10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Вы и Калининград — в моём объективе

Мы прогуляемся по одному из самых фотогеничных районов Калининграда — Рыбной деревне и острову Кнайпхоф, где сосредоточились лучшие виды города. Декорациями для ваших идеальных фотографий станут красивая набережная с коваными фонарями, витрины уютных кафе, очертания маяка и чудесный Медовый мост. Как профессиональный фотограф я постараюсь запечатлеть вас с самых выигрышных ракурсов, помогу подобрать правильные позы, сделаю несколько интересных постановочных портретов и десятки живых и эмоциональных фотографий.

Прогуляться в сердце города

Вы не только сможете запечатлеть себя на фоне Калининграда, но и узнаете о его современной жизни, услышите историю Рыбной деревни и увидите восстановленную Калининградскую синагогу. На острове Канта мы пройдем вокруг Кафедрального собора, поговорим о его разрушении и восстановлении, рассмотрим архивные фотографии и прогуляемся по аллее скульптур и островной набережной.