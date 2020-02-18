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Рассмотреть контрасты города на обзорной авто-экскурсии и познакомиться с его историей

Елизавета
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Елизавета – представитель гидов
Калиниград — современный многогранный город, где готические здания соседствуют с шедеврами модернизма, а старинные индустриальные районы превратились в арт-пространства.

Вы объедете его самые примечательные места и услышите о прошлом города трех имен.

Разглядите в его постройках черты самых разных стилей — и, конечно, попробуете легендарный кёнигсбергский марципан.
1000 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 3 часа
До 19 человек
Можно с детьми
Встреча в центре Калининграда
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Калининград в первый раз
Калининград в первый раз

Что вас ожидает

Хроники Кенигсберга
Проезжая по улицам Калининграда, вы познакомитесь с его историей — начиная с тех времен, когда он еще назывался Тувангсте. Мы поговорим и о судьбе города в XX веке, о тяжелом времени Второй Мировой, разрушившей многие исторические постройки. А после сделаем остановку у восстановленной Рыбацкой деревни — торгово-ремесленного квартала в немецком стиле.
У монумента Петру I возле здания штаба Балтийского Флота вы услышите о роли города в военно-морской истории России. Также на маршруте нам встретятся городские ворота — всего в Калининграде их сохранилось семь. В Бранденбургских воротах вы сможете посетить лавочку Музей марципана и попробовать лакомство, приготовленное по старинному рецепту.

Судьбы горожан
Вспомним и знаменитого жителя города — Иммануила Канта: вы узнаете, как так получилось, что философ до конца жизни оставался гражданином России. Осмотрим его могилу у стен Кафедрального собора XIV века — рядом же находится музей Канта, куда можно заглянуть после экскурсии. А также расскажем о Гофмане — еще одном известном горожанине.

Квартал немецких особняков
И особое внимание мы уделим району Амалиенау: вы услышите об уникальном принципе его застройки и озеленения, выполненном согласно концепции «город-сад», и полюбуетесь изящной архитектурой старинных вилл.

Организационные детали

Дегустация марципана с чашкой кофе в Музее марципана проходит за символическую плату.

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Экскурсия проходит на микроавтобусе мерседес-спринтер в мини-группе (до 16 участников). Но если вы бронируете экскурсию для 1 путешественника, то в редких случаях группа может быть до 40 человек.
Калининград в первый раз
Калининград в первый раз
Калининград в первый раз
Калининград в первый раз
Калининград в первый раз
Калининград в первый раз
Калининград в первый раз
Калининград в первый раз
Калининград в первый раз
Калининград в первый раз
Калининград в первый раз
Калининград в первый раз
Калининград в первый раз
Калининград в первый раз
Калининград в первый раз
Калининград в первый раз
Калининград в первый раз
Калининград в первый раз
Калининград в первый раз
Калининград в первый раз

Экскурсия проводится в понедельник, среду и пятницу в 14:00, в субботу в 19:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
  • Местов встречи для начала тура в центре Калининграда.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Елизавета
Елизавета
Добрый день! Я представляю команду гидов. Мы проводим экскурсии по Калининграду и всей области. На наших групповых экскурсиях вас ждут профессиональнный гид с автомобилем и остановки на точках маршрута на то время, которое нужно вам для фотографий или перекуса. Также мы проводим индивидуальные экскурсии: на них вы всегда сможете сами выбрать интересные вам места. Ждем вас в Калининграде!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

18 февраля 2020
Экскурсия прошла замечательно.повезло с погодой и с гидом. Александр хорошо знает историю, любит свой город,приятен в общении,внимателен к туристам. Было очень интересно, время пролетело быстро.

Елизавета проводит ещё 2 экскурсии

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