Творческое фотопутешествие по Куршской косе

Ощутить косу через все органы чувств, устроить творческий пленэр и получить 300+ фотографий

Целительная, душевная, кинематографичная — я хочу показать вам Куршскую косу такой, какой ее вижу сама.

Мы устроим медитативный променад вдоль моря, заберемся на самые высокие дюны, создадим фотоистории с вами в главной роли и устроим мастер-класс живописи среди сосен. Это путешествие в формате арт-терапии перезарядит вас и бесповоротно влюбит в Куршскую косу.
Творческое фотопутешествие по Куршской косе
Творческое фотопутешествие по Куршской косе
Творческое фотопутешествие по Куршской косе
Творческое фотопутешествие по Куршской косе
Творческое фотопутешествие по Куршской косе
Творческое фотопутешествие по Куршской косе
Творческое фотопутешествие по Куршской косе
Творческое фотопутешествие по Куршской косе
Творческое фотопутешествие по Куршской косе
Творческое фотопутешествие по Куршской косе
Творческое фотопутешествие по Куршской косе
Творческое фотопутешествие по Куршской косе
Творческое фотопутешествие по Куршской косе
Творческое фотопутешествие по Куршской косе
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Описание

Что вас ожидает

Раскрытие места через творчество

В каждой из локаций Куршской косы мы «расскажем» отдельную фотоисторию, погрузимся в местные легенды, а главное, ощутим косу через все органы чувств и творчество. Я проведу для вас небольшой мастер-класс на ваш выбор:
— сделаем коллаж из лесного декора;
— на мини-пленэре создадим открытку акварелью, пастелью или маркерами;
— опробуем песочную живопись;
— построим магические пирамиды из камней.
Такой подход поможет вам по-настоящему проникнуться этими местами, отдохнуть всем телом и увидеть характер природы.

Ваша фотоистория на Куршской косе

На несколько часов я помогу вам перевоплотиться в киноактрису, киноактера или просто фотомодель: а как иначе, когда вы в одном из красивейших мест мира! Моя задача — помочь вам раскрыть новые архетипы себя и запечатлеть это на профессиональных фотографиях. В качестве базового маршрута предлагаю пять мест Куршской косы с разной фактурой, энергетикой и атмосферой:

  • Поселок Лесное и его променад: сделаем серию интересных фотографий на берегу Балтики и со стороны Куршского залива
  • Высота Эфа — вас встретят живописные кинематографичные дюны и прекрасные смотровые площадки.
  • Высота Мюллера: мы побываем на вершине дюны Болотной, посмотрим на вековые ели и сосны. Здесь получаются отличные панорамные фото с видом на море и залив, озера Чайка и поселок Рыбачий.
  • Орнитологическая станция Фрингилла: понаблюдаем за процессом кольцевания птиц и сделаем фото с пернатыми.
  • Музейный комплекс Куршской косы: здесь представим жизнь и быт прусских племен, посетим парк-дендрарий, заглянем в музей Суеверий и пофотографируем на рыбном причале.

При этом конечный вариант маршрута обсуждается с вами и может меняться в зависимости от вашего темпа и пожеланий. Дополнительно (или вместо какого-то объекта из основного маршрута) можем посетить: Королевский бор с реликтовым лесом и эко-арт-объектами; озеро Чайка с изящными лебедями, ледниковое озеро Лебедь внутри залива, поселок Рыбачий с немецкой кирхой 19 века или Росситтентский лес (сделаем фотографии с высокой смотровой площадки на море авандюне).

Организационные детали

  • В стоимость входит прогулка по интересным локациям, трансфер на машине, серия фотографий в электронном виде. Вы получите около 300 хороших фотографий в лучших локациях Куршской косы, спешиалити кофе и много рекомендаций по отдыху в Калининграде и Калининградской области от творческого местного жителя.
  • Дополнительные расходы: оплата въезда на косу — 450 руб. за машину и 300 рублей за человека, а также посещение кафе по пути
  • Варианты фотопрогулки обсуждаются: вы можете выбрать больше фотографий в популярных местах и меньше передвижений или больше потаенных тихих мест и больше передвижений и времени на это.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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