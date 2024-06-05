1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
Утренняя экскурсия: Куршская коса и Зеленоградск
Исследуйте живописные дюны, Танцующий лес и исторический Зеленоградск, наслаждаясь утренней прохладой и спокойствием
Начало: В одном из 10 мест на выбор, в том числе из Зелено...
«А ранний старт позволит рассмотреть балтийские пейзажи в тишине, не отвлекаясь на другие туристические группы»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16551 490₽ за человека
скидка
10%
Групповая
4 часа
Обзорная экскурсия по Калининграду с захватывающей речной прогулкой
Погрузитесь в историю и красоты Калининграда, объединив земные прогулки с речным путешествием на катере. Уникальный опыт гарантирован
Начало: В одном из 5 мест на выбор
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 14:00 и 16:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1055950₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта
Исследуйте культурное наследие и природную красоту Калининградской области в однодневной поездке
Начало: В центре Калининграда
«Такой зелёный, уютный и живописный, со сказочными виллами в 100-летнем сосновом бору»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 734₽ за человека
скидка
10%
Групповая
8 часов
Калининград: Путешествие к берегам Светлогорска и Янтарного
Исследуйте живописные уголки Калининградской области, вдохновляющие своей красотой и историей
Начало: Одна из 8 точек на выбор
«А после — курорт Светлогорск, такой зелёный, уютный и живописный»
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
17661 590₽ за человека
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
Калининград: погружение в историю и культуру за 3 часа
Познакомьтесь с Калининградом через его исторические уголки и архитектурные шедевры. Уникальный маршрут без пробок и с лучшими рекомендациями
Начало: В одной из 6 точек на выбор
«А после прогуляемся по живописной Рыбной деревне и острову Кнайпхоф: здесь вас ждет увлекательный рассказ гида об историях и легендах, связанных с великим философом И»
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 12:00, 13:30, 14:00, 16:30 и 18:40
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1055950₽ за человека
Групповая
3 часа
Полюбить Калининград за 3 часа: путешествие по истории и культуре
Захватывающее путешествие по Калининграду, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: Около гостиницы Калининград
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:00, во вторник в 10:00
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
935₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
Проникнуться очарованием города, слушая его истории и раскрывая любопытные факты
Начало: На Площади Победы или в Рыбной деревне
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 667₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Групповая
3 часа
Вечерний Калининград: групповая экскурсия по ключевым местам города
Погрузитесь в атмосферу Калининграда, узнав его историю от 13 до 21 века, и насладитесь вечерней прогулкой по его знаковым местам
Начало: одна из 6 точек на выбор
«Росгартенские ворота, Башня дона, Музей янтаря и Верхнее озеро»
Расписание: ежедневно в 15:55, 16:30, 18:00 и 18:40
Завтра в 15:55
9 июня в 15:55
1055950₽ за человека
скидка
10%
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия по Калининграду: путешествие по истории
Откройте для себя Калининград: от кирпичных ворот до острова Канта в компании опытного гида
Начало: Ул. Профессора Баранова 34 и еще 2 адреса
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 13:30, 14:00 и 17:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
999900₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Комфортная экскурсия на Куршскую косу с личным проводником
Исследуйте красоты Куршской косы в небольшой группе с профессиональным проводником и уютным транспортом
Начало: На площади Василевского
«Озеро Лебедь с удивительным ландшафтом, созданным самой природой»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
3 300₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Кёнигсберг в Калининграде: путешествие по истории трёх городов
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Калининграду, открывая секреты Кёнигсберга и его исторические загадки
Начало: На Ленинском проспекте 81
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:15 и 17:30
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
1 067₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Куршская коса и Зеленоградск за один день
Насладитесь фантастическими видами Куршской косы, погуляйте по заповедному лесу и узнайте о необычных растениях лесничества Гренц
Начало: У гостиницы Калининград
«А также: что означают резные руны на коньках рыбацких домов, где охотились прусские короли, что такое музыкальная рыбалка и как обучали ловчих птиц»
Расписание: ежедневно в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 340₽ за человека
скидка
10%
Групповая
2.5 часа
Калининград на одном дыхании: путешествие по историческим местам
Познайте дух Калининграда, прогуливаясь по его историческим улицам, открывая тайны прошлого и настоящего
Начало: У входа в гостиницу Калининград
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:30, в среду и воскресенье в 14:30
9 июня в 14:30
11 июня в 10:30
894805₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Тёплая прогулка по Куршской косе - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Куршской косы: песчаные дюны, Танцующий лес, Балтийское море. Узнайте мифы и легенды, согрейтесь глинтвейном
Начало: Начало экскурсии у вашего отеля в Калининграде
«Чтобы погрузиться в этот мир глубже, мы сможем посетить Королевский бор или орнитологическую станцию Фрингилла, озеро Чайка или уютный поселок Рыбачий»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 340₽ за всё до 6 чел.
Квест
2.5 часа
Приключение с хомлинами: семейный квест-экскурсия по Калининграду
Погрузитесь в мир волшебства с квестом по Калининграду. Откройте тайны гномиков-хомлинов вместе с близкими и получите незабываемые впечатления
Начало: У центрального входа в зоопарк
«В поисках гномиков мы объедем самые живописные и значимые районы Кенигсберга-Калининграда:»
12 июня в 10:30
13 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Ваш идеальный день на Куршской косе: природа, история и комфорт
Погрузитесь в мир красоты и тайн Куршской косы. Экскурсия на комфортабельном автомобиле с личным гидом - идеальный способ увидеть и узнать больше
Начало: Калиниград
«Вы совершите прогулку по самым интересным и впечатляющим местам природного парка»
Завтра в 14:00
9 июня в 15:00
1333312 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
По знаменитым мостам Кёнигсберга - индивидуальная экскурсия
Приглашаем в увлекательное путешествие по мостам Калининграда! Прогулка по острову Канта, философская тропа и исторические загадки ждут вас
Начало: Неподалеку от Дровяного моста
«Наша прогулка пройдет в исторической части города — на острове Канта и расположенной рядом живописной набережной»
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
3 500₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по историческим местам Калининграда с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Старого Калининграда и запечатлейте свои впечатления на профессиональные фотографии
Начало: Ул. Октябрьская 4а ориентир медовый мост остров Ка...
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Куршская коса и исторические сокровища Калининграда: экскурсия на целый день
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок Калининграда. Куршская коса, Форт № 3 и живописный Зеленоградск ждут вас
Начало: По месту остановки гостей
«В курортном Зеленоградске вы пройдете по пешеходной улице, полюбуетесь архитектурой города и погуляете по живописному променаду вдоль Балтийского моря»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Куршская коса: земля древних куршей и великанши Неринги
Погрузитесь в атмосферу Куршской косы, узнайте о местных легендах, насладитесь видами дюн и найдите янтарь на берегу моря
«В поездке к главной достопримечательности региона вас ждут рассказы о местных легендах и невероятной природе»
Сегодня в 21:00
Завтра в 16:00
12 990₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
Белые дюны и сосновый воздух Куршской косы ждут вас! Песчаные пейзажи, миграция птиц и прогулка по Зеленоградску сделают день незабываемым
Начало: На Ленинском проспекте
«Вы пофотографируете песчаные пейзажи с дюны Эфа, познакомитесь с птицами, узнаете о природных особенностях косы и жизни рыбаков»
Расписание: ежедневно в 09:00
17 июня в 09:00
20 июня в 09:00
от 3 600₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Погружение в волшебство Куршской косы: индивидуальная экскурсия
Отвлекитесь от городской суеты и проведите день на Куршской косе. Вас ждут природа, легенды, Танцующий лес и местные деликатесы
«Приглашаю отвлечься от городской суеты и провести день в царстве природы, наполненной голосами птиц и ароматами моря и леса»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
11 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Калининград: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальное сочетание русской и немецкой культур, исследуя исторические и современные достопримечательности Калининграда
Начало: На площади Победы
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 5 500₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Парк «Юность» в Калининграде: история и аттракционы Обертайха
Прогулка по парку «Юность» в Калининграде сочетает в себе историю и веселье. Увидите старинные дома, символы масонов и прокатитесь на аттракционах
Начало: Отель Mercure, Калининград
«Мы пройдем вдоль старинного пруда, обсудим, как оборонительное сооружение превратилось в сад Rosengarten и какая судьба его ждала в советские времена и наши дни»
Расписание: ежедневно в 13:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1 300₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный: культурное наследие и природа за 1 день
Погрузитесь в уникальный мир Балтийского побережья: от янтарных пляжей до аристократического Светлогорска и уютного Зеленоградска
«И закончим наш день прогулкой по набережной с морскими пейзажами»
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
1400012 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Калининград: путешествие по времени
На автомобиле и пешком по главным достопримечательностям и эпохам города двух имён
Начало: Пл. Центральная, Дом Советов
«Кенигсберг: город-крепость и город-сад»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Сафари-путешествие на джипах: исторические сокровища Калининграда
Откройте для себя тайны заброшенных замков и крепостей, погрузитесь в историю и природу Калининградской области
Начало: Калининград
«Курская коса откроется вам как удивительное природное явление, а мы покажем много тайных троп, неизвестных другим гидам»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
2498019 984₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Куршская коса на автомобиле бизнес-класса
Посетить самое живописное место Калининградской области и раскрыть его богатую историю
«Я расскажу версии происхождения этого необычного природного явления и помогу разобраться в причинах «странного поведения» деревьев»
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
1800016 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Этот город дышит морем: знакомство с Калининградом
Жизнь Калининграда неразрывно связана с морем. Погуляйте по старинным мостам, исследуйте остров Канта и узнайте историю города
Начало: Скульптура «Борющиеся Зубры»
10 июня в 10:30
11 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Калининград: город в центре Европы
Погулять по колоритным кварталам и посетить главные достопримечательности с профессиональным гидом
Начало: У гостиницы «Калининград»
«Пройдем вдоль живописного Нижнего пруда и увидим дом Советов — огромный советский недострой»
19 июня в 10:00
21 июня в 10:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Путешествие в прошлое: Город-призрак Кёнигсберг в Калининграде
Познайте Калининград через истории Кёнигсберга: от острова Канта до тайн Амалиенау и Ратсхоф
Начало: По договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
от 10 700₽ за всё до 7 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
Всё о Калининграде за 3,5 часа: Авто-пешеходная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Калининграда с эксклюзивной авто-пешеходной экскурсией. Исследуйте городские доминанты и скрытые уголки
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
85007 225₽ за всё до 4 чел.
Квест
3 часа
«Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
Обойти все места обитания хомлинов в Калининграде и найти настоящие сокровища
11 июня в 15:00
19 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по легендам и природе
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес на экскурсии по Куршской косе и Зеленоградску
Начало: Адрес вашего пребывания в Калининграде или Зеленог...
«Вы увидите все главные достопримечательности косы, услышите о местной истории и природе и, если повезёт, встретите лебедей, лис, белок, зайцев, косуль и даже лося»
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Популярное предложение
Фотопрогулка в сердце Калининграда: Рыбная деревня и остров Канта
Захватывающая фотопрогулка по живописным уголкам Калининграда, где каждый кадр рассказывает свою историю
Начало: Ул. Октябрьская, 6а
9 июня в 18:00
21 июня в 12:00
5 345₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Куршская коса + Зеленоградск + Нессельбек
Исследуйте живописные уголки Калининграда: от дюн Куршской косы до исторического Зеленоградска и замка Нессельбек
Начало: В вашем отеле или по договоренности
«Озеро Чайка, где мы полюбуемся береговыми пейзажами и покормим лебедей»
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Калининград: Индивидуальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с уникальным городом, где история Кенигсберга переплетается с современным Калининградом, открывая его тайны и красоту
Начало: Площадь Победы, Триумфальная колонна или Рыбная де...
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 3 320₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Куршская коса: путешествие между морем, дюнами и историей
Погрузитесь в уникальный мир Куршской косы, где каждый шаг открывает страницы истории, тайны природы и древние легенды
Начало: У вашего места проживания
«Куршская коса — это настоящий подарок природы»
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по историческим местам Калининграда
Погрузитесь в мир природы и истории с экскурсией по Куршской косе, Зеленоградску и замку Нессельбек. Откройте для себя красоту и тайны Калининграда
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
«Куршская коса — удивительное место, заботливо созданное самой природой»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1887216 985₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ваш персональный день в Калининграде
Откройте для себя Калининград и его окрестности с экскурсией, спланированной под ваши интересы
Начало: На площади Победы
«рыбалку с выходом в открытое море»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 8 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
Осмотреть самый западный форпост России, прокатиться на джипе по дюнам и узнать историю города
Начало: В удобном для вас месте
«Вы увидите главные памятники и руинированные оборонительные сооружения, услышите истории о войнах и воинах, жителях и завоевателях, а также насладитесь пейзажами Балтийского моря»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
11 450₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Семь ворот Калининграда
Авто-пешеходная историческая прогулка со вкусом марципана
11 июня в 12:00
2 июля в 08:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сказочный Кёнигсберг в образах Гофмана
Отыскать волшебные детали на улочках города и пройти по следам легендарного немецкого писателя
Начало: У гостиницы «Шкиперская»
10 июня в 16:00
11 июня в 10:30
6 800₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Гранд-тур по Калининграду: путеводитель по эпохам
Гранд-тур по Калининграду: история и современность в одном путешествии. Познакомьтесь с городом под новым углом
Начало: От места проживания путешественника
«Далее увидите площадь Василевского с красивыми Росгартенскими воротами и башней Дона и живописное Верхнее озеро»
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
9 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Влюбиться в Калининград за 4 часа
Самые интересные районы и главные достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
7 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Я давно мечтала посетить Калининград и область, но всё откладывалось на потом. И вот мы решили и полетели с мужем
- ТТатьяна5 июня 2024Экскурсия длилась 12 часов, а не заявленные 9 часов. Побывали вовсех местах заявленных в программе экскурсии, и даже больше. Темп
- ТТатьяна5 июня 2024Знания у экскурсовода прекрасные. Но для нас экскурсия была скучной. Даты-факты-даты. Экскурсовод милая девушка, но говорит Очень тихо. Кого интересует история города в таком формате будет интересно. Кому нужно попроще, с разговорами, где-то с юмором, где-то не формально, будет данная экскурсия скучной.
- ААнастасия5 июня 2024Посетили данную экскурсию, остались довольны. Хочется отметить, что гид Антон, не смотря на то, что он молодой, очень интересно рассказывал
- ААлексей5 июня 2024Инга - без сомнений топовый гид: много знающий, но не занудный, а также очень опытный, благодаря чему удается организовать и
- ИИрина5 июня 2024Очень приятная, легкая прогулка по красивым природным местам и городам на побережье Балтийского моря. Экскурсия организована отлично, все наши пожелания были учтены, остались только положительные впечатления!
- ЕЕлизавета5 июня 2024Очень интересная экскурсия, Кёнигсберг открывается с другой стороны, тайной и мистической. Елена нам рассказала об замках, призраках и проклятиях, что
- EElena5 июня 2024Экскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытие необычных фактов в истории взятия (Кёнигсберга)Калининграда.
- ИИрина5 июня 2024Особенно понравилась гид Виктория. Обладает приятным голосом и тембрам получаете как бы и большими знаниями. Очень приятно её и слышать и видеть
- ДДенис5 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Гид Инга познавательно рассказала много интересной информации о истории города, его восстановлении и текущей жизни. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Природа и пейзажи»
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