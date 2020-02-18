Что вас ожидает

Хроники Кенигсберга

Проезжая по улицам Калининграда, вы познакомитесь с его историей — начиная с тех времен, когда он еще назывался Тувангсте. Мы поговорим и о судьбе города в XX веке, о тяжелом времени Второй Мировой, разрушившей многие исторические постройки. А после сделаем остановку у восстановленной Рыбацкой деревни — торгово-ремесленного квартала в немецком стиле.

У монумента Петру I возле здания штаба Балтийского Флота вы услышите о роли города в военно-морской истории России. Также на маршруте нам встретятся городские ворота — всего в Калининграде их сохранилось семь. В Бранденбургских воротах вы сможете посетить лавочку Музей марципана и попробовать лакомство, приготовленное по старинному рецепту.

Судьбы горожан

Вспомним и знаменитого жителя города — Иммануила Канта: вы узнаете, как так получилось, что философ до конца жизни оставался гражданином России. Осмотрим его могилу у стен Кафедрального собора XIV века — рядом же находится музей Канта, куда можно заглянуть после экскурсии. А также расскажем о Гофмане — еще одном известном горожанине.

Квартал немецких особняков

И особое внимание мы уделим району Амалиенау: вы услышите об уникальном принципе его застройки и озеленения, выполненном согласно концепции «город-сад», и полюбуетесь изящной архитектурой старинных вилл.