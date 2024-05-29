1 чел.
По популярности
Групповая
7 часов
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции
Начало: Ул. Профессора Баранова 34, ТЦ Акрополь
Завтра в 06:40
9 июня в 06:40
1 490₽ за человека
Групповая
2 часа
Трамвай времени
Начало: Калининград, ул. Канта 1
Расписание: по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям в 14:00
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
2 100₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
4 ГОРОДА за 1 ДЕНЬ: Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный
Начало: Приеду за Вами на указанный адрес
Расписание: 10.00 свободные даты в расписании
15 июня в 09:00
17 июня в 09:00
7 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Балтика за 1 день - Янтарный, Филинская бухта, Светлогорск и Зеленоградск
Начало: Индивидуально, от места Вашего проживания
Расписание: В удобное Вам время с 8.30 до 11.00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
14 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
45 минут
Остров Канта: прогулка сквозь время
Начало: Улица Канта, 1, Калининград
Расписание: Ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
900₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Вдоль Кафедрального собора
Начало: Ул. Октябрьская, 4, Калининград
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 2 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кёнигсберг по следам гениев
Тематическая обзорная экскурсия с приветом Канту, Копернику, Бэру и визитом в Ботанический сад
Начало: У памятника Иммануилу Канту
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
4 часа
Призраки орденских замков - увлекательный тур по рыцарским замкам
Начало: Ул. Профессора Баранова 34, ТЦ Акрополь
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 14:00
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
1 400₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Дом с Горгульей и секреты Хуфен: аудиогид по старинному району Калининграда
Начало: Улица Комсомольская, 1
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
«Из века XXI в Средние века» - дорога к Кафедральному собору
Начало: Площадь Победы, 1
Расписание: среда и суббота в 11.11
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Автомобильная прогулка по фортам и крепостям Кенигсберга
Начало: Г. Калининград, ул. Юбилейная 10
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAksenova29 мая 2024Экскурсия очень хорошая, супер понравилось всё, один минус что вследующий раз билеты будем брать в самом соборе т. к. тут дороже.
- ААлександр28 мая 2024Ну что сказать! Мероприятие стоит своих денег на все 100%. Очень живописно, весело и познавательно!)
- ААлександра26 мая 2024Думаю через несколько лет, после окончания реставрации будет очень здорово. А сейчас мне не хватило замков на экскурсии по замкам. Гид очень хороший был.
- ННаталья22 мая 2024Спокойный и приятный маршрут
- ИИрина22 мая 2024Куршская коса, прекрасное и живописное место. . Вместе с экскурсоводом Людмилой посетили самые заповедные уголки природного заповедника. Всё очень понравилось, рекомендую 👍
- ВВиктория20 мая 2024Добрый день! Всё очень понравилось, я поеду с вами ещё!
- ЕЕкатерина20 мая 202419.05.2024 побывали на виртуальной экскурсии. Благодарим, очень интересно. Историческая информация краткая, хорошо воспринимается на слух. Заглянули в старый Кенингсберг, все реалистично.
- ЕЕлена18 мая 2024Благодарю сопровождающих экскурсию. Внимательно и доброжелательно. Хочу пожелать добавить в экскурсию хотя бы немного информации о самом острове Канта
- ССветлана16 мая 2024Отличный гид Андрей прекрасно все рассказал и провез даже по доп местам. Очень понравилась экскурсия особенно у орнитологов
- ЕЕлена16 мая 2024Калининград - Морской канал на теплоходеЧудесная экскурсия! Торговый порт, судостроительный завод - красота и мощь индустриального пейзажа. Великолепные виды с воды, прекрасный рассказ экскурсовода. Незабываемые впечатления!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Ботанический сад»
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