Виктория проводит ещё 4 экскурсии

Лучше всего посещать «Замки и кирхи Тевтонского ордена» в июне, июле и августе. В это время погода в Калининградской области наиболее благоприятна для прогулок на свежем воздухе, а также для осмотра исторических сооружений. Летние месяцы предлагают комфортные температуры и долгие световые дни, что позволяет полностью насладиться атмосферой Средневековья. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсией, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. В зимние месяцы, хотя и есть возможность посетить экскурсию, стоит учитывать, что погодные условия могут быть менее комфортными для длительных прогулок.

Летописи Калининградской области хранят загадки Тевтонского ордена. Экскурсия предлагает погружение в жизнь рыцарского братства, исследование средневековых построек и изучение их историй. Посетители увидят кирху XIV века в Родниках, замок Вальдау в Низовье и крепость в Гвардейске. Архитектура, традиции и культура тевтонцев откроются перед вами, создавая незабываемую атмосферу прошлого

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

По рыцарским тропам: путешествие в Средневековье

На юго-востоке Калининградской области много малых, совсем забытых посёлков и городов, в которых сохранился дух далёкого прошлого. Мы посетим эти населённые пункты, чтобы увидеть орденские сооружения и обсудить их истории.

В посёлке Родники вы осмотрите кирху XIV века снаружи и узнаете, какие функции лютеранская постройка выполняет в наше время. Далее мы посетим замок Вальдау в посёлке Низовье, основанный в середине 13 века. В замке расположен музей Вальдавский замок, где мы узнаем о визите русского царя Петра и о знаменитых владельцах замка.

После мы отправимся в город Гвардейск. Здесь, пока вы будете наслаждаться видом на крепость с берега реки, я на её примере познакомлю вас с устройством оборонительных сооружений тевтонцев. Мы прогуляемся по посёлку Знаменску, где сохранилась старинная кирха и где можно подкрепиться самолепными пельменями и варениками в местном кафе. Кроме того, при желании, подробнее изучим живописные руины 500-летней давности, которые есть в области.

Сооружения, в которых зашифрована летопись Тевтонского ордена, его традиции, религия и культура, и мой рассказ помогут вам проникнуться атмосферой знаменитого рыцарского братства.

Организационные детали