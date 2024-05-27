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Авторский тур
3 дня
Весенняя Балтика. Тур выходного дня на 8 марта
Начало: г. Калининград
7 мар в 10:00
от 18 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
Насладиться органным концертом, прокатиться на катере и сделать марципан своими руками
Начало: Аэропорт Калининграда, выбирайте рейсы с прибытием...
27 июня в 12:00
4 июля в 12:00
77 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Тур в Калининграде. Светлогорск, Зеленоградск
Начало: Россия, Калининград
9 июня в 10:00
27 июня в 10:00
46 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
Увидеть средневековый город, посетить сыроварню и отправиться на Куршскую косу и курорты Балтики
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
25 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Куршская коса, курорты Балтики и 2 дня в Калининграде
Посетить исторически значимые места региона, уникальный природный уголок и отправиться на променад
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
19 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На выходные в Калининград и область: экспресс-тур по must-see-локациям
Послушать орган в Кафедральном соборе, узнать о добыче янтаря и полюбоваться дюнами Куршской косы
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
14 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный
Посетить место, где заключили мир правители, увидеть орденский замок и послушать орган в соборе
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
22 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Город-крепость Калининград и побережье от Куршской косы до Балтийска
Побывать в местах становления флота, полюбоваться дюнами и погулять в курортных городах
Начало: Г. Калининград, заселение в гостиницу с 14:00
15 июня в 14:00
22 июня в 14:00
32 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООлег27 мая 2024Все отлично
- ЕЕлена14 марта 2024Первый раз путешествовали с вашей компанией, очень понравилась поездка, тур Весенняя Балтика. Огромное спасибо нашему замечательному гиду, Надежде Алексеевне, на
- ММалышкина13 марта 2024Отличная поездка на выходные!!! Очень красивые города, архитектура,жилые дома, природа. По впечатлениям была будто неделю))) интересный экскурсовод, с которым мы провыли эти дни. Привезла самые красивые и вкусные сувениры. Обязательно приеду еще, хотя бы на неделю✨️
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Музей марципана»
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