18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На экскурсии мы поможем вам увидеть сразу два города: отыскать старый Кёнигсберг и прочувствовать новый Калининград. Вы познакомитесь с городом-крепостью — маршрут пройдёт вдоль ворот оборонительного кольца. С городом-садом в районах Амалиенау и Марауненхоф, где вы погрузитесь в атмосферу начала 20 века. А ещё с городом-музеем на острове Канта и в Рыбной деревне.
Описание экскурсии
- Вы проедете мимо сохранившихся строений: башен, равелинов и ворот в стиле неоготики — парадных Королевских, Росгартенских и Закхаймских. Услышите об истории, довоенной жизни и устройстве старого немецкого города.
- На прогулке по Амалиенау и Марауненхофу рассмотрите традиционные немецкие виллы. Узнаете о проекте города-сада. После сравните изящные особняки с домами рабочего района Ратсхоф.
- В музее марципана в Бранденбургских воротах познакомитесь с историей десерта и особенностями его производства.
- Увидите знаковую площадь Победы и остров Канта — с Кафедральным собором и могилой Иммануила Канта.
- Заглянете в Рыбную деревню — с очаровательными домиками, маяком, кафе и сувенирными лавками. Гид расскажет о современной жизни Калининграда и покажет стадион, построенный к ЧМ по футболу 2018.
- А ещё подскажет интересные места, которые стоит увидеть самостоятельно.
Организационные детали
- В программу за доплату можно добавить посещение форта и/или замка Нойхаузен. Детали обсудим в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Центральная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3718 туристов
Меня зовут Галина. Я историк, экскурсовод, аккредитована при Правительстве Калининградской области и НП «Куршская коса». С удовольствием покажу вам наш янтарный край во всём его разнообразии! Познакомлю с историей, природой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 273 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Галина провела для нас просто замечательную экскурсию. Так живо, познавательно и интересно рассказала обо всем. Перемещались мы на машине и пешком. Остались в полном восторге от экскурсии.
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А
Хочется поблагодарить Галину за то увлекательную экскурсию! Все было замечательно и очень интересно! Рекомендуем 100%
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Галина — прекрасный гид! Экскурсия прошла на одном дыхании.
Мы с мужем остались в полном восторге.
Очень глубокая подача материала, высокая эрудиция и чувствуется настоящий профессионал своего дела.
Благодарим за атмосферу, знания и удовольствие от процесса!
Мы с мужем остались в полном восторге.
Очень глубокая подача материала, высокая эрудиция и чувствуется настоящий профессионал своего дела.
Благодарим за атмосферу, знания и удовольствие от процесса!
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В
Тем, кто хочет влюбиться в Калининград с первого знакомства, нужна именно Галина и экскурсия «Добро пожаловать в Калининград!».
За несколько часов город раскрывается живым, многослойным и удивительно цельным – через его
За несколько часов город раскрывается живым, многослойным и удивительно цельным – через его
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А
Огромное спасибо нашему экскурсоводу Галине за потрясающую экскурсию по Калининграду! Было видно, что она глубоко знает историю своего города и факты не превращались в скучную лекцию, а складывались в живые
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А
Нашим гидом в Калининграде была Лилия. Выражаю ей огромную благодарность за экскурсию, за прекрасное знание истории, за умение заинтересовать и подать материал так, что время пролетело совершенно незаметно и мы
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