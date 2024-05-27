Туры в Музей марципана

Найдено 8 туров в категории «Музей марципана» в Калининграде, цены от 14 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весенняя Балтика. Тур выходного дня на 8 марта
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Весенняя Балтика. Тур выходного дня на 8 марта
Начало: г. Калининград
7 мар в 10:00
от 18 600 за человека
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
Насладиться органным концертом, прокатиться на катере и сделать марципан своими руками
Начало: Аэропорт Калининграда, выбирайте рейсы с прибытием...
27 июня в 12:00
4 июля в 12:00
77 000 за человека
Тур в Калининграде. Светлогорск, Зеленоградск
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Тур в Калининграде. Светлогорск, Зеленоградск
Начало: Россия, Калининград
9 июня в 10:00
27 июня в 10:00
46 000 за человека
Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
Увидеть средневековый город, посетить сыроварню и отправиться на Куршскую косу и курорты Балтики
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
25 500 за человека
Куршская коса, курорты Балтики и 2 дня в Калининграде
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Куршская коса, курорты Балтики и 2 дня в Калининграде
Посетить исторически значимые места региона, уникальный природный уголок и отправиться на променад
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
19 500 за человека
На выходные в Калининград и область: экспресс-тур по must-see-локациям
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
На выходные в Калининград и область: экспресс-тур по must-see-локациям
Послушать орган в Кафедральном соборе, узнать о добыче янтаря и полюбоваться дюнами Куршской косы
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
14 000 за человека
Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный
Посетить место, где заключили мир правители, увидеть орденский замок и послушать орган в соборе
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
22 900 за человека
Город-крепость Калининград и побережье от Куршской косы до Балтийска
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Город-крепость Калининград и побережье от Куршской косы до Балтийска
Побывать в местах становления флота, полюбоваться дюнами и погулять в курортных городах
Начало: Г. Калининград, заселение в гостиницу с 14:00
15 июня в 14:00
22 июня в 14:00
32 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Олег
    27 мая 2024
    Весенняя Балтика. Тур выходного дня на 8 марта
    Все отлично
  • Е
    Елена
    14 марта 2024
    Весенняя Балтика. Тур выходного дня на 8 марта
    Первый раз путешествовали с вашей компанией, очень понравилась поездка, тур Весенняя Балтика. Огромное спасибо нашему замечательному гиду, Надежде Алексеевне, на
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    редкость интересный и внимательный экскурсовод, узнали много всего нового, экскурсии были живыми и увлекательными, и нашему прекрасному водителю Пал Палычу! С удовольствием поедем с вами в следующий раз.

    Первый раз путешествовали с вашей компанией, очень понравилась поездка, тур Весенняя Балтика. Огромное спасибо нашему замечательномуПервый раз путешествовали с вашей компанией, очень понравилась поездка, тур Весенняя Балтика. Огромное спасибо нашему замечательномуПервый раз путешествовали с вашей компанией, очень понравилась поездка, тур Весенняя Балтика. Огромное спасибо нашему замечательномуПервый раз путешествовали с вашей компанией, очень понравилась поездка, тур Весенняя Балтика. Огромное спасибо нашему замечательномуПервый раз путешествовали с вашей компанией, очень понравилась поездка, тур Весенняя Балтика. Огромное спасибо нашему замечательномуПервый раз путешествовали с вашей компанией, очень понравилась поездка, тур Весенняя Балтика. Огромное спасибо нашему замечательномуПервый раз путешествовали с вашей компанией, очень понравилась поездка, тур Весенняя Балтика. Огромное спасибо нашему замечательномуПервый раз путешествовали с вашей компанией, очень понравилась поездка, тур Весенняя Балтика. Огромное спасибо нашему замечательномуПервый раз путешествовали с вашей компанией, очень понравилась поездка, тур Весенняя Балтика. Огромное спасибо нашему замечательномуПервый раз путешествовали с вашей компанией, очень понравилась поездка, тур Весенняя Балтика. Огромное спасибо нашему замечательному
  • М
    Малышкина
    13 марта 2024
    Весенняя Балтика. Тур выходного дня на 8 марта
    Отличная поездка на выходные!!! Очень красивые города, архитектура,жилые дома, природа. По впечатлениям была будто неделю))) интересный экскурсовод, с которым мы провыли эти дни. Привезла самые красивые и вкусные сувениры. Обязательно приеду еще, хотя бы на неделю✨️
    Отличная поездка на выходные!!! Очень красивые города, архитектура,жилые дома, природа. По впечатлениям была будто неделю))) интересныйОтличная поездка на выходные!!! Очень красивые города, архитектура,жилые дома, природа. По впечатлениям была будто неделю))) интересныйОтличная поездка на выходные!!! Очень красивые города, архитектура,жилые дома, природа. По впечатлениям была будто неделю))) интересныйОтличная поездка на выходные!!! Очень красивые города, архитектура,жилые дома, природа. По впечатлениям была будто неделю))) интересныйОтличная поездка на выходные!!! Очень красивые города, архитектура,жилые дома, природа. По впечатлениям была будто неделю))) интересный

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Музей марципана»

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  4. Рыбная деревня
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  7. Танцующий лес
  8. Янтарный комбинат
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Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Музей марципана" можно забронировать 8 авторских туров от 14 000 до 77 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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