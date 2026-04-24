10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы прогуляемся по одному из самых фотогеничных районов Калининграда — Рыбной деревне и острову Кнайпхоф, где сосредоточились лучшие виды города. Декорациями для ваших идеальных фотографий станут красивая набережная с коваными фонарями, витрины уютных кафе, очертания маяка и чудесный Медовый мост. Как профессиональный фотограф я постараюсь запечатлеть вас с самых выигрышных ракурсов, помогу подобрать правильные позы, сделаю несколько интересных постановочных портретов и десятки живых и эмоциональных фотографий.
Прогуляться в сердце города
Вы не только сможете запечатлеть себя на фоне Калининграда, но и узнаете о его современной жизни, услышите историю Рыбной деревни и увидите восстановленную Калининградскую синагогу. Я кратко расскажу о появлении Кенигсберга и знаменитой задачке о его «семи мостах», о Королевском замке, его трансформациях, последующем появлении на этом месте Дома Советов и его истории. На острове Канта мы пройдем вокруг Кафедрального собора, поговорим о его разрушении и восстановлении, рассмотрим архивные фотографии, поговорим о величайшем философе Канте. А еще я открою вам историю послевоенной судьбы острова Кнайпхоф.
Организационные детали
Как проходит фотосессия
На случай дождя выдам красивый зонт, который отлично смотрится в кадре
Фотосъёмка проходит на профессиональное оборудование (Камера Nikon Z7, Nikon Z6III, объективы Nikon 50/1.4, Nikon 85/1.8, Nikon 28-75/2.8.
Через 7–10 дней вы получите от 100 удачных фотографий в базовой обработке и с лёгкой ретушью крупных планов. При желании могу отдать все фото без обработки
Фотографии можно будет скачать по ссылке из облачного хранилища в течение 3 месяцев
Мы можем предварительно обсудить выбор одежды для фотосессии. Я дам вам подробные рекомендации для создания идеального образа, который будет отлично сочетаться с нашими локациями
С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные опции (по желанию)
По желанию за доплату мы можем провести фотосессию за пределами Калининграда, в Зеленоградске или Светлогорске. Я отвезу вас на своём транспорте, получится целый фотодень. Детали уточняйте в переписке
Дополнительная ретушь фотографий — 200 ₽ за кадр
Услуги стилиста-визажиста (макияж + укладка) — 3200 ₽ за чел.
Трансфер от отеля — 500 ₽
Подготовка отснятого материала на следующий день — 700 ₽
Возможно проведение прогулки для большего количества участников за доплату — 700 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Октябрьская, 6а
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2967 туристов
Калининградская область — мой родной дом. Я родилась и выросла в Янтарном крае, знаю его с детства и искренне восхищаюсь тем, как здесь переплетаются разные эпохи и культуры. Этот край читать дальшеуменьшить
наполнен удивительными историями, которые хочется открывать снова и снова.
Более 15 лет я изучаю его через объектив фотокамеры. Локации, которые я выбираю для съёмок, тщательно выверены годами — я знаю, где и как лучше фотографироваться в любое время суток и сезона.
Чтобы сделать ваши впечатления от поездки по-настоящему полными и живыми, я объединилась с командой проверенных гидов, влюбленных в своё дело.
Наши фотопрогулки — это уникальный тандем визуального искусства и живых историй. Вместе мы раскроем вам душу Калининграда и всей области. Вы погрузитесь в захватывающие рассказы, пройдёте по самым красивым маршрутам — пешком или на автомобиле, а я позабочусь о том, чтобы ваши эмоции и открытия сохранились не только в памяти, но и на роскошных профессиональных фотографиях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 294 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ольга
Дата посещения: 16 апр 2026
Фотопрогулка с Анной очень понравилась. Интересный рассказ об истории города, в честности об острове Канта, о Рыбной деревне, дополнился красивыми портретами на фоне Калининграда, который оказался очень близким мне по духу. Удачные локации, солнечная погода и замечательный фотограф Анна! Однозначно рекомендую.
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С
Светлана
Дата посещения: 15 мая 2026
Прекрасная получилась прогулка. Впервые была на такой экскурсии. Анна замечательный рассказчик и фотограф. Время пролетело незаметно. Я и мои друзья остались очень довольны. Фотографии Анна уже прислала через 5 дней, я даже не ожидала что так быстро. Фотографии получились восхитительные. Хочется пересматривать и пересматривать. Анечка, удачи Вам и процветания!
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Мария
Спокойная, размеренная, очень элегантная экскурсия по району немецких вилл Амалиенау (да, немного не по теме, но пришлось поменять планы и Анна пошла мне навстречу)), которая очень точно передает настроение и читать дальшеуменьшить
атмосферу этого места. Помимо солнечных фотографий, которые очень скоро станут страничками фотокниги и яркими открыточками из прекрасного Калининграда, на память остается множество фактов о прошлом, настоящем и даже будущем этого роскошного, тихого и бесконечно красивого района. Анна, спасибо большое за замечательные солнечные кадры! 🎞️
+2
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Д
Дарья
Были на фото прогулке с супругом и маленькой дочкой. Погода была не по-летнему пасмурна, но кадры при этом получились просто восхитительные- атмосферные, живые, просто чудесные! С годовалым ребёнком провернуть такое читать дальшеуменьшить
- отдельное искусство! Анна - прекрасный рассказчик, супер фотограф и очень приятный собеседник. Отдельно хочется отметить, что фото по нашей просьбе были готовы на следующее утро. Из сотни кадров - ни одного случайного или неудачного. Анна, большое вам спасибо за воспоминания, которые с нами надолго!
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Мария
Спасибо, Анне, за замечательную фотопрогулку по Калининграду! Очень понравилась атмосфера экскурсии — было интересно, легко и душевно. Отдельное спасибо за красивые фотографии и внимательное отношение. Несмотря на непогоду и сильный читать дальшеуменьшить
ветер, фотографии получились естественными и атмосферными. Очень понравилось, что Анна учла мои пожелания, и фотографии получились без лишних людей в кадре. Анна очень приятный человек и настоящий профессионал своего дела! Спасибо за общение и эмоции! От души рекомендую всем!
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Ирина
Большое спасибо Анне за чудесные кадры! Погода решила устроить нам водное шоу, но это нисколько не испортило впечатление. Анна профессионально сработала даже в дождь, выбрала отличные ракурсы, и на фото мы получились уютными и естественными. Результат превзошёл ожидания — рекомендую!
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