Что вы увидите
- Проспект Мира
- Амалиенау / ул. Коммунальная
- Музей-Квартира Альтес Хаус
- Здание Биржи (ныне Музей Изобразительных Искусств)
- Рыбная деревня/собор Канта/Синагога
- Правая Набережная 21:
- Лучший вид на порт в городе
- Музей Битый Пиксель (вэлком дринк)
- Крыша Правой Набережной
- Площадь Победы
- Пешеходная улица Баранова с визитом в бар Гарри Джонсон/Башня Врангеля/Верхнее Озеро
- Форт Дёнхофф
- Вечер в Зеленоградске с ужином в «Амбаре» (литовская кухня с видом на море) или «Телеграфе» (локальная кухня в историческом здании на пешеходной улице)
Самый быстрый способ полюбить город 🏙️ за 1 день.
Моя задача - успеть дать гостю как можно больше контрастных впечатлений среди туристических мест и мест, родных моему сердцу.
Это максимально субъективная прогулка 👣 по самым разным местам города за день, перекусы в интересных местах, рюмочка Welcome Drink в барах 🍹 и ужин на морском побережье.
Центр города, пром зоны, порт, форты и старый немецкий район.
Что входит
- В стоимость включены:
- услуги гида
- комфортабельный автомобиль с водителем
- согревающий welcome drink в баре
Что не входит
- Оплачивается отдельно:
- входные билеты в форты и музеи
- питание
Начало
🚩 Проспект Мира, 33
Место завершения
🏁 Проспкет мира, 11
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александра М.
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