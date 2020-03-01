Виктория проводит ещё 4 экскурсии

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По рыцарским тропам: путешествие в Средневековье

На юго-востоке Калининградской области много малых, совсем забытых посёлков и городов, в которых сохранился дух далёкого прошлого. Мы посетим эти населённые пункты, чтобы увидеть орденские сооружения и обсудить их истории.

В посёлке Родники вы осмотрите кирху XIV века изнутри и снаружи и узнаете, какие функции лютеранская постройка выполняет в наше время. После мы отправимся в город Гвардейск. Здесь, пока вы будете наслаждаться видом на крепость с берега реки, я на её примере познакомлю вас с устройством оборонительных сооружений тевтонцев. В Правдинске вы полюбуетесь звёздным потолком ныне православного храма святого Георгия Победоносца и откроете, кто и когда решил восстановить средневековое здание. Мы прогуляемся по посёлку Знаменску, где сохранилась старинная школа и где можно подкрепиться самолепными пельменями и варениками. Кроме того, при желании, подробнее изучим живописные руины 500-летней давности, которые есть в области.

Сооружения, в которых зашифрована летопись Тевтонского ордена, его традиции, религия и культура, и мой рассказ помогут вам проникнуться атмосферой знаменитого рыцарского братства.