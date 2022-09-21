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Описание
Что вас ожидает
Раскрытие места через творчество
В каждой из локаций Куршской косы мы «расскажем» отдельную фотоисторию, погрузимся в местные легенды, а главное, ощутим косу через все органы чувств и творчество. Я проведу для вас небольшой мастер-класс на ваш выбор: — сделаем коллаж из лесного декора; — на мини-пленэре создадим открытку акварелью, пастелью или маркерами; — опробуем песочную живопись; — построим магические пирамиды из камней. Такой подход поможет вам по-настоящему проникнуться этими местами, отдохнуть всем телом и увидеть характер природы.
Ваша фотоистория на Куршской косе
На несколько часов я помогу вам перевоплотиться в киноактрису, киноактера или просто фотомодель: а как иначе, когда вы в одном из красивейших мест мира! Моя задача — помочь вам раскрыть новые архетипы себя и запечатлеть это на профессиональных фотографиях. В качестве базового маршрута предлагаю пять мест Куршской косы с разной фактурой, энергетикой и атмосферой:
Поселок Лесное и его променад: сделаем серию интересных фотографий на берегу Балтики и со стороны Куршского залива
Высота Эфа — вас встретят живописные кинематографичные дюны и прекрасные смотровые площадки.
Высота Мюллера: мы побываем на вершине дюны Болотной, посмотрим на вековые ели и сосны. Здесь получаются отличные панорамные фото с видом на море и залив, озера Чайка и поселок Рыбачий.
Орнитологическая станция Фрингилла: понаблюдаем за процессом кольцевания птиц и сделаем фото с пернатыми.
Музейный комплекс Куршской косы: здесь представим жизнь и быт прусских племен, посетим парк-дендрарий, заглянем в музей Суеверий и пофотографируем на рыбном причале.
При этом конечный вариант маршрута обсуждается с вами и может меняться в зависимости от вашего темпа и пожеланий. Дополнительно (или вместо какого-то объекта из основного маршрута) можем посетить: Королевский бор с реликтовым лесом и эко-арт-объектами; озеро Чайка с изящными лебедями, ледниковое озеро Лебедь внутри залива, поселок Рыбачий с немецкой кирхой 19 века или Росситтентский лес (сделаем фотографии с высокой смотровой площадки на море авандюне).
Организационные детали
В стоимость входит прогулка по интересным локациям, трансфер на машине, серия фотографий в электронном виде. Вы получите около 300 хороших фотографий в лучших локациях Куршской косы, спешиалити кофе и много рекомендаций по отдыху в Калининграде и Калининградской области от творческого местного жителя.
Дополнительные расходы: оплата въезда на косу — 450 руб. за машину и 300 рублей за человека, а также посещение кафе по пути
Варианты фотопрогулки обсуждаются: вы можете выбрать больше фотографий в популярных местах и меньше передвижений или больше потаенных тихих мест и больше передвижений и времени на это.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Калининграде
Я родилась и выросла в Калининграде. По образованию историк-философ. У меня много творческих профессий от дизайна предметов интерьера и авторской одежды до фотографии, флористики и организации мероприятий. Путешествиями по области занимаюсь 10 лет, регулярно вожу друзей и знакомых по лучшим и скрытым местам красоты и силы бывшей Восточной Пруссии. Покажу вам лучшие места Калининграда и области, поделюсь интересными байками, суевериями и историями нашего края. Со мной вам будет весело, интересно и комфортно.