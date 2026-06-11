18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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все время были в диалоге, не было затверженного текста, который нужно обязательно донести до туристов. Отдельно хочу сказать спасибо Лилии, за то, что она учла мое желание посетить форт и возложить цветы к памятному камню, мой дед имеет медаль за взятие Кенигсберга и мне очень хотелось почтить память наших воинов, хотя форт и не входил в программу. И еще выразить свою горячую просьбу- гиды города донесите до администрации- это кощунство огородить памятник советским воинам сеткой!!!! и брать деньги за вход!!!! Я понимаю, что подземелье форта является музеем, пусть. Но памятный камень, на котором выгравированы имена героев Советского Союза, должен быть общедоступным!