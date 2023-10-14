Замки Тевтонского ордена от Шаакена до Георгенбурга
Многочисленные 700-летние замки Тевтонского ордена делают Калининградскую область особенным регионом.
Средневековые замки разбросаны по всей ее территории, поэтому за одну поездку охватить их будет нелегко. Но используя нашу авторскую прогулку, вы сможете это сделать!
Средневековые замки разбросаны по всей ее территории, поэтому за одну поездку охватить их будет нелегко. Но используя нашу авторскую прогулку, вы сможете это сделать!
Ближайшие даты:
14
окт
окт
15
окт
окт
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Кенигсбергский замок
- Замок Бранденбург в п. Ушаково
- Замок Шаакен в п. Некрасово
- Замок Вальдау в п. Низовье
- Замок Тапиау в Гвардейске
- Замок Инстербург в городе Черняховске
- Замок Георгенбург в п. Маевка
- Замок Рагнит в г. Неман
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа маршрута по замкам Тевтонского ордена:
- Кенигсбергский замок. Удобно начать обзор с руин Кенигсбергского замка (1255 г.), которые расположены прямо перед гостиницей «Калининград». В 1697 году здесь принимали Великое посольство Петра I, а несколькими годами позже в замке был коронован первый король Пруссии Фридрих I. Замок был разрушен до основания войной и позже руками советских властей. Эксперты говорят, что в пожарах войны сгорела Янтарная комната, доставленная сюда в этот период.
- Замок Бранденбург в п. Ушаково. В 21 км. от Калининграда в поселке Ушаково на берегу Калининградского залива расположены руины замка Бранденбург (1266 г.). Целыми остались только краснокирпичные руины двух зданий форбурга, который вы заметите с правой стороны дороги.
- Замок Шаакен в п. Некрасово. Отправляемся в поселок Некрасово к остаткам замка Шаакен (1270 г.). Особенно впечатляюще выглядит оборонительная стена, сохранившаяся лучше других частей. Здесь расположен туристический центр с множеством увлекательных предложений: музей инквизиции, стрельба из лука, прогулка на лошадях и посещение таверны.
- Замок Вальдау в п. Низовье. На пути к Гвардейску можно заглянуть в поселок Низовье, чтобы увидеть замок Вальдау. Он был отмечен визитом Петра I. Нынешнее сооружение больше напоминает поместье, поскольку в 1860-х годах здание подверглось перестройке — башни и крепостные стены разобрали. Примечательно, что сооружение входит в тройку наиболее сохранившихся замков Калининграда вместе с Тапиау и Георгенбургом. Туристы отмечают интереснейшую экспозицию и живые прогулки, проводимые в пристройке.
- Замок Тапиау в Гвардейске. Дальнейший маршрут лежит прямиком в Гвардейск уже не к руинам, а к действующей тюрьме — она же замок Тапиау. Замок впервые фигурирует в документах в 1258 году, но с тех времен неоднократно перестроен. С 19 века был сделан тюрьмой, в 1945 году следственным изолятором для военных преступников, а затем снова тюрьмой. Поскольку увидеть замок можно лишь со стороны, то его стоит посещать в комплексе с обзором города Гвардейска.
- Замок Инстербург в городе Черняховске. Отправимся в город Черняховск для посещения диковинного места — замка Инстербург. Основанный в 1336 году замок служил базой для крестоносцев, здесь останавливался будущий король Англии Генрих IV, а в 1812 году Наполеон использовал его в качестве госпиталя. Сейчас в замке располагается историко-краеведческий музей, где экспонируется множество старинных предметов.
- Замок Георгенбург в п. Маевка. В Черняховской области имеется еще один средневековый замок — Георгенбург, расположенный в поселке Маевка. Необычное по архитектуре сооружение, датируемое 1337 годом, принадлежало самбийскому епископу. Здание перенесло разрушения от литовцев, шведов и татар, а в 19 веке стало успешным конезаводом.
- Замок Рагнит в г. Неман. И, наконец, окутанные легендами город Неман и его орденский замок Рагнит 13 века. Грандиозное красно кирпичное строение с толстенными стенами играло роль ключевого форпоста на сложной литовской границе. Рядом располагается 25-метровая часовая башня.
Важно:
- Детали маршрута согласуются с Вами по Вашему запросу и времени и сезона.
- Группа до 4 человек. Варианты фото путешествия обсуждаются — больше красивых фотографий в популярных местах и мало передвижений или больше скрытых исторических объектов и потаенных тихих мест и больше передвижений и времени на это.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Поездка по интересным локациям
- Серия авторских профессиональных фотографий в цветокоррекции в электронном виде
- Что не входит
- Личные расходы
- Питание
- Место начала и завершения?
- Калининград, площадь у Дома Советов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда
Индивидуальные
На машине
История и архитектура
Необычные
Выездные
На весь день
Дворцы, замки и особняки
Авторские
Замок Шаакен
Популярные места
Замок Тапиау
Замок Вальдау
Замок Инстербург
Замок Рагнит
Похожие туры из Калининграда
Мини-группа
10 часов
В мини-группе - на Куршскую косу, в Зеленоградск и замку Шаакен
Совершить уютное путешествие к морю, погулять по курорту и посетить средневековый замок с сыроварней
в центре Калининграда
Сегодня
Завтра
16 окт
17 окт
36003 240₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Путешествие к замкам Тевтонского ордена
Погрузиться в эпоху Средневековья и увидеть крепости Тапиау, Вальдау, Нойхаузен и Нессельбек
Калининград
Завтра
17 окт
19 окт
21 окт
99908 492₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Замки и кирхи Тевтонского ордена
Узнать самое интересное о средневековых сооружениях и прочувствовать очарование рыцарской эпохи
Завтра
17 окт
18 окт
19 окт
10 000₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии