Узнаете историю города, отдохнете и зарядитесь отличный настроением! Путешествие будет интересно и взрослым, и детям.
За три дня Вы посетите основные города Калининградской области, побываете в пустыне на берегу Куршского залива и узнаете, где добывается 90% мировых запасов янтаря.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная экскурсия по Калининграду, форт №11
Начало экскурсии в 13:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).
Обзорная экскурсия по Калининграду.
Некогда прусское поселение, позднее столица грозной Восточной Пруссии, теперь это один из региональных центров Российской Федерации.
В течение всего трех часов вы пересечете временные границы истории нескольких эпох и народов.
Посещение одного из районов Кенигсберга Амалиенау, в котором строили свои виллы зажиточные жителя города, также входит в экскурсионную программу.
Некоторые здания сохранились и искусно отреставрированы.
Форт №11 Деннхоф.
Вас ждет поездка в настоящий немецкий форт, территория которого восстановлена и представляет собой музей фортификационной архитектуры под открытым небом на площади свыше 4900 квадратных метров.
Во время экскурсии по уникальному сооружению вы осмотрите внутренние помещения форта, побываете во вращающейся «противоосколочной смотровой вышке», механизм которой сохранился и до сих пор готов к использованию!
Много секретов и тайн хранит шедевр немецкой инженерии и по сей день.
Окончание экскурсии в 17:30 у Кафедрального собора.
Желающие смогут посетить органный концерт в Кафедральном соборе, начало в 18:00.
Балтийск - Янтарный - Светлогорск
Начало экскурсии в 09:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).
Экскурсия «Навстречу солнцу вдоль Балтийского побережья» — Балтийск, Янтарный, Светлогорск.
Сегодня вы побываете в трех городах на Балтике, каждый из которых уникален по-своему.
Балтийск — именно здесь находится самая западная точка России.
Высадившись из автобуса у архитектурного комплекса Елизаветинский Форт, вы сможете сделать отметку на своей карте путешествий в самой западной точке РФ.
Далее вы отправитесь в Янтарный — единственное место на земле, где добыча янтаря ведется со времен Тевтонских рыцарей.
В этом небольшом поселке добывается 90% мировых запасов янтаря.
Вы побываете не только на красивейшем пляже, но и посетите мини-фабрику по производству янтарных украшений.
И конечно же янтарный шоппинг по самым привлекательным ценам!
Переезд в Светлогорск.
Обед в одном из ресторанов Светлогорска (включен в стоимость).
Пешая экскурсия по городу-курорту федерального значения.
Прогулка по променаду освежит вас морским бризом, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии в Калининградскую область.
Во время экскурсии по достопримечательностям курорта Светлогорск вы увидите значительное количество сохранившихся памятников архитектуры Восточной Пруссии начала XIX.
Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).
Куршская коса - Зеленоградск
Начало экскурсии в 09:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81)
Экскурсия «Золотые дюны»НП Куршская коса.
Этот уникальный природный парк полон самых удивительных сокровищ и чудес, которые только может подарить природа.
Поднявшись на одну из самых высоких дюн Европы — Эфа, Вы сможете увидеть гладь Куршского залива и волны Балтийского моря одновременно.
Вас ожидает прогулка по «Танцующему Лесу» — это до сих пор не разгаданная природная аномалия.
Стволы деревьев в этом лесу изогнуты самым причудливым образом.
Обязательно состоится выход к морю, прогулка по пляжу.
Во время экскурсии у вас будет возможность посетить частную коптильню и отведать свежекопченой морской рыбы в поселке «Рыбачий»,
Обед пройдет в трактире «У Дороги» — ресторан, отмеченный посещением первого лица государства(меню рыбное, только по предварительное заявке — 800 руб.).
Переезд в Калининград с посещением Зеленоградска.
С каждым годом город-курорт Зеленоградск (Кранц) становится все более ухоженным.
Широкий морской променад с пирсом протянулся вдоль берега моря на целых 3 километра.
Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81) с заездом в аэропорт.
Турфирма оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, сохраняя при этом их количество.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Проживание
|Питание
|Стоимость
Отель «Золотая бухта» 3*
(центральная часть города)
|+430 руб. завтрак на месте (доплата)
13400 двухместный взрослый
13000 двухместный детский
15400 одноместный стандарт
|Отель «Шерлок» 3*
(центр)
|2 завтрака
16 000 двухместный стандарт взрослый
15 400 двухместный стандарт детский
19 600 одноместный стандарт
15 000 трехместный улучшенный взрослый,
14 400 трехместный улучшенный детский
|Отель «Дона» 3*
(центр)
|2 завтрака (шведский стол)
16 600 двухместный стандарт взрослый
16 200 двухместный стандарт детский
19 700 одноместный стандарт
|Отель «Калининград» 3*
(центр, место посадки)
|+500 руб. завтрак на месте (доплата)
15 800 двухместный студио взрослый
15 200 двухместный студио детский
20 950 двухместный студио-бизнес взрослый
завтраки включены
20 550 двухместный студио-бизнес детский завтраки
включены
21 200 одноместный стандарт
15 000 трехместный студио взрослый,
14 400 трехместный студио детский
Варианты проживания
Гостиница «Калининград»
Гостиница "Калининград"расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.
Номера гостиницы "Калининград" с удобными диванами оборудованы рабочим столом, чайником (чайной станцией) и собственной ванной комнатой.
В 2 стильных ресторанах гостиницы "Калининград" подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.
Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.
Это любимая часть города Калининград среди наших гостей согласно независимым отзывам.
Гостиница «Шерлок» 3
Отель «Шерлок» расположен в Калининграде, в 0,4 км от Королевского парка. Из услуг тут есть следующее: wi-fi, смешанная парковка, круглосуточно работает стойка регистрации.
Во всех категориях номеров, вне зависимости от стоимости, есть все необходимое для комфортного отдыха и проживания гостей.
Кондитерская «ВДНХ» и кафе «Cutest» принимают посетителей в 0,2 км. Магазин «Семья» находится в 0,1 км.
На досуге туристы могут посетить музей «Дом китобоя», он расположен в 1,2 км. Достопримечательность «Башня Врангель» отдалена на 0,7 км. Бар «Ельцин» расположен в 0,3 км. Аэропорт Храброво в 18,3 км, до местного железнодорожного вокзала составляет 0,6 км.
Отель «Дона» 3
Этот трехзвездочный отель располагает изысканным итальянским рестораном с летней террасой, а также предоставляет номера со звукоизоляцией и бесплатную охраняемую парковку. Отель находится напротив знаменитого Музея Янтаря.
Отель "Дона" располагается всего в 5 минутах езды от мэрии Калининграда. Отель предоставляет современные номера и люксы с телевизором с плоским экраном, мини-баром и рабочим столом. В каждой ванной комнате есть фен и бесплатные туалетные принадлежности.
Отель «Золотая бухта» 3
Гостиница "Золотая бухта" предлагает размещение в центре Калининграда.
Номера оформлены в классическом стиле и располагают всем необходимым для проживания.
Завтрак в отеле подается и оплачивается гостями отдельно.
Заселение для граждан РФ осуществляется только по внутреннему гражданскому паспорту.
Удачное расположение позволяет без труда пройти к основным достопримечательностям города. Железнодорожный вокзал находится в 400 метрах.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Питание: 2 завтрака (при проживании в "Шерлок" и "Дона"), 1 обед в Светлогорске
- Проживание в выбранном отеле
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Трансфер из/в аэропорт - 1 200 руб. /машина
- Питание: завтраки в гостинице «Калининград», обеды в 1 день, обед на Куршской Косе (800 руб.) и ужины
- Дополнительные экскурсии, не входящие в программу тура (оплата только наличными на месте)
- Страховка
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.