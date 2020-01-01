Евгений проводит ещё 5 экскурсий

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Тевтонский орден на прусской земле

Прикоснуться к ранним страницам истории края, посетив средневековые замки и другие знаковые объекты

Евгений
Евгений – Гид из Калининграда
Вы побываете в местах, хранящих память о покорении пруссов Тевтонским орденом, одной из сильнейших духовно-рыцарских организаций мира.

Узнаете о жизни и верованиях пруссов, увидите их святилища и дуб-ровесник Москвы.

Откроете историю 📖 и тайны древних замков Восточной Пруссии.

А также прогуляетесь 👣 по городку 13 века и отыщете руины редкой городской стены.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Тевтонский орден на прусской земле
Тевтонский орден на прусской земле

Что вас ожидает

Средневековые хроники
Вы узнаете о трагическом периоде, когда в 13 веке на земли пруссов пришел Тевтонский орден и начался период насильственной христианизации союза балтославянских племен, живших на этой земле «от устья Вислы, да устья Немана» и названных позднее пруссами. Я расскажу об их жизни и верованиях — вы услышите о главном святилище пруссов Рамове и взглянете на знаменитый дуб, которому 850 лет. Поговорим также о героических эпизодах Второго восстания пруссов и драматических судьбах его участников.

Древние замки 🏰 города
Я познакомлю вас с историей 📖 Кенигсбергского замка и, конечно же, первого замка Ордена на современной территории региона — замка Бальга. Вы увидите остатки комтурского замка Бранденбург, прикоснетесь к его древним камням и спуститесь в подвалы сооружения, возведенного в середине 13 века. А между тем послушаете о таинственных событиях, связанных с Ковчегом Завета, по легендам, полученным Тевтонским Орденом от Ордена Тамплиеров, и, возможно, спрятанным в подземельях одного из замков.

Другие памятные места
Вы также прогуляетесь 👣 по симпатичному городку Мамонову — ранее Хайлигенбайлю. Он был заложен Орденом в самом начале 13 века на месте прусской крепости Свентопил. На сохранившемся участке древней улочки Gr. Krchen Str. пройдете по аллее «След в истории» в честь великих людей, в разное время посетивших город 🏙️. Кроме того, я покажу уникальный памятник культурного наследия Калининградской области — руины единственной с сохранившимся периметром городской стены возрастом более 700 лет. Не обойдем вниманием и события Первой мировой войны, а также Хайльсбергскую операцию в годы Великой Отечественной войны, которую немецкие историки справедливо называют восточно-прусским Сталинградом.

Кому подойдет экскурсия

Это путешествие для широкой аудитории — участников любого возраста, семей и дружеских компаний. И для тех, кто впервые в Калининграде, и для тех, кто уже бывал здесь.

Организационные детали

  • Экскурсию можно начать и закончить в удобном вам месте в Калининграде, Светлогорске или Зеленоградске (без доплат)
  • Экскурсия проходит на комфортном Volkswagen Polo 2020 года, по запросу ставятся 1-2 детских кресла
  • Входные билеты 🎫 (100-200 руб. /человека) и питание оплачиваются отдельно
  • Программу можно продлить: + 1000 руб. /дополнительный час
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Тевтонский орден на прусской земле
Тевтонский орден на прусской земле
Тевтонский орден на прусской земле
Тевтонский орден на прусской земле
Тевтонский орден на прусской земле
Тевтонский орден на прусской земле
Тевтонский орден на прусской земле
Тевтонский орден на прусской земле
Тевтонский орден на прусской земле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгений
Евгений
Добрый день! Меня зовут Евгений. Всю жизнь прожил в Калининградской области, изъездил ее вдоль и поперек. Теперь с удовольствием делюсь своими знаниями, наблюдениями, впечатлениями, открытиями и тайнами этого прекрасного края. Предоставляю услуги трансфера из аэропорта и по области на комфортабельном авто Volkswagen Polo 2020 г. в. Предлагаю полноценную организацию отдыха, включая экстрим и охоту. Рад каждому гостю!
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