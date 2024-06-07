1 чел.
По популярности
скидка
20%
Групповая
2 часа
Ночная экскурсия по форту № 11 «Дёнхофф» в Калининграде
Откройте для себя тайны форта «Дёнхофф» в ночной обстановке, полной загадок и исторических открытий
Начало: В районе форта № 11 «Дёнхофф»
«Отправляемся в самое сердце грозного оборонительного сооружения, форта «Дёнхофф», в тот таинственный час, когда его ворота заперты для других посетителей»
17 июня в 22:00
19 июня в 22:00
25002 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Калининград знакомый и неизвестный: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старого Кёнигсберга, исследуя уникальные районы Калининграда. Откройте для себя немецкую архитектуру, форты и музей Марципана
«Форт 11 «Дёнхофф» — я расскажу о быте прусских военных и поясню, что такое «гаража»»
Сегодня в 21:00
Завтра в 17:00
9 990₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
4 часа
Экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» в Калининграде
Погрузитесь в историю Калининграда, посетив знаковые форты и бастионы, сохранившиеся с времён Кёнигсберга
Начало: В одном из 5 мест в Калининграде на выбор
«Входные билеты в форт Денхофф не включены в стоимость: 400 рублей взрослые»
Расписание: в понедельник и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
12111 090₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Подземный Кёнигсберг: легенды старого города
Ощутить мощь фортификационных сооружений и заглянуть в мрачные закоулки города-крепости
Начало: У входа в музей янтаря
«Поездка в форт №11 «Дёнхофф», где в хрупком ирреальном мире мерцают потерны, готические сводчатые потолки и подъемные механизмы»
16 июня в 09:30
6 июля в 09:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Калининград: путешествие по страницам истории
Исследуйте уникальные исторические места Калининграда, раскрывая тайны прошлого в увлекательной индивидуальной экскурсии
«Вы пройдете по лабиринтам форта Денхофф, увидите восемь городских ворот, оцените бастионы и казарму Кронпринц»
16 июня в 09:00
18 июня в 09:00
9 250₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кёнигсберг - город-крепость
Исследовать легендарные фортификации, которые пережили не одну войну и таят в себе много интересного
Начало: От ворот Музея янтаря
«Место, где завершился штурм Кёнигсберга, бастионы, башни, ворота и потайные ходы, до которых сложно добраться с экскурсионной группой, а также форт «Дёнхофф», Астрономический бастион и другие места ждут нас»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Групповая
2 часа
Ночная жизнь Форта № 11 «Дёнхофф»
Начало: Калининград, ул. Энергетиков, 12
«Мы отправимся на поиски приключений за неприступные стены одного из самых известных памятников военной архитектуры Калининграда — Форта № 11 «Дёнхофф»»
Расписание: Каждая среда и суббота в 21:00
10 июня в 22:00
17 июня в 22:00
25002 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Бухта и 4 города за 1день!! ☀: Балтийск, Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
Начало: По договоренности
«) Замок Шаакен, форд Дёнхофф (№11), Зеленоградск, Куршская коса»
Расписание: 10:00 - 18:00 каждый день
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Обзорная экскурсия на авто бизнес-класса по старому Кенигсбергу
Начало: Ваш адрес в Калининграде
«Вы увидите главные точки притяжения — от форта Денхофф до Кафедрального собора»
15 июня в 09:00
17 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Фортификация Кёнигсберга
Начало: Калининград, Площадь Маршала Василевского 1
«Мы посетим почти не пострадавший, 11 форт «Денхофф»»
Расписание: Ежедневно время обговаривается с клиентом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по форту № 11 «Дёнхофф» со специалистом по фортификациям
Узнать, почему форт пригодился 1 раз за 143 года существования, и выяснить другие интересные детали
Начало: У форта «Дёнхофф»
«Вы отправитесь за неприступные стены одного из самых известных памятников военной архитектуры Калининграда — форта № 11 «Дёнхофф»»
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
от 83507 515₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Калининград: история и современность
Посетить «визитные карточки» и тайные уголки города на авто-пешеходной экскурсии
«Посетите немецкий форт № 11 Дёнхофф и раскроете, что такое «Ночная перина Кёнигсберга»»
Завтра в 12:30
9 июня в 09:30
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Город-крепость, город-музей Кенигсберг
Посетить музеи оборонительных объектов и узнать историю Кенигсберга от основания до штурма
1 сен в 10:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Форты Кенигсберга
Начало: Площадь Василевского
«Мы посетим почти не пострадавший 11 форт «Денхофф»»
Расписание: с понедельника - воскресенья с 9:00
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Краснокирпичная Пруссия: 11 форт Денхофф
Начало: Я заберу вас по любому адресу Калининграде
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
7 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- YYulya7 июня 2024Великолепная экскурсия на любой возраст! Дочь 14 лет,которая не любит никаких экускурсий,была в полном восторге! Спасибо! Это действительно запомнилось!
- ИИрина7 июня 2024Были на экскурсии компанией из пяти человек. Экскурсия очень интересная и познавательная. Денис максимально просто и доступно доносит информацию до посетителей, довольны были все. Бродить по форту ночью гораздо интереснее, чем днем! Экскурсию всем рекомендую!
- ЕЕкатерина6 июня 2024Денис - очень увлеченный своим делом рассказчик. Очень понравилось, что мы были в форте одни, понравилась ночная атмосфера старого форта.
- ЕЕкатерина2 июня 2024Супер экскурсия. Святослав очень профессиональный гид, владеющий большим количеством информации, при этом, с любовью относящийся к своему городу. Способ подачи
- ВВалентина31 мая 2024Большое спасибо за экскурсию! Нам очень понравилось! Очень информативно, подача материала превосходная! Интересно не только взрослым, но и детям! Мы в восторге! Однозначно рекомендуем!
- ППавел27 мая 2024Экскурсия хорошая) хотелось бы больше свободного времени в форте
- ЮЮлия27 мая 2024Интересная экскурсия. Отличный экскурсовод. День был наполнен яркими красками, и невероятными впечатлениями.
- ИИрина26 мая 2024Было все супер, экскурсовод Евгений интересно все рассказывал. Хотелось бы в маршрут добавить ещё какие-нибудь интересные форты, бастионы
- ллюдмила25 мая 2024Все прошло замечвтельно
- ННаталья25 мая 2024Экскурсия понравилась. Евгений очень грамотно и интересно всё рассказывал и показывал, видно что профессионал и очень увлечен темой. Свой рассказ он подкреплял различными портретами, схемами, планами, демонстрировал механизмы. А сколько патриотизма и уважения к теме, спасибо 🙏
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Форт 11 «Дёнхофф»»
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