Евгений проводит ещё 5 экскурсий

Путешествие в историю Тевтонского ордена: замки, святилища и древние легенды Восточной Пруссии ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Экскурсия переносит в эпоху Тевтонского ордена, открывая тайны древних замков и святилищ.
Участники узнают о жизни пруссов, посетят Кенигсбергский и Бальга замки, а также прогуляются по средневековому городку Мамонову. Уникальные руины городской стены и легенды о Ковчеге Завета дополнят впечатления. Это путешествие подходит для всех, кто интересуется историей и культурой Калининградской области
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и позволяет насладиться природой и архитектурой. В октябре и ноябре погода может быть прохладной, но меньше туристов, что создаёт более спокойную атмосферу. Зимой экскурсия также доступна, но стоит учитывать возможные погодные ограничения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кенигсбергский замок
Замок Бальга
Замок Бранденбург
Городская стена
Описание экскурсии
Средневековые хроники
Вы узнаете о трагическом периоде, когда в 13 веке на земли пруссов пришел Тевтонский орден и начался период насильственной христианизации союза балтославянских племен, живших на этой земле «от устья Вислы, да устья Немана» и названных позднее пруссами. Я расскажу об их жизни и верованиях — вы услышите о главном святилище пруссов Рамове и взглянете на знаменитый дуб, которому 850 лет. Поговорим также о героических эпизодах Второго восстания пруссов и драматических судьбах его участников.
Древние замки города
Я познакомлю вас с историей Кенигсбергского замка и, конечно же, первого замка Ордена на современной территории региона — замка Бальга. Вы увидите остатки комтурского замка Бранденбург, прикоснетесь к его древним камням и спуститесь в подвалы сооружения, возведенного в середине 13 века. А между тем послушаете о таинственных событиях, связанных с Ковчегом Завета, по легендам, полученным Тевтонским Орденом от Ордена Тамплиеров, и, возможно, спрятанным в подземельях одного из замков.
Другие памятные места
Вы также прогуляетесь по симпатичному городку Мамонову — ранее Хайлигенбайлю. Он был заложен Орденом в самом начале 13 века на месте прусской крепости Свентопил. На сохранившемся участке древней улочки Gr. Krchen Str. пройдете по аллее «След в истории» в честь великих людей, в разное время посетивших город. Кроме того, я покажу уникальный памятник культурного наследия Калининградской области — руины единственной с сохранившимся периметром городской стены возрастом более 700 лет. Не обойдем вниманием и события Первой мировой войны, а также Хайльсбергскую операцию в годы Великой Отечественной войны, которую немецкие историки справедливо называют восточно-прусским Сталинградом.
Кому подойдет экскурсия
Это путешествие для широкой аудитории — участников любого возраста, семей и дружеских компаний. И для тех, кто впервые в Калининграде, и для тех, кто уже бывал здесь.
Организационные детали
Входные билеты (100-200 руб. /человека) и питание оплачиваются отдельно
Временем начала экскурсии считается время согласованное изначально с вами
Трансферт входит в указанное на сайте время экскурсии
Время на питание не предусмотрено
На маршруте экскурсии возможно отсутствие связи
Программу можно продлить: + 1000 руб. /дополнительный час
За доплату мы можем встретить вас в удобного места в Калининграде, Светлогорске или Зеленоградске. Стоимость можно уточнить в переписке с гидом.
Как проходит экскурсия
На комфортном авто Chrysler Grand Voyager Family или внедорожнике Nissan (по запросу ставятся 1-2 детских кресла)
Я предоставлю индивидуальные программы экскурсий и транспортировки для людей с ограниченными возможностями, чтобы обеспечить полную доступность и комфорт во время путешествия. Условия уточняйте при переписке.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2235 туристов
Добрый день! Меня зовут Евгений. Всю жизнь прожил в Калининградской области, изъездил её вдоль и поперек. Теперь с удовольствием делюсь своими знаниями, наблюдениями, впечатлениями, открытиями и тайнами этого прекрасного края. Вместе с командой гидов предоставляем услуги трансфера из аэропорта и по области на комфортабельных автомобилях. Предлагаем полноценную организацию отдыха, включая экстрим и охоту. Рады каждому гостю!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
1
3
–
2
–
1
–
Наталья
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Евгению. Заказывали экскурсию Тевтонский орден на прусской земле для мамы в день рождения. Мама 89 лет с ограниченными возможностями. Получили в полной мере: интересную экскурсию, опеку над мамой, заботу и комфорт в поездке. Замок Тапиау, замок Вальдау, бывшая психиатрическая больница Алленберг, Немецкая Орденская церковь.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анастасия
Экскурсия по замкам - это поездка по всей Калининградской области на комфортабельном автомобиле. Маршрут корректируется индивидуально. Например, по нашей просьбе добавили заброшенную псих-больницу и ещё некоторые объекты. В процессе экскурсии мы составили представление не только об истории тевтонского ордена, но и обо всей истории края. Экскурсовод настоящий мужик, и рассказывает интересно. Всем рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Анжелика
Мне понравилось. Информации много, она объемная и интересная. Там просто не посидишь, не послушаешь- тут нужно вникать. Я люблю разбираться- поэтому мне зашло. На мои вопросы получила ответы, либо мне красиво соврали😁 кое кто поймет
Вам был полезен этот отзыв?
Сергей
Посетили в октябре экспресс-экскурсию «Тевтонский орден на Прусской земле» с экскурсоводом Евгением, и остались в полном восторге! Экскурсия оказалась очень насыщенной, информативной и в то же время лёгкой для восприятия. Евгений читать дальшеуменьшить
обладает потрясающими знаниями истории Тевтонского ордена и умеет подать материал так, что даже сложные исторические события становятся понятными и захватывающими. В короткий промежуток времени он смог показать ключевые места, связанные с историей ордена, и интересно рассказать о рыцарях, замках и культурном наследии региона. Евгений отлично чувствует темп экскурсии: не перегружает датами, но при этом делится редкими фактами, которые делают путешествие по-настоящему уникальным. Видно, что он искренне увлечён своим делом и делится своими знаниями с большим вдохновением. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет за короткое время узнать много нового и погрузиться в атмосферу средневековой Пруссии, а так же взглянуть на прекрасный Калининградский край с высоты птичьего полёта! Спасибо Евгению за прекрасную подачу материала и отлично проведённое время! 👍
Вам был полезен этот отзыв?
Яна
Начнём с того, что это единственная (!) экскурсия на трипстере, которая предлагает посещение замка Бальга. А замок располагается в реально труднодоступном месте: ответвление от основной дороги километров на 10, разливающиеся читать дальшеуменьшить
речки итд. В общем, зимой на такси не доехать (и летом - не факт). Мы поехали 23 января, и Евгений прекрасно довёз. Более того, у замка сейчас ведутся работы - через центральный вход не пускают. Так Евгений провел нас по тропе в обход, и мы таки прогулялись около замка. А замок Бранденбург в понедельник официально закрыт. Но Евгений договорился, чтобы нас впустили. Вот это - организация, я понимаю. Рассказывает Евгений интересно, по желанию можно корректировать маршрут: мы, например, посетили ещё заброшенный Форт 8. Один момент надо отметить: нужно следить за временем. Экскурсия рассчитана на 6 часов, если она длится дольше, доплата 1000р в час (как и указано на сайте). В итоге, если вы долго фотографируете, чуть дольше ходите ИТП, время экскурсии увеличивается, и вы заплатите больше.
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Благодарю Евгения за незабываемое приключение. Получив неудачный опыт типичной автобусной экскурсии накануне, мы смогли как никто оценить все плюсы этой экскурсии! Прежде всего, это индивидуальность и ориентированность. Нас, путешественников, было читать дальшеуменьшить
двое, Евгений учитывал наши пожелания и до поездки велась емкая переписка, для понимания Евгением наших предпочтений. У нас не было конкретных желаемых мест, мы просто хотели увидеть древнейшую красоту и удивиться. Это было исполнено на 1000%. Мы были ограничены во времени, но за 6 часов поездки мы увидели: кажется, 3 кирхи 13 века, замок Бранденбург, форт 11, замок Вальдау, замок Шаакен. Очень насыщенная получилась программа, благодарю,что увидели так много. Кирхи и Замок Б. - просто любовь, дядечка-сторож и добрейший пес уже принесли особую теплоту и колорит поездке. Побывать в таких местах, прикоснуться к кирпичу, который пережил смену государства, эпохи и чего только не пережил! - дорогого стоит. Видно,что Евгений владеет тонной информации, его приятно и интересно слушать. Спасибо за нашу космическую экскурсию! Теперь хочу вернуться на Косу с Евгением!))
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «Тевтонский орден на прусской земле»