Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту, за доп. плату.
Начало экскурсии в 13:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).
Обзорная экскурсия по Калининграду.
Автобусно-пешеходная экскурсия по городу с уникальной историей.
Некогда прусское поселение, позднее столица грозной Восточной Пруссии, теперь это один из региональных центров Российской Федерации.
В течение всего трех часов вы пересечете временные границы истории нескольких эпох и народов.
Побываете у стен средневекового собора, который сохранился благодаря соседству с местом захоронения одного из уроженцев города.
Сделаете остановку у военной оборонительной башни, которая теперь хранит произведения науки и искусства.
Совершите вояж с осмотром сохранившихся городских ворот постройки XIX века, некогда выполнявших свое прямое назначение, а сегодня….
А сегодня у вас будет возможность узнать какие из них до сих впускают и выпускают путешественников в город, а какие служат совсем иным целям.
«Музей Марципана» в Бранденбургских воротах – ароматная точка на туристической карте города.
Музей расположен в историческом здании Бранденбургских ворот – это единственные из семи ворот Калининграда до сих пор выполняющие свою транспортную функцию.
Сотрудники музея покажут точные копии архитектурных памятников Калининграда, выполненные из марципана.
Также вас ждет мини-дегустация полезного лакомства.
Окончание экскурсии в 17:30 у Кафедрального собора.
* Желающие смогут посетить органный концерт в Кафедральном соборе, начало в 18:00.
Начало экскурсии в 10:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).
Экскурсия «Великая история малых городов».
Не случайно Багратионовск, Правдинск и Железнодорожный объединены одним экскурсионным маршрутом.
Утратив свои прежние названия города Прейсиш-Эйлау, Фридланд и Гердауэн, не потеряли историческую значимость.
Решающие битвы Наполеоновских войн, вошедшие в Европейскую историю и описанные во многих литературных произведениях, проходили именно в этой части Восточной Пруссии.
В списке осматриваемых объектов: Кирха Мюльхаузена – Музей истории края г. Багратионовска, экспозиция знаменитого сражения при Прейсиш-Эйлау (26 января 1807 года), Памятник трем генералам, Памятник-обелиск – Славы русского оружия, сохранившийся форбург замка Прейсиш-Эйлау, кирха Святого Георгия в Правдинске (бывш Фридланде), открытая панорама на город с высоты 60-метровой колокольни, средневековый г. Железнодорожный (бывш. Гердауен), старинный квартал с фахтверковыми складами и причудливыми пряничными домиками – шлюзы Мазурского канала, впечатляющие своими размерами.
Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы «Калининград».
Начало экскурсии в 09:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).
Экскурсия в НП Куршская Коса «Золотые дюны» + сыроварня Шаакендорф.
Вас ожидает путешествие в удивительный, хрупкий мир песчаной косы, шириной от 400 м до 4 км, отделившей Куршский залив от Балтийского моря и путешествие в историю взаимоотношений Природы и Человека.
Встреча с подвижными дюнами Куршской косы – это незабываемое путешествие в мир настоящей пустыни на берегу Куршского залива.
В программе запланирован подъем на смотровую площадку дюны Эфа – одной из высочайших дюн Европы.
Со смотровой площадки дюны открывается великолепный вид и на Куршский залив и на Балтийское море.
Обед по предварительной заявке (рыбное меню) в трактире "У Дороги" за доп.плату.
Также вас ждет прогулка по загадочному Танцующему лесу, который выглядит как природная сказочная декорация.
Внимание: маршрут по "Танцующему лесу" закрыт на реконструкцию до весны 2022.
15:00 Посещение семейной сыроварни Шаакендорф, которая расположилась в реконструированном старинном здании.
Во время восстановления сооружения и переоборудования под производство, с помощью современных технологий, утеплили здание изнутри.
Чтобы не портить красивую кирпичную кладку, оставили внешний вид, каким он был более 100 лет назад.
Стиль оформления помещений прост и одновременно притягивает любителей старины.
Старинные стропила и балки, скобы, кирпичная кладка вполне подчеркивают производственный дух тех времен.
Владелец сыроварни расскажет о своем уникальном предприятии.
Вас ждет дегустация сыров, которые производит сыроварня + бокал вина (детям вино заменяется на морс).
Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы «Калининград».
Начало экскурсии в 10:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).
Экскурсия "Янтарное ожерелье".
Вы отправитесь в Янтарный — единственное место на земле, где добыча янтаря ведется со времен Тевтонских рыцарей.
У вас будет уникальная возможность увидеть огромный карьер янтарного комбината, в котором добывается 90% мировых запасов янтаря.
На смотровой площадке карьера испытаете удачу "ловца янтаря", сделаете фото в рыцарских доспехах, загадаете желание в янтарной пирамиде.
И конечно же в списке развлечений янтарный шоппинг по самым привлекательным ценам!
В одном из многочисленных магазинчиков желающие смогут продегустировать оздоравливающую янтарную настойку.
Также вас ждет великолепный вид на живописнейший на Балтике пляж, который в 2019 году получил всемирный знак качества «Голубой Флаг».
Переезд в Светлогорск.
Обед в одном из ресторанов города по предварительной заявке за доп. плату.
Очарование этого городка невозможно описать словами – в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью улочек, которые сохранились с первой половины XX века практически без изменений.
Прогулка по променаду освежит вас морским бризом, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии на Балтику.
Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы «Калининград» с заездом в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура в зависимости от категории размещения, руб.:
|Проживание
|Питание
|Стоимость с 1 человека в рублях
Отель "Калининград" 3*
(центр)
место посадки
+440 руб. завтрак
на человека
15 400 двухместный стандарт взрослый
14 700 двухместный стандарт детский
21 600 одноместный
15 400 трехместный студио взрослый,
14 700 трехместный студио детский
Гостиница "Вилла Гламур" 3*
(центральная часть города)
Завтраки
включены
14 900 двухместный стандарт взрослый
14 200 двухместный стандарт детский
14 300 трехместный стандарт взрослый,
13 600 трехместный стандарт детский
*Детский до 17 лет (включительно).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.