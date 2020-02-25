43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Главные символы города-крепости

О фортификационных укреплениях Кенигсберга слагали легенды — и на нашей прогулке вы поймете, почему. Я расскажу, что такое «Ночная перина Кёнигсберга», как был защищен город-крепость и почему только Красной армии удалось преодолеть все рубежи его обороны. Декорациями для славной истории Кенигсберга станут величественные укрепления Литовского вала середины 19 века: Королевские ворота, бастион «Грольман» и казарма «Кронпринц». Вы осмотрите эти фортификационные сооружения, узнаете об их особенностях, функциях и инженерных находках.

Истории, тайны и подземелья форта № 3

Затем мы доедем до прекрасно сохранившегося форта «Король Фридрих III», который вы осмотрите не только с высоты оборонительного вала, но и изнутри. Мы исследуем помещения форта, спустимся в его подземелья на глубину 10 метров и пройдем по темных лабиринтам ходов. По пути я расскажу об устройстве, военном назначении, характеристиках и жизнеобеспечении форта № 3, приоткрою завесу его тайн, поделюсь историями о снятых здесь фильмах и покажу место, где были найдены сокровища. А старинные фотографии и раритетные предметы, которые я покажу во время прогулки, помогут с головой погрузиться в ушедшую эпоху.