендам, полученным Тевтонским Орденом от Ордена Тамплиеров, и, возможно, спрятанным в подземельях одного из замков.

Другие памятные места

Вы также прогуляетесь 👣 по симпатичному городку Мамонову — ранее Хайлигенбайлю. Он был заложен Орденом в самом начале 13 века на месте прусской крепости Свентопил. На сохранившемся участке древней улочки Gr. Krchen Str. пройдете по аллее «След в истории» в честь великих людей, в разное время посетивших город 🏙️. Кроме того, я покажу уникальный памятник культурного наследия Калининградской области — руины единственной с сохранившимся периметром городской стены возрастом более 700 лет. Не обойдем вниманием и события Первой мировой войны, а также Хайльсбергскую операцию в годы Великой Отечественной войны, которую немецкие историки справедливо называют восточно-прусским Сталинградом.

Кому подойдет экскурсия

Это путешествие для широкой аудитории — участников любого возраста, семей и дружеских компаний. И для тех, кто впервые в Калининграде, и для тех, кто уже бывал здесь.

Организационные детали