43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Стражи Кенигсберга: подземные ходы, форты и бастионы

Исследовать старинные оборонительные сооружения и побывать в лабиринтах форта № 3

Павел
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Павел – ваш гид
Кенигсберг — это не только столица Восточной Пруссии, но и легендарный город-крепость, который смогла покорить лишь Красная армия.

На примере знаменитых Королевских ворот, бастиона «Грольман», казармы «Кронпринц» и труднодоступного форта № 3 вы откроете историю несокрушимого Кенигсберга.

Приготовьтесь пройти по лабиринтам подземелий и разобраться в архитектурных особенностях уникальных фортификационных сооружений.
6500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Королевские ворота
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У этой экскурсии43 отзыва
5
Стражи Кенигсберга: подземные ходы, форты и бастионы
Стражи Кенигсберга: подземные ходы, форты и бастионы

Что вас ожидает

Главные символы города-крепости
О фортификационных укреплениях Кенигсберга слагали легенды — и на нашей прогулке вы поймете, почему. Я расскажу, что такое «Ночная перина Кёнигсберга», как был защищен город-крепость и почему только Красной армии удалось преодолеть все рубежи его обороны. Декорациями для славной истории Кенигсберга станут величественные укрепления Литовского вала середины 19 века: Королевские ворота, бастион «Грольман» и казарма «Кронпринц». Вы осмотрите эти фортификационные сооружения, узнаете об их особенностях, функциях и инженерных находках.

Истории, тайны и подземелья форта № 3
Затем мы доедем до прекрасно сохранившегося форта «Король Фридрих III», который вы осмотрите не только с высоты оборонительного вала, но и изнутри. Мы исследуем помещения форта, спустимся в его подземелья на глубину 10 метров и пройдем по темных лабиринтам ходов. По пути я расскажу об устройстве, военном назначении, характеристиках и жизнеобеспечении форта № 3, приоткрою завесу его тайн, поделюсь историями о снятых здесь фильмах и покажу место, где были найдены сокровища. А старинные фотографии и раритетные предметы, которые я покажу во время прогулки, помогут с головой погрузиться в ушедшую эпоху.

Организационные детали

  • Экскурсия автомобильно-пешеходная, транспорт входит в стоимость
  • Дополнительные расходы: вход в форт № 3 — 100 руб. с человека; дети до 12 лет — 50 руб. с человека
  • По согласованию с гидом возможен трансфер из любого города области
  • Рекомендуем выбрать для экскурсии удобную обувь и, при возможности, взять фонарик
Стражи Кенигсберга: подземные ходы, форты и бастионы
Стражи Кенигсберга: подземные ходы, форты и бастионы
Стражи Кенигсберга: подземные ходы, форты и бастионы
Стражи Кенигсберга: подземные ходы, форты и бастионы
Стражи Кенигсберга: подземные ходы, форты и бастионы
Стражи Кенигсберга: подземные ходы, форты и бастионы
Стражи Кенигсберга: подземные ходы, форты и бастионы
Стражи Кенигсберга: подземные ходы, форты и бастионы
Стражи Кенигсберга: подземные ходы, форты и бастионы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Королевские ворота.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Павел
Павел
Добрый день! Меня зовут Павел. Работал в Калининградском областном историко-художественном музее, принимал участие в создании региональной электронной «Книги Памяти», в передвижных выставках, реконструкциях различных исторических событий. Член Российского военно-исторического общества, член «Балтийского союза» коллекционеров, инициативной группы ассоциации ветеранов авиаполка «НОРМАНДИЯ-НЕМАН» и исследовательской группы «Крепость Кёнигсберг» . Всю свою сознательную жизнь я увлекаюсь историей, совершаю исследовательские поездки по области. Мои экскурсии порой носят сталкерский характер: я показываю объекты, скрытые от постороннего взгляда (подземелья, заброшенные кирхи, имения, доты и т.д.). На экскурсиях использую наглядные материалы (старые фотографии, открытки, монеты), чтобы вы смогли глубже понять и прочувствовать историю и дух этого края.
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43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

25 февраля 2020
Очень интересная экскурсия! Классно было полазить по подземному форту :)
25 февраля 2020
Павел - потрясающий гид, влюбленный в свое дело. Увидели и узнали больше, чем ожидали от экскурсии. Подарок молодому человеку на 23 февраля удался! Спасибо.
24 февраля 2020
Очень увлекательная и познавательная экскурсия
Глубокое погружение и в историю и в науку фортификацию. Спасибо гиду, он настоящий профессионал в своём деле и увлечённый человек.
9 января 2020
Ходил с сыновьями(9 и 4 лет). Несмотря на то, что устали и погода была промозглой, старший сын назвал экскурсию "бомбической". Спасибо гиду за интересный материал.
9 января 2020
На данном сайте первый раз заказывала экскурсию, всё прошло замечательно. Не жалею, что воспользовалась данным сервисом. Достоверными оказались отзывы пользователей по которым выбирала экскурсовода. Павел Угрюмов - замечательный экскурсовод. Материал преподносит интересно и увлекательно. Как уже кто-то писал в отзыве - Павел обращает внимание на такие детали, на которые самостоятельно и не посмотришь). Рекомендую данного экскурсовода
7 января 2020
Мы были в Калининграде на 3-х экскурсиях, но именно эта произвела на меня самое сильное впечатление! Павел прекрасно разбирается в данной теме, особенно хочется отметить четкую подачу материала, во время рассказа порой мне казалось что исторические моменты того или иного времени совершаются вокруг нас! Сам форт так же оставил неизгладимое впечатление! Не мог представить что в нём было продумано всё до самых мелочей! Увидеть это своими глазами, прикоснуться к его стенам, ощутить его неповторимую атмосферу и мысленно представить себя как на месте обороняющихся, так и на месте штурмующих сил! Не об этом ли мечтает каждый мальчишка?
1 января 2020
И даже не думайте!
Идите с Павлом на экскурсию по фортам!
Павел смог победить и повести за собой по морозному Калининграду разношёрстную компанию от 14 до 45 лет из ленивых, скептично настроенных, быстрозамерзающих и считающих себя умными))) Павел подарил нам 5 незабываемых часов, наполненных впечатлениями, фактами, юмором, сюрпризами за углом и в то же время фантастически серьезным и детальным рассказом о фортификационных сооружениях города и всем том, что сопровождало их историю - от угла наклона земляного вала до движений бойцов штурмовой группы в апреле 45-го.
Спасибо, Павел! Желаем Вам счастливого Нового года!
А клиентам Tripster’а - побольше таких прекрасных гидов как Павел!
1 января 2020
5 часов пролетело незаметно! Павел - экскурсовод с большой буквы! Настолько доступно, понятно, а главное интересно объяснять основы и принципы фортификации, это талант!
13 ноября 2019
Остались довольны все, были с детьми (8 и16 лет). Не смотря на погоду получили огромные знания и эмоции. Очень глубокие знания истории у Павла. Спасибо большое за прекрасный день. Борис, Мария, Артем и Михаил
7 ноября 2019
Экскурсия полностью соответствует названию, вы узнаете про всех стражей Кенигсберга. Все правда, что пишут про эту экскурсию. Все: и дети, и взрослые, и девочки, и мальчики станут знатоками фортификации!
Ещё 33 отзыва

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