10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Рассмотреть фотогеничные уголки города и запечатлеть себя на профессиональных снимках

Анна
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Анна – ваш гид
Сложно представить более удачное место для фотосессии в Калининграде, чем яркая и оживленная Рыбная деревня.

Здесь мы рассмотрим главные достопримечательности города, заглянем на остров Канта, пройдем мимо уютных кофеен.

А главное — сделаем десятки эффектных снимков на фоне ярких локаций Калининграда.
4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии10 отзывов
5
Фотопрогулка в сердце Калининграда
Фотопрогулка в сердце Калининграда

Что вас ожидает

Вы и Калининград — в моём объективе
Мы прогуляемся по одному из самых фотогеничных районов Калининграда — Рыбной деревне и острову Кнайпхоф, где сосредоточились лучшие виды города. Декорациями для ваших идеальных фотографий станут красивая набережная с коваными фонарями, витрины уютных кафе, очертания маяка и чудесный Медовый мост. Как профессиональный фотограф я постараюсь запечатлеть вас с самых выигрышных ракурсов, помогу подобрать правильные позы, сделаю несколько интересных постановочных портретов и десятки живых и эмоциональных фотографий.

Прогуляться в сердце города
Вы не только сможете запечатлеть себя на фоне Калининграда, но и узнаете о его современной жизни, услышите историю Рыбной деревни и увидите восстановленную Калининградскую синагогу. На острове Канта мы пройдем вокруг Кафедрального собора, поговорим о его разрушении и восстановлении, рассмотрим архивные фотографии и прогуляемся по аллее скульптур и островной набережной.

Организационные детали

  • Для фотосессии я использую высокопрофессиональное оборудование (Камера Nikon D800, объективы Nikon 24-70/2.8, Nikon 135/2, Nikon 85/1.8)
  • Через 14 дней Вы получите 150-200 обработанных фотографий в электронном варианте, подготовленных к печати, и уменьшенные копии для интернета.
  • Я отправлю ссылку на облачное хранилище, с которого можно просматривать и скачивать фотографии в течение нескольких месяцев.
  • Экскурсия начинается в районе Рыбной деревни.
  • Дополнительные опции (по желанию): художественная глубокая ретушь фотографий, фотокнига с вашими снимками, услуги визажиста и стилиста, трансфер от вашего отеля до Рыбной деревни и обратно.
Фотопрогулка в сердце Калининграда
Фотопрогулка в сердце Калининграда
Фотопрогулка в сердце Калининграда
Фотопрогулка в сердце Калининграда
Фотопрогулка в сердце Калининграда
Фотопрогулка в сердце Калининграда
Фотопрогулка в сердце Калининграда
Фотопрогулка в сердце Калининграда
Фотопрогулка в сердце Калининграда
Фотопрогулка в сердце Калининграда
Фотопрогулка в сердце Калининграда
Фотопрогулка в сердце Калининграда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Меня зовут Анна. Я профессиональный фотограф со стажем более 10 лет. Занимала первые места в различных конкурсах, мои работы выставлялись в галереях, а также использовались для изготовления баннеров и календарей ко дню города. Коренная жительница Янтарного края и очень много знаю о нем. Люблю путешествовать на автомобиле и пешком, могу не только рассказать про нашу область, но и показать самые красивые места и ракурсы. Я открыта к предложениям и идеям и хочу, чтобы ваши впечатления остались не только в памяти, но и на прекрасных профессиональных фотографиях.
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Прекрасная, содержательная экскурсия с прекрасной девушкой. Фото бомба!
Шла с опасением, а сейчас готова рекомендовать всем знакомым!
Очень много интересных исторических фактов, фото города до ВОВ, классная постановка кадра.
Не смотря на то, что в момент экскурсии лил проливной дождь - она на долго останется в моей памяти. По этим местам гуляла, год назад тоже с экскурсией, и пошла больше ради фотосессии. но !!!! от Анны услышала новую и интересную информацию.
Приятным бонусом был подарок банки шпрот, которые производят в её городе и считаются лучшими с рецептом к употреблению 😀.
А Мега-крутым подарком стало то, что фотографии были готовы на следующий день !
Я в восторге!
18 февраля 2020
17 февраля состоялась моя долгожданная экскурсия-фотосессия с замечательной Анной. И все в ней было прекрасно - в экскурсии, в фотосессии, в Анне! Красивая, умная, очень деликатная, знающая и любящая свой город и свою работу. Я много узнала об истории города. Я перед поездкой читала, но живой рассказ намного интереснее. И приятно и неожиданно радостно было то, что фотографии были готовы уже на следующий день! Яркие, красивые, очень красивые! Всем рекомендую и настоятельно советую устроить себе праздник в прекрасном городе с прекрасным гидом-фотографом Анной! Анечка, спасибо!
6 февраля 2020
Фотопрогулка была очень интересной! Прошли по красивым местам в культурном центре Калининграда, Анна все интересно рассказала и сделала качественные красивые фотографии! Анна - знающий специалист, который прекрасно разбирается как в истории города, так и в фотографии!
3 февраля 2020
Спасибо Анне за нашу" Фотопрогулку в сердце Калининграда". Мы с мужем в полном восторге. В ходе экскурсии мы смогли не только узнать много нового и интересного о достопримечательностях Калининграда, но и запечатлеть посещение их на фото. Анна замечательный гид и фотограф. Спасибо огромное за проведённое с вами время и очень красивые фото.
15 января 2020
Спасибо Анне за эту прогулку, за её лёгкий и интересный рассказ. Дополнительным подарком на память о поездке в Калининград стали фотографии.
Наталья
3 декабря 2019
Отличный формат экскурсии, благодаря которому выпадает редкая возможность не только почувствовать, но и увидеть собственные эмоции при посещении красивейших мест Калининграда. После такой фотопрогулки неоднократно вспоминаешь город и его достопримечательности, рассматривая профессионально сделанные Анной фотографии.
2 ноября 2019
Отличная экскурсия! Мы приятно провели время и получили красивые фотографии на фоне калининградских достопримечательностей для семейного альбома. Здорово, что Анна не просто нас снимала, но и подсказывала, как и где встать, чтобы хорошо получиться на фото. Также фотограф рассказывала увлекательные факты из истории города. С Анной легко и интересно. Рекомендую эту экскурсию! Виталик и Лика.
14 августа 2019
Это уникальная экскурсия-фотопрогулка! Ты погружаешься в атмосферу города и тут же фиксируешь возникающие эмоции и настроение. Анна - замечательный рассказчик и профессиональный фотограф! Спасибо огромное за доставленное удовольствие, как во время прогулки, так и при получении фотографий. Фото просто супер, очень живые и естественные, настоящий подарок себе и близким, напоминающий о прекрасно проведённом времени!
5 августа 2019
Замечательная фотопрогулка получилась! Анна запечатлела каждую улыбку нашей малышки! Фото живые, интересные и красочные, хоть и погода менялась часто. Эта фотопрогулка - лучший сувенир за всю нашу поездку в Калининградскую область, приятно вспоминать эти моменты. Спасибо!
Ещё 1 отзыв

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