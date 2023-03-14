в понедельник в 10:00

Готовы пролить свет на мистическую сторону Калининграда и легенды о подземельях? В группе до 30 человек вы вооружитесь фонариками и спуститесь в казематы знаменитого Форта №3. Разберётесь в основах фортификации и выясните, чем отличается кофр от потерны. Узнаете, где в годы войны находился штаб обороны города и куда делись сенсационные находки, обнаруженные в подвалах.

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Описание

Что вас ожидает

Истории и тайны Форта № 3

Первая и самая большая постройка в системе оборонительных сооружений Кёнигсберга — Форт № 3. Он был возведён в 1879 году и включал казармы для солдат, лазарет, хранилище боеприпасов, кухню и котельные. В сопровождении гида вы исследуете архитектуру форта и уникальные инженерно-технические решения, сохранившиеся до наших дней: систему вентиляции, обогрева и доставки воды.

Мы будет перемещаться тёмными коридорами в свете фонарей. Вы научитесь ориентироваться в подземных лабиринтах и ходах. Узнаете о военном значении крепости и принципах маскировки. Выясните, действительно ли в подвалах форта скрывается целый город.

В поисках утраченного

Далее мы отправимся к подземному бункеру Отто фон Ляша, который известен в связи с капитуляцией Кёнигсберга в апреле 1945 года. Именно здесь находился штаб обороны города и были спрятаны несметные сокровища немцев. Вы узнаете, как устроен бункер и что ищут «под ляжкой у Ляша».

Организационные детали