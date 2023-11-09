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Прибытие. Обзорная экскурсия по Калининграду, форт №11

Начало экскурсии в 13:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Обзорная экскурсия по Калининграду.

Некогда прусское поселение, позднее столица грозной Восточной Пруссии, теперь это один из региональных центров Российской Федерации.

В течение всего трех часов вы пересечете временные границы истории нескольких эпох и народов.

Посещение одного из районов Кенигсберга Амалиенау, в котором строили свои виллы зажиточные жителя города, также входит в экскурсионную программу.

Некоторые здания сохранились и искусно отреставрированы.

Форт №11 Деннхоф.

Вас ждет поездка в настоящий немецкий форт, территория которого восстановлена и представляет собой музей фортификационной архитектуры под открытым небом на площади свыше 4900 квадратных метров.

Во время экскурсии по уникальному сооружению вы осмотрите внутренние помещения форта, побываете во вращающейся «противоосколочной смотровой вышке», механизм которой сохранился и до сих пор готов к использованию!

Много секретов и тайн хранит шедевр немецкой инженерии и по сей день.

Окончание экскурсии в 17:30 у Кафедрального собора.

Желающие смогут посетить органный концерт в Кафедральном соборе, начало в 18:00.