18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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На автомобиле и пешком по главным достопримечательностям и эпохам города двух имён

Галина
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Галина – представитель гидов
На экскурсии я помогу вам увидеть сразу два города: отыскать старый Кенигсберг и прочувствовать новый Калининград.

Вы познакомитесь с городом-крепостью — маршрут пройдёт вдоль ворот оборонительного кольца.

С городом-садом в районах Амалиенау и Марауненхоф, где вы погрузитесь в атмосферу начала 20 века.

И с городом-музеем на острове Канта и в Рыбацкой деревне.

А дополнением станут полезные советы для идеального знакомства с Калининградом.
4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
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У этой экскурсии18 отзывов
4.89
Добро пожаловать в Калининград!
Добро пожаловать в Калининград!

Что вас ожидает

Кенигсберг: город-крепость и город-сад
Столетиями Кенигсберг защищало мощное внутреннее оборонительное кольцо. Вы проедете мимо его сохранившихся строений: башен, равелинов и самых интересных ворот в стиле неоготики — парадных Королевских, Росгартенских и Закхаймских. Эти объекты помогут понять мои рассказы об истории, о довоенной жизни и устройстве старого немецкого города. А его атмосферу вы прочувствуете на прогулке по романтичным районам Амалиенау и Марауненхоф, где рассмотрите традиционные немецкие виллы и особняки, а также узнаете о проекте «города-сада» в тени вековых деревьев. После вы сравните изящные виллы с районом рабочих Ратсхоф.

Вкусный символ города и Остров Канта
Говоря о Кенигсберге, конечно, вспомним о марципане — главном городском лакомстве, рецепт которого привезли в город ещё в 13 веке. В музее этой сладости в Бранденбургских воротах вы узнаете о её истории и особенностях производства, а также осмотрите сами двойные ворота изнутри. Другая часть маршрута пройдёт через знаковую площадь Победы и по острову Канта — историческому району Кнайпхоф, где вы откроете его легенды, увидите Кафедральный собор, напоминающий о великой Пруссии, и могилу Имманиуила Канта.

Жизнь Калининграда и ценные рекомендации
Через мостик от острова Канта вас ждёт построенная уже в 21 веке Рыбная деревня — популярный у путешественников квартал с очаровательными домиками и маяком, многочисленными кафе и сувенирными лавками. Я расскажу о современной жизни Калининграда и покажу стадион, построенный к ЧМ-2018 по футболу. Поделюсь интересными местами, которые стоит увидеть самостоятельно, и подскажу, где купить подарки из путешествия и познакомиться с гастрономическими особенностями региона.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • Встречаемся в удобном вам месте
Добро пожаловать в Калининград!
Добро пожаловать в Калининград!
Добро пожаловать в Калининград!
Добро пожаловать в Калининград!
Добро пожаловать в Калининград!
Добро пожаловать в Калининград!
Добро пожаловать в Калининград!
Добро пожаловать в Калининград!
Добро пожаловать в Калининград!
Добро пожаловать в Калининград!
Добро пожаловать в Калининград!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Галина
Галина
Меня зовут Галина. Я историк, экскурсовод, аккредитована при Правительстве Калининградской области и НП «Куршская коса». С удовольствием покажу вам наш янтарный край во всём его разнообразии! Познакомлю с историей, природой и людьми. Командой профессиональных гидов мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии, автомобильные и пешеходные: как стандартные маршруты, так и с учётом ваших интересов и пожеланий. Вас ждут живое общение, увлекательные истории, масса полезной информации, яркие впечатления! Узнайте о балтийском побережье всё, что хотели знать, и даже больше!
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18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
экскурсия с Галиной прошла интересно, активно и оригинально.
8 марта 2020
Большое спасибо Галине за проведённую экскурсию. Встреча состоялась в точно обозначенном месте и времени. Передвигались на комфортном автомобиле. Видно, что Галина любит свой город и рассказывает о нем с теплотой. Экскурсия очень содержательна. Узнали для себя много нового. Галину с праздником 💐. И мои рекомендации)
12 февраля 2020
Огромное спасибо Галине за экскурсию! Яркий, добрый и открытый человек, профессионал своего дела, информацией делилась легко четко и доступно - НЕ занудно, как некоторые). Встретила нас в Аэропорту, позавтракала с нами, делилась своим зонтом, Вот уж действительно добро пожаловать в Калининград!!! Очень насыщенная экскурсия, и даже дождь особо не мешал нам в такой хорошей компании. назад привезла нас прямо к подъезду. Спасибо огромное! Побольше бы таких любящих свое дело людей!
2 февраля 2020
Хочу поблагодарить Галину за проведенную экскурсию!!! Она с блеском преподнесла информацию о Калининграде. Рассказала не только об общеизвестных достопримечательностях города, но и поведала о малоизвестных фактах в его истории. Благодаря ей я влюбилась в этот город и при возможности постараюсь побывать в нем еще не раз! Рекомендую Галину как классного экскурсовода, влюбленного в свой город!
21 января 2020
Отлично!!! Брали несколько по Калининграду и области и эта самая лучшая!советую!
20 декабря 2019
С самой первого взгляда как только мы увидели Галину, мы поняли что она то что нам нужно)))
Наш стиль в одежде и даже расцветка полностью совпадала ))))
Экскурсия нас настолько захватила что не отпускала еще долго после ее окончания.
Галина показала город и интересные места, а ее рассказ влюбленного в этот город человека
очень сильно передалось и нам, очень захотелось переехать и жить в Калининграде, где травка зеленная даже в конце декабря. Спасибо огромное
8 октября 2019
Были на экскурсии по Калининграду 2 октября. Хотелось посмотреть достопримечательности и послушать о них и об их истории от знающего человека. Спасибо большое Галине за оправданные ожидания. Не смотря на погоду (дождь) посмотрели очень много. Услышали рассказ увлеченного человека. Очень понравилось. Всем рекомендуем!
12 августа 2019
Замечательно! Очень рекомендую Галину - приятный в общении, очень грамотный экскурсовод. Благодаря ей мы поняли этот замечательный город и получили массу впечатлений. Спасибо ей!
2 июля 2019
Какой вид экскурсий по Калининграду выбрать: групповые (автобусные) или индивидуальные (на автомобиле)? Мнение нашей маленькой экскурсионной группы (две семейные пары возрастом 60+) – однозначно индивидуальные. Если и дороже, то чуть – чуть. Но за то, какие преимущества! Показывают и рассказывают именно для вас, отвечают именно на ваши вопросы, водят по удивительным старым улицам Калининграда со скоростью, которая вам комфортна, а не со скоростью самого молодого и шустрого из 35 человек автобусной экскурсии. А ещё гарантированно не потеряют тебя в незнакомом городе.

Ну, а если уйти от полушутливого тона предыдущих “мыслей вслух “, то: “Уважаемая Галина, Вы классный гид, отличный водитель, пунктуальный человек и, несомненно, умная, обаятельная женщина”.

Большое спасибо, Галина, за интересную, познавательную экскурсию. Успехов, счастья Вам.

Путешествовали с Вами 18 июня из Зеленоградска
15 мая 2019
Если вы, приехав в Калининград, хотите быстро и максимально полно познакомиться с городом - выбирайте обзорную автомобильную экскурсию с гидом Галиной. Галина - эрудированный, грамотный, с замечательным чувством юмора экскурсовод, отличный водитель. При оплаченных трех часах, экскурсия длилась почти четыре. Отлично продуман маршрут. У Галины с собой солидная папка с иллюстративным материалом (старые карты города, фотографии). Экскурсия семьей с персональным гидом - это экскурсия в теплой, семейной атмосфере, где не стесняются задавать любые вопросы и давать на них ответы. К плюсам также отнесу то, что Галина забрала нас от подъезда и в конце привезла туда, куда мы захотели. В итоге, за почти четыре часа мы получили очень интересную, информативную экскурсию и совсем не устали. Спасибо, Галина, так держать!
Ещё 8 отзывов

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