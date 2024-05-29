Экскурсии по Ботаническому саду в Калининграде

Найдено 11 экскурсий в категории «Ботанический сад» в Калининграде, цены от 790 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
12 отзывов
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции
Начало: Ул. Профессора Баранова 34, ТЦ Акрополь
Завтра в 06:40
9 июня в 06:40
1 490 за человека
Трамвай времени
Групповая
2 часа
142 отзыва
Трамвай времени
Начало: Калининград, ул. Канта 1
Расписание: по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям в 14:00
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
2 100 за человека
4 ГОРОДА за 1 ДЕНЬ: Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
61 отзыв
4 ГОРОДА за 1 ДЕНЬ: Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный
Начало: Приеду за Вами на указанный адрес
Расписание: 10.00 свободные даты в расписании
15 июня в 09:00
17 июня в 09:00
7 000 за человека
Балтика за 1 день - Янтарный, Филинская бухта, Светлогорск и Зеленоградск
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Балтика за 1 день - Янтарный, Филинская бухта, Светлогорск и Зеленоградск
Начало: Индивидуально, от места Вашего проживания
Расписание: В удобное Вам время с 8.30 до 11.00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
14 000 за всё до 3 чел.
Остров Канта: прогулка сквозь время
🚶 Пешая
Групповая
45 минут
63 отзыва
Остров Канта: прогулка сквозь время
Начало: Улица Канта, 1, Калининград
Расписание: Ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
900 за человека
Вдоль Кафедрального собора
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Вдоль Кафедрального собора
Начало: Ул. Октябрьская, 4, Калининград
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 2 000 за всё до 2 чел.
Кёнигсберг по следам гениев
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Кёнигсберг по следам гениев
Тематическая обзорная экскурсия с приветом Канту, Копернику, Бэру и визитом в Ботанический сад
Начало: У памятника Иммануилу Канту
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.
Призраки орденских замков - увлекательный тур по рыцарским замкам
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
5 отзывов
Призраки орденских замков - увлекательный тур по рыцарским замкам
Начало: Ул. Профессора Баранова 34, ТЦ Акрополь
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 14:00
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
1 400 за человека
Дом с Горгульей и секреты Хуфен: аудиогид по старинному району Калининграда
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Дом с Горгульей и секреты Хуфен: аудиогид по старинному району Калининграда
Начало: Улица Комсомольская, 1
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790 за человека
«Из века XXI в Средние века» - дорога к Кафедральному собору
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
«Из века XXI в Средние века» - дорога к Кафедральному собору
Начало: Площадь Победы, 1
Расписание: среда и суббота в 11.11
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.
Автомобильная прогулка по фортам и крепостям Кенигсберга
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Автомобильная прогулка по фортам и крепостям Кенигсберга
Начало: Г. Калининград, ул. Юбилейная 10
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Ботанический сад»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции
  2. Трамвай времени
  3. 4 ГОРОДА за 1 ДЕНЬ: Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный
  4. Балтика за 1 день - Янтарный, Филинская бухта, Светлогорск и Зеленоградск
  5. Остров Канта: прогулка сквозь время
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Ботанический сад" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 790 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 294 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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