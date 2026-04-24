10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сложно представить более удачное место для фотосессии в Калининграде, чем яркая и оживленная Рыбная деревня. Здесь мы рассмотрим главные достопримечательности города, заглянем на остров Канта, пройдем мимо уютных кофеен. А главное — сделаем десятки эффектных снимков на фоне ярких локаций Калининграда.

Описание фото-прогулки

Вы и Калининград — в моём объективе

Мы прогуляемся по одному из самых фотогеничных районов Калининграда — Рыбной деревне и острову Кнайпхоф, где сосредоточились лучшие виды города. Декорациями для ваших идеальных фотографий станут красивая набережная с коваными фонарями, витрины уютных кафе, очертания маяка и чудесный Медовый мост. Как профессиональный фотограф я постараюсь запечатлеть вас с самых выигрышных ракурсов, помогу подобрать правильные позы, сделаю несколько интересных постановочных портретов и десятки живых и эмоциональных фотографий.

Прогуляться в сердце города

Вы не только сможете запечатлеть себя на фоне Калининграда, но и узнаете о его современной жизни, услышите историю Рыбной деревни и увидите восстановленную Калининградскую синагогу. Я кратко расскажу о появлении Кенигсберга и знаменитой задачке о его «семи мостах», о Королевском замке, его трансформациях, последующем появлении на этом месте Дома Советов и его истории. На острове Канта мы пройдем вокруг Кафедрального собора, поговорим о его разрушении и восстановлении, рассмотрим архивные фотографии, поговорим о величайшем философе Канте. А еще я открою вам историю послевоенной судьбы острова Кнайпхоф.

Организационные детали

Как проходит фотосессия

На случай дождя выдам красивый зонт, который отлично смотрится в кадре

Фотосъёмка проходит на профессиональное оборудование (Камера Nikon Z7, Nikon Z6III, объективы Nikon 50/1.4, Nikon 85/1.8, Nikon 28-75/2.8.

Через 7–10 дней вы получите от 100 удачных фотографий в базовой обработке и с лёгкой ретушью крупных планов. При желании могу отдать все фото без обработки

Фотографии можно будет скачать по ссылке из облачного хранилища в течение 3 месяцев

Мы можем предварительно обсудить выбор одежды для фотосессии. Я дам вам подробные рекомендации для создания идеального образа, который будет отлично сочетаться с нашими локациями

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные опции (по желанию)