Погрузитесь в удивительный мир самой западной части России. А 8 марта – это идеальный повод побывать в этом восхитительном месте!

Побываем в месте, которое до сих пор считается не разгаданной природной аномалией

Побываем на старинном семейном производстве сыров с дегустацией

Совершим незабываемое путешествие в мир настоящей пустыни на берегу Куршского залива

Мы посетим Багратионовск, Правдинск и Железнодорожный и увидим самые интересные места

Музей в Бранденбургских воротах – ароматная точка на туристической карте города, где мы отведаем полезное лакомство

Программа тура по дням

1 день Обзорная экскурсия по Калининграду

Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту, за доп. плату. Начало экскурсии в 13:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81). Обзорная экскурсия по Калининграду. Автобусно-пешеходная экскурсия по городу с уникальной историей. Некогда прусское поселение, позднее столица грозной Восточной Пруссии, теперь это один из региональных центров Российской Федерации. В течение всего трех часов вы пересечете временные границы истории нескольких эпох и народов. Побываете у стен средневекового собора, который сохранился благодаря соседству с местом захоронения одного из уроженцев города. Сделаете остановку у военной оборонительной башни, которая теперь хранит произведения науки и искусства. Совершите вояж с осмотром сохранившихся городских ворот постройки XIX века, некогда выполнявших свое прямое назначение, а сегодня…. А сегодня у вас будет возможность узнать какие из них до сих впускают и выпускают путешественников в город, а какие служат совсем иным целям. «Музей Марципана» в Бранденбургских воротах – ароматная точка на туристической карте города. Музей расположен в историческом здании Бранденбургских ворот – это единственные из семи ворот Калининграда до сих пор выполняющие свою транспортную функцию. Сотрудники музея покажут точные копии архитектурных памятников Калининграда, выполненные из марципана. Также вас ждет мини-дегустация полезного лакомства. Окончание экскурсии в 17:30 у Кафедрального собора. * Желающие смогут посетить органный концерт в Кафедральном соборе, начало в 18:00.

2 день Великая история малых городов

Начало экскурсии в 10:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81). Экскурсия «Великая история малых городов». Не случайно Багратионовск, Правдинск и Железнодорожный объединены одним экскурсионным маршрутом. Утратив свои прежние названия города Прейсиш-Эйлау, Фридланд и Гердауэн, не потеряли историческую значимость. Решающие битвы Наполеоновских войн, вошедшие в Европейскую историю и описанные во многих литературных произведениях, проходили именно в этой части Восточной Пруссии. В списке осматриваемых объектов: Кирха Мюльхаузена – Музей истории края г. Багратионовска, экспозиция знаменитого сражения при Прейсиш-Эйлау (26 января 1807 года), Памятник трем генералам, Памятник-обелиск – Славы русского оружия, сохранившийся форбург замка Прейсиш-Эйлау, кирха Святого Георгия в Правдинске (бывш Фридланде), открытая панорама на город с высоты 60-метровой колокольни, средневековый г. Железнодорожный (бывш. Гердауен), старинный квартал с фахтверковыми складами и причудливыми пряничными домиками – шлюзы Мазурского канала, впечатляющие своими размерами. Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы «Калининград».

3 день Куршская коса, сыроварня Шаакендорф

Начало экскурсии в 09:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81). Экскурсия в НП Куршская Коса «Золотые дюны» + сыроварня Шаакендорф. Вас ожидает путешествие в удивительный, хрупкий мир песчаной косы, шириной от 400 м до 4 км, отделившей Куршский залив от Балтийского моря и путешествие в историю взаимоотношений Природы и Человека. Встреча с подвижными дюнами Куршской косы – это незабываемое путешествие в мир настоящей пустыни на берегу Куршского залива. В программе запланирован подъем на смотровую площадку дюны Эфа – одной из высочайших дюн Европы. Со смотровой площадки дюны открывается великолепный вид и на Куршский залив и на Балтийское море. Обед по предварительной заявке (рыбное меню) в трактире "У Дороги" за доп.плату. Также вас ждет прогулка по загадочному Танцующему лесу, который выглядит как природная сказочная декорация. Внимание: маршрут по "Танцующему лесу" закрыт на реконструкцию до весны 2022. 15:00 Посещение семейной сыроварни Шаакендорф, которая расположилась в реконструированном старинном здании. Во время восстановления сооружения и переоборудования под производство, с помощью современных технологий, утеплили здание изнутри. Чтобы не портить красивую кирпичную кладку, оставили внешний вид, каким он был более 100 лет назад. Стиль оформления помещений прост и одновременно притягивает любителей старины. Старинные стропила и балки, скобы, кирпичная кладка вполне подчеркивают производственный дух тех времен. Владелец сыроварни расскажет о своем уникальном предприятии. Вас ждет дегустация сыров, которые производит сыроварня + бокал вина (детям вино заменяется на морс). Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы «Калининград».

4 день Янтарный – Светлогорск