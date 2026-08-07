Целительная, душевная, кинематографичная — я хочу показать вам Куршскую косу такой, какой ее вижу сама. Мы устроим медитативный променад вдоль моря, заберемся на самые высокие дюны, создадим фотоистории с вами в главной роли и проведем мастер-класс живописи среди сосен. Это путешествие в формате арт-терапии перезарядит вас и бесповоротно влюбит в Куршскую косу.

Описание фото-прогулки

Раскрытие места через творчество

В каждой из локаций Куршской косы мы «расскажем» отдельную фотоисторию, погрузимся в местные легенды, а главное, ощутим косу через все органы чувств и творчество. Я проведу для вас небольшой мастер-класс на ваш выбор:

— сделаем коллаж из лесного декора;

— на мини-пленэре создадим открытку акварелью, пастелью или маркерами;

— опробуем песочную живопись;

— построим магические пирамиды из камней.

Такой подход поможет вам по-настоящему проникнуться этими местами, отдохнуть всем телом и увидеть характер природы.

Ваша фотоистория на Куршской косе

На несколько часов я помогу вам перевоплотиться в киноактрису, киноактера или просто фотомодель: а как иначе, когда вы в одном из красивейших мест мира! Моя задача — помочь вам раскрыть новые архетипы себя и запечатлеть это на профессиональных фотографиях. В качестве базового маршрута предлагаю пять мест Куршской косы с разной фактурой, энергетикой и атмосферой:

Поселок Лесное и его променад: сделаем серию интересных фотографий на берегу Балтики и со стороны Куршского залива

и его променад: сделаем серию интересных фотографий на берегу Балтики и со стороны Куршского залива Высота Эфа — вас встретят живописные кинематографичные дюны и прекрасные смотровые площадки.

— вас встретят живописные кинематографичные дюны и прекрасные смотровые площадки. Высота Мюллера : мы побываем на вершине дюны Болотной, посмотрим на вековые ели и сосны. Здесь получаются отличные панорамные фото с видом на море и залив, озера Чайка и поселок Рыбачий.

: мы побываем на вершине дюны Болотной, посмотрим на вековые ели и сосны. Здесь получаются отличные панорамные фото с видом на море и залив, озера Чайка и поселок Рыбачий. Орнитологическая станция Фрингилла : понаблюдаем за процессом кольцевания птиц и сделаем фото с пернатыми.

: понаблюдаем за процессом кольцевания птиц и сделаем фото с пернатыми. Музейный комплекс Куршской косы: здесь представим жизнь и быт прусских племен, посетим парк-дендрарий, заглянем в музей Суеверий и пофотографируем на рыбном причале.

При этом конечный вариант маршрута обсуждается с вами и может меняться в зависимости от вашего темпа и пожеланий. Дополнительно (или вместо какого-то объекта из основного маршрута) можем посетить: Королевский бор с реликтовым лесом и эко-арт-объектами; озеро Чайка с изящными лебедями, ледниковое озеро Лебедь внутри залива, поселок Рыбачий с немецкой кирхой 19 века или Росситтентский лес (сделаем фотографии с высокой смотровой площадки на море авандюне).

Организационные детали