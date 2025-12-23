Евгений проводит ещё 5 экскурсий

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и позволяет насладиться природой и архитектурой. В октябре и ноябре погода может быть прохладной, но меньше туристов, что создаёт более спокойную атмосферу. Зимой экскурсия также доступна, но стоит учитывать возможные погодные ограничения.

Экскурсия переносит в эпоху Тевтонского ордена, открывая тайны древних замков и святилищ. Участники узнают о жизни пруссов, посетят Кенигсбергский и Бальга замки, а также прогуляются по средневековому городку Мамонову. Уникальные руины городской стены и легенды о Ковчеге Завета дополнят впечатления. Это путешествие подходит для всех, кто интересуется историей и культурой Калининградской области

Описание экскурсии

Средневековые хроники

Вы узнаете о трагическом периоде, когда в 13 веке на земли пруссов пришел Тевтонский орден и начался период насильственной христианизации союза балтославянских племен, живших на этой земле «от устья Вислы, да устья Немана» и названных позднее пруссами. Я расскажу об их жизни и верованиях — вы услышите о главном святилище пруссов Рамове и взглянете на знаменитый дуб, которому 850 лет. Поговорим также о героических эпизодах Второго восстания пруссов и драматических судьбах его участников.

Древние замки города

Я познакомлю вас с историей Кенигсбергского замка и, конечно же, первого замка Ордена на современной территории региона — замка Бальга. Вы увидите остатки комтурского замка Бранденбург, прикоснетесь к его древним камням и спуститесь в подвалы сооружения, возведенного в середине 13 века. А между тем послушаете о таинственных событиях, связанных с Ковчегом Завета, по легендам, полученным Тевтонским Орденом от Ордена Тамплиеров, и, возможно, спрятанным в подземельях одного из замков.

Другие памятные места

Вы также прогуляетесь по симпатичному городку Мамонову — ранее Хайлигенбайлю. Он был заложен Орденом в самом начале 13 века на месте прусской крепости Свентопил. На сохранившемся участке древней улочки Gr. Krchen Str. пройдете по аллее «След в истории» в честь великих людей, в разное время посетивших город. Кроме того, я покажу уникальный памятник культурного наследия Калининградской области — руины единственной с сохранившимся периметром городской стены возрастом более 700 лет. Не обойдем вниманием и события Первой мировой войны, а также Хайльсбергскую операцию в годы Великой Отечественной войны, которую немецкие историки справедливо называют восточно-прусским Сталинградом.

Кому подойдет экскурсия

Это путешествие для широкой аудитории — участников любого возраста, семей и дружеских компаний. И для тех, кто впервые в Калининграде, и для тех, кто уже бывал здесь.

Организационные детали

Входные билеты (100-200 руб. /человека) и питание оплачиваются отдельно

Временем начала экскурсии считается время согласованное изначально с вами

Трансферт входит в указанное на сайте время экскурсии

Время на питание не предусмотрено

На маршруте экскурсии возможно отсутствие связи

Программу можно продлить: + 1000 руб. /дополнительный час

За доплату мы можем встретить вас в удобного места в Калининграде, Светлогорске или Зеленоградске. Стоимость можно уточнить в переписке с гидом.

Как проходит экскурсия