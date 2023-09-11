Вас ждёт целый калейдоскоп приключений по Калининграду и Светлогорску, а также живописная Куршская коса.
При желании Вы сможете посетить место добычи янтаря, средневековые замки и колоритные города Калининградской области.
Кроме того у Вас будет немало свободных дней для неспешного отдыха на солнечном Балтийском побережье.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Свободный день в Калининграде
Прибытие в Калининград.
Трансфер в отель за дополнительную оплату.
Заселение в отель в Калининграде с 14:00.
Свободный день в Калининграде.
Вы сможете самостоятельно посетить единственные в странеМузей Янтаря и Музей Мирового Океана, а ещё — калининградский зоопарк, форт «Король Фридрих Вильгельм II» и Бункер Ляша.
Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.
Куршская коса и Зеленоградск
Экскурсия в Национальный парк «Куршская коса» и Зеленоградск.
Маршрут: Танцующий лес, высота Эфа (самая высокая дюна), свободное время на обед, сувениры и прогулка по городу-курорту Зеленоградску (8 часов).
09:50 Посадка от гостиницы «Калининград».
10:00 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).
10:20 Посадка от гостиницы «Турист».
Куршская коса — уникальный уголок природы, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Узкая полоска суши между Балтийским морем и Куршским заливом.
В программе поездки непременно самая высокая дюна — высота Эфа; выход к морю и прогулка по лесу.
Желающие могут купить на косе рыбку горячего копчения, которую ловят и коптят здесь по старому рецепту.
Зеленоградск. Вас ждет знакомство со старейшим и самым известным курортом Восточной Пруссии — Кранцем (теперь город Зеленоградск).
Во время пешеходной экскурсии по Зеленоградску Вы увидите уникальную старинную архитектуру Кранца: пансионаты, отели и частные виллы рубежа конца XIX-XX вв; лютеранскую кирху св. Адальберта, сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась в 1807 году, и многое др.
Прогулка по променаду позволит насладиться прекрасным видом на море.
Калининград - прошлое и настоящее
Экскурсия «Калининград — прошлое и настоящее» (4 часа).
11:10 Посадка от гостиницы «Турист».
11:20 Посадка от гостиницы «Калининград».
11:30 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).
Вас ждёт обзорная экскурсия по городу с выходами на фотопаузы. Вы увидите:
- старинные городские ворота;
- Кафедральный собор и могилу И. Канта у его стен;
- Рыбную деревню на островной части города;
- старые мосты над рекой Преголя;
- церкви святого семейства и памяти королевы Луизы, ставшие областной филармонией и детским кукольным театром;
- центральную площадь Победы;
- главные общественные здания.
А после проедете мимо популярных мест отдыха: зоопарка, парков, стадионов, прудов. Посмотрите на фортификационные сооружения: оборонительную казарму Кронпринц, бастионы Грольман и Обертайх.
За дополнительную плату вы сможете послушать органный мини-концерт в Кафедральном соборе (500 руб. /чел.).
Экскурсия по Светлогорску
Освобождение номеров в гостинице Калининграда до 12:00.
11:30-12:00 Ожидание в холле гостиницы с вещами и групповой трансфер в Светлогорск.
С 14:00 заселение в отель в Светлогорске.
16:00 Пешеходная экскурсия по Светлогорску (2 часа).
Встреча в сквере у скульптуры «Царевна-Лягушка» напротив ж/д вокзала, Светлогорск, ул. Ленина, 32.
Вы познакомитесь со старинной архитектурой Светлогорска-Раушена и другими достопримечательностями: частными виллами, пансионатами, отелями, и увидите:
- органный зал;
- лиственничный парк;
- водонапорную башню;
- курхаус;
- работы немецкого скульптора Г. Брахерта: «Несущая воду» и «Нимфа».
Вы увидите новый "дом" КВН и кинофестиваля "Балтийские дебюты" — театр эстрады "Янтарь холл".
К мору Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад.
Наверх за отдельную плату Вы сможете подняться по канатной дороге.
Шопинг, магазины янтаря.
Свободный день или экскурсия в посёлок Янтарный за доп. плату
Свободный день.
По желанию за доп. плату экскурсия в пос. Янтарный (4 часа, взрослый — 1700 руб. /чел., льготный (пенсионеры по возрасту и дети до 14 лет) — 1500 руб. /чел.)
12:30 Сбор в сквере у скульптуры «Царевна-Лягушка» напротив ж/д вокзала, Светлогорск, ул. Ленина, 32.
Посёлок Янтарный получил своё название не случайно: по мнению геологов здесь находится самое крупное месторождение янтаря в мире.
И это единственное место в России, где ведётся промышленная добыча солнечного камня. Янтарь — визитная карточка Калининградской области.
Мы расскажем Вам всё о янтаре. В программе предусмотрено посещение предприятия, где Вам расскажут о добыче, обработке янтаря и об изготовлении ювелирных украшений с янтарем.
Также Вы узнаете о полезных, лечебных свойствах этого камня. Янтарь используют в фармацевтике и в производстве лечебной янтарной косметики.
В свободное время Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где добыча янтаря ведется открытым способом, и где начинается путь камня из земли к человеку.
Посещение карьера предлагается по желанию, оплата билетов на кассе предприятия самостоятельно от 1300 руб.
В рамках экскурсии предусмотрено время для покупок изделий из янтаря и сувениров, ведь здесь в Янтарном — это главная специализация деятельности: добыча камня и изготовление всего из янтаря!
Так же мы прогуляемся по Янтарному и познакомимся с его историей.
Раньше Янтарный носил название Пальмникен. Украшением места являются старинная лютеранская кирха 1892 г. и здание «Шлосс-отеля» 1881 г., построенное как дом владельца горнопромышленного предприятия Морица Беккера, а также дендропарк с вековыми деревьями — место, где можно укрыться от летнего зноя
Свободный день или экскурсия в Балтийск за доп. плату
Свободный день.
По желанию за доп. плату экскурсия «Балтийск — самый западный город России + шведская крепость» (5 часов, взрослый — 1700 руб. /чел., льготный (пенсионеры по возрасту и дети до 14 лет — 1600 руб. /чел.).
12:30 Сбор в сквере у скульптуры «Царевна-Лягушка» напротив ж/д вокзала, Светлогорск, ул. Ленина, 32.
На экскурсии в городе Балтийске — ранее закрытой для свободного доступа базе Балтийского флота, Вы узнаете историю становления флота со времён основания его Петром I, которому в 1998 г. на городском пирсе установлен памятник.
Вы увидите маяк знаменитого архитектора Шинкеля, реформаторскую кирху, ставшую православной церковью и шведскую крепость, которая была построена ещё в середине XVII в. и которая и по сей день является действующим военным объектом.
Увидите пролив — ворота в Калининградский торговый и военный порты, военные корабли и гражданские суда, ошвартованные у набережной города.
Увидите самый большой конный памятник в нашей стране императрице Елизавете Петровне (2004 г.). Пьедестал памятника оформлен в виде форта, со смотровой площадки которого Вашему взгляду откроется обширная панорама с видом на Балтийскую косу, морской пролив и корабли, стоящие на рейде.
Прогуливаясь по молу и пляжу Балтийского моря, Вы почувствуете настоящий морской бриз.
Во время экскурсии предусмотрено посещение Шведской крепости (посещение только для граждан Российской Федерации! Обязательно наличие паспорта РФ).
Свободный день или экскурсия в Черняховск за доп. плату
Свободный день.
По желанию за доп. плату экскурсия Инстербург — г. Черняховск (10 часов, взрослый — 2500 руб. /чел., льготный (пенсионеры по возрасту и дети до 14 лет) — 2300 руб. /чел.).
08:00 Сбор в сквере у скульптуры «Царевна-Лягушка» напротив ж/д вокзала, Светлогорск, ул. Ленина, 32.
Вас ждёт путешествие в город исторического значения, богатый на достопримечательности из разных эпох: руины средневекового замка-крепости Инстербург XIV века; великолепное здание реформатской кирхи 1883 г. п. (ныне — православный Свято-Михайловский собор Черняховско-Славской епархии); католический храм Св. Бруно, построенный в неоготическом стиле в 1902 г.
Очаровательная старая архитектура города Инстербурга, который был очень похож на довоенный Берлин.
В Инстербурге был лично царь Пётр I, а также Великое посольство 1697 г.
В напоминание об эпохе наполеоновских войн — памятник герою Российской империи, фельдмаршалу М. Б. Барклаю-де-Толли и памятник русскому солдату, работы известного российского скульптора В. Суровцева; дом, в котором останавливался Наполеон в 1812 г.
Во время Первой мировой войны в городе стояли войска 1-й Русской Императорской армии.
И, конечно же, памятник генералу И. Д. Черняховскому, командующему 3-го Белорусского фронта, чьё имя с гордостью носит город. В городе в конце Второй мировой войны базировалась эскадрилья Нормандия-Неман с французскими лётчиками.
Обед за доп. плату.
Свободный день или экскурсия в Правдинск и Железнодорожный за доп. плату
Свободный день.
По желанию за доп. плату экскурсия в Правдинск и Железнодорожный «История средневековых городов: Фридланд-Гердауэн» (9 часов, взрослый — 2200 руб. /чел., льготный (пенсионеры по возрасту и дети до 14 лет) — 2000 руб. /чел.).
09:40 Сбор в сквере у скульптуры «Царевна-Лягушка» напротив ж/д вокзала, Светлогорск, ул. Ленина, 32.
История основания городов Тевтонским орденом, традиционная планировка и основные сооружения.
Правдинск. Маленький город Фридланд вошёл в европейскую историю наполеоновских войн как место крупного сражения русской и французской армий в 1807 году.
Об этом напоминают многочисленные достопримечательности. Величественная готическая кирха Фридланда, ныне Свято-Георгиевкий храм, часть средневековых городских укреплений в г. Правдинск.
Пос. Железнодорожный в прошлом город Гердауэн.
Историческая жилая застройка города в стиле фахверк, старая брусчатка, красные черепичные крыши. Всё это создаёт неповторимую атмосферу немецкого старинного города. Руина средневековой городской церкви.
Свободный день или экскурсия в Советск/Балтийск за доп. плату
Свободный день.
По желанию за доп. плату экскурсия «Город Советск/Тильзит, история о сыре и мире», 10 часов, взрослый — 2700 руб. /чел., льготный (пенсионеры по возрасту и дети до 14 лет) — 2500 руб. /чел.
08:00 Сбор в сквере у скульптуры «Царевна-Лягушка» напротив ж/д вокзала, Светлогорск, ул. Ленина, 32.
Вы побываете там, где был заключён знаменитый «Тильзитский мир».
Город Тильзит, а ныне Советск на берегу реки Неман вошёл в европейскую историю как место встречи в 1807 году правителей Российской империи, Франции и королевства Пруссия — императора Александра I, Наполеона Бонапарта и королевской четы Пруссии короля Фридриха Вильгельма III и королевы Луизы.
К 100-летию подписания мира над рекой Неман был построен мост королевы Луизы — символ города.
Вы прогуляетесь по набережной реки, подойдёте к дому, где останавливался российский император Александр I в дни подписания мира.
Главная пешеходная улица старого города приведёт Вас к новому музею города «Тильзитский мир», где воссоздана обстановка XIX века в покоях с подлинными предметами старины.
Посещение экспозиции частного музея «Тильзитский мир» (необходим паспорт РФ).
Также во время прогулки по городу Вы увидите главные достопримечательности города: памятник королеве Луизе в старом городском парке, скульптуру лося работы Л. Фордермайера, а также памятники важные для нашей национальной истории: памятник советскому воину-освободителю, В. И. Ленину и первым советским переселенцам, которые переехали сюда поле Второй мировой войны и поднимали этот край из послевоенной разрухи.
Вы ощутите магическую красоту старинных зданий, чудом сохранившихся во время боёв.
Обед по желанию за доп. плату.
Или
По желанию за доп. плату экскурсия «Балтийск — самый западный город России», 5 часов, взрослый — 1700 руб. /чел., льготный (пенсионеры по возрасту и дети до 14 лет) — 1600 руб. /чел.
Маршрут: г. Балтийск.
12:30 Сбор в сквере у скульптуры «Царевна-Лягушка» напротив жд вокзала, Светлогорск, ул. Ленина, 32.
На экскурсии в городе Балтийске — ранее закрытой для свободного доступа базе Балтийского флота, Вы узнаете историю становления флота со времён основания его Петром I, которому в 1998 г. на городском пирсе установлен памятник.
Вы увидите маяк знаменитого архитектора Шинкеля, реформаторскую кирху, ставшую православной церковью и шведскую крепость, которая была построена ещё в середине XVII в. и которая и по сей день является действующим военным объектом.
Увидите пролив — ворота в Калининградский торговый и военный порты, военные корабли и гражданские суда, ошвартованные у набережной города.
Увидите самый большой конный памятник в нашей стране императрице Елизавете Петровне (2004 г.).
Пьедестал памятника оформлен в виде форта, со смотровой площадки которого Вашему взгляду откроется обширная панорама с видом на Балтийскую косу, морской пролив и корабли, стоящие на рейде.
Прогуливаясь по молу и пляжу Балтийского моря, Вы почувствуете настоящий морской бриз.
В свободное время можно по желанию самостоятельно посетить Шведскую крепость (посещение только для граждан Российской Федерации! Обязательно наличие паспорта РФ) или музея Балтийского флота.
Свободный день или экскурсия в пос. Янтарный/замок Шаакен и сыроварню за доп. плату
Свободный день.
По желанию за доп. плату экскурсия в пос. Янтарный (5 часов,взрослый — 1700 руб. /чел., льготный (пенсионеры по возрасту и дети до 14 лет) — 1500 руб. /чел.).
10:00 Сбор в сквере у скульптуры «Царевна-Лягушка» напротив ж/д вокзала, Светлогорск, ул. Ленина, 32.
Посёлок Янтарный получил своё название не случайно: по мнению геологов здесь находится самое крупное месторождение янтаря в мире.
И это единственное место в России, где ведётся промышленная добыча солнечного камня. Янтарь — визитная карточка Калининградской области.
Мы расскажем Вам всё о янтаре. В программе предусмотрено посещение предприятия, где Вам расскажут о добыче, обработке янтаря и об изготовлении ювелирных украшений с янтарем.
Также Вы узнаете о полезных, лечебных свойствах этого камня. Янтарь используют в фармацевтике и в производстве лечебной янтарной косметики.
В свободное время Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где добыча янтаря ведется открытым способом, и где начинается путь камня из земли к человеку.
Посещение карьера предлагается по желанию, оплата билетов на кассе предприятия самостоятельно от 1300 руб.
В рамках экскурсии предусмотрено время для покупок изделий из янтаря и сувениров, ведь здесь в Янтарном — это главная специализация деятельности: добыча камня и изготовление всего из янтаря!
Так же мы прогуляемся по Янтарному и познакомимся с его историей.
Раньше Янтарный носил название Пальмникен. Украшением места являются старинная лютеранская кирха 1892 г. и здание «Шлосс-отеля» 1881 г., построенное как дом владельца горнопромышленного предприятия Морица Беккера, а также дендропарк с вековыми деревьями — место, где можно укрыться от летнего зноя.
Или
По желанию за доп. плату экскурсия «Замок Шаакен и Сыроварня Шаакендорф» (4 часа, взрослый — 2500 руб. /чел., льготный (пенсионеры по возрасту и дети до 14 лет) — 2300 руб. /чел.).
12:00 Сбор в сквере у скульптуры «Царевна-Лягушка» напротив ж/д вокзала, Светлогорск, ул. Ленина, 32.
Маршрут: руины замка Шаакен, сыроварня Шаакендорф, замок Нессельбек.
Невозможно посетить Калининградскую область, не сфотографировав таинственные замки.
По программе мы посетим руины замка Шаакен в поселке Некрасово.
Его отличительной чертой является необычная овальная форма, подобных замков Тевтонский Орден никогда больше не строил.
Экскурсия по территории замка, перенесёт Вас в эпоху Средневековья. Впечатления дополнит музей инквизиции в подвалах замка.
Вкусным и интересным дополнением станет для Вас посещение сыроварни "Шаакендорф" с рассказом о производстве сыров и шоколада и дегустацией с бокалом вина.
Здесь также можно приобрести сыры и шоколад в фирменном магазине от производителя.
Фотопауза у современного замка Нессельбек в пос. Орловка, где находится известный пивоваренный ресторан.
При желании здесь можно остаться на обед и самостоятельно вернуться в г. Калининград.
Окончание тура
Освобождение номеров в отеле Светлогорска до 12:00.
Трансфер по желанию за доплату.
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Данные экскурсии являются групповыми. В зависимости от численности экскурсантов возможно присоединение к группе в городе Калининграде или в городе Зеленоградске.
Проживание
В туре предусмотрено следующее размещение:
- в Калининграде (по наличию мест) — базовые отели: «Робинзон» и «Академическая» (возможны другие варианты по запросу);
- в Светлогорске — гостиницы «Чайка», «Энергетик», «Вилла Готланд», «Раушен» и «Волна».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместный
|Одноместный
|Трёхместный
Отель в Калининграде + отель «Чайка» 2* в Светлогорске
Завтраки оплачиваются дополнительно
33000
41000
29000
|Отель в Калининграде + отель «Энергетик» 3* с завтраком в Светлогорске
Стандарт 46000
Комфорт 54500
72900
51000
Отель в Калининграде + отель «Вилла Готланд» 3* в Светлогорске
Завтраки оплачиваются дополнительно
49500
81600
43500
|Отель в Калининграде + отель «Раушен» 3* с завтраком в Светлогорске
51000
66500
46000
|Отель в Калининграде + отель «Волна» 4* с завтраком (шведский стол) в Светлогорске
53000
68500
62000
Варианты проживания
Отель «Робинзон»
Отель «Робинзон» расположен неподалеку от центра Калининграда в уединенном, лишенном шума районе. К услугам гостей бассейн с подогревом, спа-процедуры, сауна, трансфер по региону, экскурсионное бюро. Персонал владеет тремя языками.
Для удобства клиентов предусмотрена спальная, мягкая и столовая мебель, бытовая техника, ЖК-телевизор. Номера оснащены деревянными полами, часть имеют балконы.
Кафе встречает посетителей многообразием кулинарных шедевров русской, кавказской, европейской кухни. Принимаются заказы на диетические блюда и десерты. Наличие площадки для барбекю позволяет гостям самостоятельно приготовить мясо и овощи на углях.
В оборудованном современной мультимедийной техникой конференц-зале клиенты отеля могут провести корпоративные мероприятия или бизнес-переговоры. Предоставляются услуги копировальной техники и факса.
Аэропорт Калининграда расположен в 16,7 км, железнодорожный вокзал в 2,8 км. В 900 метрах располагается площадь Бисмарка. В одном километре можно посетить ботанический сад, в 1,8 км – музей янтаря. В 800 м простирается озеро Верхнее. Расстояние до Балтийского моря не превышает 25 км. На отдалении 2 км имеется каскад водопадов.
Отель «Академическая»
Отель под названием "Академическая" находится в Калининграде. В числе услуг: парковка для личного авто, трансфер, доступ в интернет, детская площадка, гладильная, прачечная, лифт для доступа к верхним этажам, стойка регистрации работает круглосуточно.
Номерной фонд представлен категориями "Стандарт" и "Комфорт". Все комнаты оборудованы современной техникой и необходимой мебелью, чтобы проживание вдали от дома было комфортным и беззаботным.
Вкусно и сытно поесть можно в любом ресторане или столовой неподалеку. Здесь Вы не только отведаете свои любимые блюда, но и попробуете что-то новое и необычное.
В конференц-зале можно провести переговоры или деловую встречу. Он оборудован мягкими сиденьями, флипчартом, проекционным экраном и кондиционером.
Рядом находятся башня Дер Дона, музей Янтаря, парк юность и Королевские ворота.
Гостиница «Чайка»
Гостиница Чайка расположена в нескольких минутах ходьбы от центра г. Светлогорска и спуска к морю. Рядом автобусная остановка. Расстояние до моря – 300 м. В 2010 году закончен капитальный ремонт здания и номерного фонда, полностью заменена мебель.
- Одноместный стандарт: односпальная кровать, телевизор, санузел, душевая кабина
- Двухместный стандарт: две раздельные кровати, телевизор, санузел, душевая кабина
Инфраструктура:
- отсутствует кафе, но питание можно заказать в кафе расположенной рядом гостинице Раушен, в близлежащих рядом санаториях («Янтарь» и «Янтарный берег»);
- возможно приобретение курсовок на лечение;
- холодильник на этаже;
- автомобильная парковка (не охраняемая).
Санаторий-профилакторий «Энергетик»
Санаторий профилакторий «Энергетик» находится в г. Светлогорск Калининградской области на побережье Балтийского моря. 1 января 2021 года после реконструкции состоялось открытие учреждения, которое располагает 47 номерами класса «Стандарт» и «Комфорт», 1 номером класса «Люкс», собственной парковкой и спортивной площадкой, а также позволяет одновременно обслуживать до 90 гостей.
Стандарт одноместный: оптимальный номер для проживания одного человека площадью 16 м2. ЖК телевизор, Wi-Fi, полотенца и средства личной гигиены.
Двухместный стандарт: уютный светлый двухместный номер с одной или двумя отдельными кроватями. С балкона номера открывается вид на живописную еловую аллею. ЖК телевизор, Wi-Fi, полотенца и средства личной гигиены.
Комфорт двухместный: современный номер повышенной комфортности с одной или двумя отдельными кроватями. ЖК телевизор, Wi-Fi, полотенца и средства личной гигиены.
Семейный номер: современный номер повышенной комфортности с одной кроватью и диваном. ЖК телевизор, Wi-Fi, полотенца и средства личной гигиены.
Люкс: просторный двухкомнатный номер с большой кроватью с балконом и видом на еловую аллею. ЖК телевизор, Wi-Fi, полотенца и средства личной гигиены.
Гостиница «Вилла Готланд»
Здание гостиницы, построенное в 2015 году, расположено в 100 метрах от моря в живописной рекреационной зоне примыкающей к исторической части курорта федерального значения г. Светлогорск (до 1946 г. «Раушен»). Интерьер гостиницы выдержан в «скандинавском стиле» и тематически посвящен расположенному в Балтийском море шведскому острову Готланд. В 200-х метрах от гостиницы «Вилла Готланд» расположена железнодорожная станция «Светлогорск-2», стоянка такси, автобусная остановка.
- Двухместный стандарт 1 категории. 1-комнатный номер с двуспальной или 2-мя раздельными кроватями. Холодильник, плазменный, ТВ, душ, телефон, шкаф, письменный стол, стулья, прикроватные тумбы, санузлом фен.
- Люкс. 2-комнатный номер с двуспальной кроватью. Холодильник, плазменный ТВ, ванна, телефон, шкаф, письменный стол, стулья, прикроватные тумбы, санузлом фен, мягкий уголок, кондиционер.
Инфраструктура:
- служба приема— круглосуточный прием;
- завтраки, полу, или полный пансион пожеланию гостей;
- бесплатный Wi-Fi на территории всего отеля;
- бесплатная парковка во дворе отеля;
- сауна;
- бильярд и настольные игры;
- прокат велосипедов;
- регистрация иностранных граждан в паспортно-визовой службе РФ;
- место и принадлежности для барбекю;
- услуги библиотеки;
- услуги факса, копира, электронной почты;
- автомат для чистки обуви;
- организация конференций и корпоративов (на 40-50 мест);
- вручение корреспонденции гостям;
- утренняя побудка (по просьбе);
- ежедневная уборка номеров горничной, включая заправку постели;
- регулярная смена постельного белья, полотенец;
- предоставление утюга, гладильной доски;
- хранение багажа;
- предоставление туристической информации;
- вызов скорой помощи, такси, медицинская аптечка и другие услуги.
Гостиничный комплекс «Волна»
Гостиничный комплекс Волна расположен в тихой части города Светлогорск на живописном холме в 300 метрах от берега Балтийского моря.
- Одноместный Стандарт: полуторная кровать, встроенный шкаф, душ, балкон, ТВ, холодильник
- Двухместный Стандарт: две полуторные кровати, душ, балкон, ТВ, холодильник
- Съют: 2-х уровневый номер с террасой, из номера открывается восхитительный вид на парковую зону города, две полуторные кровати, душевая кабина, фен, халат и тапочки, галантерея-парфюмерия, банные принадлежности, холодильник, мини-бар, кабельное TV, доступ в Internet, система управления микроклиматом.
- Студио: две полуторные кровати, душевая кабина, фен, халат и тапочки, галантерея-парфюмерия, банные принадлежности, холодильник, мини-бар, система управления микроклиматом, лоджия, кабельное TV, доступ в Internet.
- Люкс: 2-х комнатный номер, гостиная и спальня с двуспальной кроватью, лоджия, ванна, фен, халат, тапочки, парфюмерия, холодильник, мини-бар, телефон, кабельное TV.
- Де-Люкс: 2-х комнатный номер, гостиная с баром и спальня с двуспальной кроватью, душевая кабина с паром, фен, халат и тапочки, галантерея-парфюмерия, банные принадлежности, кабельное TV, холодильник, интернет, система управления микроклиматом.
- Апартаменты: 3-х комнатный номер, спальня с двуспальной кроватью, гостиная, комната, оборудованная оргтехникой, лоджия, встроенная кухня, холодильник, мини-бар, телефон, кабельное телевидение, интернет, 2 ванных комнаты, душевая кабина и ванна, фен, халат и тапочки, галантерея-парфюмерия, банные принадлежности, система управления микроклиматом.
- Представительский Люкс: 3-х комнатный номер, спальня с двуспальной кроватью, гостиная, комната переговоров на 10 человек, лоджия, 2 просторных ванных комнаты, две душевые кабины, фен, халат и тапочки, галантерея-парфюмерия, банные принадлежности, мини-сауна, холодильник, мини-бар, интернет, телефон, кабельное телевидение, система управления микроклиматом.
Инфраструктура:
- танцевальные вечера;
- караоке;
- концерты и демонстрация кинофильмов;
- видеосалон;
- библиотека;
- русский бильярд и американский пул;
- организация посещений концертов и театров, теннисных кортов;
- катание на лошадях;
- прогулки на яхтах;
- летняя беседка.
Гостиница «Раушен»
Для тех, кто хочет насладиться высоким качеством обслуживания, в самом центре Светлогорска распахнул свои двери отель "Раушен". Здесь отдыхающие могут расслабиться на сеансе массажа или посетить сауну. На стойке регистрации вежливый и внимательный персонал поможет решить любой вопрос, а также подобрать экскурсионную программу.
Номерной фонд представлен уютными и просторными номерами с современным интерьером, в каждом из них установлена кровать с удобным матрасом и есть собственный санузел.
Организовать питание постояльцы могут в ресторане на территории. В высокий сезон в стоимость размещения включен завтрак, в межсезонье - полупансион.
Для проведения презентаций и любых других мероприятий подойдет вместительный конференц-зал с необходимым оборудованием, а также небольшая уютная переговорная комната.
Расстояние до аэропорта Калининграда составляет 29 км, до местного железнодорожного вокзала - около 500 метров.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание 3 ночи в Калининграде
- Проживание 7 ночей в Светлогорске
- 7 завтраков в отелях "Энергетик", "Раушен" и "Волна"
- Входные билеты
- Экологические сборы
- Групповой трансфер из Калининграда в отель Светлогорска на 4 день
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты в Калининград и обратно
- Дополнительные ночи к туру
- Завтраки в отелях "Вилла Готланд" - 530 руб. /завтрак, "Чайка"
- Обеды и ужины
- Трансфер в Калининград из аэропорта - 1500 руб., с ж/д вокзала - 1000 руб., из Светлогорска до аэропорта или ж/д вокзала - 2500 руб
- Доп. экскурсии по программе (бронируются заранее)
- Дополнительные активности: органный мини-концертподъём на канатной дорогепосещение карьера Янтарного комбината - от 1300 руб
- Органный мини-концерт
- Подъём на канатной дороге
- Посещение карьера Янтарного комбината - от 1300 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Что входит в услугу трансфера?
Трансфер из/в аэропорт, с/на ж/д вокзал предоставляется за доп. плату.
Трансфер не является индивидуальной услугой и может быть выполнен на автобусе / микроавтобусе.
В стоимость услуги входит ожидание в зале прилёта 30 минут от заявленного времени прибытия рейса. Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом туроператора по телефону: +7 (905) 243-88-22.
В противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.
Какие автобусы в туре?
Микроавтобусы и автобусы Мерседес, Неоплан и Фоксбас не старше 10 лет. Кондиционер есть, рассадка произвольная.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Описание номеров в гостиницах в зависимости от размещения
Отель
Двухместный
Одноместный
Трехместный
|Гостиница «Чайка»
Раздельные кровати
Одноместный стандарт
Раздельные кровати + доп. кровать
|Санаторий «Энергетик»
Раздельные кровати, двуспальная кровать (номер стандарт/номер комфорт)
Одноместное размещение в двухместном номере
Семейный номер комфорт (двуспальная кровать и диван)
|Отель «Волна»
Раздельные кровати
Одноместный стандарт
Раздельные кровати + диван
(номер полулюкс)
Отель «Раушен»
Раздельные кровати, двуспальная кровать
(стандартный номер)
Одноместное размещение в двухместном номере
Раздельные кровати, двуспальная кровать + диван
(джуниор)
|Гостиница «Вилла Готланд»
Раздельные кровати, двуспальная кровать
(стандартный номер)
Одноместное размещение в двухместном номере
Раздельные кровати/двуспальная кровать + евро-раскладушка (улучшенный номер)