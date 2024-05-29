A Aksenova Трамвай времени Экскурсия очень хорошая, супер понравилось всё, один минус что вследующий раз билеты будем брать в самом соборе т. к. тут дороже.

А Александр 4 ГОРОДА за 1 ДЕНЬ: Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный Ну что сказать! Мероприятие стоит своих денег на все 100%. Очень живописно, весело и познавательно!)

А Александра Призраки орденских замков - увлекательный тур по рыцарским замкам Думаю через несколько лет, после окончания реставрации будет очень здорово. А сейчас мне не хватило замков на экскурсии по замкам. Гид очень хороший был.

Н Наталья Призраки орденских замков - увлекательный тур по рыцарским замкам Спокойный и приятный маршрут

И Ирина Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции Куршская коса, прекрасное и живописное место. . Вместе с экскурсоводом Людмилой посетили самые заповедные уголки природного заповедника. Всё очень понравилось, рекомендую 👍

В Виктория Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции Добрый день! Всё очень понравилось, я поеду с вами ещё!

Е Екатерина Остров Канта: прогулка сквозь время 19.05.2024 побывали на виртуальной экскурсии. Благодарим, очень интересно. Историческая информация краткая, хорошо воспринимается на слух. Заглянули в старый Кенингсберг, все реалистично.

Е Елена Трамвай времени Благодарю сопровождающих экскурсию. Внимательно и доброжелательно. Хочу пожелать добавить в экскурсию хотя бы немного информации о самом острове Канта

С Светлана Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции Отличный гид Андрей прекрасно все рассказал и провез даже по доп местам. Очень понравилась экскурсия особенно у орнитологов