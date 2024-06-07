🚶 Пешая 20% скидка Групповая 2 часа 190 отзывов Ночная экскурсия по форту № 11 «Дёнхофф» в Калининграде Откройте для себя тайны форта «Дёнхофф» в ночной обстановке, полной загадок и исторических открытий Начало: В районе форта № 11 «Дёнхофф» «Отправляемся в самое сердце грозного оборонительного сооружения, форта «Дёнхофф», в тот таинственный час, когда его ворота заперты для других посетителей» 2500 2 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 77 отзывов Калининград знакомый и неизвестный: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу старого Кёнигсберга, исследуя уникальные районы Калининграда. Откройте для себя немецкую архитектуру, форты и музей Марципана «Форт 11 «Дёнхофф» — я расскажу о быте прусских военных и поясню, что такое «гаража»» 9 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 4 часа 231 отзыв Экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» в Калининграде Погрузитесь в историю Калининграда, посетив знаковые форты и бастионы, сохранившиеся с времён Кёнигсберга Начало: В одном из 5 мест в Калининграде на выбор «Входные билеты в форт Денхофф не включены в стоимость: 400 рублей взрослые» Расписание: в понедельник и субботу в 09:00 1211 1 090 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 107 отзывов Подземный Кёнигсберг: легенды старого города Ощутить мощь фортификационных сооружений и заглянуть в мрачные закоулки города-крепости Начало: У входа в музей янтаря «Поездка в форт №11 «Дёнхофф», где в хрупком ирреальном мире мерцают потерны, готические сводчатые потолки и подъемные механизмы» 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 62 отзыва Калининград: путешествие по страницам истории Исследуйте уникальные исторические места Калининграда, раскрывая тайны прошлого в увлекательной индивидуальной экскурсии «Вы пройдете по лабиринтам форта Денхофф, увидите восемь городских ворот, оцените бастионы и казарму Кронпринц» 9 250 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Кёнигсберг - город-крепость Исследовать легендарные фортификации, которые пережили не одну войну и таят в себе много интересного Начало: От ворот Музея янтаря «Место, где завершился штурм Кёнигсберга, бастионы, башни, ворота и потайные ходы, до которых сложно добраться с экскурсионной группой, а также форт «Дёнхофф», Астрономический бастион и другие места ждут нас» 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Групповая 2 часа 6 отзывов Ночная жизнь Форта № 11 «Дёнхофф» Начало: Калининград, ул. Энергетиков, 12 «Мы отправимся на поиски приключений за неприступные стены одного из самых известных памятников военной архитектуры Калининграда — Форта № 11 «Дёнхофф»» Расписание: Каждая среда и суббота в 21:00 2500 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 40 отзывов Бухта и 4 города за 1день!! ☀: Балтийск, Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск Начало: По договоренности «) Замок Шаакен, форд Дёнхофф (№11), Зеленоградск, Куршская коса» Расписание: 10:00 - 18:00 каждый день 6 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 15 отзывов Обзорная экскурсия на авто бизнес-класса по старому Кенигсбергу Начало: Ваш адрес в Калининграде «Вы увидите главные точки притяжения — от форта Денхофф до Кафедрального собора» 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 61 отзыв Фортификация Кёнигсберга Начало: Калининград, Площадь Маршала Василевского 1 «Мы посетим почти не пострадавший, 11 форт «Денхофф»» Расписание: Ежедневно время обговаривается с клиентом от 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

10% скидка Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Экскурсия по форту № 11 «Дёнхофф» со специалистом по фортификациям Узнать, почему форт пригодился 1 раз за 143 года существования, и выяснить другие интересные детали Начало: У форта «Дёнхофф» «Вы отправитесь за неприступные стены одного из самых известных памятников военной архитектуры Калининграда — форта № 11 «Дёнхофф»» от 8350 7 515 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 26 отзывов Калининград: история и современность Посетить «визитные карточки» и тайные уголки города на авто-пешеходной экскурсии «Посетите немецкий форт № 11 Дёнхофф и раскроете, что такое «Ночная перина Кёнигсберга»» 10 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 23 отзыва Город-крепость, город-музей Кенигсберг Посетить музеи оборонительных объектов и узнать историю Кенигсберга от основания до штурма 4 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа Форты Кенигсберга Начало: Площадь Василевского «Мы посетим почти не пострадавший 11 форт «Денхофф»» Расписание: с понедельника - воскресенья с 9:00 7 000 ₽ за всё до 6 чел.