Виктория проводит ещё 4 экскурсии

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Узнать самое интересное о средневековых сооружениях и прочувствовать очарование рыцарской эпохи

Виктория
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Виктория – представитель гидов
Летописи калининградских земель более 770 лет, и период Тевтонского ордена в ней — один из самых загадочных.

Вы погрузитесь в жизнь рыцарского братства и подробно изучите его с разных сторон.

Я покажу сохранившиеся средневековые постройки и расскажу о них всё.

Архитектура и традиции, религия и культура тевтонцев откроются вам на экскурсии.
6000 ₽
5400 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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Замки и кирхи Тевтонского ордена
Замки и кирхи Тевтонского ордена

Что вас ожидает

По рыцарским тропам: путешествие в Средневековье
На юго-востоке Калининградской области много малых, совсем забытых посёлков и городов, в которых сохранился дух далёкого прошлого. Мы посетим эти населённые пункты, чтобы увидеть орденские сооружения и обсудить их истории.
В посёлке Родники вы осмотрите кирху XIV века изнутри и снаружи и узнаете, какие функции лютеранская постройка выполняет в наше время. После мы отправимся в город Гвардейск. Здесь, пока вы будете наслаждаться видом на крепость с берега реки, я на её примере познакомлю вас с устройством оборонительных сооружений тевтонцев. В Правдинске вы полюбуетесь звёздным потолком ныне православного храма святого Георгия Победоносца и откроете, кто и когда решил восстановить средневековое здание. Мы прогуляемся по посёлку Знаменску, где сохранилась старинная школа и где можно подкрепиться самолепными пельменями и варениками. Кроме того, при желании, подробнее изучим живописные руины 500-летней давности, которые есть в области.

Сооружения, в которых зашифрована летопись Тевтонского ордена, его традиции, религия и культура, и мой рассказ помогут вам проникнуться атмосферой знаменитого рыцарского братства.

Организационные детали

  • При желании дополнительно оплачивается: обед в семейном кафе на берегу Лавы (в будний день стоимость комплексного набора — 250 рублей), небольшой взнос на восстановление построек орденского периода
  • Возможно посещение действующих храмов, поэтому женщинам желательно соблюдать традиции православия в одежде и иметь при себе головные уборы
Замки и кирхи Тевтонского ордена
Замки и кирхи Тевтонского ордена
Замки и кирхи Тевтонского ордена
Замки и кирхи Тевтонского ордена
Замки и кирхи Тевтонского ордена
Замки и кирхи Тевтонского ордена
Замки и кирхи Тевтонского ордена
Замки и кирхи Тевтонского ордена
Замки и кирхи Тевтонского ордена
Замки и кирхи Тевтонского ордена

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Виктория
Виктория
Здравствуйте, меня зовут Виктория. Я профессиональный гид, имею диплом по специальности «Экскурсоведение» и большой опыт проведения экскурсий. Работаю с командой гидов-единомышленников. Мое главное правило: показать наш край таким, чтоб вы снова хотели приехать к нам и пригласить с собой друзей! Предлагаю вам узнать больше об истории янтарного края, а так же посетить уникальные места области вместе с нами!
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