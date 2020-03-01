Юрий и Алёна проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Аутентичные особняки Амалиенау

На улочках Амалиенау вы почувствуете, как время останавливается: вас окружат виллы и особняки некогда богатейших жителей Кенигсберга. Пожалуй, это единственное место в городе, сохранившее архитектуру и дух довоенной эпохи. Мы расскажем, какие истории хранят улочки цветущего района, проведем вас к домам горохового короля и придворного ювелира, расскажем, кто из кенигсбергжцев присвоил имя голливудской звезды, и поможем разглядеть в старинных постройках черты югендстиля, фахверка и неоклассицизма.

Заповедные тропы и легенды Куршской косы

От атмосферных немецких вилл мы отправляемся к природным красотам — в национальный парк Куршская коса. Здесь вас ждут мифы и научные теории о появлении косы, легенды об исчезнувшем народе, красивейшие ландшафты песчаных дюн, диких пляжей и хвойного леса. Мы обойдем главные эко-тропы заповедника — станцию кольцевания птиц «Фрингилла», Танцующий лес и Высоту Эфа. Но этим, конечно, не ограничимся! Посетим колоритные рыбацкие деревушки, полюбуемся Балтийским морем и Куршским заливом. А еще поговорим о крайбиттерах, куренах и блуждающих дюнах, откроем секрет бутерброда с балтийской килькой и обсудим главную местную закуску — строганину из пеламиды.