Познавательные экскурсии на природе в Калининграде

Найдено 293 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Калининграде, цены от 593 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
4739 отзывов
Утренняя экскурсия: Куршская коса и Зеленоградск
Исследуйте живописные дюны, Танцующий лес и исторический Зеленоградск, наслаждаясь утренней прохладой и спокойствием
Начало: В одном из 10 мест на выбор, в том числе из Зелено...
«А ранний старт позволит рассмотреть балтийские пейзажи в тишине, не отвлекаясь на другие туристические группы»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16551 490 за человека
Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере для желающих
🚌 На автобусе
🚤 На катере
скидка
10%
Групповая
4 часа
657 отзывов
Обзорная экскурсия по Калининграду с захватывающей речной прогулкой
Погрузитесь в историю и красоты Калининграда, объединив земные прогулки с речным путешествием на катере. Уникальный опыт гарантирован
Начало: В одном из 5 мест на выбор
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 14:00 и 16:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1055950 за человека
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
198 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта
Исследуйте культурное наследие и природную красоту Калининградской области в однодневной поездке
Начало: В центре Калининграда
«Такой зелёный, уютный и живописный, со сказочными виллами в 100-летнем сосновом бору»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 734 за человека
К курортам Светлогорск и Янтарный (с посещением янтарного производства)
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
1368 отзывов
Калининград: Путешествие к берегам Светлогорска и Янтарного
Исследуйте живописные уголки Калининградской области, вдохновляющие своей красотой и историей
Начало: Одна из 8 точек на выбор
«А после — курорт Светлогорск, такой зелёный, уютный и живописный»
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
17661 590 за человека
Калининград: самый смак за 3 часа
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
2350 отзывов
Калининград: погружение в историю и культуру за 3 часа
Познакомьтесь с Калининградом через его исторические уголки и архитектурные шедевры. Уникальный маршрут без пробок и с лучшими рекомендациями
Начало: В одной из 6 точек на выбор
«А после прогуляемся по живописной Рыбной деревне и острову Кнайпхоф: здесь вас ждет увлекательный рассказ гида об историях и легендах, связанных с великим философом И»
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 12:00, 13:30, 14:00, 16:30 и 18:40
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1055950 за человека
Полюбить Калининград за 3 часа
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
1632 отзыва
Полюбить Калининград за 3 часа: путешествие по истории и культуре
Захватывающее путешествие по Калининграду, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: Около гостиницы Калининград
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:00, во вторник в 10:00
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
935 за человека
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
251 отзыв
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
Проникнуться очарованием города, слушая его истории и раскрывая любопытные факты
Начало: На Площади Победы или в Рыбной деревне
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 667 за всё до 5 чел.
Групповая экскурсия «Вечерний Калининград»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
3 часа
462 отзыва
Вечерний Калининград: групповая экскурсия по ключевым местам города
Погрузитесь в атмосферу Калининграда, узнав его историю от 13 до 21 века, и насладитесь вечерней прогулкой по его знаковым местам
Начало: одна из 6 точек на выбор
«Росгартенские ворота, Башня дона, Музей янтаря и Верхнее озеро»
Расписание: ежедневно в 15:55, 16:30, 18:00 и 18:40
Завтра в 15:55
9 июня в 15:55
1055950 за человека
Групповая обзорная экскурсия по Калининграду
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
3 часа
276 отзывов
Групповая экскурсия по Калининграду: путешествие по истории
Откройте для себя Калининград: от кирпичных ворот до острова Канта в компании опытного гида
Начало: Ул. Профессора Баранова 34 и еще 2 адреса
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 13:30, 14:00 и 17:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
999900 за человека
Комфортная поездка на Куршскую косу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
439 отзывов
Комфортная экскурсия на Куршскую косу с личным проводником
Исследуйте красоты Куршской косы в небольшой группе с профессиональным проводником и уютным транспортом
Начало: На площади Василевского
«Озеро Лебедь с удивительным ландшафтом, созданным самой природой»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
3 300 за человека
Кёнигсберг. История трёх городов
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
56 отзывов
Кёнигсберг в Калининграде: путешествие по истории трёх городов
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Калининграду, открывая секреты Кёнигсберга и его исторические загадки
Начало: На Ленинском проспекте 81
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:15 и 17:30
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
1 067 за человека
Куршская коса и Зеленоградск за один день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
396 отзывов
Популярное предложение
Куршская коса и Зеленоградск за один день
Насладитесь фантастическими видами Куршской косы, погуляйте по заповедному лесу и узнайте о необычных растениях лесничества Гренц
Начало: У гостиницы Калининград
«А также: что означают резные руны на коньках рыбацких домов, где охотились прусские короли, что такое музыкальная рыбалка и как обучали ловчих птиц»
Расписание: ежедневно в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 340 за человека
Калининград на одном дыхании
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2.5 часа
956 отзывов
Калининград на одном дыхании: путешествие по историческим местам
Познайте дух Калининграда, прогуливаясь по его историческим улицам, открывая тайны прошлого и настоящего
Начало: У входа в гостиницу Калининград
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:30, в среду и воскресенье в 14:30
9 июня в 14:30
11 июня в 10:30
894805 за человека
Тёплая прогулка по Куршской косе
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Тёплая прогулка по Куршской косе - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Куршской косы: песчаные дюны, Танцующий лес, Балтийское море. Узнайте мифы и легенды, согрейтесь глинтвейном
Начало: Начало экскурсии у вашего отеля в Калининграде
«Чтобы погрузиться в этот мир глубже, мы сможем посетить Королевский бор или орнитологическую станцию Фрингилла, озеро Чайка или уютный поселок Рыбачий»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 340 за всё до 6 чел.
В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
🚗 На машине
Квест
2.5 часа
140 отзывов
Приключение с хомлинами: семейный квест-экскурсия по Калининграду
Погрузитесь в мир волшебства с квестом по Калининграду. Откройте тайны гномиков-хомлинов вместе с близкими и получите незабываемые впечатления
Начало: У центрального входа в зоопарк
«В поисках гномиков мы объедем самые живописные и значимые районы Кенигсберга-Калининграда:»
12 июня в 10:30
13 июня в 10:00
6 500 за всё до 4 чел.
Ваш идеальный день на Куршской косе
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
161 отзыв
Ваш идеальный день на Куршской косе: природа, история и комфорт
Погрузитесь в мир красоты и тайн Куршской косы. Экскурсия на комфортабельном автомобиле с личным гидом - идеальный способ увидеть и узнать больше
Начало: Калиниград
«Вы совершите прогулку по самым интересным и впечатляющим местам природного парка»
Завтра в 14:00
9 июня в 15:00
1333312 000 за всё до 4 чел.
По знаменитым мостам Кёнигсберга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
По знаменитым мостам Кёнигсберга - индивидуальная экскурсия
Приглашаем в увлекательное путешествие по мостам Калининграда! Прогулка по острову Канта, философская тропа и исторические загадки ждут вас
Начало: Неподалеку от Дровяного моста
«Наша прогулка пройдет в исторической части города — на острове Канта и расположенной рядом живописной набережной»
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
3 500 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка «Чарующий Калининград»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
182 отзыва
Фотопрогулка по историческим местам Калининграда с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Старого Калининграда и запечатлейте свои впечатления на профессиональные фотографии
Начало: Ул. Октябрьская 4а ориентир медовый мост остров Ка...
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
5 000 за всё до 5 чел.
Куршская коса, Форт № 3 и Зеленоградск: в погоне за пейзажами
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
248 отзывов
Куршская коса и исторические сокровища Калининграда: экскурсия на целый день
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок Калининграда. Куршская коса, Форт № 3 и живописный Зеленоградск ждут вас
Начало: По месту остановки гостей
«В курортном Зеленоградске вы пройдете по пешеходной улице, полюбуетесь архитектурой города и погуляете по живописному променаду вдоль Балтийского моря»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 990 за всё до 4 чел.
Куршская коса: земля древних куршей и великанши Неринги
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
67 отзывов
Куршская коса: земля древних куршей и великанши Неринги
Погрузитесь в атмосферу Куршской косы, узнайте о местных легендах, насладитесь видами дюн и найдите янтарь на берегу моря
«В поездке к главной достопримечательности региона вас ждут рассказы о местных легендах и невероятной природе»
Сегодня в 21:00
Завтра в 16:00
12 990 за всё до 4 чел.
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
544 отзыва
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
Белые дюны и сосновый воздух Куршской косы ждут вас! Песчаные пейзажи, миграция птиц и прогулка по Зеленоградску сделают день незабываемым
Начало: На Ленинском проспекте
«Вы пофотографируете песчаные пейзажи с дюны Эфа, познакомитесь с птицами, узнаете о природных особенностях косы и жизни рыбаков»
Расписание: ежедневно в 09:00
17 июня в 09:00
20 июня в 09:00
от 3 600 за человека
Куршская коса - путешествие в мир волшебства
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
63 отзыва
Погружение в волшебство Куршской косы: индивидуальная экскурсия
Отвлекитесь от городской суеты и проведите день на Куршской косе. Вас ждут природа, легенды, Танцующий лес и местные деликатесы
«Приглашаю отвлечься от городской суеты и провести день в царстве природы, наполненной голосами птиц и ароматами моря и леса»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
11 900 за всё до 3 чел.
Калининград - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
232 отзыва
Калининград: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальное сочетание русской и немецкой культур, исследуя исторические и современные достопримечательности Калининграда
Начало: На площади Победы
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 5 500 за всё до 8 чел.
История и аттракционы Обертайха, Верхнего озера
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
21 отзыв
Парк «Юность» в Калининграде: история и аттракционы Обертайха
Прогулка по парку «Юность» в Калининграде сочетает в себе историю и веселье. Увидите старинные дома, символы масонов и прокатитесь на аттракционах
Начало: Отель Mercure, Калининград
«Мы пройдем вдоль старинного пруда, обсудим, как оборонительное сооружение превратилось в сад Rosengarten и какая судьба его ждала в советские времена и наши дни»
Расписание: ежедневно в 13:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1 300 за человека
Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный: культурное наследие и природа за 1 день
Погрузитесь в уникальный мир Балтийского побережья: от янтарных пляжей до аристократического Светлогорска и уютного Зеленоградска
«И закончим наш день прогулкой по набережной с морскими пейзажами»
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
1400012 600 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Калининград
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
207 отзывов
Добро пожаловать в Калининград: путешествие по времени
На автомобиле и пешком по главным достопримечательностям и эпохам города двух имён
Начало: Пл. Центральная, Дом Советов
«Кенигсберг: город-крепость и город-сад»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 3 чел.
Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
152 отзыва
Сафари-путешествие на джипах: исторические сокровища Калининграда
Откройте для себя тайны заброшенных замков и крепостей, погрузитесь в историю и природу Калининградской области
Начало: Калининград
«Курская коса откроется вам как удивительное природное явление, а мы покажем много тайных троп, неизвестных другим гидам»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
2498019 984 за всё до 4 чел.
Куршская коса на автомобиле бизнес-класса
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
33 отзыва
Куршская коса на автомобиле бизнес-класса
Посетить самое живописное место Калининградской области и раскрыть его богатую историю
«Я расскажу версии происхождения этого необычного природного явления и помогу разобраться в причинах «странного поведения» деревьев»
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
1800016 200 за всё до 5 чел.
Этот город дышит морем: знакомство с Калининградом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Этот город дышит морем: знакомство с Калининградом
Жизнь Калининграда неразрывно связана с морем. Погуляйте по старинным мостам, исследуйте остров Канта и узнайте историю города
Начало: Скульптура «Борющиеся Зубры»
10 июня в 10:30
11 июня в 09:00
6 500 за всё до 2 чел.
Калининград: город в центре Европы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
169 отзывов
Калининград: город в центре Европы
Погулять по колоритным кварталам и посетить главные достопримечательности с профессиональным гидом
Начало: У гостиницы «Калининград»
«Пройдем вдоль живописного Нижнего пруда и увидим дом Советов — огромный советский недострой»
19 июня в 10:00
21 июня в 10:00
3 000 за всё до 5 чел.
Город-призрак Кёнигсберг
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
75 отзывов
Путешествие в прошлое: Город-призрак Кёнигсберг в Калининграде
Познайте Калининград через истории Кёнигсберга: от острова Канта до тайн Амалиенау и Ратсхоф
Начало: По договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
от 10 700 за всё до 7 чел.
Всё о Калининграде за 3,5 часа - на автомобиле
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
114 отзывов
Всё о Калининграде за 3,5 часа: Авто-пешеходная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Калининграда с эксклюзивной авто-пешеходной экскурсией. Исследуйте городские доминанты и скрытые уголки
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
85007 225 за всё до 4 чел.
«Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
🚗 На машине
Квест
3 часа
25 отзывов
«Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
Обойти все места обитания хомлинов в Калининграде и найти настоящие сокровища
11 июня в 15:00
19 июня в 10:00
5 500 за всё до 4 чел.
Куршская коса: древние легенды и сказочная реальность
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
110 отзывов
Популярное предложение
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по легендам и природе
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес на экскурсии по Куршской косе и Зеленоградску
Начало: Адрес вашего пребывания в Калининграде или Зеленог...
«Вы увидите все главные достопримечательности косы, услышите о местной истории и природе и, если повезёт, встретите лебедей, лис, белок, зайцев, косуль и даже лося»
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
12 000 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка в сердце Калининграда
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
202 отзыва
Популярное предложение
Фотопрогулка в сердце Калининграда: Рыбная деревня и остров Канта
Захватывающая фотопрогулка по живописным уголкам Калининграда, где каждый кадр рассказывает свою историю
Начало: Ул. Октябрьская, 6а
9 июня в 18:00
21 июня в 12:00
5 345 за всё до 4 чел.
Три в одном: Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
295 отзывов
Куршская коса + Зеленоградск + Нессельбек
Исследуйте живописные уголки Калининграда: от дюн Куршской косы до исторического Зеленоградска и замка Нессельбек
Начало: В вашем отеле или по договоренности
«Озеро Чайка, где мы полюбуемся береговыми пейзажами и покормим лебедей»
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
14 500 за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Калининград
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
204 отзыва
Знакомьтесь, Калининград: Индивидуальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с уникальным городом, где история Кенигсберга переплетается с современным Калининградом, открывая его тайны и красоту
Начало: Площадь Победы, Триумфальная колонна или Рыбная де...
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 3 320 за всё до 10 чел.
Куршская коса - царство моря, дюн и птичьих голосов
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
139 отзывов
Куршская коса: путешествие между морем, дюнами и историей
Погрузитесь в уникальный мир Куршской косы, где каждый шаг открывает страницы истории, тайны природы и древние легенды
Начало: У вашего места проживания
«Куршская коса — это настоящий подарок природы»
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
13 340 за всё до 4 чел.
Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек - влюбиться за один день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
316 отзывов
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по историческим местам Калининграда
Погрузитесь в мир природы и истории с экскурсией по Куршской косе, Зеленоградску и замку Нессельбек. Откройте для себя красоту и тайны Калининграда
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
«Куршская коса — удивительное место, заботливо созданное самой природой»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1887216 985 за всё до 7 чел.
Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
88 отзывов
Ваш персональный день в Калининграде
Откройте для себя Калининград и его окрестности с экскурсией, спланированной под ваши интересы
Начало: На площади Победы
«рыбалку с выходом в открытое море»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 8 800 за всё до 6 чел.
Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
9 часов
82 отзыва
Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
Осмотреть самый западный форпост России, прокатиться на джипе по дюнам и узнать историю города
Начало: В удобном для вас месте
«Вы увидите главные памятники и руинированные оборонительные сооружения, услышите истории о войнах и воинах, жителях и завоевателях, а также насладитесь пейзажами Балтийского моря»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
11 450 за всё до 3 чел.
Семь ворот Калининграда
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
137 отзывов
Семь ворот Калининграда
Авто-пешеходная историческая прогулка со вкусом марципана
11 июня в 12:00
2 июля в 08:00
5 500 за всё до 4 чел.
Сказочный Кёнигсберг в образах Гофмана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
140 отзывов
Сказочный Кёнигсберг в образах Гофмана
Отыскать волшебные детали на улочках города и пройти по следам легендарного немецкого писателя
Начало: У гостиницы «Шкиперская»
10 июня в 16:00
11 июня в 10:30
6 800 за всё до 11 чел.
Гранд-тур по Калининграду
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
95 отзывов
Гранд-тур по Калининграду: путеводитель по эпохам
Гранд-тур по Калининграду: история и современность в одном путешествии. Познакомьтесь с городом под новым углом
Начало: От места проживания путешественника
«Далее увидите площадь Василевского с красивыми Росгартенскими воротами и башней Дона и живописное Верхнее озеро»
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
9 990 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Калининград за 4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
84 отзыва
Влюбиться в Калининград за 4 часа
Самые интересные районы и главные достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
7 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Янтарная Ривьера: Янтарный, Светлогорск, Пионерский и сыроварня
    Я давно мечтала посетить Калининград и область, но всё откладывалось на потом. И вот мы решили и полетели с мужем
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    рейсом Москва - Калининград 😉Поездку спланировали на период нашего пребывания с 1 по 6 июня. Хотелось охватить максимально масштабно и побольше получить информации. Забронировали на Трипстер три разные экскурсии с гидом и два дня пешая прогулка по городу без гида. Ну для первого посещения очень даже вполне достаточно,чтоб лицезреть все прелести этого региона,по истине одного из красивейших мест нашей планеты. Одну из экскурсий для нас провёл Дмитрий. Это была потрясающая,познавательная и увлекательная поездка-прогулка. Некоторые места у нас повторялись с другими экскурсиями и Дмитрий без проблем скорректировал наш путь так, чтоб мы побывали там, где ещё не были. Его рассказы очень интересные и, кстати, можно отойти от темы и поговорить, как говорится "о личном") Узнали что-то новое, что-то вспомнили" со школьной парты", а некоторые исторические события вызвали эмоции по типу" вау! да ладно!")) Получили ли вы впечатления или нет во многом зависят от гида. Я однозначно рекомендую выбирать Дмитрия👌 От него вы не услышите фразу "загуглите" или "не знаю, Яндекс вам в помощь" и т. д. Обязательно посетите этот край хоть раз в жизни 🙌 вы получите незабываемые эмоции и не стирающиеся воспоминания, даже если нечаянно удалились фотки😉

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
    Экскурсия длилась 12 часов, а не заявленные 9 часов. Побывали вовсех местах заявленных в программе экскурсии, и даже больше. Темп
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    экскурсии нам понравился:и увидели и послушали и сфотографировались. На всё время было. Вечером были уставшие, но очень довольные. Эмоций море. Природа прекрасная, города красивые, экскурсовод молодец. Лису увидели)

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Калининград - первое свидание
    Знания у экскурсовода прекрасные. Но для нас экскурсия была скучной. Даты-факты-даты. Экскурсовод милая девушка, но говорит Очень тихо. Кого интересует история города в таком формате будет интересно. Кому нужно попроще, с разговорами, где-то с юмором, где-то не формально, будет данная экскурсия скучной.
  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Калининград: самый смак за 3 часа
    Посетили данную экскурсию, остались довольны. Хочется отметить, что гид Антон, не смотря на то, что он молодой, очень интересно рассказывал
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    про историю Калининграда и конкретно нашу семью смог заинтересовать. И даже то, что мы попали под проливной дождь во время поездки и не всегда было видно в окно, где мы проезжаем, не омрачило её. После данной экскурсии посетили ещё 3, но каждый раз вспоминали Антона, как наиболее интересного рассказчика. Так что Антон, респект Вам и удачи!

  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
    Инга - без сомнений топовый гид: много знающий, но не занудный, а также очень опытный, благодаря чему удается организовать и
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    маршрут, и рассказ оптимальным образом. Также она очень энергичная и целенаправленная (что позволяет за не самое продолжительное время охватить самые разные грани прекрасного города), но очень комфортная в общении и чрезвычайно милая женщина! Благодаря Инге мы увидели Калининград совсем другими глазами! Спасибо большое!

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Путешествие по пляжам Балтийского моря для интровертов
    Очень приятная, легкая прогулка по красивым природным местам и городам на побережье Балтийского моря. Экскурсия организована отлично, все наши пожелания были учтены, остались только положительные впечатления!
  • Е
    Елизавета
    5 июня 2024
    Мистики и маги Кёнигсберга
    Очень интересная экскурсия, Кёнигсберг открывается с другой стороны, тайной и мистической. Елена нам рассказала об замках, призраках и проклятиях, что
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    находятся здесь. Она очень здорово визуализировала весь процесс, вышли на горку, она нам картинку,мол так вот всё выглядело, а внутри вот так и всё в таком духе. Мне очень всё понравилось, рекомендую посетить:)

  • E
    Elena
    5 июня 2024
    Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
    Экскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытие необычных фактов в истории взятия (Кёнигсберга)Калининграда.
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
    Особенно понравилась гид Виктория. Обладает приятным голосом и тембрам получаете как бы и большими знаниями. Очень приятно её и слышать и видеть
  • Д
    Денис
    5 июня 2024
    Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
    Экскурсия очень понравилась. Гид Инга познавательно рассказала много интересной информации о истории города, его восстановлении и текущей жизни. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Природа и пейзажи»

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  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
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