Денис — ваш гид в Калининграде

Провёл экскурсии для 3629 туристов

читать дальше Калининграде и очень сильно люблю форты, это моя слабость, они для меня как живые организмы. Я хочу делиться своими знаниями о них с вами, ведь они настоящее чудо военной и инженерной мысли конца 19 века. Ох уж этот таинственный город — то Konigsberg, то Калининград.

Меня зовут Денис, я гид-экскурсовод в форте № 1 «Штайн», а также в Форте № 11 «Дёнхофф». Являюсь дипломированным специалистом с образованием в сфере туризма. С ранних лет живу в