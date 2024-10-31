В мини-группе по форту № 11 «Дёнхофф» со специалистом по фортификациям

Узнать, почему форт пригодился 1 раз за 143 года существования, и выяснить другие интересные детали
Вас ждёт насыщенная авторская экскурсия.

Как гид-экскурсовод и действующий сотрудник форта, я профессионально погружу вас в мир фортификации Кёнигсберга конца 19 века.

Индивидуальный формат программы, без спешки и суеты, позволит вам по-настоящему прочувствовать атмосферу этого исторического места.
5
3 отзыва
В мини-группе по форту № 11 «Дёнхофф» со специалистом по фортификациям
В мини-группе по форту № 11 «Дёнхофф» со специалистом по фортификациям
В мини-группе по форту № 11 «Дёнхофф» со специалистом по фортификациям
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00

Описание экскурсии

  • Вы отправитесь за неприступные стены одного из самых известных памятников военной архитектуры Калининграда — форта № 11 «Дёнхофф»
  • Поймёте устройство и функциональность строения
  • Я покажу, где располагались казармы, колодец и кухня

Лёгким и доступным языком расскажу:

  • Что такое форт, зачем и как он появился
  • Какую роль играли форты в городе Кёнигсберге и пригодились ли они
  • Как сооружение использовалось после войны и какая у него судьба в настоящее время
  • Какие архитектурные решения принимались при его строительстве и как он послужил немецкой армии во время ВОВ

После экскурсии вы можете остаться в форте, перекусить или выпить кофе, пострелять в тире, поиграть с кроликами — их на территории очень много, поэтому не забудьте морковку. 🙂

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и входные билеты
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 12 лет
  • Одевайтесь теплее. В форте может быть прохладно для вас.

в четверг и субботу в 13:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У форта «Дёнхофф»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и субботу в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
31 окт 2024
Спасибо большое за интересную экскурсию. Советую всем посетить Форт 11. Денис очень хорошо рассказывает. Отлично владеет историей. Заинтересовал детей и взрослых. Два часа пролетели очень быстро.
М
26 сен 2024
В составе небольшой группы посетили Форт 11 Дёнхофф. Остались под сильным впечатлением от самого места, а также от содержательного, глубокого и эмоционального рассказа Дениса. Поразила эрудированность нашего гида, его внимание
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к деталям и нюансам. Это было очень здорово, два часа пролетели незаметно. С Денисом мы были также и на Форте 1 в прошлом году, так что однозначно могу сказать: приходите к Денису на экскурсию, Вы не пожалеете!

Елена
26 сен 2024
Все было замечательно) Спасибо экскурсоводу Денису за отличный рассказ про форт) 2 часа пролетели на одном дыхании))
Все было замечательно) Спасибо экскурсоводу Денису за отличный рассказ про форт) 2 часа пролетели на одном дыхании))Все было замечательно) Спасибо экскурсоводу Денису за отличный рассказ про форт) 2 часа пролетели на одном дыхании))Все было замечательно) Спасибо экскурсоводу Денису за отличный рассказ про форт) 2 часа пролетели на одном дыхании))Все было замечательно) Спасибо экскурсоводу Денису за отличный рассказ про форт) 2 часа пролетели на одном дыхании))Все было замечательно) Спасибо экскурсоводу Денису за отличный рассказ про форт) 2 часа пролетели на одном дыхании))Все было замечательно) Спасибо экскурсоводу Денису за отличный рассказ про форт) 2 часа пролетели на одном дыхании))Все было замечательно) Спасибо экскурсоводу Денису за отличный рассказ про форт) 2 часа пролетели на одном дыхании))Все было замечательно) Спасибо экскурсоводу Денису за отличный рассказ про форт) 2 часа пролетели на одном дыхании))Все было замечательно) Спасибо экскурсоводу Денису за отличный рассказ про форт) 2 часа пролетели на одном дыхании))

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