Виктория проводит ещё 4 экскурсии

Откройте тайны Тевтонского ордена, изучая замки и кирхи Калининградской области. Погружение в средневековую атмосферу и уникальные исторические факты
Летописи Калининградской области хранят загадки Тевтонского ордена.
Экскурсия предлагает погружение в жизнь рыцарского братства, исследование средневековых построек и изучение их историй. Посетители увидят кирху XIV века в Родниках, замок Вальдау в Низовье и крепость в Гвардейске.
Архитектура, традиции и культура тевтонцев откроются перед вами, создавая незабываемую атмосферу прошлого
Лучше всего посещать «Замки и кирхи Тевтонского ордена» в июне, июле и августе. В это время погода в Калининградской области наиболее благоприятна для прогулок на свежем воздухе, а также для осмотра исторических сооружений. Летние месяцы предлагают комфортные температуры и долгие световые дни, что позволяет полностью насладиться атмосферой Средневековья. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсией, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. В зимние месяцы, хотя и есть возможность посетить экскурсию, стоит учитывать, что погодные условия могут быть менее комфортными для длительных прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кирха XIV века в Родниках
Замок Вальдау
Крепость в Гвардейске
Старинная кирха в Знаменске
Описание экскурсии
По рыцарским тропам: путешествие в Средневековье
На юго-востоке Калининградской области много малых, совсем забытых посёлков и городов, в которых сохранился дух далёкого прошлого. Мы посетим эти населённые пункты, чтобы увидеть орденские сооружения и обсудить их истории.
В посёлке Родники вы осмотрите кирху XIV века снаружи и узнаете, какие функции лютеранская постройка выполняет в наше время. Далее мы посетим замок Вальдау в посёлке Низовье, основанный в середине 13 века. В замке расположен музей Вальдавский замок, где мы узнаем о визите русского царя Петра и о знаменитых владельцах замка.
После мы отправимся в город Гвардейск. Здесь, пока вы будете наслаждаться видом на крепость с берега реки, я на её примере познакомлю вас с устройством оборонительных сооружений тевтонцев. Мы прогуляемся по посёлку Знаменску, где сохранилась старинная кирха и где можно подкрепиться самолепными пельменями и варениками в местном кафе. Кроме того, при желании, подробнее изучим живописные руины 500-летней давности, которые есть в области.
Сооружения, в которых зашифрована летопись Тевтонского ордена, его традиции, религия и культура, и мой рассказ помогут вам проникнуться атмосферой знаменитого рыцарского братства.
Организационные детали
При желании дополнительно оплачивается: обед в семейном кафе на берегу Лавы, небольшой взнос на восстановление построек орденского периода
Возможно посещение действующих храмов, поэтому женщинам желательно соблюдать традиции православия в одежде и иметь при себе головные уборы
Программу можно продлить: + 1000 ₽ за дополнительный час
Экскурсия начинается и заканчивается в Калининграде. За дополнительную плату можем забрать вас из другого города
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1501 туриста
Я профессиональный гид, имею диплом по специальности «Экскурсоведение» и большой опыт проведения экскурсий. Работаю с командой гидов-единомышленников.
Наше главное правило: показать край таким, чтоб вы снова хотели приехать к нам и пригласить с собой друзей!
Предлагаю вам узнать больше об истории янтарного края, а так же посетить уникальные места области вместе с нами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Nataliya
Очень все понравилось. Спасибо Виктории за чудесную экскурсию. Получила массу приятных впечатлений, огромное количество новых знаний, уйму положительных эмоций. Экскурсия историческая, познавательная. Рекомендую всем, кто хочет побольше узнать о прошлом читать дальшеуменьшить
этого чудесного края, побывать в не очень туристических, но от этого более привлекательных местах. Виктория эрудированна, позитивна, доброжелательна, всегда идёт на встречу пожеланиям туриста. Берите эту экскурсию и этого гида. Не пожалеете!
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И
Ирина
Здравствуйте. Экскурсия очень интересная и запоминающаяся. Узнали много нового, увидели старинные шедевры. Виктория настоящий профессионал своего дела. День пролетел на одном дыхании и, если бы не надо было в аэропорт, то с удовольствием увеличили время и посетили ещё один замок. Обязательно приедем ещё. У Виктории много интересных маршрутов! Спасибо огромное и до новой встречи!!! С уважением, Ирина.
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К
Климентий
Это тот случай, когда экскурсовод был важнее маршрута. Осмотр замков будет интересен людям, интересующимся замками и кирхами, любящим старинные здания. Общение с экскурсоводом Викторией будет очень интересно всем. Она расскажет те вещи, которые вы не узнаете, читая описания в интернете или прогуливаясь по маршруту самостоятельно. По итогу получается интересная и познавательная экскурсия.
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Юрий
Очень понравилось. Профессионально, грамотно, доброжелательно и очень интересно. Много узнал и о многом подумал. Огромное спасибо Виктории, она не только отлично знает то, о чем рассказывает, но и делает это с любовью. Можно смело рекомендовать всем кто любит свою страну. Поеду на ее экскурсии ещё без вопросов.
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Наталья
Экскурсия очень понравилась. Нашим гидом была Валентина. Очень приятный грамотный гид. Составила маршрут с учётом наших пожеланий. Мы провели прекрасный день и посетили очень интересные места: древние замки и кирхи. Узнали много нового.
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А
Анна
Виктория - отличный гид! Много всего знает и подает это в интересной форме. За время экскурсии мы получили много информации не только о временах средневековья, но и о более поздней истории этих земель.
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