18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Кенигсберг: город-крепость и город-сад

Столетиями Кенигсберг защищало мощное внутреннее оборонительное кольцо. Вы проедете мимо его сохранившихся строений: башен, равелинов и самых интересных ворот в стиле неоготики — парадных Королевских, Росгартенских и Закхаймских. Эти объекты помогут понять мои рассказы об истории, о довоенной жизни и устройстве старого немецкого города. А его атмосферу вы прочувствуете на прогулке по романтичным районам Амалиенау и Марауненхоф, где рассмотрите традиционные немецкие виллы и особняки, а также узнаете о проекте «города-сада» в тени вековых деревьев. После вы сравните изящные виллы с районом рабочих Ратсхоф.

Вкусный символ города и Остров Канта

Говоря о Кенигсберге, конечно, вспомним о марципане — главном городском лакомстве, рецепт которого привезли в город ещё в 13 веке. В музее этой сладости в Бранденбургских воротах вы узнаете о её истории и особенностях производства, а также осмотрите сами двойные ворота изнутри. Другая часть маршрута пройдёт через знаковую площадь Победы и по острову Канта — историческому району Кнайпхоф, где вы откроете его легенды, увидите Кафедральный собор, напоминающий о великой Пруссии, и могилу Имманиуила Канта.

Жизнь Калининграда и ценные рекомендации

Через мостик от острова Канта вас ждёт построенная уже в 21 веке Рыбная деревня — популярный у путешественников квартал с очаровательными домиками и маяком, многочисленными кафе и сувенирными лавками. Я расскажу о современной жизни Калининграда и покажу стадион, построенный к ЧМ-2018 по футболу. Поделюсь интересными местами, которые стоит увидеть самостоятельно, и подскажу, где купить подарки из путешествия и познакомиться с гастрономическими особенностями региона.