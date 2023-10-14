Вся Куршская коса
Отправляйтесь в целительный, душевный и экологичный гранд-фото маршрут по Куршской косе вместе с творчеким фотографом. Для вас — увлекательный индивидуальный маршрут на авто с фотосессией. Привезите из отдыха более 100 красивых фотографий!
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Королевский бор
- Поселок Лесное и променад
- Высота Эфа
- Высота Мюллера
- Озеро Чайка
- Озеро Лебедь
- Поселок Рыбачий
- Росситтентский лес
- Орнитологическая станция Фрингилла
- Музейный комплекс Куршской косы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вы увидите:
- Королевский бор: посмотрим реликтовый лес и пройдем тропой внутри леса с видом на залив. Сфотографируемся у интересных современных эко арт-объектов.
- Поселок Лесное и променад: прогуляемся по главному курорту Куршской косы, где больше всего красивых домов отдыха и отелей, сделаем серию красивых фотографий на море и со стороны залива.
- Высота Эфа: посмотрим одни из самых красивых и живописных дюн в мире, где снимали много фильмов.
- Высота Мюллера: побываем на самой высокой точке дюны Болотной со смотровой площадкой 44 метра над уровнем моря, посмотрим на вековые ели и сосны. Маршрут оборудован смотровой площадкой, находящейся на высоте 44,4 м. над уровнем моря. Сделаем фото с прекрасной панорамой на ландшафтные виды Балтийского моря и Куршского залива.
- Озеро Чайка: посмотрим на самое большое пресноводное озеро на косе, попробуем сделать фотографии с лебедями и попить кофе.
- Озеро Лебедь: красивый длинный маршрут до уникального озера внутри залива.
- Поселок Рыбачий: посмотрим старый пирс и немецкую кирху XIX века, дом профессора Тинеманна — основателя орнитологической станции, бывшую росситтенскую школу.
- Росситтентский лес: прогуляемся по одному из длинных маршрутов в сторону моря с разнообразным дендрологическим составом, сделаем фотографии с красивого высокой смотровой площадки на море.
- Орнитологическая станция Фрингилла: посмотрим как кольцуют птиц уже более века, сделаем серию фотографий с пернатыми друзьями.
- Музейный комплекс косы: музей Куршской косы, деревянную деревню показывающую период жизни викингов «Древняя Самбия», парк-дендрарий редких растений, рыбный причал с катером на заливе, выставка деревянных скульптур и музей суеверий.
Организационные детали:
- Детали маршрута согласуются с Вами по Вашему запросу и времени и сезона.
- Группа до 4 человек. Варианты фото путешествия обсуждаются — больше красивых фотографий в популярных местах и мало передвижений или больше скрытых исторических объектов и потаенных тихих мест и больше передвижений и времени на это.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Поездка по интересным локациям
- Серия авторских профессиональных фотографий в цветокоррекции в электронном виде
- Что не входит
- Личные расходы
- Питание
- Место начала и завершения?
- Калининград, Зеленоградск, Светлогорск по договору
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Детали маршрута согласуются с Вами по Вашему запросу и времени и сезона.
- Группа до 4 человек. Варианты фото путешествия обсуждаются — больше красивых фотографий в популярных местах и мало передвижений или больше скрытых исторических объектов и потаенных тихих мест и больше передвижений и времени на это
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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