в понедельник в 10:00

Первая и самая большая постройка в системе оборонительных сооружений Кёнигсберга — Форт № 3. Он был возведён в 1879 году и включал казармы для солдат, лазарет, хранилище боеприпасов, кухню и котельные. В сопровождении гида вы исследуете архитектуру форта и уникальные инженерно-технические решения, сохранившиеся до наших дней: систему вентиляции, обогрева и доставки воды.
Мы будет перемещаться тёмными коридорами в свете фонарей. Вы научитесь ориентироваться в подземных лабиринтах и ходах. Узнаете о военном значении крепости и принципах маскировки. Выясните, действительно ли в подвалах форта скрывается целый город.
Далее мы отправимся к подземному бункеру Отто фон Ляша, который известен в связи с капитуляцией Кёнигсберга в апреле 1945 года. Именно здесь находился штаб обороны города и были спрятаны несметные сокровища немцев. Вы узнаете, как устроен бункер и что ищут «под ляжкой у Ляша».