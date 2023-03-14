в понедельник в 10:00

Подземный Кёнигсберг. Групповая прогулка по лабиринтам Форта №3

Устроить себе приключение в тайных ходах и секретном бункере

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Готовы пролить свет на мистическую сторону Калининграда и легенды о подземельях? В группе до 30 человек вы вооружитесь фонариками и спуститесь в казематы знаменитого Форта №3. Разберётесь в основах фортификации и выясните, чем отличается кофр от потерны.

Узнаете, где в годы войны находился штаб обороны города и куда делись сенсационные находки, обнаруженные в подвалах.
Подземный Кёнигсберг. Групповая прогулка по лабиринтам Форта №3
Подземный Кёнигсберг. Групповая прогулка по лабиринтам Форта №3
Подземный Кёнигсберг. Групповая прогулка по лабиринтам Форта №3
Подземный Кёнигсберг. Групповая прогулка по лабиринтам Форта №3
Подземный Кёнигсберг. Групповая прогулка по лабиринтам Форта №3
Подземный Кёнигсберг. Групповая прогулка по лабиринтам Форта №3
Подземный Кёнигсберг. Групповая прогулка по лабиринтам Форта №3
Подземный Кёнигсберг. Групповая прогулка по лабиринтам Форта №3
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Описание

Что вас ожидает

Истории и тайны Форта № 3

Первая и самая большая постройка в системе оборонительных сооружений Кёнигсберга — Форт № 3. Он был возведён в 1879 году и включал казармы для солдат, лазарет, хранилище боеприпасов, кухню и котельные. В сопровождении гида вы исследуете архитектуру форта и уникальные инженерно-технические решения, сохранившиеся до наших дней: систему вентиляции, обогрева и доставки воды.

Мы будет перемещаться тёмными коридорами в свете фонарей. Вы научитесь ориентироваться в подземных лабиринтах и ходах. Узнаете о военном значении крепости и принципах маскировки. Выясните, действительно ли в подвалах форта скрывается целый город.

В поисках утраченного

Далее мы отправимся к подземному бункеру Отто фон Ляша, который известен в связи с капитуляцией Кёнигсберга в апреле 1945 года. Именно здесь находился штаб обороны города и были спрятаны несметные сокровища немцев. Вы узнаете, как устроен бункер и что ищут «под ляжкой у Ляша».

Организационные детали

  • Экскурсия подходит для детей от 7 лет
  • Рассадка в автобусе свободная, места не резервируются
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в понедельник в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Рыбной деревни
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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