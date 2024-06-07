🚌 На автобусе 🚤 На катере 10% скидка Групповая 4 часа 657 отзывов Обзорная экскурсия по Калининграду с захватывающей речной прогулкой Погрузитесь в историю и красоты Калининграда, объединив земные прогулки с речным путешествием на катере. Уникальный опыт гарантирован Начало: В одном из 5 мест на выбор «Вы проедете на автобусе по главным достопримечательностям от фортов до площади Победы» Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 14:00 и 16:30 1055 950 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚌 Hop-on hop-off 10% скидка Групповая 3 часа 399 отзывов Обзорная экскурсия по Калининграду: путешествие на двухэтажном автобусе Исследуйте Калининград с уникальной точки зрения, наслаждаясь комфортом и захватывающими историями нашего гида Начало: Ул. Проф. Баранова 34 и еще 2 адреса «Экскурсия на двухэтажном автобусе выигрышно отличается от других обзорных программ» Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 13:30, 14:00 и 17:30 999 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 3.5 часа 2350 отзывов Калининград: погружение в историю и культуру за 3 часа Познакомьтесь с Калининградом через его исторические уголки и архитектурные шедевры. Уникальный маршрут без пробок и с лучшими рекомендациями Начало: В одной из 6 точек на выбор «А мы сделаем ваше знакомство близким: поделимся историческими фактами, расскажем о развитии региона и дадим советы для самостоятельных прогулок» Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 12:00, 13:30, 14:00, 16:30 и 18:40 1055 950 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 3 часа 1632 отзыва Полюбить Калининград за 3 часа: путешествие по истории и культуре Захватывающее путешествие по Калининграду, где история и современность переплетаются на каждом шагу Начало: Около гостиницы Калининград «Вы увидите все главные достопримечательности Калининграда: Университетскую площадь, руины Королевского замка, могилу Канта, синагогу, аллею скульптур, Деревянный и Медовый мосты» Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:00, во вторник в 10:00 935 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 251 отзыв Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу Проникнуться очарованием города, слушая его истории и раскрывая любопытные факты Начало: На Площади Победы или в Рыбной деревне «Это знакомство с Калининградом обязательно будет тёплым» 6 667 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 3 часа 462 отзыва Вечерний Калининград: групповая экскурсия по ключевым местам города Погрузитесь в атмосферу Калининграда, узнав его историю от 13 до 21 века, и насладитесь вечерней прогулкой по его знаковым местам Начало: одна из 6 точек на выбор «От кирпичных башен до Кенигсбергского собора и могилы Канта — вас ждет знакомство с городом в группе до 45 человек» Расписание: ежедневно в 15:55, 16:30, 18:00 и 18:40 1055 950 ₽ за человека

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 3 часа 276 отзывов Групповая экскурсия по Калининграду: путешествие по истории Откройте для себя Калининград: от кирпичных ворот до острова Канта в компании опытного гида Начало: Ул. Профессора Баранова 34 и еще 2 адреса Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 13:30, 14:00 и 17:30 999 900 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа 92 отзыва Калининград: путешествие сквозь века Откройте для себя уникальное сочетание историй и эпох в индивидуальной экскурсии по Калининграду Начало: У гостиницы «Калининград» 4500 4 050 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Групповая 2.5 часа 956 отзывов Калининград на одном дыхании: путешествие по историческим местам Познайте дух Калининграда, прогуливаясь по его историческим улицам, открывая тайны прошлого и настоящего Начало: У входа в гостиницу Калининград Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:30, в среду и воскресенье в 14:30 894 805 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 232 отзыва Калининград: путешествие сквозь века Погрузитесь в уникальное сочетание русской и немецкой культур, исследуя исторические и современные достопримечательности Калининграда Начало: На площади Победы от 5 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 207 отзывов Добро пожаловать в Калининград: путешествие по времени На автомобиле и пешком по главным достопримечательностям и эпохам города двух имён Начало: Пл. Центральная, Дом Советов «А дополнением станут полезные советы для идеального знакомства с Калининградом» 8 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 25 отзывов Этот город дышит морем: знакомство с Калининградом Жизнь Калининграда неразрывно связана с морем. Погуляйте по старинным мостам, исследуйте остров Канта и узнайте историю города Начало: Скульптура «Борющиеся Зубры» 6 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 25 отзывов История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы Увлекательная авто-пешеходная экскурсия для всех, кого интересует Кёнигсберг в Калининграде Начало: У Дома Советов «Откроете тайны Средневекового Кёнигсберга, познакомитесь с готикой и модерном, историей марципана и королей» 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 169 отзывов Калининград: город в центре Европы Погулять по колоритным кварталам и посетить главные достопримечательности с профессиональным гидом Начало: У гостиницы «Калининград» «Мы начнем знакомство с Калининградом возле сквера, где разместились музей-бункер Отто Ляша, университет и памятник Канту» 3 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 3.5 часа 114 отзывов Всё о Калининграде за 3,5 часа: Авто-пешеходная экскурсия Погрузитесь в историю и культуру Калининграда с эксклюзивной авто-пешеходной экскурсией. Исследуйте городские доминанты и скрытые уголки «Знакомство продолжается, но уже с жилыми старинными районами Кёнигсберга» 8500 7 225 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 204 отзыва Знакомьтесь, Калининград: Индивидуальная экскурсия по историческим местам Познакомьтесь с уникальным городом, где история Кенигсберга переплетается с современным Калининградом, открывая его тайны и красоту Начало: Площадь Победы, Триумфальная колонна или Рыбная де... «Вы познакомитесь со знаменитой Рыбной деревней — узнаете историю ее возникновения и познакомитесь с особенностями архитектуры» от 3 320 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 88 отзывов Ваш персональный день в Калининграде Откройте для себя Калининград и его окрестности с экскурсией, спланированной под ваши интересы Начало: На площади Победы от 8 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 137 отзывов Семь ворот Калининграда Авто-пешеходная историческая прогулка со вкусом марципана «В Музее марципана вы узнаете, как сладость появилась в городе и кто придумал её запекать, сможете записаться на мастер-класс по лепке из марципана, но самое главное – попробуете Кенигсберг на вкус» 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 95 отзывов Гранд-тур по Калининграду: путеводитель по эпохам Гранд-тур по Калининграду: история и современность в одном путешествии. Познакомьтесь с городом под новым углом Начало: От места проживания путешественника «Приглашаю исследовать все грани исторического и современного Калининграда в большом путешествии по его главным достопримечательностям и тайным уголкам» 9 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 84 отзыва Влюбиться в Калининград за 4 часа Самые интересные районы и главные достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии Начало: По договоренности с гидом «Познакомитесь с этапами создания Второго Вального кольца бывшего Кенигсберга и рассмотрите его элементы, дошедшие до наших дней: городские ворота, оборонительные башни, бастионы, равелины и казармы» 7 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 10 часов 61 отзыв Калининград: 5 городов за день - История и природа Исследуйте культурное богатство Калининградской области, открывая для себя уникальные города с богатой историей и природой Начало: В удобном для вас месте в Калининграде (кроме южны... «И конечно, в программе будет знакомство с фортом № 5, который первым принял удар при наступлении советских войск» 20000 17 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 73 отзыва Куршская коса и замок Нессельбек: путешествие историей Исследуйте уникальные природные объекты и исторические памятники Калининградской области в одной поездке Начало: Площадь Василевского 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 32 отзыва Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная автоэкскурсия Попасть в прошлое и понять культурный код Калининграда «Сказочная тема продолжится знакомством с хомлинами — очаровательные бронзовые малыши ждут вас на улицах и в мастерской» 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4 часа 26 отзывов Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу Совместить дорогу из Храброво с путешествием по ключевым достопримечательностям Начало: Аэропорт Калининград «По дороге в центр города, которая займёт примерно полчаса, мы обговорим примерный маршрут обзорной экскурсии» 6 900 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 3 часа 64 отзыва Экскурсия «Визитные карточки Кёнига» в Калининграде Погрузитесь в историю Калининграда и Кёнигсберга, открыв для себя его культовые памятники и живописные виды Начало: Дом Советов, Центральная площадь «С чего начать знакомство с городом» 12000 10 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 104 отзыва Весь Калининград за один день Большая обзорная автопрогулка по главным местам города: от Рыбной деревни до Бранденбургских ворот 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 44 отзыва Кёнигсберг в Калининграде - два лица одного города Разобраться в истории города и проехать по его знаковым достопримечательностям на обзорной прогулке Начало: На стоянке у Дома Советов 7 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Индивидуальная 4 часа 36 отзывов Индивидуальная экскурсия «И это всё - Калининград» Исследуйте уникальное сочетание эпох в Калининграде: от средневековых кирх до современных зданий Начало: На улице Шевченко в Калининграде «На их примере вы ближе познакомитесь с архитектурой Восточной Пруссии» от 14294 12 865 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 120 отзывов Первая встреча с Калининградом: путеводитель по истории Исследуйте древние уголки Калининграда, открывая тайны прошлого и уникальные исторические места «Познакомитесь с богатой историй Кафедрального собора, уходящей еще в 13 век» 9 250 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 56 отзывов Калининград: путешествие сквозь века - от тевтонских рыцарей до современности Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, открывая его исторические сокровища и архитектурные шедевры Начало: По договоренности с гидом «Познакомитесь с историей возникновения немецкого ордена и, позднее, герцогства Пруссии» 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 63 отзыва Философское приключение в Калининграде Посетить главные исторические достопримечательности и раскрыть тайны города «с двойным дном» Начало: У собора Христа Спасителя «А также сделаю все, чтобы знакомство с городом прошло легко и непринужденно» 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 4 часа 24 отзыва По Калининграду на велосипеде: индивидуальная экскурсия Исследуйте Калининград на велосипеде! Узнайте о старинных воротах, бастионах и кирхе королевы Луизы. Погрузитесь в историю города и насладитесь его архитектурой Начало: На ул. Октябрьской «Приглашаю исследовать в активном формате главные достопримечательности и тайные уголки исторического центра» 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 48 отзывов Обворожительный Калининград Автомобильно-пешеходная экскурсия по городу Начало: В Рыбной деревне «Вы познакомитесь с историей создания нашего города, его завоеваний и развития — и поймёте, в чем уникальность Калининграда» 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 17 отзывов Привет, Калининград Непринуждённая авто-пешеходная экскурсия по главным местам города «Знакомство с городом мы начнем с самого его сердца — острова Канта» 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 39 отзывов Калининград с нуля Познакомиться с главными достопримечательностями города на дружеской обзорной экскурсии Начало: У бывших руин Королевского замка 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 37 отзывов Многоликий путь Калининграда: от рыцарей до наших дней Разобраться в истории города и открыть его секреты на авто-экскурсии по главным местам Начало: Рыбная деревня «Ваше знакомство с Калининградом я сделаю познавательным и удивительным» 7 900 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Неповторимый Калининград История и главные достопримечательности города на обзорной авто-пешеходной экскурсии Начало: Место Вашего разрешения в черте г. Калининграда «Вы познакомитесь с районами более поздней застройки Кёнигсберга: насладитесь архитектурой элитного Амалиенау и погуляете у Верхнего озера в Марауненхофе» 6 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 82 отзыва Калининград от истоков до наших дней Насыщенная обзорная экскурсия на автомобиле Mercedes с панорамной крышей Начало: В «Рыбной деревне», у маяка. Возможна встреча у ва... «В районе богатых вилл Амалиенау вы познакомитесь с концепцией «города-сада»» 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 18 отзывов Семейная прогулка по Калининграду Кёнигсбергские гномики, интерактивный музей-квартира и легендарный зоопарк «Знакомство с бытом прошедшей эпохи» 3 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚋 На трамвае Индивидуальная 2.5 часа 22 отзыва Калининград - путешествие во времени Посетить классические и тайные места города и раскрыть его богатую историю на обзорной экскурсии Начало: В районе руин Королевского замка 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 71 отзыв Путешествие в Светлогорск, Янтарный и Балтийск История и главные достопримечательности приморских городов на автомобильной экскурсии 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 64 отзыва Калининград: город с удивительной судьбой Остров Канта, старинные улицы, мосты, площади и фортификационные сооружения на обзорной экскурсии Начало: На Центральной площади 4 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 48 отзывов Успеть всё! Большая обзорная экскурсия от Калининграда до окрестностей За один день увидеть Калининград, Балтийск, Светлогорск, янтарное хранилище и замок Нессельбек Начало: УЛ.А. Невского «Мы выберем самое разнообразное: вы погрузитесь в историю Кёнигсберга и военного засекреченного Балтийска, погуляете по королевской здравнице — Светлогорску, полюбуетесь блеском янтаря и даже познакомитесь с культурой рыцарства» 14 950 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Дуэт Калининграда и Кёнигсберга Автомобильная экскурсия по самым интересным местам древнего и молодого города «Познакомитесь со сказочными человечками «хомлинами», продегустируете кёнигсбергский марципан и раскроете, почему Калининградскую область называют Янтарным краем» 6 000 ₽ за всё до 4 чел.