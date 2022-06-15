Весенняя Балтика. Экскурсионный тур на 8 марта

Погрузитесь в удивительный мир самой западной части России. А 8 марта - это идеальный повод побывать

5
3 отзыва
Погрузитесь в удивительный мир самой западной части России. А 8 марта – это идеальный повод побывать в этом восхитительном месте!
Весенняя Балтика. Экскурсионный тур на 8 марта
Весенняя Балтика. Экскурсионный тур на 8 марта
Весенняя Балтика. Экскурсионный тур на 8 марта
Весенняя Балтика. Экскурсионный тур на 8 марта
Весенняя Балтика. Экскурсионный тур на 8 марта
Весенняя Балтика. Экскурсионный тур на 8 марта
Весенняя Балтика. Экскурсионный тур на 8 марта
Весенняя Балтика. Экскурсионный тур на 8 марта
Весенняя Балтика. Экскурсионный тур на 8 марта
Весенняя Балтика. Экскурсионный тур на 8 марта
Ближайшие даты:
05
мар

Что вас ожидает 🤩

Музей марципана
Музей марципана
Музей в Бранденбургских воротах – ароматная точка на туристической карте города, где мы отведаем полезное лакомство
Малые города
Малые города
Мы посетим Багратионовск, Правдинск и Железнодорожный и увидим самые интересные места
Куршская коса
Куршская коса
Совершим незабываемое путешествие в мир настоящей пустыни на берегу Куршского залива
Сыроварни Шаакендорф
Сыроварни Шаакендорф
Побываем на старинном семейном производстве сыров с дегустацией
"Танцующий лес"
"Танцующий лес"
Побываем в месте, которое до сих пор считается не разгаданной природной аномалией
Янтарный карьер
Янтарный карьер
Увидим карьер янтарного комбината, в котором добывается 90% мировых запасов янтаря

Программа тура по дням

1 день
Обзорная экскурсия по Калининграду

Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту, за доп. плату.

Начало экскурсии в 13:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Обзорная экскурсия по Калининграду. 

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу с уникальной историей.

Некогда прусское поселение, позднее столица грозной Восточной Пруссии, теперь это один из региональных центров Российской Федерации.

В течение всего трех часов вы пересечете временные границы истории нескольких эпох и народов.

Побываете у стен средневекового собора, который сохранился благодаря соседству с местом захоронения одного из уроженцев города.

Сделаете остановку у военной оборонительной башни, которая теперь хранит произведения науки и искусства.

Совершите вояж с осмотром сохранившихся городских ворот постройки XIX века, некогда выполнявших свое прямое назначение, а сегодня….

А сегодня у вас будет возможность узнать какие из них до сих впускают и выпускают путешественников в город, а какие служат совсем иным целям.

«Музей Марципана» в Бранденбургских воротах – ароматная точка на туристической карте города.

Музей расположен в историческом здании Бранденбургских ворот – это единственные из семи ворот Калининграда до сих пор выполняющие свою транспортную функцию.

Сотрудники музея покажут точные копии архитектурных памятников Калининграда, выполненные из марципана.

Также вас ждет мини-дегустация полезного лакомства.

Окончание экскурсии в 17:30 у Кафедрального собора.

* Желающие смогут посетить органный концерт в Кафедральном соборе, начало в 18:00.

Обзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по Калининграду
2 день
Великая история малых городов

Начало экскурсии в 10:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Экскурсия «Великая история малых городов».

Не случайно Багратионовск, Правдинск и Железнодорожный объединены одним экскурсионным маршрутом.

Утратив свои прежние названия города Прейсиш-Эйлау, Фридланд и Гердауэн, не потеряли историческую значимость.

Решающие битвы Наполеоновских войн, вошедшие в Европейскую историю и описанные во многих литературных произведениях, проходили именно в этой части Восточной Пруссии.

В списке осматриваемых объектов: Кирха Мюльхаузена – Музей истории края г. Багратионовска, экспозиция знаменитого сражения при Прейсиш-Эйлау (26 января 1807 года), Памятник трем генералам, Памятник-обелиск – Славы русского оружия, сохранившийся форбург замка Прейсиш-Эйлау, кирха Святого Георгия в Правдинске (бывш Фридланде), открытая панорама на город с высоты 60-метровой колокольни, средневековый г. Железнодорожный (бывш. Гердауен), старинный квартал с фахтверковыми складами и причудливыми пряничными домиками – шлюзы Мазурского канала, впечатляющие своими размерами.

Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы «Калининград».

Великая история малых городовВеликая история малых городовВеликая история малых городов
3 день
Куршская коса, сыроварня Шаакендорф

Начало экскурсии в 09:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Экскурсия в НП Куршская Коса «Золотые дюны» + сыроварня Шаакендорф.

Вас ожидает путешествие в удивительный, хрупкий мир песчаной косы, шириной от 400 м до 4 км, отделившей Куршский залив от Балтийского моря и путешествие в историю взаимоотношений Природы и Человека.

Встреча с подвижными дюнами Куршской косы – это незабываемое путешествие в мир настоящей пустыни на берегу Куршского залива.

В программе запланирован подъем на смотровую площадку дюны Эфа – одной из высочайших дюн Европы.

Со смотровой площадки дюны открывается великолепный вид и на Куршский залив и на Балтийское море.

Обед по предварительной заявке (рыбное меню) в трактире "У Дороги" за доп.плату.

Также вас ждет прогулка по загадочному Танцующему лесу, который выглядит как природная сказочная декорация.

Внимание: маршрут по "Танцующему лесу" закрыт на реконструкцию до весны 2022.

15:00 Посещение семейной сыроварни Шаакендорф, которая расположилась в реконструированном старинном здании.

Во время восстановления сооружения и переоборудования под производство, с помощью современных технологий, утеплили здание изнутри.

Чтобы не портить красивую кирпичную кладку, оставили внешний вид, каким он был более 100 лет назад.

Стиль оформления помещений прост и одновременно притягивает любителей старины.

Старинные стропила и балки, скобы, кирпичная кладка вполне подчеркивают производственный дух тех времен.

Владелец сыроварни расскажет о своем уникальном предприятии.

Вас ждет дегустация сыров, которые производит сыроварня + бокал вина (детям вино заменяется на морс).

Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы «Калининград».

Куршская коса, сыроварня ШаакендорфКуршская коса, сыроварня ШаакендорфКуршская коса, сыроварня Шаакендорф
4 день
Янтарный – Светлогорск

Начало экскурсии в 10:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Экскурсия "Янтарное ожерелье".

Вы отправитесь в Янтарный — единственное место на земле, где добыча янтаря ведется со времен Тевтонских рыцарей.

У вас будет уникальная возможность увидеть огромный карьер янтарного комбината, в котором добывается 90% мировых запасов янтаря.

На смотровой площадке карьера испытаете удачу "ловца янтаря", сделаете фото в рыцарских доспехах, загадаете желание в янтарной пирамиде.

И конечно же в списке развлечений янтарный шоппинг по самым привлекательным ценам!

В одном из многочисленных магазинчиков желающие смогут продегустировать оздоравливающую янтарную настойку.

Также вас ждет великолепный вид на живописнейший на Балтике пляж, который в 2019 году получил всемирный знак качества «Голубой Флаг».

Переезд в Светлогорск.

Обед в одном из ресторанов города по предварительной заявке за доп. плату.

Очарование этого городка невозможно описать словами – в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью улочек, которые сохранились с первой половины XX века практически без изменений.

Прогулка по променаду освежит вас морским бризом, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии на Балтику.

Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы «Калининград» с заездом в аэропорт.

Янтарный – СветлогорскЯнтарный – СветлогорскЯнтарный – Светлогорск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура в зависимости от категории размещения, руб.:

ПроживаниеПитаниеСтоимость с 1 человека в рублях

Отель "Калининград" 3*

(центр)

место посадки

+440 руб. завтрак

на человека

15 400 двухместный стандарт взрослый

14 700 двухместный стандарт детский

21 600 одноместный

15 400 трехместный студио взрослый,

14 700 трехместный студио детский

Гостиница "Вилла Гламур" 3*

(центральная часть города)

Завтраки

включены

14 900 двухместный стандарт взрослый

14 200 двухместный стандарт детский

14 300 трехместный стандарт взрослый,

13 600 трехместный стандарт детский

*Детский до 17 лет (включительно).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание (4 дня)
  • Транспортное обслуживание (4 дня)
  • Проживание в выбранном отеле (3 ночи)
  • Входные билеты по программе
  • Дегустация в сыроварне «Шаакендорф»
  • Трансфер в аэропорт 8.03
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Обед в Светлогорске – 500 рублей
  • Обед на Куршской косе – 550 рублей
  • Встреча в аэропорту – 1 000 руб. /машина
Место начала и завершения?
г. Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
15 июня 2022
Всё было организовано отлично. Быстро предоставлялись данные для оплаты, так же быстро приходили извещения и подтверждения её свершения, поэтому не возникало ни единого сомнения. Всегда приходили напоминания (ведь кого-то обстоятельства могут и отвлечь от подобных дел). Так что профессионализм и отношение к обращающимся людям на высшем уровне. Спасибо!
С
14 июня 2022
Организатор тура компания "Большая страна" в моей жизни уже третий раз. Пользуюсь ее услугами по изучению нашей необъятной России и всем советую. Все что прописано и предложено в туре - ВСЕДА соответствует реальности. Цена-качество услуг- соотношение адекватное. Возможность через их сайт приобретать еще и транспортные билеты позволяет все вопросы решать не выходя с сайта. Очень хорошее информационное сопровождение и на почту и на телефон. Никогда не останешься без внимания или помощи. Еще раз подчеркну. СОВЕТУЮ ВСЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ КОМПАНИИ "БОЛЬШАЯ СТРАНА"!!!
С
5 июня 2022
Это уже второй тур, который бронирую через "Больше страну". Впечатления самые положительные!

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