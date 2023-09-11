5 день

Свободный день или экскурсия в посёлок Янтарный за доп. плату

Свободный день.

По желанию за доп. плату экскурсия в пос. Янтарный (4 часа, взрослый — 1700 руб. /чел., льготный (пенсионеры по возрасту и дети до 14 лет) — 1500 руб. /чел.)

12:30 Сбор в сквере у скульптуры «Царевна-Лягушка» напротив ж/д вокзала, Светлогорск, ул. Ленина, 32.

Посёлок Янтарный получил своё название не случайно: по мнению геологов здесь находится самое крупное месторождение янтаря в мире.

И это единственное место в России, где ведётся промышленная добыча солнечного камня. Янтарь — визитная карточка Калининградской области.

Мы расскажем Вам всё о янтаре. В программе предусмотрено посещение предприятия, где Вам расскажут о добыче, обработке янтаря и об изготовлении ювелирных украшений с янтарем.

Также Вы узнаете о полезных, лечебных свойствах этого камня. Янтарь используют в фармацевтике и в производстве лечебной янтарной косметики.

В свободное время Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где добыча янтаря ведется открытым способом, и где начинается путь камня из земли к человеку.

Посещение карьера предлагается по желанию, оплата билетов на кассе предприятия самостоятельно от 1300 руб.

В рамках экскурсии предусмотрено время для покупок изделий из янтаря и сувениров, ведь здесь в Янтарном — это главная специализация деятельности: добыча камня и изготовление всего из янтаря!

Так же мы прогуляемся по Янтарному и познакомимся с его историей.

Раньше Янтарный носил название Пальмникен. Украшением места являются старинная лютеранская кирха 1892 г. и здание «Шлосс-отеля» 1881 г., построенное как дом владельца горнопромышленного предприятия Морица Беккера, а также дендропарк с вековыми деревьями — место, где можно укрыться от летнего зноя