Самый быстрый способ полюбить город 🏙️ за 1 день.

Моя задача - успеть дать гостю как можно больше контрастных впечатлений среди туристических мест и мест, родных моему сердцу.

Это максимально субъективная прогулка 👣 по самым разным местам города за день, перекусы в интересных местах, рюмочка Welcome Drink в барах 🍹 и ужин на морском побережье.

Центр города, пром зоны, порт, форты и старый немецкий район.