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"Я в Калининграде на один день"

Александра М.
Александра М. – Гид из Калининграда
"Я в Калининграде на один день"
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍤Можно и покушать
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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"Я в Калининграде на один день"
"Я в Калининграде на один день"

Что вы увидите

  • Проспект Мира
  • Амалиенау / ул. Коммунальная
  • Музей-Квартира Альтес Хаус
  • Здание Биржи (ныне Музей Изобразительных Искусств)
  • Рыбная деревня/собор Канта/Синагога
  • Правая Набережная 21:
  • Лучший вид на порт в городе
  • Музей Битый Пиксель (вэлком дринк)
  • Крыша Правой Набережной
  • Площадь Победы
  • Пешеходная улица Баранова с визитом в бар Гарри Джонсон/Башня Врангеля/Верхнее Озеро
  • Форт Дёнхофф
  • Вечер в Зеленоградске с ужином в «Амбаре» (литовская кухня с видом на море) или «Телеграфе» (локальная кухня в историческом здании на пешеходной улице)
Самый быстрый способ полюбить город 🏙️ за 1 день.
Моя задача - успеть дать гостю как можно больше контрастных впечатлений среди туристических мест и мест, родных моему сердцу.
Это максимально субъективная прогулка 👣 по самым разным местам города за день, перекусы в интересных местах, рюмочка Welcome Drink в барах 🍹 и ужин на морском побережье.
Центр города, пром зоны, порт, форты и старый немецкий район.
Что входит
  • В стоимость включены:
  • услуги гида
  • комфортабельный автомобиль с водителем
  • согревающий welcome drink в баре
Что не входит
  • Оплачивается отдельно:
  • входные билеты в форты и музеи
  • питание
Начало
🚩 Проспект Мира, 33
Место завершения
🏁 Проспкет мира, 11
"Я в Калининграде на один день"
"Я в Калининграде на один день"
"Я в Калининграде на один день"
"Я в Калининграде на один день"
"Я в Калининграде на один день"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александра М.
Александра М.
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