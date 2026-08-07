Ощутить косу через все органы чувств, устроить творческий пленэр и получить 300+ фотографий
Целительная, душевная, кинематографичная — я хочу показать вам Куршскую косу такой, какой ее вижу сама.
Мы устроим медитативный променад вдоль моря, заберемся на самые высокие дюны, создадим фотоистории с вами в главной роли и проведем мастер-класс живописи среди сосен. Это путешествие в формате арт-терапии перезарядит вас и бесповоротно влюбит в Куршскую косу.
В каждой из локаций Куршской косы мы «расскажем» отдельную фотоисторию, погрузимся в местные легенды, а главное, ощутим косу через все органы чувств и творчество. Я проведу для вас небольшой мастер-класс на ваш выбор: — сделаем коллаж из лесного декора; — на мини-пленэре создадим открытку акварелью, пастелью или маркерами; — опробуем песочную живопись; — построим магические пирамиды из камней. Такой подход поможет вам по-настоящему проникнуться этими местами, отдохнуть всем телом и увидеть характер природы.
Ваша фотоистория на Куршской косе
На несколько часов я помогу вам перевоплотиться в киноактрису, киноактера или просто фотомодель: а как иначе, когда вы в одном из красивейших мест мира! Моя задача — помочь вам раскрыть новые архетипы себя и запечатлеть это на профессиональных фотографиях. В качестве базового маршрута предлагаю пять мест Куршской косы с разной фактурой, энергетикой и атмосферой:
Поселок Лесное и его променад: сделаем серию интересных фотографий на берегу Балтики и со стороны Куршского залива
Высота Эфа — вас встретят живописные кинематографичные дюны и прекрасные смотровые площадки.
Высота Мюллера: мы побываем на вершине дюны Болотной, посмотрим на вековые ели и сосны. Здесь получаются отличные панорамные фото с видом на море и залив, озера Чайка и поселок Рыбачий.
Орнитологическая станция Фрингилла: понаблюдаем за процессом кольцевания птиц и сделаем фото с пернатыми.
Музейный комплекс Куршской косы: здесь представим жизнь и быт прусских племен, посетим парк-дендрарий, заглянем в музей Суеверий и пофотографируем на рыбном причале.
При этом конечный вариант маршрута обсуждается с вами и может меняться в зависимости от вашего темпа и пожеланий. Дополнительно (или вместо какого-то объекта из основного маршрута) можем посетить: Королевский бор с реликтовым лесом и эко-арт-объектами; озеро Чайка с изящными лебедями, ледниковое озеро Лебедь внутри залива, поселок Рыбачий с немецкой кирхой 19 века или Росситтентский лес (сделаем фотографии с высокой смотровой площадки на море авандюне).
Организационные детали
В стоимость входит прогулка по интересным локациям, трансфер на машине, серия фотографий в электронном виде. Вы получите около 300 хороших фотографий в лучших локациях Куршской косы, спешиалити кофе и много рекомендаций по отдыху в Калининграде и Калининградской области от творческого местного жителя.
Дополнительные расходы: оплата въезда на косу — 450 руб. за машину и 300 рублей за человека, а также посещение кафе по пути
Варианты фотопрогулки обсуждаются: вы можете выбрать больше фотографий в популярных местах и меньше передвижений или больше потаенных тихих мест и больше передвижений и времени на это.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провела экскурсии для 1549 туристов
Я родилась и выросла в Калининграде. По образованию историк-философ. У меня много творческих профессий — от дизайна предметов интерьера и авторской одежды до фотографии, флористики и организации мероприятий. Путешествиями по читать дальшеуменьшить
области занимаюсь с 2015 года, регулярно вожу друзей и знакомых по лучшим и скрытым местам красоты и силы бывшей Восточной Пруссии. Покажу вам всё самое-самое в Калининграде и области, поделюсь интересными байками, суевериями и историями нашего края. Со мной вам будет весело, интересно и комфортно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Надежда
Хотим поделиться своими впечатлениями о нашей экскурсии с гидом Анастасией. Это был невероятный опыт!
Анастасия – очень позитивный и увлеченный человек. Она с удовольствием делилась историей Калининграда, и мы были поражены читать дальшеуменьшить
ее знанием деталей и фактов. Каждый рассказ был наполнен интересными нюансами, что сделало экскурсию не только познавательной, но и увлекательной.
Особенно нам понравились ее рекомендации по местам, где можно вкусно поесть. Лепешки из мяса вороны – это просто огонь! 😂 Дима уже дома приготовил бургер с лососем и соленым огурцом по рецепту, который нам подсказали на Куршской косе.
Ждем фотографии с ветреного, но безумно красивого побережья Балтики!
Большое спасибо Анастасии за замечательную экскурсию и теплую атмосферу! Рекомендуем всем, кто хочет узнать больше о Калининграде!
С уважением, Дмитрий и Надежда из Санкт-Петербурга.
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Елена
Прогулка очень понравилась, особенно дюна Красная и пляж на 45 мк косы! Куршская коса прекрасна, особенно если едешь с опытным гидом, который знает все самые великолепные и безлюдные, что не мало важно, части заповедника. Устроили пикник с Куршскими лепешками и угрем, сделали кучу фото, искупались в Балтике! Обязательно сюда вернёмся, возможно даже на пару дней! Спасибо Анастасии за сопровождение! Ольга, Катя, Елена и Лена 🥰
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Ирина
Анастасия-гид от Бога!!! Это было незабываемое путешествие по красотам Куршской косы🥰 Обалденные локации, природа, воздух♥️А благодаря Анастасии наши эмоции и впечатления еще и запечатленына фото, которые она сама искусно делает. Все рассказала, все показала!!! Отведали вкуснейшую лепешку с вороной, вкусили немецкого пива. Даже дождь не испортил нам прогулку. Однозначно рекомендуем!!! Спасибо Вам за эмоции, память и гостеприимство ❤️❤️❤️
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К
Ксения
Анастасия очень приятный, светлый, душевный и веселый человек) Мы здорово провели целый день вместе и было супер комфотрно и увлекательно. Сразу сказали Анастасии, что позировать не умеем и не любим и ни разу она нас не попросила позировать, при ей удалось заснять очень живые и красивые эмоциональные моменты! Фотографии получились очень красивыми и душевными) Огромное спасибо!
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Елена
Наша поездка прошла прекрасно, а фото с нее еще лучше. Очень хочется еще вернуться, мы не стояли в пробках и очередях на популярные площадки, но тем не менее не пропустили читать дальшеуменьшить
ничего на косе, коса прекрасна, а с Анастасией еще лучше. Еще там очень вкусные хотдоги необычные, таких вкусных больше нигде не ели и лепешки. Спасибо, Анастасия, за прекрасно проведенное время и чудесные фото. Фото почему то не прикрепляются, но косу надо видеть своими глазами, фото не передают всей красы.
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O
Oksana
Анастасия, выражаем Вам огромную благодарность за наш фототур по Куршской косе. С нетерпением ждём фото. Спасибо за Ваше тепло, за интересное знакомство с городом, в котором мы были впервые. Мы требуем продолжения «банкета» с Вами😉, когда вернёмся еще в Калининград. СПАСИБО! Было круто.
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